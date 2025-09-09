Какие Российские банки не сотрудничают с судебными приставами

Сразу развеем иллюзии: в России нет ни одного банка, который бы играл в прятки с приставами или покрывал должников. Все финансовые учреждения обязаны выполнять требования ФССП, иначе рискуют лишиться лицензии.

Но есть нюансы в работе системы взыскания, зная которые можно временно обезопасить свои средства. Разберем, как это работает на практике и какие есть законные способы защиты денег.