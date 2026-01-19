Покупка криптовалюты у нерезидента: вывод капитала, валютный контроль и блокировка счетов

Первый заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин публично заявил, что регулятор отказался от идеи специального экспериментального правового режима (ЭПР) для крипторынка в пользу прямого регулирования.

По его словам: «У нас физически не остается времени на то, чтобы сначала его провести, а потом еще несколько лет анализировать и запускать что-то постоянное», что связано, в том числе, с повышенным международным вниманием, прежде всего со стороны FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).