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Обработка персональных данных ИП: инструкция

Неправильная работа с персональными данными в 2024–2025 гг. может обойтись бизнесу многомиллионными штрафами. Многие предприниматели наивно полагают, что их это не касается, и Роскомнадзор проверяет только крупный бизнес — юридические лица. Между тем, штрафы за несоблюдение информационной безопасности, в том числе в отношении ИП, доходят до 18 млн руб.

Рассказываем, как организовать правильно обработку персональных данных, и даем готовый чек-лист процедур и документов, нужных для соблюдения законодательства.

Должен ли ИП заниматься обработкой персональных данных

Согласно ч. 2 ст. 3 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, оператором является любое физическое лицо или юридическое лицо, которое организует обработку персональных данных, определяет способы и цели их обработки. Если предприниматель собирает, хранит или использует личную информацию своих клиентов или сотрудников, он однозначно подпадает под это определение. 

Из этого вытекает обязанность ИП зарегистрироваться в Роскомнадзоре, разработать и внедрить необходимые ЛНА, получать согласие на обработку и четко соблюдать другие требования законодательства во избежание штрафов. Никаких различий в порядке ведения документации ИП и юрлиц-операторов персональных данных — нет.

В каких обстоятельствах предприниматель получает личную информацию граждан

Например, интернет-магазин собирает сведения о клиентах через онлайн-формы: ФИО, имя, адрес доставки, телефон и email, иногда данные для оплаты. Обычно такая информация нужна для коммуникации с покупателями и выполнения заказов.

Другой случай — поиск и наем нового персонала. Когда соискатели заполняют анкеты для собеседования, присылают резюме, копии своих дипломов и образовательных сертификатов, они также оставляют много личной информации у предпринимателя.

Если ИП оказывает медицинские услуги, его в распоряжение попадают сведения о состоянии здоровья пациентов, результаты анализов, эпикризы и заключения. Во всех этих случаях бизнесмен должен соблюдать требования закона № 152-ФЗ

Есть ли исключения из правил

От регистрации в Роскомнадзоре освобождены ИП без работников, которые не ведут обработку персональных данных клиентов-физлиц. Допустим, предприниматель продает сельхозпродукцию на рынке и с личной информацией покупателей вообще не сталкивается. В таких редких случаях ИП не является оператором персданных и под закон не подпадает (п. 2 ст. 3, ч. 1 ст. 22 закона № 152-ФЗ).

Что делать остальным предпринимателям, чтобы избежать серьезных штрафов контролирующих органов, разберемся дальше.

Инструкция для ИП — оператора персональных данных

Чтобы индивидуальному предпринимателю (ИП) законно обрабатывать персональные данные, нужно выполнить следующие шаги.

1. Зарегистрироваться в Роскомнадзоре

Чтобы уведомить федеральную службу о начале обработки личных данных физлиц и зарегистрироваться в качестве оператора ИП нужно заполнить заявление. Форма унифицирована приказом Роскомнадзора от 28.10.2022 № 180. Подать заявку можно на бумаге, либо электронным способом. Самый короткий путь — сайт РНК или портал Госуслуги.

Форма для регистрации на сайте ведомства

Именно на предмет регистрации в РНК чаще всего проводятся проверки, поэтому это обязательный первый шаг, который нужно совершить всем ИП, кого касается закон №152-ФЗ.

2. Разработать и внедрить документацию, чтобы организовать обработку персональных данных, в соответствии с законодательством

Условно документы, которые необходимы предпринимателю для обработки персональных данных, можно разделить на две категории.

  • Локальные акты.

Часть из них должна быть на предприятии по закону. Другие не являются обязательными, но помогают лучше выстроить архитектуру приема, обработки, хранения информации, организовать процесс своевременной сдачи отчетности.

  • Документы для отчетов в Роскомнадзор.

