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Ведение документооборота

Как составить график документооборота для бухучета: инструкция для бухгалтера

Что вы предпочтете: действовать «на ощупь», рискуя совершить ошибку, или следовать четкой, понятной инструкции, в которой прописан каждый шаг? Бухгалтеры — люди прагматичные, поэтому мы практически уверены, что вы выбрали второе. Расскажем, как организовать и контролировать поток бумаг через отдел бухгалтерии с помощью графика документооборота.
Как составить график документооборота для бухучета: инструкция для бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Зачем нужен график документооборота в бухгалтерии 

Единственный обязательный локальный акт для бухгалтерии — учетная политика. Остальные помогают систематизировать работу и принимаются на усмотрение руководства (п. 16 ФСБУ 27/2021, информационное сообщение Минфина от 10.06. 2021 № ИС-учет-33). 

Можно ли обойтись без графика документооборота в бухучете? 

Можно. Например, если компания молодая, первички пока немного, а система налогообложения предполагает минимальное количество отчетности (УСН, патент для ИП).

В других случаях — даже при подключении системы ЭДО — график документооборота значительно облегчит и упорядочит жизнь бухгалтерии.  

График документооборота помогает:

  • закрепить маршрут движения документов от создания до полного их исполнения, сроки обработки и ответственных лиц;

  • рационально распределить обязанности между сотрудниками;

  • контролировать обработку на каждом этапе и минимизировать риск утери документации;

  • своевременно сдавать отчетность;

  • оптимизировать, в целом, бумажную рутину;

  • сэкономить время бухгалтера для решения других задач.

Обычно в бухучете упорядочивания требуют следующие типы документов:

  1. «Первичка» — договоры, счета-фактуры, товарные накладные, закрывающие акты.

  2. Регистры бухучета — оборотно-сальдовые ведомости, инвентарные карточки.

  3. Оправдательные документы — кассовые чеки, квитанции об оплате и т.д. 

Но универсального перечня нет, каждая компания сама определяет актуальный для себя список бухгалтерской документации и маршрут ее внутреннего перемещения.

Как составить график документооборота: пошаговый план

Локальный акт оформляется для удобства — в виде таблицы, схемы или просто перечня работ с указанием действий, сроков и взаимосвязи исполнителей.

В графике важно отразить:

  • этапы создания / получения, обработки, исполнения и архивирования всех типов документации, проходящей через бухгалтерию;

  • сроки, которые отводятся на каждый этап;

  • перечень сотрудников (с указанием должности и ФИО), которые занимаются документом в конкретный момент его маршрута;

  • взаимосвязь ответственных лиц.

Шаг 1. Составьте перечень бухгалтерских документов и «проложите маршрут» их движения

Попадая в компанию или после создания внутри нее, каждый документ бухучета проходит определенный путь. 

Для начала необходимо составить список таких бумаг. Это могут быть товарные накладные, авансовые отчеты, расчетные ведомости, кассовые чеки, счета на оплату и т.д. Выпишите их перечень на отдельный лист.

Важно не спешить и вспомнить даже те документы, которые редко обрабатываются в компании, но все же имеют место быть: отчеты о рекламных акциях, служебные записки по итогам командировки и прочие.

Когда окончательный список готов, пропишите маршрут движения для каждой позиции. Для первичной документации стадии цикла примерно такие:

Создание / получение от контрагента → учет → обработка → передача в архив.

Для примера схема движения товарной накладной:

  1. Получение от контрагента кладовщиком или другим лицом, принимающим товар на складе.

  2. Передача в бухгалтерию.

  3. Учет в программе (ответственное лицо – бухгалтер по работе с первичкой).

  4. Передача документа в архив, в соответствии с номенклатурой организации. Срок хранения — 5 лет (приказ Росархива от 20.12.2019 № 236).

Шаг 2. Назначьте ответственных лиц

Закрепите за каждым сотрудником определенный фронт работ. Без конкретики (если просто указать, что ответственность несет отдел бухгалтерии), велик риск перекладывания обязанностей, пропуска сроков и потери документов где-то в пути или в чьем-то столе.

Помимо сотрудников бухгалтерии, в документообороте принимают участие и другие подразделения. Важно закрепить в графике эти линии взаимодействия. Например:

  • накладные и УПД подписывает и передает бухгалтеру — работник склада;

  • договоры и приложения к ним готовит — юрист;

  • отчеты по рекламным мероприятиям собирает и сдает — маркетолог и т.д.

