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Трудовые отношения

Наем сезонных сотрудников: отрасли, способы заключения договоров

В определенных сферах деятельности существуют периоды сильного спада, а также бурного роста. Содержать штат на постоянной основе может быть крайне накладно для работодателя, потому выходом станет наем сезонных сотрудников. Привлечь на работу их можно как по трудовому, так и по гражданско-правовому договору. 
Наем сезонных сотрудников: отрасли, способы заключения договоров
Иллюстрация: СберКорус

Где можно нанимать сезонных сотрудников

Как таковых ограничений на наем сезонных сотрудников закон не содержит. Если работодателю они необходимы, он вправе их трудоустроить.

В то же время существует ряд отраслей бизнеса, где наниматель может получить налоговые льготы — в частности, рассрочку или отсрочку уплаты обязательных платежей в бюджет.

Эти отрасли перечислены в постановлении Правительства № 382 от 6 апреля 1999 года. Среди них:

  • растениеводство и животноводство;

  • рыболовство, охота;

  • переработка и производство мяса, молока, сахара, масел;

  • заготовка лекарственного сырья;

  • производство обуви из войлока;

  • речные и морские перевозки пассажиров с ограниченным сроком навигации и многое другое.

Стоит различать временные и сезонные работы. Последние ограничены природно-климатическими условиями. Например, урожай на полях поспел осенью, и только осенью его и нужно собирать. Или чистить дороги от снега можно только зимой, поскольку летом снега не бывает.

Временные же работы, согласно ст. 59 ТК, ограничены 2 месяцами — не важно, в какое время года. 

Способы найма сезонных работников

Сезонных сотрудников можно нанимать по трудовым или гражданско-правовым договорам. Выбор способа найма остается за работодателем. Немного о преимуществах и недостатках каждого способа:

1. Наем по трудовому договору подходит для всех видов сезонных работ, никаких ограничений нет.

Трудовой договор лучше подойдет в случаях, если сложно определить конечный результат работы, и деятельность больше напоминает длительный процесс.

Работник подчиняется трудовому распорядку, установленному предпринимателем или компанией, несет дисциплинарную и материальную ответственность. Такой сотрудник всегда «под рукой», можно контролировать то, как он выполняет свои обязанности.

Из минусов — необходимость оплачивать налоги и страховые взносы, обеспечивать социальные гарантии (отпуск, больничные), заполнять отчетность.

2. Наем по гражданско-правовому договору.

Как правило, на сезонные работы нанимают самозанятых. Последние сами платят за себя налоги, работодатель не ведет никакой отчетности, не обязан платить страховые взносы. Однако экономия на найме возможна не всегда.

У самозанятых есть ограничения по деятельности — например, им нельзя работать в сфере добычи или переработки полезных ископаемых, представлять интересы других лиц через агентские, комиссионные и поручительские договоры, заниматься реализацией маркированных или подакцизных товаров.

Также с самозанятыми нужно правильно составлять договоры, чтобы ФНС при проверке не переквалифицировала их в трудовые.

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Наем по трудовому договору

В таблице ниже покажем, что нужно учесть при найме сезонного работника по трудовому договору:

Документ

Что нужно учесть?

Штатное расписание

Информация о сезонном персонале вносится в штатное расписание наравне с постоянными сотрудниками.

В графе «Примечания» (или графа 10) отдельно прописывается фраза «Сезонная работа» напротив должности. 

Как только сезонные работы завершаются, должности также убираются из штатного расписания.

Трудовой договор

Разрешается использовать шаблон срочного трудового договора. Главное, указать в документе на сезонный характер обязанностей, а также указать период, в течение которого действуют правоотношения (например, с 1 сентября по 30 ноября 2024 года). 

Если определить период выполнения работ невозможно, поскольку они сильно зависят от погодных условий, то можно привязать дату прекращения обязательств к наступлению какого-либо события. Например, к полному сбору урожая с конкретного поля. 

Приказ о приеме на работу

Выпускается аналогично приказам на постоянных сотрудников, только указывается сезонный характер деятельности работника. 

Также следует ознакомить сезонный персонал с инструкциями, локально-нормативными актами, относящимися к их деятельности. 

Отчетность и личные документы сотрудника

Если сотрудник все еще пользуется бумажной трудовой книжкой, то необходимо внести в нее информацию о стаже без указания на сезонный характер работ.

Регулярная сдача отчета по форме ЕФС-1 для определения начала новых трудовых отношений гражданина и их завершения, уплаты страховых взносов за него. 

На сезонных работников личная карточка тоже составляется.

Приказ об увольнении

В отличие от прекращения правоотношений с постоянными работниками, период уведомления работодателя сезонным сотрудником о предстоящем увольнении ограничивается не 14, а 3 днями (ст. 296 ТК). 

Если работодатель прекращает деятельность, то он обязан сообщить об увольнении сезонных сотрудников не менее чем за 7 дней. 

Сезонный персонал также имеет право на оплачиваемый отпуск. Ст. 295 ТК устанавливает, что за каждый отработанный месяц полагается 2 дня отдыха. На практике сезонный сотрудник:

  • либо получает денежную компенсацию за отпуск после окончательных расчетов в связи с увольнением;

  • либо уходит в отпуск после уведомления об увольнении (последним рабочим днем в этом случае будет считаться последний день отпуска).

Наем по гражданско-правовому договору

В зависимости от видов сезонных работ, самозанятых можно трудоустроить по любому виду гражданско-правовых сделок, кроме агентских, поручительских и комиссионных договоров. Как правило, заключаются договоры подряда или оказания услуг. Перед оформлением гражданско-правовой сделки нужно учесть следующие нюансы:

  1. Обычно самозанятые выполняют работы лично с использованием собственного оборудования, материалов. Если задачи нужно выполнять иждивением заказчика, то об этом нужно прямо указать в договоре.

  2. Нельзя нанимать бывших работников, которые сотрудничали с вами на основании трудовых договоров, в течение 2 лет после увольнения (п. 8 ч. 2 ст. 6 закона № 422-ФЗ). 

  3. При составлении документов стоит избегать формулировок, используемых в трудовых договорах (например, график работы, сотрудник, выговор и т. д.). Необходимо использовать термины, присущие гражданским правоотношениям (например, сроки сдачи результатов работ, исполнитель или подрядчик, неустойка, пени, возмещение убытков и прочие).

  4. В документе нельзя перечислять трудовые обязанности, схожие с должностной инструкцией. Стоит прописать понятный перечень выполняемых работ или оказываемых услуг (например, сбор 100 кг урожая яблок конкретного сорта). 

  5. Стоимость работ может быть фиксированной или определяться по тарифу. Вознаграждение выплачивается при достижении определенного результата и не одинаковыми суммами. В противном случае денежные перечисления могут счесть выплатой зарплаты и переквалифицировать правоотношения в трудовые. 

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Наем сезонных сотрудников: отрасли, способы заключения договоров