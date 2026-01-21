Реально ли не платить налоги, и как это сделать без нарушений

Оформление льгот и вычетов

Стандартный вычет оформляется через работодателя по заявлению. Для остальных вычетов нужно уведомление от ФНС. Получить его можно онлайн через личный кабинет налогоплательщика или очно в отделении. По имущественному и инвестиционному вычетам ФНС может предоставить льготу самостоятельно — придет уведомление в личный кабинет.