Шаг 3. Установите сроки

На каждую операцию с бумагами следует отвести строгий срок. А его нарушение должно грозить ответственным лицам дисциплинарным взысканием. Иначе накладные со склада будут идти по три месяца, а сдача в архив откладываться до лучших времен. 

В отношении каждого типа документа пропишите в графике: 

  • срок передачи к бухучету после создания / получения от контрагента;

  • срок проверки и обработки бухгалтером;

  • срок отправки в архив и период хранения.

Если позволяет ситуация, накиньте несколько дней сверх дедлайна по закону, чтобы сделать движение документов внутри компании не только четким, но и комфортным для сотрудников.

Шпаргалка по срокам хранения:

  • Первичка, регистры бухучета, акты налоговых проверок, кассовые чеки — 5 лет после завершения года.

  • Бухгалтерская отчетность (консолидированная, годовая), ликвидационные балансы — постоянно.

  • Документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов — не менее 4 лет (пп. 8 п. 1 ст. 23 НК).

Шаг 4. Сформируйте график документооборота бухгалтерии 

После сбора и анализа данных их нужно систематизировать и объединить в единый локальный акт.

График документооборота чаще всего выглядит как таблица или схема — маршрут движения документов от одного должностного лица к другому.

Каждая организация разрабатывает удобный для себя формат, важно не перегружать ЛНА лишними подробностями, при этом сделать график простым и понятным для каждого участника. 

Лайфхак: позиции в графике документооборота можно сгруппировать по какому-либо признаку. Например, по «создателю», сроку хранения или типу документации — первичные, оправдательные документы, регистры бухучета. В таком случае будет проще отыскать нужный маршрут.

Образец графика:

Наименование документа

Составление (создание, получение)

Обработка

Передача в архив

Ответ. лицо

Срок

Ответ. лицо

Срок

Ответ. лицо

Срок

Товарная накладная (ТОРГ-12)

Начальник склада

3 рабочих дня с момента получения от контрагента

Бухгалтер по работе с первичной документацией

7 дней с момента передачи ТОРГ-12 со склада

Главный бухгалтер

5 лет

Авансовый отчет

Подотчетные лица

2 рабочих дня после прибытия

Бухгалтер

2 рабочих дня после получения

Главный бухгалтер 

5 лет

Расходный кассовый ордер

Кассир

1 рабочий день

Бухгалтер

1 рабочий день

Главный бухгалтер

5 лет

По четко прописанному маршруту двигаться и соблюдать сроки гораздо удобнее, чем действовать «вслепую». Еще проще, если часть задач на себя берет специальный сервис. Entera — программа, которая автоматически распознает и вводит первичные документы в учетную систему, при этом надежно сохраняет электронные экземпляры в архив.

Шаг 5. Утвердите график документооборота приказом руководителя

Как и любой ЛНА организации, график нужно утвердить приказом и ознакомить с ним под роспись всех участников процесса.

1. На первой странице документа генеральный директор ставит визу «Утверждаю», дату и подпись.

2. Издается приказ примерно следующего содержания:

Шаг 6. Запустите работу с новым локальным актом

Составить и утвердить график документооборота недостаточно, чтобы упорядочить жизнь бухгалтерии. Нужно «заставить» акт действительно работать.

  1. Познакомьте с маршрутами всех ответственных сотрудников, при необходимости подготовьте краткие инструкции — для каждого. Например, для кладовщика можно дополнительно сделать памятку по срокам и приложить образцы верно оформленных накладных.

  2. Зафиксируйте дисциплинарную ответственность за несоблюдение графика.

  3. Внесите изменения в трудовые договоры и должностные инструкции.

  4. Проверьте, как прописаны (и прописаны ли) сроки обмена бухгалтерскими документами в договорах с контрагентами.

В идеале — при соблюдении всех пунктов нашей инструкции — график документооборота должен навести порядок в бумагах бухгалтерии и высвободить время для других задач. 

Но оптимизировать рабочие процессы можно и другими средствами, например, с помощью перехода на автоматический ввод первички в 1С. 

Мультисервис Entera распознает все виды первички со скан-копий, а также подгружает документы из email, ЭДО, через QR-коды и самостоятельно передает их в учетную систему. Полностью совместима с 1С, Мое дело и 1С Fresh. Максимально быстрая и точная обработка документации: точность распознавания — 98%, потоковая загрузка — 100 файлов за раз.

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