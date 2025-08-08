Премиум 07.08 Мобильный
Exnode
ВЭД
Международные переводы: Топ-3 платформы в 2025 году

Международные переводы: Топ-3 платформы в 2025 году

Сегодня международные переводы в Россию и из России все реже совершают через банки. Причины – слишком высокие комиссии и большие временные затраты. Так, перевод из РФ может идти более 5-7 рабочих дней, и облагаться комиссионными сборами на каждом этапе.

Кроме того, велики риски, что банковский перевод по системе SWIFT вообще будет заблокирован из-за тех или иных санкционных ограничений. В этой ситуации люди ищут альтернативу, и она есть. 

Рейтинг агентов для международных платежей для юр и физических лиц

Exnode — это надежная платформа-мониторинг, которая помогает пользователям из России и СНГ находить проверенных партнеров для международных платежей

Альтернатива международным переводам SWIFT

Как работает международная система SWIFT? Вы отправляете деньги через российский банк, и они по сложной цепочке инстанций поступают на счет получателя. Если валюты отправителя и получателя отличаются, то кроме комиссий вы также теряете деньги на конвертации. В результате суммарно можно потерять более 15-20% от суммы перевода, что крайне невыгодно ни частным лицам, ни представителям бизнеса.

Как сделать международный перевод не только быстрым, но и дешевым? С помощью банков и платежных систем сегодня это сделать невозможно, зато такую возможность дают платежные агенты ВЭД, официально работающие в России и за рубежом. Имея свои представительства в десятках стран, они могут свободно «переправлять» деньги в обход банковской системы, беря за это с клиентов минимальный процент – всего 0,4-0,9% от суммы. 

Международные переводы через агентов

Все резиденты ВЭД, предоставляющие такие услуги, являются частными организациями, и далеко не все из них работают честно и прозрачно. К сожалению, процент мошенничества среди них достаточно высок, и важно найти того посредника, на которого можно рассчитывать. Лучшие ориентиры в этом – рейтинг, отзывы и репутация. Так, только крупные компании «с именем» заботятся о своей репутации больше, чем о сиюминутной выгоде. Именно их услугами и стоит пользоваться в 2025 году!

Insight

Сегодня эта крупная компания работает более чем в 50 странах, включая Россию, Южную Корею, Китай, Японию, Турцию, Казахстан, и т.д. Между этими государствами международные переводы средств проходят всего за 24-48 часов. Причем – с минимальными комиссиями и без рисков блокировок. К особенностям работы агента ВЭД Insight можно отнести:

  • отсутствие скрытых комиссионных сборов;

  • фиксированные тарифы – от 0,5% от суммы перевода;

  • поддержку фиатных и цифровых валют;

  • круглосуточную поддержку клиентов в режиме «24/7»;

  • полный пакет документов для участников ВЭД: ИП и юр.лиц.

На данный момент с помощью сервиса Insight можно переводить за границу деньги на суммы от 5000 до 1000000 долларов, используя российские рубли, американские доллары, евро, дирхамы, лиры, и другие валюты. 

Win-Win

Этот резидент ВЭД работает более чем с 80 странами, и поддерживает 12 валют, включая китайские юани и фунты стерлингов. Международные переводы в Россию с помощью Win-Win можно проводить на суммы от 1300 до 6000000 долларов, или эквивалентно – в других доступных валютах. Особенно полезен этот сервис для тех, кто профессионально занимается внешнеэкономической деятельностью. Например – импортирует в Россию иностранные товары или пользуется услугами зарубежных компаний. Так, юр.лицам и индивидуальным предпринимателям Win-Win сегодня может предложить:

  • возможность оплаты инвойсов и контрактов;

  • переводы за границу с рублевых банковских счетов;

  • конвертацию валют по межбанковскому курсу;

  • подготовку документации для валютного контроля;

  • заключение официальных агентских договоров;

  • предоставление персонального менеджера;

  • отсутствие скрытых сборов и комиссий.

