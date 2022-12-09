Как выжить в графике предновогодних отпусков? Четыре способа облегчить себе жизнь

Меж тем, ведомство дало ряд разъяснений как раз относительно этой договоренности. И вот что здесь важно учитывать – особенно перед грядущими новогодними каникулами:

Сотрудник хочет уйти в полный отпуск на 28 дней, что делать?

Большинство работодателей привыкли, что сотрудники берут отпуск частями, а потому некоторые даже прописали в локальных нормативных актах запрет на возможность воспользоваться полным отпуском в 28 дней.

Но это незаконно! Обнаружив это нарушение, инспекторы по труду выпишут штраф от 50 до 100 тысяч, а при повторном выявлении – до 200 тысяч рублей. Разделить отпуск на части можно лишь по согласию сторон.

Если же сотрудник не хочет так поступать, нужно будет либо его уговаривать, либо давать ему 28 дней отдыха, даже если у него накопились дни с прошлых лет (письмо Роструда от 17.07.2009 № 2143-6-1 ). Если никакими документами не подтверждено, что работник отгулял отпуск по частям, за это грозит штраф: за первое нарушение – от 30 до 50 тысяч рублей, за последующие – до 70 тысяч.

Если так было с несколькими работниками, штраф увеличится пропорционально их числу.

Как правильно поделить отпуск

Некоторые работодатели, не считаясь с мнением сотрудников, заставляют их отгуливать отпуск полностью, часто в невыгодное для них время. Это – прямое нарушение статьи 125 ТК.

Работник по договоренности с работодателем имеет право воспользоваться только частью трудового отпуска. Главное – чтобы одна из частей не была короче 14 дней. Оставшуюся часть отпуска сотрудник может дробить, как ему удобно: например, взять неделю или даже один-два дня.

При этом отпускные дни с прошлого года человек имеет право присоединить к отпуску за текущий год. Но имейте в виду: если сотрудник уже отгулял все короткие отпуска за текущий год и него осталась лишь неделимая часть в 14 дней, то отзывать его из такого отпуска закон запрещает.

Как оформлять отпуск сотруднику на удаленке

Сотрудник, работающий на удаленке, согласно ст. 114 ТК, тоже имеет право на оплачиваемый отпуск – его условия прописываются в трудовом договоре (ст. 312.4 ТК). Но тут все будет зависеть от формата такого сотрудничества. Для тех, кто трудится на удаленке временно, действуют нормы гл. 19 ТК: такие работники могут делить 28 дней отпуска по согласованию с руководством.

Для сотрудников же, работающих на дистанционке на постоянной основе, правила ухода в отпуск определяет трудовой, коллективный договор и локальные нормативные акты. Если же в последних не оговаривается право работника делить отпуск на части, ему придется самому договариваться с начальством.

Как оформить новогодние отпуска без бумаги и нервов

Впрочем, уменьшить круговорот бумажных документов можно и более простым способом – с его же помощью получится в считанные минуты согласовывать отпуск с сотрудниками.

Речь идет о сервисе кадрового электронного документооборота от СберКорус. Он полностью переводит бумажную работу в цифровую плоскость – таким образом можно обмениваться документами с любыми сотрудниками.

В случае с отпуском сотрудника процесс выглядит так:

Сотрудник формирует заявление. Заявление отправляется на согласование непосредственному руководителю или иному маршруту согласования согласно регламенту. Кадровый работник видит согласованное заявление в системе и издает приказ об отпуске направляет его на подпись руководителю и ознакомление сотруднику. Документ подписывается УКЭП ( усиленной квалифицированной ЭП ) со стороны работодателя и УНЭП ( усиленной неквалифицированной ЭП ) со стороны сотрудника , получает юридический статус и архивируется.

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