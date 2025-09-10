Лизинг в бухгалтерском учете 2025

Эти перемены вызвали беспокойство у бухгалтеров. Им стало сложнее учитывать лизинговое имущество и проводить платежи. В этой статье мы разберем, как правильно вести учет лизинга в 2025 году и как справиться с новыми требованиями.
Бухгалтерский и налоговый учет лизинга у лизингополучателя
При финансовой аренде лизингодатель передает лизингополучателю имущество во временное пользование за арендные платежи.
В 2025 году действуют новые правила бухгалтерского учета лизинга в 1С. Коммерческие организации обязаны вести учет предмета лизинга, лизинговых и выкупных платежей. Малые предприятия могут применять ФСБУ 25/2018 в упрощенном порядке.
Упрощенный учет возможен в двух случаях:
если имущество не сдается в субаренду и не выкупается;
если договор действует не более года, а стоимость имущества не превышает 300 000 рублей.
Постановка лизинга на учет начинается с оформления акта приема-передачи. В документе указываются реквизиты и подписи сторон.
Для подтверждения лизинг 2025 в 1С нужны следующие документы:
Акт приема-передачи имущества.
Акт передачи на монтаж — если требуется доработка имущества (форма № ОС-15).
Акт выполненных работ — если монтаж делала сторонняя организация.
Приказ руководителя.
Акт признания ППА (в свободной форме или на основе ОС-1).
Бухгалтерские справки-реестры о стоимости обязательства и формировании цены ППА.
Справки с расчетом амортизации и процентов по аренде.
Для удобства учет лизинга в 2025 году можно использовать расчетную таблицу процентов и амортизации имущества.
В стоимость права пользования арендой входят:
оценка обязательств;
сопутствующие расходы;
авансовые платежи без НДС;
расходы на демонтаж и утилизацию;
обязательства по лизинговым платежам.
Когда имущество готово к использованию, его стоимость переносится со счета 08 на счет 01. Пригодность предмета лизинга подтверждается документом по форме ОС-1.
Учет лизинга бухгалтерские проводки
Бухгалтерский учет лизинговых операций ведется с помощью специальных проводок.
При получении лизингового имущества выполняются следующие записи:
Отражение затрат на получение имущества: Дт 08 (07) «ППА» — Кт 60 — учитываются расходы на сделку и подготовку имущества к работе.
Оценка обязательств по аренде: Дт 08 «ППА» — Кт 76 «Арендные обязательства».
Учет авансовых платежей: Дт 08 «ППА» — Кт 76 «Аванс».
Расходы на демонтаж и утилизацию: Дт 08 «ППА» — Кт 96.
Когда имущество готово к эксплуатации:
Принятие к учету: Дт 01 «ППА» — Кт 08 «ППА».
Ежемесячно начисляется амортизация права пользования:
Дт 20 (44) — Кт 02 «ППА».
Если организация не признает ППА:
Учет на забалансовом счете: Дт 001.
При компенсации расходов лизингодателем:
Дт 20 (23, 25, 26, 29, 44, 91.2) — Кт 76 (10, 60, 70, 69) — отражаются компенсируемые расходы на получение предмета лизинга.
Бухгалтерский учет лизинга в 1С
При признании ППА и обязательств по лизингу:
Начисление процентов: Дт 91.2 — Кт 76 «Обязательство по аренде».
Оплата лизингового платежа: Дт 76 «Обязательство по аренде» — Кт 51.
Если ППА и обязательства не признаются:
Учет расходов на аренду: Дт 91.2 (или 20) — Кт 76 (счет 91.2 используется, когда имущество не задействовано в производстве или продажах).
Оплата лизингового платежа: Дт 76 — Кт 51.
НДС при лизинге
Поскольку собственником лизингового имущества остается лизинговая компания, НДС не нужно:
предъявлять лизингодателем;
отражать на балансе лизингополучателем.
По правилам лизинг в бухгалтерском учете 2025 года: если сделка купли–продажи не состоялась, то и объекта налогообложения по НДС нет.
НДС при лизинговых операциях
Лизингодатель учитывает НДС следующим образом:
При покупке объекта для лизинга — вычет по НДС по счету-фактуре продавца.
При передаче актива лизингополучателю НДС не начисляется (так как нет продажи).
При оформлении акта на лизинговый платеж — НДС начисляется на услугу финансовой аренды.
При выкупе имущества — НДС начисляется как при обычной продаже.
Лизингополучатель может принять к вычету НДС:
По счетам-фактурам на лизинговые платежи.
По счетам-фактурам на выкупную сумму.
Лизинг бухгалтерский и налоговый учет 2025
Лизингодатель учитывает лизинговое имущество как амортизируемое. В расходах по налогу на прибыль отражаются амортизационные отчисления.
Лизингополучатель включает в расходы только арендные платежи, амортизационных отчислений у него нет.
Порядок учета лизинга в 2025 году
Лизингодатель фиксирует выручку от реализации при подписании ежемесячного акта об оказании услуг финансовой аренды.
Лизингополучатель учитывает расходы в составе затрат по производству и реализации.
Выкупная стоимость указывается в конце графика платежей.
Лизингополучатель может учитывать в текущих расходах только арендные платежи, а выкупную стоимость признавать после перехода права собственности. Если же выкупная стоимость включена в текущие платежи, сумму нужно разделить на две части: арендный и выкупной платеж.