С помощью сервиса Win-Win можно проводить расчеты с офшорами, европейскими и азиатскими контрагентами. Сегодня этой возможностью пользуются многие коммерческие организации и ИП, импортирующие и экспортирующие продукцию. В отличие от банков, агент ВЭД не задерживает и не блокирует платежи, и позволяет вовремя рассчитываться с поставщиками и партнерами.

BitOkk

Международные переводы в 2025 году также безопасно проводить с помощью сервиса BitOkk. Он работает в России с 2021 года, и ориентирован на скорость и качество обслуживания клиентов. Так, переводы в другие страны здесь занимают не более 2-3 рабочих дней, а внутри России – не более 60 минут. BitOkk поддерживает все распространенные валюты, включая RUB, USD, CNY и EUR, и при необходимости предоставляет полный пакет документов для финансовой отчетности.

На данный момент с помощью BitOkk можно переводить за границу деньги на суммы от 6000 до 150000000 долларов, с комиссиями от 0,95%. Все условия сделок фиксируются в официальных договорах, что позволяет использовать эту компанию для расчетов с зарубежными партнерами, клиентами и поставщиками. К преимуществам этого сервиса также можно отнести:

  • круглосуточную поддержку клиентов: в чате, по e-mail и в Telegram;

  • бухгалтерское сопровождение сделок;

  • возможность проводить мультивалютные операции;

  • большой выбор фиатных и цифровых валют.

Сейчас BitOkk работает с 76 странами, включая Нидерланды, Бразилию, Литву, Венгрию, Аргентину, и т.д. Через него можно переводить крупные денежные суммы, облагаемые минимальной комиссией – без рисков задержек и блокировок!

Рейтинг агентов для международных платежей для юр и физических лиц

Exnode — это надежная платформа-мониторинг, которая помогает пользователям из России и СНГ находить проверенных партнеров для международных платежей

Как отправить или получить международный перевод?

В качестве платежного средства можно использовать наличные деньги или безнал (с банковской карты или счета организации). Хороший вариант международного перевода денег – сбор информации и оформление заявки онлайн. Как это работает? Вам нужно:

  1. Открыть надежный сайт мониторинга, где публикуются актуальные данные об агентах ВЭД в России, предоставляющих услуги денежных переводов. На данный момент такой сайт мониторинга только один – Exnode.ru;

  2. Сравнить условия, предлагаемые разными агентами. У них всегда отличаются курсы, валютные резервы, лимиты и комиссии;

  3. Выбрать подходящий сервис и перейти на его официальный сайт. Это можно сделать прямо с сайта мониторинга – по защищенной ссылке;

  4. На сайте агента ВЭД указать свой город, валюту перевода и сумму;

  5. Указать свой ник Telegram для обратной связи;

  6. Дождаться сообщения от оператора и обсудить условия сделки;

  7. Если вас устроят условия – подтвердить ее, и получить приглашение в офис компании.

Как и международные переводы SWIFT, операции через агентов ВЭД могут проводиться наличными и по безналу. В первом случае вы отдаете деньги в кассу, а во втором – переводите средства со своего счета на счет агента ВЭД. Сделка проходит не удаленно, а в вашем присутствии, что исключает риски мошенничества и обмана. 

Сегодня все международные переводы в Россию и из России проводятся агентами ВЭД примерно одинаково: по выше описанной схеме. Они занимают не более 3 рабочих дней, облагаются минимальными комиссиями, и при необходимости – оформляются официально: для предоставления финансовой отчетности!

Механизм работы платежных агентов: использование рублевых средств для международных расчетов

Одним из актуальных способов обойти санкционные барьеры и проблемы, связанные с отключением SWIFT, стал клиринг, который предоставляют платежные агенты. Разберемся, за счет чего у таких посредников формируется рублевая ликвидность внутри России и валютная — за рубежом.

Откуда платежные агенты берут рубли

  1. Деятельность иностранных компаний в РФ

    1. Ведение бизнеса на территории России: производство, продажи, закупки.

    2. Получение рублевой выручки, которая остаётся в распоряжении агента.

  2. Участие в платежных схемах

    1. Конвертация валюты в рамках экспортно‑импортных операций.

