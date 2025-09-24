Как загружать документы PDF в 1С: все доступные способы и их особенности

Все перечисленные бланки могут быть оформлены как в бумажном, так и в электронном виде в форматах jpeg, png, tiff, bmp, PDF, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, rtf. Чаще других оформляют именно PDF-файлы, наиболее доступные для прочтения. Однако не все бухгалтера знают, как загрузить PDF в 1С, не потратив на эту работу слишком много времени, особенно если количество бланков исчисляется десятками или сотнями.

Бланки PDF в 1С: что важно знать об этом электронном формате

PDF-файл — универсальный формат текстовых документов, который позволяет сохранить содержимое без изменений и прочесть данные на экране любого цифрового гаджета. Такие файлы легко открываются разными приложениями и конвертируются в другие форматы, а при необходимости их можно защитить от внесения изменений и умышленных подделок. Обратите внимание: особенности PDF-файлов не позволяют автоматически отправлять их на введение в учетную базу. Для этой проблемы существует несколько решений. Тем более что сегодня в распоряжении бухгалтерии есть цифровые устройства, позволяющие внести PDF в 1С быстро и без ошибок.

Ручное внесение PDF в 1С 8.3

Самый сложный и трудозатратный способ, который многие по ошибке считают наиболее надежным. Решив внести бланк PDF в 1С 8.3, вам придется перепечатывать его построчно и тщательно проверять каждый символ. Уже через несколько минут ваше внимание ослабнет, и в записи появятся ошибки. Результат несложно предугадать — из-за неточностей налогооблагаемой базы данные отчетности и налоговые обязательства будут искажены.

Внесение PDF в 1С 8 через систему электронного документооборота

Этот способ упрощает работу с бланками PDF. После формирования документа его отправляют контрагенту по защищенному каналу связи в течение нескольких секунд. При этом все данные направляются на хранение в надежный электронный архив. Поэтому найти счет PDF в 1С или накладную среди сотен бланков будет несложно. Обратите внимание: работа с PDF в 1С 8 через ЭДО доступна только в том случае, если ваши контрагенты также подключены к системе электронного документооборота. Иначе партнеры будут требовать от вашей компании предоставление бумажных документов, и придется составлять «первичку» и в бумажном, и в электронном виде. Если ваша компания желает упростить процесс внесения данных PDF в 1С с помощью подключения к ЭДО, необходимо выполнить следующие действия: получить электронную подпись для заверения бланков;

выбрать оператора услуг ЭДО;

подключить и настроить систему;

провести обучающие уроки для сотрудников;

настроить связь с контрагентами, уже работающими с ЭДО. Загрузка PDF в 1С будет еще проще, если доверить считывание данных надежной программе. Например, мультисервис Entera самостоятельно «получает» бланки из ЭДО и направляет их в учетную систему, не пропуская ни одного реквизита и внимательно проверяя данные на точность и достоверность. С таким помощником вы сможете обрабатывать и вносить в базу сотни документов в день.

Загрузка PDF в 1С методом сканирования

Если в офисе есть МФУ, загрузить чек в 1С бухгалтерия будет еще проще. Единственное условие — потребуется модель с потоковой загрузкой листов. Устройство прочитает электронный или бумажный документ, после чего отправит их на внесение в учетную базу, не «растеряв» данные. Работу с МФУ для вас существенно упростит Entera. После сканирования бланка мультисервис легко распознает документ и прочтет его содержание, после чего передаст данные в учетную систему. Вам не придется разбираться, как загрузить чек в 1С: благодаря точной настройке процесс получения и считывания информации полностью автоматизирован и не требует участия специалиста.

Получение документов по электронной почте

Если вы не знаете, как загрузить чек в 1С за несколько секунд, обратите внимание на возможности применения электронной почты. Используя специальную программу для распознавания документов с email, вы сможете в один клик отправлять письма от поставщиков на считывание и внесение в учетную систему. Как загрузить чеки в 1С 8.3 еще проще и быстрее? Ответ предлагает мультисервис Entera: можно настроить автоматическую пересылку писем партнеров на адрес scan@entera.pro, где они будут прочитаны и внесены в учетную базу;

привязать электронный адрес к Entera, чтобы все файлы из входящих документов сразу попадали на распознавание.

Как загрузить чеки в 1С 8.3 со смартфона