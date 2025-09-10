Лизинг в бухгалтерском учете 2025

Бухгалтерский и налоговый учет лизинга у лизингополучателя

При финансовой аренде лизингодатель передает лизингополучателю имущество во временное пользование за арендные платежи.

В 2025 году действуют новые правила бухгалтерского учета лизинга в 1С. Коммерческие организации обязаны вести учет предмета лизинга, лизинговых и выкупных платежей. Малые предприятия могут применять ФСБУ 25/2018 в упрощенном порядке.

Упрощенный учет возможен в двух случаях:

если имущество не сдается в субаренду и не выкупается;

если договор действует не более года, а стоимость имущества не превышает 300 000 рублей.

Постановка лизинга на учет начинается с оформления акта приема-передачи. В документе указываются реквизиты и подписи сторон.

Для подтверждения лизинг 2025 в 1С нужны следующие документы:

Акт приема-передачи имущества.

Акт передачи на монтаж — если требуется доработка имущества (форма № ОС-15).

Акт выполненных работ — если монтаж делала сторонняя организация.

Приказ руководителя.

Акт признания ППА (в свободной форме или на основе ОС-1).

Бухгалтерские справки-реестры о стоимости обязательства и формировании цены ППА.

Справки с расчетом амортизации и процентов по аренде.

Для удобства учет лизинга в 2025 году можно использовать расчетную таблицу процентов и амортизации имущества.

В стоимость права пользования арендой входят:

оценка обязательств;

сопутствующие расходы;

авансовые платежи без НДС;

расходы на демонтаж и утилизацию;

обязательства по лизинговым платежам.

Когда имущество готово к использованию, его стоимость переносится со счета 08 на счет 01. Пригодность предмета лизинга подтверждается документом по форме ОС-1.