Ведение учета информации о бенефициарных владельцах по статье 6.1 ФЗ № 115

Главное, о чем нужно помнить: неправильный учет и нарушение порядка представления информации о бенефициарных владельцах, как того требует ст. 6.1 № 115-ФЗ, может стоить полумиллионных штрафов. Это, не считая претензий контролирующих органов — ФНС, Росфинмониторинга. Учет и представление информации о бенефициарах — обязанность всех юридических лиц.

Основные сведения

Прежде всего дадим определение бенефициарного владельца: это физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно (с помощью третьего лица) владеет более 25% от капитала юридического лица или в состоянии контролировать его действия. Согласно ст. 6.1. закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, юридические лица обязаны:

Хранить и ежегодно обновлять сведения о своих бенефициарных владельцах.

Не позднее пяти дней с даты получения соответствующего запроса уполномоченного органа, предоставить сведения об этих лицах по правилам, которые определены Правительством (постановление от 31.07.2017 № 913).

За соблюдением установленного порядка пристально следит Росфинмониторинг, и может применить санкции по ст. 14.25.1 КоАП — до 500 тыс. руб. штрафа для юридических и до 40 тыс. руб. — для должностных лиц.

Какие конкретно сведения о бенефициарах следует учитывать, хранить, предоставлять по требованию уполномоченных.

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Сведения о бенефициарах-физических лицах

Согласно ст. 7 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, юридические лица должны иметь следующую информацию в отношении физического лица:

Ф.И.О. (последнее — при наличии);

гражданство;

дату рождения;

документ, который удостоверяет личность, его реквизиты;

если применимо — данные миграционной карты, другого документа, который подтверждает право иностранца или апатрида (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в России;

адрес места жительства (регистрации, пребывания);

ИНН (при наличии).

Также в некоторых случаях (п. 1.11, 1.12 ст. 7 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ) нужно хранить и быть готовым предоставить Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность, прочую информацию в подтверждение указанных сведений.

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Сведения о бенефициарах-юридических лицах

Если речь идет о бенефициаре, которое является юридическим лицом, то следует установить, хранить и предоставлять по требованию уполномоченных органов следующие данные:

фирменное наименование;

организационно-правовую форму;

ИНН — для российского образования;

код — для иностранной организации, для юрлиц, зарегистрированных в порядке, предусмотренном российским законодательством;

ОГРН.

Если бенефициаром выступает иностранное юридическое лицо, то требуется:

регистрационный номер;

место регистрации;

адрес на территории государства регистрации.

В случае когда бенефициар — иностранная структура без образования юридического лица, то устанавливают, хранят и предоставляют по требованию следующие данные:

наименование;

регистрационный номер, присвоенный на территории государства регистрации;

коды, которые также присваиваются на территории иностранного государства при регистрации налогоплательщиков;

место ведения основной деятельности.

Если бенефициар является трастом, то в дополнение к вышеописанным данным нужно установить и хранить:

сведения о составе имущества, которое находится в управлении или собственности;

Ф.И.О. и адреса учредителей и доверительного собственника или управляющего.

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А если бенефициары неизвестны

Как говорится, гладко было на бумаге — да забыли про овраги. ЕГРЮЛ не содержит информацию о бенефициарах, юридические лица обязаны своими силами выявить эти данные.

Нередко складывается такая ситуация, что установить конечных бенефициарных владельцев и, тем более, получить о них всю необходимую информацию невозможно.

В этом случае есть лишь один выход: подготовить документальное подтверждение того, что юридическое лицо приняло все меры для установления бенефициарных владельцев — то есть сделало запросы к физическим и юридическим лицам (учредителям или участникам) с просьбой предоставить информацию, которая нужна для установления бенефициаров. На это указал Росфинмониторинг в письме от 29.07.2019 № 01-04-05/17015.

Формулировка п. 1 ст. 6.1 антиотмывочного закона:

«Юридическое лицо обязано … принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев.»

дает основания полагать, что представление доказательств, которые подтверждают принятие этих мер, освобождает от штрафных санкций.

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