Премии в налоговых расходах 2025 / 2026: как обосновать, чтобы избежать рисков

Документальное оформление премий в 2025 / 2026 году

Показатели премирования, основания начисления, порядок расчета, размеры, срок выплат закрепляют обычно в положении о премировании. С 2025 года действует новая версия ст. 135 ТК, поэтому значение положения о премировании повысилось. Теперь работодатель не вправе произвольно устанавливать и лишать премий — все должно быть прописано в ЛНА, трудовых договорах и т. п.

Поэтому нужно обновить локальные акты о премировании и проверить, что в них детально закреплены все параметры выплат, включая:

виды и размеры премий;

сроки предоставления;

основания и условия начисления;

учет показателей качества, эффективности и продолжительности работы;

методики расчета для каждого вида премий;

порядок снижения выплат.

Напомним: с 2025 года уменьшение премии не может приводить к снижению месячной зарплаты более чем на 20% (ч. 3 ст. 135 ТК).

Положение о премировании не единственный допустимый документ. Условия о премиях можно закрепить в других локальных нормативных актах или в коллективном договоре. Важно, чтобы такие документы фактически существовал. В практике встречаются случаи, когда приказы о премировании издаются со ссылкой на локальные акты, которые не были утверждены (постановление АС Московского округа от 09.08.18 № Ф05-12455/2018).

Отдельное положение о премировании удобно тем, что на него можно сослаться в трудовом договоре. При этом сотрудников нужно ознакомить с документом под подпись.

Выплата премии оформляется приказом по унифицированным формам: Т-11а — для группы работников, Т-11 — для одного сотрудника. Разрешено применять собственные формы, если они содержат обязательные реквизиты, предусмотренные ст. 9 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Если премируется единственный участник ООО, достаточно оформить его решение. Если участников несколько, руководитель, как правило, не вправе устанавливать премию самому себе — требуется решение участников или совета директоров, оформленное протоколом. Исключения возможны, если устав ООО или трудовой договор прямо предусматривает такую возможность (ст. 39, 40 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).