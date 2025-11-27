Премии в налоговых расходах 2025 / 2026: как обосновать, чтобы избежать рисков

Самое главное:
Контроль за премиями усиливается. Инспекции все чаще исключают их из расходов при некорректном оформлении.
Все условия премирования должны быть закреплены в локальных актах и отражены в трудовых договорах.
Премии производственного характера можно учитывать в расходах при наличии критериев, показателей и документального подтверждения результатов.
Праздничные премии, как правило, не признаются расходами, за исключением случаев, когда их стимулирующий характер прямо следует из локальных актов.
Документальное оформление премий в 2025 / 2026 году
Показатели премирования, основания начисления, порядок расчета, размеры, срок выплат закрепляют обычно в положении о премировании. С 2025 года действует новая версия ст. 135 ТК, поэтому значение положения о премировании повысилось. Теперь работодатель не вправе произвольно устанавливать и лишать премий — все должно быть прописано в ЛНА, трудовых договорах и т. п.
Поэтому нужно обновить локальные акты о премировании и проверить, что в них детально закреплены все параметры выплат, включая:
виды и размеры премий;
сроки предоставления;
основания и условия начисления;
учет показателей качества, эффективности и продолжительности работы;
методики расчета для каждого вида премий;
порядок снижения выплат.
Напомним: с 2025 года уменьшение премии не может приводить к снижению месячной зарплаты более чем на 20% (ч. 3 ст. 135 ТК).
Положение о премировании не единственный допустимый документ. Условия о премиях можно закрепить в других локальных нормативных актах или в коллективном договоре. Важно, чтобы такие документы фактически существовал. В практике встречаются случаи, когда приказы о премировании издаются со ссылкой на локальные акты, которые не были утверждены (постановление АС Московского округа от 09.08.18 № Ф05-12455/2018).
Отдельное положение о премировании удобно тем, что на него можно сослаться в трудовом договоре. При этом сотрудников нужно ознакомить с документом под подпись.
Выплата премии оформляется приказом по унифицированным формам: Т-11а — для группы работников, Т-11 — для одного сотрудника. Разрешено применять собственные формы, если они содержат обязательные реквизиты, предусмотренные ст. 9 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Если премируется единственный участник ООО, достаточно оформить его решение. Если участников несколько, руководитель, как правило, не вправе устанавливать премию самому себе — требуется решение участников или совета директоров, оформленное протоколом. Исключения возможны, если устав ООО или трудовой договор прямо предусматривает такую возможность (ст. 39, 40 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
Можно ли включить в расходы 2025 / 2026 премии производственного характера
Если кратко — да. Премии за производственные показатели учитываются в налоговых расходах независимо от периодичности: разовые, ежемесячные, квартальные, годовые, а также начисленные после прекращения трудового договора.
Проблема возникает тогда, когда в трудовых договорах отсутствуют условия о премировании. В таких ситуациях инспекции, ссылаясь на ст. 255 НК, исключают эти суммы из расходов.
Оптимальная практика — предусмотреть премии в положении о премировании и оформить ссылку на него в трудовых договорах. Если в договоре нет ни условий о премиях, ни указания на соответствующий локальный акт, возрастает риск снятия расходов и споров с инспекцией.
Минфин традиционно занимает позицию, что отсутствие условий о премии в трудовом договоре не позволяет учитывать такие выплаты в составе расходов (письма от 22.09.2010 № 03-03-06/1/606, от 05.02.2008 № 03-03-06/1/81). Эту позицию подтверждает и судебная практика (постановление АС Московского округа от 12.07.2016 № Ф05-9407/2016).
В более поздних разъяснениях Минфин допускает учет премий в расходах, если порядок их выплаты установлен в локальном нормативном акте или коллективном договоре, даже при отсутствии прямой ссылки на эти документы в трудовом договоре (письма от 20.02.2021 № 03-03-06/1/12061, от 04.12.2020 № 03-03-06/1/106100). Аналогичные выводы встречаются в судебных решениях (например, постановление ФАС Московского округа от 17.02.2010 № КА-А40/368-10).
С учетом усиления контроля и увеличения госпошлин в 2025–2026 гг. наиболее безопасный вариант — утвердить подробное положение о премировании и предусмотреть ссылку на него во всех трудовых договорах. Это минимизирует риск снятия расходов и последующих споров.
Можно ли включить в расходы 2025 / 2026 праздничные премии
Премии непроизводственного характера — новогодние, к юбилею, к профессиональным и государственным праздникам, при выходе на пенсию — по общему правилу не учитываются в расходах. При этом они подлежат обложению НДФЛ и страховыми взносами.
По п. 2 ст. 255 НК к расходам на оплату труда относятся стимулирующие выплаты. П. 25 той же статьи допускает включение в расходы любых выплат, предусмотренных трудовым договором или коллективным договором. Это и стало основанием для дискуссий о том, могут ли праздничные премии подпадать под указанную норму.
Единого подхода законодательными органами не сформировано. Минфин стабильно указывает, что такие выплаты не связаны с производственными результатами и не относятся к стимулирующим (письмо от 09.01.2023 № 03-03-06/3/121; письмо от 16.11.2007 № 03-04-06-02/208). Судебная практика во многих округах поддерживает эту позицию (например, постановления ФАС Поволжского округа от 17.10.2006 по делу № А65-3412/2006-СА2-41; АС Северо-Кавказского округа от 15.04.2015 № Ф08-894/2015; АС Московского округа от 12.07.2016 № Ф05-9407/2016).
Но есть единичные примеры вердиктов, в которых удалось отстоять расходы на праздничные премии, предусмотренные трудовым договором, коллективным договором, ЛНА (постановления ФАС Центрального округа от 15.09.2006, дело № А64-1004/06-11, Поволжского округа от 05.04.2005 № А55-8485/04-44). Удалось добиться правды, в том числе в ситуациях, когда из локальных актов четко следовал стимулирующий характер выплаты, например:
выполнение плановых производственных показателей (постановление АС Московского округа от 05.12.2014 № Ф05-13874/2014);
достижение высоких производственных результатов (постановление АС Уральского округа от 17.12.2014 № Ф09-8372/14);
поощрение за длительную работу в организации (постановление АС Московского округа от 10.08.2016 № Ф05-10182/2016).
Учитывайте эти моменты при решении вопроса о том, включать или нет в расходы премии к праздникам. Все-таки чаще всего суды соглашаются с тем, что такие премии — не оплата труда, а скорее выплата социального характера. Поэтому нет оснований включать ее в расходы (постановление АС Московского округа от 12.07.2016 № Ф05-9407/2016).
Что сделать, чтобы безопасно учитывать премии в расходах в 2025 / 2026 годах
Для снижения рисков достаточно выполнить несколько базовых шагов:
Утвердить положение о премировании с четкими критериями, показателями эффективности и порядком начисления для всех категорий сотрудников.
Связывать премии с конкретными результатами труда, подтверждая основания служебными записками, представлениями, актами или другими документами. Если по итогам года организация получила убыток, включение в расходы премий «за успешную работу» создаст риск спора (постановление АС Дальневосточного округа от 27.05.2022 № Ф03-1519/2022).
Контролировать обоснованность размеров премий с учетом должностных обязанностей, окладов и финансового состояния компании.
