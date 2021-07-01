Легкие продажи: как оптовику продавать товары напрямую без кол-центра и выписки счетов

Экономия всегда идет рука об руку с успешным бизнесом. Особенно важно контролировать бюджет на старте деятельности, когда расходы многократно превышают доходы. Как зарабатывать на продажах, если денег на функциональный интернет-магазин нет, и содержать целый штат персонала не по карману? Как предоставить клиентам полноценный сервис, чтобы они вернулись к вам за новой покупкой? Читайте в нашем материале.
Проблемы работы с оптовиками в интернете
Вот список проблем, которые тормозят интернет-продажи и способствуют оттоку клиентов.
С точки зрения покупателя:
- При заказе через сайт не все автоматизировано — чтобы получить счет, нужно дождаться звонка менеджера, подписать договор, отсканировать, отправить.
- Заказ формируется на сайте, но в нем нет информации о количестве товара в реальном времени. Позже может выясниться, что на складе нет нужных позиций и их придется или заменить, или отказаться от поставки.
- Если есть скидки, их условия обычно приходится уточнять у менеджера.
- Оплатить счет нужно с расчетного счета, другие варианты оплаты не предлагаются для юрлиц или ИП. Оплату зачастую надо подтвердить путем отправления копии платежного поручения с отметкой банка.
- Не всегда общение с менеджером складывается удачно — он может забыть перезвонить, не включить скидку, не предупредить о замене товара и т. п. — человеческий фактор.
С точки зрения поставщика:
- Формирование прайс-листа происходит вручную. Клиентам прайс высылается на почту или выкладывается на сайте и за его обновлением надо следить.
- Для создания качественного сайта и интернет-магазина нужно потратить время и много денег, а также нужен администратор, который будет следить за их работой и загружать данные о товарах. Фриланс-биржи перегружены подобными заказами, так как часто эти операции делают вручную, а автоматическую загрузку может осуществить только специалист.
- Заказы принимают менеджеры в течение рабочего дня, для круглосуточной работы нужен кол-центр — это дорого;
- Об акциях, скидках клиенты оповещаются через рассылки, которые могут попадать в спам. Пока клиент увидит информацию, она может устареть;
- Для создания счета нужен менеджер или бухгалтер. Требуется подтверждение оплаты, т. к перечисление через счет идет примерно в течение суток.
- Если вы начинаете бизнес или он у вас небольшой, трудно обработать самостоятельно или с небольшим штатом поток заказов, доставка затягивается, клиент ждет перезвона и в итоге уходит к конкуренту, у которого сервис работает быстрее.
Как решить эти проблемы
Предлагаем попробовать функциональный инструмент для роста продаж — Онлайн прайс-лист.
Сервис подойдет любому бизнесу, который уже продает или только начинает осваивать продажи в интернете.
Как это работает:
1. Поставщик создает прайс-лист: общий или индивидуальный и отправляет его клиенту.
Количество прайс-листов не ограничено. Для обновления цен и остатков достаточно загрузить готовый файл Excel. Можно установить скидки на весь ассортимент, наценки на товар или сумму заказа.
2. Клиент оформляет заказ самостоятельно: выбирает нужные позиции, которые сразу уходят в резерв до момента оплаты.
Никакой предварительной регистрации клиенту не требуется. Он просто переходит по ссылке, которую прислал поставщик, и сразу попадает на страницу с прайс-листом.
Найти нужный товар легко по артикулу, названию или цене.
Сделать заказ можно в любое время 24/7. Сервис не привязан к рабочему времени поставщика. Счет на оплату формируется мгновенно.
3. Клиент перечисляет деньги, а поставщику приходит уведомление о новом оплаченном заказе.
Оплатить заказ можно различными способами:
- банковской картой онлайн;
- через расчетный счет;
- при получении.
Можно настроить уведомления в Телеграм, тогда информация об открытии прайса клиентом и оплате им товара поступит мгновенно.
Вся информация о заказах и счетах хранится в карточке клиента. Документы можно скачать и распечатать в любой момент.
Сервис доступен с любого устройства (ПК, смартфона), а уведомления можно получать на почту или в мессенджер.