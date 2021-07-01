Легкие продажи: как оптовику продавать товары напрямую без кол-центра и выписки счетов

Экономия всегда идет рука об руку с успешным бизнесом. Особенно важно контролировать бюджет на старте деятельности, когда расходы многократно превышают доходы. Как зарабатывать на продажах, если денег на функциональный интернет-магазин нет, и содержать целый штат персонала не по карману? Как предоставить клиентам полноценный сервис, чтобы они вернулись к вам за новой покупкой? Читайте в нашем материале.

Проблемы работы с оптовиками в интернете

Вот список проблем, которые тормозят интернет-продажи и способствуют оттоку клиентов.

С точки зрения покупателя:

При заказе через сайт не все автоматизировано — чтобы получить счет, нужно дождаться звонка менеджера, подписать договор, отсканировать, отправить.

Заказ формируется на сайте, но в нем нет информации о количестве товара в реальном времени . Позже может выясниться, что на складе нет нужных позиций и их придется или заменить, или отказаться от поставки.

Если есть скидки, их условия обычно приходится уточнять у менеджера .

Оплатить счет нужно с расчетного счета , другие варианты оплаты не предлагаются для юрлиц или ИП. Оплату зачастую надо подтвердить путем отправления копии платежного поручения с отметкой банка.

Не всегда общение с менеджером складывается удачно — он может забыть перезвонить, не включить скидку, не предупредить о замене товара и т. п. — человеческий фактор.

С точки зрения поставщика:

Формирование прайс-листа происходит вручную . Клиентам прайс высылается на почту или выкладывается на сайте и за его обновлением надо следить.

Для создания качественного сайта и интернет-магазина нужно потратить время и много денег , а также нужен администратор, который будет следить за их работой и загружать данные о товарах. Фриланс-биржи перегружены подобными заказами, так как часто эти операции делают вручную, а автоматическую загрузку может осуществить только специалист.

Заказы принимают менеджеры в течение рабочего дня, для круглосуточной работы нужен кол-центр — это дорого;

Об акциях, скидках клиенты оповещаются через рассылки, которые могут попадать в спам . Пока клиент увидит информацию, она может устареть;

Для создания счета нужен менеджер или бухгалтер . Требуется подтверждение оплаты, т. к перечисление через счет идет примерно в течение суток.

Если вы начинаете бизнес или он у вас небольшой, трудно обработать самостоятельно или с небольшим штатом поток заказов , доставка затягивается, клиент ждет перезвона и в итоге уходит к конкуренту, у которого сервис работает быстрее.

Как решить эти проблемы

Предлагаем попробовать функциональный инструмент для роста продаж — Онлайн прайс-лист.

Сервис подойдет любому бизнесу, который уже продает или только начинает осваивать продажи в интернете.

Как это работает:

1. Поставщик создает прайс-лист: общий или индивидуальный и отправляет его клиенту.

Количество прайс-листов не ограничено. Для обновления цен и остатков достаточно загрузить готовый файл Excel. Можно установить скидки на весь ассортимент, наценки на товар или сумму заказа.

2. Клиент оформляет заказ самостоятельно: выбирает нужные позиции, которые сразу уходят в резерв до момента оплаты.

Никакой предварительной регистрации клиенту не требуется. Он просто переходит по ссылке, которую прислал поставщик, и сразу попадает на страницу с прайс-листом.

Найти нужный товар легко по артикулу, названию или цене.

Сделать заказ можно в любое время 24/7. Сервис не привязан к рабочему времени поставщика. Счет на оплату формируется мгновенно.

3. Клиент перечисляет деньги, а поставщику приходит уведомление о новом оплаченном заказе.

Оплатить заказ можно различными способами:

банковской картой онлайн;

через расчетный счет;

при получении.

Можно настроить уведомления в Телеграм, тогда информация об открытии прайса клиентом и оплате им товара поступит мгновенно.

Вся информация о заказах и счетах хранится в карточке клиента. Документы можно скачать и распечатать в любой момент.

Сервис доступен с любого устройства (ПК, смартфона), а уведомления можно получать на почту или в мессенджер.