    2. Получение рублевых средств через расчеты с российскими импортерами.

Как работает трансграничный клиринг без физического обмена валют

Схема обычно состоит из четырех шагов:

  1. Российская экспортная компания получает рубли на счет в банке РФ от платежного агента.

  2. Иностранный покупатель перечисляет валюту агенту на его зарубежный счет.

  3. Денежные потоки взаимозачитываются за счет встречных сделок.

  4. Для валютного контроля оформляются подтверждающие документы: инвойсы, контракты и т.д.

Плюсы для российского бизнеса

  • Для экспортеров:

    • Гарантированное поступление рублевых средств в течение 2–4 рабочих дней.

    • Нет риска блокировки или возврата платежа из-за санкций.

  • Для импортеров:

    • Возможность официально конвертировать рубли в валюту для оплаты зарубежных поставщиков.

    • Снижение вероятности длительных проверок со стороны иностранных банк.

Рейтинг агентов для международных платежей для юр и физических лиц

Exnode — это надежная платформа-мониторинг, которая помогает пользователям из России и СНГ находить проверенных партнеров для международных платежей

Сроки международных переводов: от чего зависит скорость расчетов

В реальности при международных переводах задержки — это не сбой, а результат объективных факторов. Для российского экспортера стандартный срок завершения сделки через платежного агента обычно составляет от 2 до 4 рабочих дней.

Как проходит процесс и сколько времени он занимает

  • 1–2 дня уходит на согласование условий сделки, оформление договора, выставление счетов и подготовку инвойсов для валютного контроля. В типичных ситуациях этот этап можно завершить за 2–3 часа.

  • Перевод валюты на зарубежный счет занимает ещё 1–2 дня. Поступления на иностранные счета отслеживаются ежедневно, чтобы исключить лишние задержки.

  • Внутри России рублевые платежи чаще всего проходят в тот же день.

Важно учитывать, что на сроки влияют выходные и праздничные дни — в это время банковские системы и расчетные центры не работают. Например, если международный перевод отправлен в пятницу вечером, обработка начнется только в понедельник.

Еще один момент — переводы между юридическими лицами не обрабатываются автоматически, как у физических лиц. Здесь действует правило операционного дня: если транзакция не успела пройти до его окончания, она будет проведена только на следующий рабочий день.

Неочевидные факторы задержек

  • Праздники в странах-партнерах. Например, во время Китайского Нового года банки КНР работают ограниченно, и международные переводы могут «заморозиться» на неделю. В Венгрии 20 августа празднуют День Святого Иштвана — в этот день банки полностью закрыты, а платежи возобновляются только на следующий рабочий день.

Что делать в 2025 году

Сегодня международные переводы из России сопровождаются лимитами, комиссиями и бюрократией. Но надежные варианты есть: услуги платежных агентов, открытие счетов за рубежом, криптовалюта и отдельные банки помогают решать задачи как бизнеса, так и частных клиентов. Главное — заранее уточнять условия, готовить весь пакет документов и работать только с проверенными инструментами.

Если вам нужна консультация по конкретной стране или сделке — оставьте заявку на сайте или напишите нам в Telegram, и мы предложим оптимальное решение именно для вашей ситуации.

Заключение

Международные переводы в 2025 году стали гораздо разнообразнее по инструментам и способам проведения. Все больше компаний и частных лиц ищут альтернативы традиционным банковским каналам, чтобы избежать высоких комиссий, долгих сроков зачисления и санкционных ограничений. Современные решения позволяют проводить расчёты быстрее, дешевле и с минимальными рисками, при этом сохраняя полное соответствие законодательству.

Главное — заранее уточнять условия, готовить необходимые документы и выбирать только надежные и проверенные сервисы. Такой подход поможет сделать международный перевод максимально безопасным и эффективным, независимо от суммы и направления операции.

Реклама: Салказанов Руслан Валерьевич, ИНН: 151102107366, erid: 2W5zFHppDqi

Информации об авторе

Exnode

Exnode

Выгодно и анонимно – ваши сделки остаются в тени, а вы в плюсах!

288 подписчиков105 постов

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум