Проводим документы без стресса: что делать с опоздавшей первичкой

Каждый опоздавший документ — это потенциальная ошибка в отчетности, недочеты при расчете налогов и лишние вопросы от контролирующих органов. Даже один «затерявшийся» акт может повлечь за собой цепочку исправлений, подачу уточненных деклараций и потерю драгоценного времени.

Особенно болезненно сказывается задержка документов от контрагентов: расходы не удается учесть в нужном периоде, а значит, компания рискует переплатить налоги или нарушить сроки отчетности. И чем дольше тянется эта «документальная пауза», тем сложнее потом восстановить хронологию и обосновать расходы перед проверяющими. Как правильно вести учет опоздавших документов — разберемся в этой статье.