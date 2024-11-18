«Цифровые» грузоперевозки уже близко: транспортный ЭДО может стать обязательным с 1 июля 2025 года

Минтранс подготовил масштабные поправки в Устав автомобильного транспорта, главная суть которых — поэтапно сделать электронный документооборот (ЭДО) обязательным для грузоперевозок. Сейчас законопроект (ID проекта 151801) находится на стадии общественного обсуждения. Разберем подробнее, что ждет транспортную отрасль.

Обязательность транспортного ЭДО

Статью 18.1 Устава автомобильного транспорта, которая регулирует особенности оформления электронных перевозочных документов, планируется дополнить новой частью 1.1. Она позволит Правительству устанавливать перечень грузов, для которых электронные сопроводительные документы будут обязательными.

Пока неизвестно, какие именно это будут грузы, однако, Минтранс указал, что одна из целей поправок — сократить количество административных нарушений. Одним из самых распространенных правонарушений ведомство назвало несоответствие весовых параметров транспортного средства объемам перевозимых грузов.

Если законопроект примут, он может вступить в силу уже 1 июля 2025 года. Предполагается, что среди обязательных электронных транспортных документов будут:

договор фрахтования;

транспортная накладная;

заказ-наряд;

сопроводительная ведомость;

заявка и ряд других документов.

Многие компании уже в добровольном порядке тестируют транспортный ЭДО. Цифровизация документооборота в грузоперевозках помогла бизнесу:

полностью исключить ошибки, связанные с ручным вводом данных, при оформлении транспортных накладных, путевых листов и других документов;

уменьшить на 30% количество штрафов и объемов претензионной работы;

снизить на 30% загруженность специалистов, оформляющих транспортные документы, которые теперь могут направить свои силы на решение более важных для бизнеса задач;

упростить сбор данных для аналитики, поскольку вся информация о грузоперевозках в едином окне и всегда под рукой.

Как развивается транспортный ЭДО в России

1 сентября 2022 года в России заработала Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Изначально в нее можно было передать информацию об оформленных в цифровом виде сопроводительных ведомостях, заказ-нарядах и транспортных накладных. Позднее «ассортимент» электронных документов расширился: с 1 марта 2023 года через ГИС ЭПД стали проходить заявки, заказы, путевые листы и договоры фрахтования.

В сервисе транспортного ЭДО от СберКорус есть также возможность оформить универсальный передаточный документ (УПД) на транспортные услуги, экспедиторские расписки, поручения экспедитору, а также машиночитаемые доверенности (МЧД) для уполномоченных в грузоперевозках лиц.

Помимо этого, сервис транспортного электронного документооборота от СберКорус дает возможность водителям и техническим специалистам проводить обязательные предрейсовые технические и медицинские осмотры прямо через мобильное приложение. Это помогает экономить время и улучшает безопасность перевозок.

И если еще в 2022 году, на старте работы ГИС ЭПД, через систему прошло только 8 283 документа, то в 2023 году объемы увеличились в 136 (!) раз — до более 1,1 млн документов. В 2024 году прирост электронных перевозочных документов также сохранился.

По словам заместителя министра транспорта Дмитрия Баканова на Форуме ЭДО–2024, еженедельно в ГИС ЭПД оформляется около 200 тыс. документов, а в течение 2024 года — свыше 7,5 млн документов. По подсчетам Минтранса, объем документооборота, связанного с автомобильными перевозками, составляет 5 млрд документов в год.

Переход в «цифру» позволит бизнесу сократить издержки, а также упростить взаимодействие с надзорными органами. В свою очередь, это позитивно скажется на конечной стоимости товаров и сделает рынок грузоперевозок более прозрачным как для участников, так и для государства.

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