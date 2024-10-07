Персональные данные и Роскомнадзор 2024: все, что нужно, чтобы решить проблему!

Помогаем соблюдать законодательство о персональных данных и решать все возникающие вопросы и проблемы, связанные с исполнением новых требований к регистрации, обновлению Политики, формированию пакета документов и проведению ряда процедур с помощью сервиса «Роском Онлайн».

Рады сообщить, что создали для вас сервис «Роском Онлайн»!

Сервис призван помогать юридическим лицам и ИП по всей стране исполнять нелегкую обязанность: соблюдение законодательства о персональных данных, согласно новым требования Роскомнадзора и ФЗ №152 к регистрации, обновлению Политики, формированию пакета документов и проведению ряда процедур, которых на сегодняшний день насчитывается уже более шестидесяти.

Мы будем рады оказать вам бесплатные консультации или услуги по:

Регистрации или ее обновлению в Роскомнадзоре.

Обязательным документам и процедурам (их более шестидесяти!), необходимым для соответствия новым требованиям Роскомнадзора и ФЗ №152 «О персональных данных».

Ответам прокуратуре и Роскомнадзору в случае получения предписаний о нарушениях.

Штрафные санкции в 2024 году за нарушение требований Роскомнадзора к работе с персональными данными составляют от 300 000 до 6 000 000 рублей, а на должностных лиц — до 800 000 рублей (ст. 13.11 КоАП). Вы можете ознакомиться с примерами Предписаний Роскомнадзора и Прокуратуры за 2024 год.

Наша компания — «Консалтинг Онлайн» более 7 лет занимается раскрытием обязательной информации в федеральных реестрах и государственных площадках (нам принадлежат Всероссийские сервисы «Федресурс Онлайн»,«Вестник Онлайн», «Роском Онлайн»). Мы будем рады вам помочь!

Чтобы самостоятельно лучше разобраться в обязанности и не проходить обучение — ознакомьтесь с материалами по теме:

Бесплатно получить чек-лист с полным перечнем обязательных процедур и документов, необходимых для соблюдения законодательства о персональных данных Получить

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