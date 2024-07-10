Особенности заключения договора с самозанятым курьером

Самозанятым не запрещено быть курьерами, однако заказчикам их услуг следует знать, что с ними можно заключать не всякий договор. Если не соблюсти законодательные ограничения, то сделку признают недействительной, а тут уже можно нарваться на иные риски — переквалификации договора в трудовой или необходимости самозанятому получить статус ИП на упрощенной или общей системе налогообложения.

В статье расскажем, как нанимать самозанятых курьеров, избегая всех подводных камней.

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Какие договоры нельзя заключать с самозанятыми курьерами

П. 7 ч. 2 ст. 6 закона № 422-ФЗ запрещает самозанятым получать доходы в рамках договоров:

комиссии;

агентских;

поручительства.

Очень часто с курьерами заключают агентские сделки, однако, если вы работаете с самозанятыми, этого нужно избежать. В противном случае заказчику либо придется стать налоговым агентом нанятого им физического лица и уплачивать за него НДФЛ в ФНС, либо придется найти ИП на УСН или ОСНО, чтобы он платил налоги со своих доходов самостоятельно.

Рекомендуемая форма договора с самозанятыми курьерами — соглашение об оказании услуг.

Что нужно учесть перед заключением договора с самозанятым курьером

Если вы нанимаете самозанятого в качестве курьера, то следует собрать о потенциальном исполнителе как можно больше информации:

Узнать о наличии или отсутствии статуса самозанятого. Сделать это можно в специальном сервисе ФНС, если вам известен ИНН исполнителя, или попросив будущего курьера сформировать справку в приложении «Мой налог». Удостовериться, что годовой доход фрилансера не превысил 2,4 млн руб. Казалось бы, финансовые дела самозанятого — исключительно его дело. Однако в случае переквалификации договора в сделку с физическим лицом, именно на заказчика будут возложены обязанности налогового агента. И именно с него спросят, почему своевременно не был уплачен НДФЛ. Потому рекомендуется запросить и справку о доходах самозанятого, чтобы удостовериться в том, что все доходы, полученные по сделке, будут облагаться налогом на профессиональный доход (НПД). Проверить, не является ли исполнитель вашим бывшим сотрудником. Заказчик не может заключать договоры с самозанятым, если последний был его сотрудником, и между расторжением трудового контракта с ним не прошло 2 лет.

Какие формулировки нужно использовать при оформлении договора с самозанятым курьером

При составлении договоров с самозанятыми курьерами рекомендуем придерживаться следующих правил:

Обязательно пропишите, что исполнитель является самозанятым. При необходимости можно указать в договоре обязанность курьера предоставлять справку о статусе самозанятого всякий раз, как будут оплачиваться его услуги. Так заказчик сможет доказать, что перечислял деньги именно плательщику НПД. Определите сроки, объем оказываемых услуг, а также тарифную сетку. Хотя курьерская деятельность больше напоминает процесс, тем не менее, чтобы договор не переквалифицировали в трудовой, придется задать ему какие-либо «рамки». Период оказания услуг может быть месяц, полгода или год. Объем услуг можно прописать формулировкой «определяется 25 числа месяца на основании акта оказанных услуг, составленным исполнителем». Оплата может быть почасовая или за единицу оказанной услуги, или иной другой, согласованной между сторонами. Уделите внимание контрольно-кассовой технике (ККТ). Самозанятым запрещено самим принимать оплату от клиентов в пользу других лиц (п. 6 ч. 2 ст. 4 закона № 422-ФЗ). Исключение — если заказчик предоставит им свою ККТ. Если вам важно, чтобы самозанятый курьер принимал оплату от клиентов, отдельно пропишите в договоре, какую ККТ вы ему передаете. Обязательно нужно прописать номер и модель кассы. Приложением к договору станет акт приема-передачи ККТ, подписанный обеими сторонами. Включите компенсацию расходов самозанятого на парковку, топливо, эксплуатацию личного транспорта и прочее в общее вознаграждение за оказанные услуги. Не стоит отдельно прописывать порядок компенсации, поскольку это больше свойственно трудовым отношениям. Нельзя ссылаться на локальные нормативные акты, принятые в вашей компании. Самозанятый курьер — не сотрудник, а исполнитель. Потому в рамках оказания услуг ему предоставляется доступ лишь к той информации, которая ему необходима. Например, об адресе местонахождения клиента и его имени. И здесь можно заключить отдельное соглашение о сохранении конфиденциальности полученных персональных данных и ответственности за их разглашение. Заключите отдельный договор проката или аренды, если самозанятый пользуется имуществом заказчика. Например, термосумками, униформой, велосипедом, иными транспортными средствами. Безвозмездное предоставление имущества, как правило, происходит в рамках трудовых договоров, и потому есть риск переквалификации, если заказчик не будет требовать плату за использование своих вещей. Определите перечень лиц, с которым самозанятый курьер может взаимодействовать в рамках оказания услуг. Это может быть, например, менеджер по продажам, бухгалтер или кто-нибудь еще. Важно избегать формулировок, которые могли бы намекнуть о том, что исполнитель находится в прямом подчинении у кого-то. Иерархия свойственна трудовым отношениям, а в гражданско-правовых все строится по принципу равенства сторон.

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