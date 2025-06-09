Утечки персональных данных сотрудников: штрафы, изменения в 2025 году 

Как менялось регулирование персональных данных в России за последние годы

Защита персональных данных в России начала развиваться с принятием закона №152-ФЗ «О персональных данных», который долгое время воспринимался как формальность. Компании создавали политику конфиденциальности и вели реестры обработки данных для формального соблюдения требований, однако реальные проверки и наказания были редкостью.

Со временем требования ужесточились: появилась обязательная локализация данных на территории РФ, Роскомнадзор начал активнее контролировать крупные компании, а также были введены первые штрафы и блокировки. Однако до 2025 года не было оборотных штрафов и уголовной ответственности за нарушения в области персональных данных.

Ключевым изменением стал закон № 420-ФЗ, вступающий в силу с 30 мая 2025 года. Он вводит оборотные штрафы за повторные утечки — от 1 до 3% от годового оборота компании. За утечку биометрических или медицинских данных предусмотрены штрафы до 20 миллионов рублей.

Также с декабря 2024 года действует статья 272.1 УК, предусматривающая уголовную ответственность за незаконное использование персональных данных.