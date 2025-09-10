Конференция v1.0 09.09 Мобильные
Лизинг в бухгалтерском учете 2025

С 2022 года в России изменились правила работы с лизингом. Теперь вместо слова «лизинг» используют термин «финансовая аренда». Также обновились правила, по которым компании должны вести бухгалтерский и налоговый учет таких сделок.

Эти перемены вызвали беспокойство у бухгалтеров. Им стало сложнее учитывать лизинговое имущество и проводить платежи. В этой статье мы разберем, как правильно вести учет лизинга в 2025 году и как справиться с новыми требованиями.

Бухгалтерский и налоговый учет лизинга у лизингополучателя

При финансовой аренде лизингодатель передает лизингополучателю имущество во временное пользование за арендные платежи.

В 2025 году действуют новые правила бухгалтерского учета лизинга в 1С. Коммерческие организации обязаны вести учет предмета лизинга, лизинговых и выкупных платежей. Малые предприятия могут применять ФСБУ 25/2018 в упрощенном порядке.

Упрощенный учет возможен в двух случаях:

  • если имущество не сдается в субаренду и не выкупается;

  • если договор действует не более года, а стоимость имущества не превышает 300 000 рублей.

Постановка лизинга на учет начинается с оформления акта приема-передачи. В документе указываются реквизиты и подписи сторон.

Для подтверждения лизинг 2025 в 1С нужны следующие документы:

  • Акт приема-передачи имущества.

  • Акт передачи на монтаж — если требуется доработка имущества (форма № ОС-15).

  • Акт выполненных работ — если монтаж делала сторонняя организация.

  • Приказ руководителя.

  • Акт признания ППА (в свободной форме или на основе ОС-1).

  • Бухгалтерские справки-реестры о стоимости обязательства и формировании цены ППА.

  • Справки с расчетом амортизации и процентов по аренде.

Для удобства учет лизинга в 2025 году можно использовать расчетную таблицу процентов и амортизации имущества.

В стоимость права пользования арендой входят:

  • оценка обязательств;

  • сопутствующие расходы;

  • авансовые платежи без НДС;

  • расходы на демонтаж и утилизацию;

  • обязательства по лизинговым платежам.

Когда имущество готово к использованию, его стоимость переносится со счета 08 на счет 01. Пригодность предмета лизинга подтверждается документом по форме ОС-1.

Учет лизинга бухгалтерские проводки

Бухгалтерский учет лизинговых операций ведется с помощью специальных проводок.

При получении лизингового имущества выполняются следующие записи:

  • Отражение затрат на получение имущества: Дт 08 (07) «ППА» — Кт 60 — учитываются расходы на сделку и подготовку имущества к работе.

  • Оценка обязательств по аренде: Дт 08 «ППА» — Кт 76 «Арендные обязательства».

  • Учет авансовых платежей: Дт 08 «ППА» — Кт 76 «Аванс».

  • Расходы на демонтаж и утилизацию: Дт 08 «ППА» — Кт 96.

Когда имущество готово к эксплуатации:

  • Принятие к учету: Дт 01 «ППА» — Кт 08 «ППА».

Ежемесячно начисляется амортизация права пользования:

  • Дт 20 (44) — Кт 02 «ППА».

Если организация не признает ППА

  • Учет на забалансовом счете: Дт 001.

При компенсации расходов лизингодателем:

  • Дт 20 (23, 25, 26, 29, 44, 91.2) — Кт 76 (10, 60, 70, 69) — отражаются компенсируемые расходы на получение предмета лизинга.

Бухгалтерский учет лизинга в 1С

При признании ППА и обязательств по лизингу:

  • Начисление процентов: Дт 91.2 — Кт 76 «Обязательство по аренде».

  • Оплата лизингового платежа: Дт 76 «Обязательство по аренде» — Кт 51.

Если ППА и обязательства не признаются:

  • Учет расходов на аренду: Дт 91.2 (или 20) — Кт 76 (счет 91.2 используется, когда имущество не задействовано в производстве или продажах).

  • Оплата лизингового платежа: Дт 76 — Кт 51.

НДС при лизинге

Поскольку собственником лизингового имущества остается лизинговая компания, НДС не нужно:

  • предъявлять лизингодателем;

  • отражать на балансе лизингополучателем.

По правилам лизинг в бухгалтерском учете 2025 года: если сделка купли–продажи не состоялась, то и объекта налогообложения по НДС нет.

НДС при лизинговых операциях

Лизингодатель учитывает НДС следующим образом:

  • При покупке объекта для лизинга — вычет по НДС по счету-фактуре продавца.

  • При передаче актива лизингополучателю НДС не начисляется (так как нет продажи).

  • При оформлении акта на лизинговый платеж — НДС начисляется на услугу финансовой аренды.

  • При выкупе имущества — НДС начисляется как при обычной продаже.

Лизингополучатель может принять к вычету НДС:

  • По счетам-фактурам на лизинговые платежи.

  • По счетам-фактурам на выкупную сумму.

Лизинг бухгалтерский и налоговый учет 2025

Лизингодатель учитывает лизинговое имущество как амортизируемое. В расходах по налогу на прибыль отражаются амортизационные отчисления.

Лизингополучатель включает в расходы только арендные платежи, амортизационных отчислений у него нет.

Порядок учета лизинга в 2025 году

  • Лизингодатель фиксирует выручку от реализации при подписании ежемесячного акта об оказании услуг финансовой аренды.

  • Лизингополучатель учитывает расходы в составе затрат по производству и реализации.

Выкупная стоимость указывается в конце графика платежей.

Лизингополучатель может учитывать в текущих расходах только арендные платежи, а выкупную стоимость признавать после перехода права собственности. Если же выкупная стоимость включена в текущие платежи, сумму нужно разделить на две части: арендный и выкупной платеж.

Упростите учет лизинга в 1С с Entera

Устали от рутины в бухгалтерии? Entera автоматизирует работу с бухгалтерским и налоговым учетом лизинга у лизингополучателя. Сервис распознает документы с точностью 98% и загружает их за 2 минуты.

Как это работает:

  • Сканируете или фотографируете документ.

  • Сервис автоматически распознает и проверяет его.

  • Документы отправляются в 1С и сохраняются в архиве.

Дополнительные преимущества для бухгалтерского учета лизинга:

  • Загрузка чеков через смартфон.

  • Мгновенное распознавание по QR-коду.

  • Простое внедрение в существующую систему.

Попробуйте Entera бесплатно — наши эксперты помогут настроить сервис в вашей бухгалтерии.

