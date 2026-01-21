Реально ли не платить налоги, и как это сделать без нарушений

Какие налоги платят граждане
Как только россиянин начинает зарабатывать и тратить деньги, он автоматически становится налогоплательщиком. Покупая товары, мы платим НДС, акцизы и пошлины.
Основные налоги, которые граждане платят самостоятельно:
НДФЛ — налог на доходы физических лиц, удерживается из зарплаты. С 2025 года ставка от 13% до 22% в зависимости от уровня дохода.
Имущественный налог — платят владельцы недвижимости. Ставка от 0,1% от кадастровой стоимости. Льготы для пенсионеров, многодетных семей, участников СВО.
Транспортный налог — платят все владельцы транспортных средств. Исключения для льготных категорий решаются на региональном уровне.
Земельный налог — платят все владельцы земли. Социально уязвимые категории освобождены от налога за 6 соток.
НПД — налог на профессиональный доход для самозанятых. Ставка 4% или 6% в зависимости от заказчика.
Налоги ИП — индивидуальные предприниматели платят разные налоги в зависимости от системы налогообложения.
Просто не платить налоги нельзя. Сумма долга вырастет на 20–40%, начислят пени. За крупные долги (от 2 700 000 рублей) грозит уголовное преследование. С 1 ноября 2025 года ФНС может взыскивать недоимку без суда.
Как уменьшить НДФЛ через вычеты
Не платить подоходный налог нельзя — это приведет к уголовной ответственности. Но можно уменьшить налогооблагаемую базу через вычеты или вернуть часть уплаченного налога.
Стандартные вычеты — для льготных категорий (чернобыльцы, инвалиды ВОВ) и родителей: 1 400 рублей на первого и второго ребенка, 3 000 рублей на последующих. Действует до достижения дохода 350 000 рублей в год.
Социальный вычет — до 150 000 рублей ежегодно при расходах на благотворительность, обучение, медицину, негосударственный пенсионный фонд, фитнес и спорт.
Инвестиционный вычет — до 400 000 рублей за взносы на индивидуальный инвестиционный счет или при продаже ценных бумаг после 3 лет владения.
Имущественный вычет — до 3 000 000 рублей на проценты по ипотеке при покупке или строительстве жилья, продаже имущества.
Профессиональный вычет — до 20% от доходов для ИП на общей системе налогообложения, нотариусов, адвокатов, фрилансеров, авторов.
Льготы по имущественному налогу
Налог платят владельцы квартир, домов, строений, гаражей. Крайний срок — 1 декабря года, следующего за отчетным.
Основные льготы: вычет для многодетных семей — 5 квадратных метров в квартире или 7 в доме за каждого ребенка; вычет 50 квадратных метров за хозяйственные постройки на участках для личного хозяйства; региональные льготы (в Москве — для владельцев апартаментов).
Транспортный и земельный налоги
Транспортный налог платят владельцы автомобилей, мотоциклов, автобусов, снегоходов, самолетов, яхт, катеров. Не платят маломощные автомобили для инвалидов, сельхозтранспорт, весельные лодки. Полностью освобождены герои России и СССР, ветераны ВОВ, инвалиды I и II группы. В некоторых регионах льготы для пенсионеров.
Земельный налог платят владельцы земли. Льгота 6 соток для инвалидов, многодетных, пенсионеров.
Оформление льгот и вычетов
Стандартный вычет оформляется через работодателя по заявлению. Для остальных вычетов нужно уведомление от ФНС. Получить его можно онлайн через личный кабинет налогоплательщика или очно в отделении. По имущественному и инвестиционному вычетам ФНС может предоставить льготу самостоятельно — придет уведомление в личный кабинет.
При продаже имущества нужно заполнить декларацию. Налог не взимается при цене менее 1 000 000 рублей, если продаете в первые три года владения.
Как снизить налоги изменением статуса
Уменьшить налог можно, изменив формат заработка:
Открыть ИП на упрощенной системе — ставка 6% вместо 13%. На патентной системе налог рассчитывается от прогнозируемых доходов. Доступны налоговые каникулы до двух лет.
Стать самозанятым — ставка 4% или 6% от заработка.
Важно: нельзя увольняться и продолжать работать с тем же работодателем как самозанятый — закон запрещает это в течение двух лет после увольнения.
Что делать с налоговыми долгами
Если нечем платить налоги, задолженность вырастет за счет штрафов и пеней, затем средства удержат принудительно. При злостном уклонении возможно уголовное наказание. При тяжелых обстоятельствах Налоговый кодекс допускает отсрочку или рассрочку до 1 года.
Если доходов нет и погасить долги невозможно, вариантом решения может стать банкротство физических лиц. Процедура позволяет списать налоги, кредиты, обязательства перед микрофинансовыми организациями и коммунальщиками.
Законно совсем не платить налоги невозможно, но можно значительно сократить их размер через льготы и вычеты. Для каждого налога предусмотрены варианты экономии — от стандартных вычетов для родителей до региональных льгот для пенсионеров. Важно знать свои права и своевременно оформлять положенные льготы. Если накопились налоговые долги, которые невозможно погасить, процедура банкротства может стать законным решением проблемы.
