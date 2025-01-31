Уведомление о персональных данных в Роскомнадзор: какой порядок в 2025 году

Кто и когда уведомляет Роскомнадзор
Все организации, ИП и госучреждения, которые работают с персональными данными физических лиц, обязаны в 2025 году подавать уведомление в Роскомнадзор в трех случаях:
Перед началом работы с персональными данными.
После завершения обработки ПД — когда отпадает необходимость работать с данными.
О происшествиях — несанкционированных доступах, взломах баз, утечках.
Требования к работе с ПД (обеспечению их защиты и безопасности) изложены в законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Организации и ИП (операторы персональных данных) должны правильно собирать, накапливать и обрабатывать данные граждан, использовать для этого специальные базы (российские серверы и ПО). А также информировать Роскомнадзор о начале и завершении работы с ПД (ст. 22 закона № 152-ФЗ).
В некоторых случаях уведомлять ведомство не нужно, если работа с данными ведется:
вручную — без использования автоматизированных средств;
для обеспечения безопасности в сфере транспортного комплекса;
с целью поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности государства.
Персональные данные физлиц — это имя, сведения из паспорта, видео в соцсетях, информация о состоянии здоровья, отпечатки пальцев, политические взгляды и др.
ПД бывают нескольких типов (ст. 10, 11 закона № 152-ФЗ):
обычные — ФИО, адрес;
специальные — философские убеждения, национальность;
биометрические — результаты ДНК, форма глаз.
Таким образом, все, кто собирает данные о своих клиентах, партнерах, сотрудниках, покупателях, пациентах должны отчитываться в Роскомнадзор. Требование относится к онлайн-магазинам, фирмам, больницам, банкам и остальным операторам персональных данных.
Всего лишь три категории организаций вправе работать с ПД без уведомления Роскомнадзора (ст. 22 закона № 152-ФЗ). Все остальные — это операторы персональных данных, и сведения о них должны быть включены в реестр. После получения статуса «оператор ПД» организация вправе работать с чужими данными. На сайте «Роском Онлайн» вы можете скачать чек-лист со списком документов и ссылок на НПА. Все, что нужно для регистрации в реестре РКН и для работы с ПД по закону № 152-ФЗ. Юристы бесплатно проконсультируют по всем вопросам.
Зачем уведомлять РКН
Операторы могут собирать и использовать ПД только с согласия их владельцев (ст. 9 закона № 152-ФЗ). Прежде чем собирать чужие данные следует поставить человека в известность о том, что его данные будут использоваться в определенных целях.
Например, адрес нужен для отправки заказа, паспортные данные — для открытия банковского вклада, сведения о детских прививках — для оказания медицинских услуг. И таких примеров очень много.
Разрешение на обработку ПД — это документ, подтверждающий, что человек добровольно разрешает использовать его данные, обрабатывать и хранить в течение оговоренного срока. Кроме этого, владелец данных сам решает, какую информацию предоставлять, а какую — нет.
Роскомнадзор — это ведомство, осуществляющее контроль в рамках закона № 152-ФЗ и защиты прав граждан (субъектов ПД). Роскомнадзор включает сведения об операторах в специальный реестр — перечень ИП и организаций, работающих с чужими данными.
Что Роскомнадзор узнает об операторе ПД (ч. 3 ст. 22 закона № 152-ФЗ):
наименование организации / ФИО ИП;
ФИО и должности ответственных сотрудников;
сведения о лицах, имеющих доступ к обрабатываемым данным;
цель работы с ПД;
меры по защите данных, устранению утечек, компьютерных инцидентов;
информацию об используемых базах для обработки и хранения ПД;
сроки начала и прекращения работы с ПД, условия прекращения.
Цель уведомления — сообщить компетентному органу о своем намерении обрабатывать и использовать ПД в коммерческих и иных целях. А также «встать на учет» — попасть в реестр операторов и работать, не нарушая законодательных требований.
