Международные переводы: Топ-3 платформы в 2025 году

Международные переводы через агентов

Все резиденты ВЭД, предоставляющие такие услуги, являются частными организациями, и далеко не все из них работают честно и прозрачно. К сожалению, процент мошенничества среди них достаточно высок, и важно найти того посредника, на которого можно рассчитывать. Лучшие ориентиры в этом – рейтинг, отзывы и репутация. Так, только крупные компании «с именем» заботятся о своей репутации больше, чем о сиюминутной выгоде. Именно их услугами и стоит пользоваться в 2025 году!

Insight

Сегодня эта крупная компания работает более чем в 50 странах, включая Россию, Южную Корею, Китай, Японию, Турцию, Казахстан, и т.д. Между этими государствами международные переводы средств проходят всего за 24-48 часов. Причем – с минимальными комиссиями и без рисков блокировок. К особенностям работы агента ВЭД Insight можно отнести:

отсутствие скрытых комиссионных сборов;

фиксированные тарифы – от 0,5% от суммы перевода;

поддержку фиатных и цифровых валют;

круглосуточную поддержку клиентов в режиме «24/7»;

полный пакет документов для участников ВЭД: ИП и юр.лиц.

На данный момент с помощью сервиса Insight можно переводить за границу деньги на суммы от 5000 до 1000000 долларов, используя российские рубли, американские доллары, евро, дирхамы, лиры, и другие валюты.

Win-Win

Этот резидент ВЭД работает более чем с 80 странами, и поддерживает 12 валют, включая китайские юани и фунты стерлингов. Международные переводы в Россию с помощью Win-Win можно проводить на суммы от 1300 до 6000000 долларов, или эквивалентно – в других доступных валютах. Особенно полезен этот сервис для тех, кто профессионально занимается внешнеэкономической деятельностью. Например – импортирует в Россию иностранные товары или пользуется услугами зарубежных компаний. Так, юр.лицам и индивидуальным предпринимателям Win-Win сегодня может предложить:

возможность оплаты инвойсов и контрактов;

переводы за границу с рублевых банковских счетов;

конвертацию валют по межбанковскому курсу;

подготовку документации для валютного контроля;

заключение официальных агентских договоров;

предоставление персонального менеджера;

отсутствие скрытых сборов и комиссий.

С помощью сервиса Win-Win можно проводить расчеты с офшорами, европейскими и азиатскими контрагентами. Сегодня этой возможностью пользуются многие коммерческие организации и ИП, импортирующие и экспортирующие продукцию. В отличие от банков, агент ВЭД не задерживает и не блокирует платежи, и позволяет вовремя рассчитываться с поставщиками и партнерами.

BitOkk

Международные переводы в 2025 году также безопасно проводить с помощью сервиса BitOkk. Он работает в России с 2021 года, и ориентирован на скорость и качество обслуживания клиентов. Так, переводы в другие страны здесь занимают не более 2-3 рабочих дней, а внутри России – не более 60 минут. BitOkk поддерживает все распространенные валюты, включая RUB, USD, CNY и EUR, и при необходимости предоставляет полный пакет документов для финансовой отчетности.

На данный момент с помощью BitOkk можно переводить за границу деньги на суммы от 6000 до 150000000 долларов, с комиссиями от 0,95%. Все условия сделок фиксируются в официальных договорах, что позволяет использовать эту компанию для расчетов с зарубежными партнерами, клиентами и поставщиками. К преимуществам этого сервиса также можно отнести:

круглосуточную поддержку клиентов: в чате, по e-mail и в Telegram;

бухгалтерское сопровождение сделок;

возможность проводить мультивалютные операции;

большой выбор фиатных и цифровых валют.

Сейчас BitOkk работает с 76 странами, включая Нидерланды, Бразилию, Литву, Венгрию, Аргентину, и т.д. Через него можно переводить крупные денежные суммы, облагаемые минимальной комиссией – без рисков задержек и блокировок!