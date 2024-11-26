Обработка персональных данных ИП: инструкция

Например, интернет-магазин собирает сведения о клиентах через онлайн-формы: ФИО, имя, адрес доставки, телефон и email, иногда данные для оплаты. Обычно такая информация нужна для коммуникации с покупателями и выполнения заказов.

Другой случай — поиск и наем нового персонала. Когда соискатели заполняют анкеты для собеседования, присылают резюме, копии своих дипломов и образовательных сертификатов, они также оставляют много личной информации у предпринимателя.

Если ИП оказывает медицинские услуги, его в распоряжение попадают сведения о состоянии здоровья пациентов, результаты анализов, эпикризы и заключения. Во всех этих случаях бизнесмен должен соблюдать требования закона № 152-ФЗ.