Они необходимы для соблюдения требований законодательства и коммуникации с ведомством. Перечислять полный перечень документов в настоящей статье — не имеет практического смысла, поскольку он имеет на 2025 год более 60 позиций. Назовем ключевые, которые должны быть у любого ИП, осуществляющего обработку персданных (внутренних и внешних):

  • Политика в отношении обработки персональных данных (п. 2 ст. 18.1 закона № 152-ФЗ).

  • Согласие физлиц на обработку, передачу и распространение ПД.

  • Инструкции для работников, которые имеют доступ к личной информации.

Регистрация ИП в Роскомнадзоре и подготовка документов по ФЗ №152

Разработка документов для ИП согласно ФЗ №152, организация системы ведения документов для ИП, полное соответствие требованиям Роскомнадзора к обработке персональных данных

3. Обеспечить защиту персональных данных

После того как все необходимые документы готовы и регистрация в Роскомнадзоре успешно завершена, предпринимателю требуется установить и соблюдать меры безопасности для защиты данных от утечек, потерь и несанкционированного доступа (ст. 19 закона № 152-ФЗ).

Данный этап включает как организационные мероприятия (ограничение доступа к ПД только для тех сотрудников, которым они необходимы для работы), так и использование технических средств защиты — шифрование, антивирусное ПО, брандмауэры, настройку резервного копирования информации.

4. Оформить договоренности с третьими лицами

Если персональные данные передаются сторонним организациям (например, курьерским службам, облачным хранилищам), важно еще заключить соответствующие договоры с контрагентами.

Подобные соглашения должны включать:

  • обязательства сторон по соблюдению закона о защите ПД (ст. 6, 19, 22.1 закона № 152-ФЗ);

  • описание характера обработки данных (например, хранение, транспортировка, анализ);

  • гарантии конфиденциальности и запрет на передачу информации третьим лицам без согласия субъекта;

  • штрафы или компенсации в случае утраты данных или несоблюдения мер защиты.

Важно: если вы используете CRM, системы управления рассылками или облачные платформы, проверьте, чтобы в их условиях обработки данных соблюдались нормы российского законодательства. Например, серверы должны находиться на территории РФ (п. 5 ст. 18 закона № 152-ФЗ).

Сомневаетесь, что правильно работаете с персональными данными в своем бизнесе? Хотите перепроверить свой учет? Скачайте чек-лист обязательных процедур, необходимых для соблюдения законодательства о персональных данных, согласно ФЗ-152 от 27.07.2006 и требований Роскомнадзора по состоянию на 2024 год, подготовленный специалистами Консалтинг Онлайн

Далее остается контролировать процесс обработки, вести учет операций, периодически обновлять локальные акты при изменении законодательства, не забывать отчаиваться в Роскомнадзор — чтобы исключить нарушения и избежать штрафов.

Кстати, о штрафных санкциях — с 2024 года ответственность на нарушение обработки ПД (ст. 13.11 КоАП) выросла в разы. 

Штрафы за неправильную обработку персональных данных

Отсутствие регистрации в Роскомнадзоре, некорректное заполнение отчетности, неправильное оформление или недостаток обязательных ЛНА у предпринимателя — все это грозит административными штрафами по ст. 13.11 КоАП.

Перечислим меры ответственности, которые касаются именно для ИП:

  • Незаконная обработка персональных данных — от 10 000 до 100 000 руб.

  • Обработка данных без согласия — от 20 000 до 300 000 руб.

  • Отсутствие опубликованной на сайте политики обработки данных — от 10 00 до 30 000 руб.

  • Необеспечение сохранности ПД на материальных носителях — от 20 000 до 40 000 руб.

  • Нарушение правил обращения с собранными данными — от 1 млн руб. до 18 млн руб. (в том числе за хранение информации в базах Google Диск, Dropbox, OpenDrive, MEGA, расположенных за территорией РФ без уведомления РНК).

  • Уклонение и препятствование проверке Роскомнадзора (ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП) — от 2 000 до 4 000 руб.

Специализированный сервис Консалтинг Онлайн поможет правильно организовать обработку персональных данных на предприятии, подготовить необходимую локальную документацию и обеспечить соответствие требованиям Роскомнадзора, исключив ошибки и риски.

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