Регистрация в реестре Роскомнадзора для работы с персональными данными
На Роскомнадзор не распространяются «надзорные каникулы», поэтому он может провести внеплановую проверку вне зависимости от возраста и размера организации
Способы подачи и форма уведомления
На своем сайте Роскомнадзор сообщает, каким способом оператор может направить уведомление. Причем конкретных сроков ни на сайте ведомства, ни в законодательстве нет. Главное требование — уведомить РКН до того как начинаете работать с ПД.
Подать уведомление можно одним их трех способов:
На бумаге. Распечатайте форму на сайте РКН, заполните, подпишите и отнесите в территориальный орган по месту жительства. Также документ можно отправить письмом по почте.
В электронной форме. Заполните электронный документ на сайте РКН, подпишите электронной подписью и отправьте онлайн.
На «Госуслугах». Этот способ также подразумевает отправку уведомления в электронной форме. Потребуется подтвержденный профиль. А если отправляете уведомление от компании, то она должна быть привязана к учетной записи физлица (например, директора или руководителя).
Роскомнадзор регламентировал форму уведомления в своем приказе от 28.10.2022 № 180. Уведомление имеет стандартную форму и состоит из пяти разделов. В большинстве из них нужно только проставить «галки» или выбрать вариант из выпадающего списка.
Например, в подразделе «Категории субъектов ПД» нужно отметить, чьи данные будут обрабатываться — работников, контрагентов, посетителей сайта или иные категории.
Сроки
Включение оператора в реестр
Время рассмотрения уведомления — 30 дней: за этот срок Роскомнадзор принимает решение о включении оператора ПД в реестр. Если уведомление было предоставлено на бумаге, то точка отсчета — это день, когда РКН получил письмо. Если вы уже работаете в статусе оператора ПД, то подавать повторно уведомление не нужно. Проверьте, включена ли в реестр информация о вас.
Изменение сведений в реестре
Бывает, что компания подала уведомление несколько месяцев назад, и за это время у нее произошли изменения, касающиеся информации в реестре. Чтобы внести корректировки, необходимо уведомить Роскомнадзор до 15 числа следующего месяца (ч. 7 ст. 22 закона № 152-ФЗ). В течение 30 дней РКН исключит информацию об операторе из реестра.
Например, в организации 20 января назначили нового ответственного за обработку персональных данных. О произошедших перестановках необходимо проинформировать РКН не позднее 15 февраля.
Прекращение обработки
Другая ситуация: у компании отпадает необходимость работать с ПД. В этом случае нужно уведомить Роскомнадзор о прекращении работы с данными. Срок — не более 10 рабочих дней с момента принятия решения о прекращении.
Например, 27 января 2025 года продавец интернет-магазина закрывает ИП и прекращает работать с персональными данными покупателей. Считаем с этой даты: крайний срок оповещения РКН — 7 февраля.
Инциденты и компьютерные атаки
Если в компании произошла утечка ПД или несанкционированный доступ к базе данных, то необходимо отреагировать в сжатые сроки и оповестить о происшествии Роскомнадзор (ч. 3.1 ст. 22 закона № 152-ФЗ):
в течение 24 часов — о происшествии, нанесенном вреде, принятых мерах и ответственном сотруднике;
в течение 72 часов — провести внутреннюю проверку и сообщить о последствиях и нарушителях.
Уведомить РКН можно тремя способами (ч. 12 ст. 19 закона № 152-ФЗ): через «Госуслуги», НКЦКИ (о неправомерном доступе и утечках), ИС ГосСОПКА (о компьютерных атаках).
Регистрация в реестре Роскомнадзора для работы с персональными данными
На Роскомнадзор не распространяются «надзорные каникулы», поэтому он может провести внеплановую проверку вне зависимости от возраста и размера организации
Новые штрафы
Если организация не подает уведомление в Роскомнадзор, то за это ей грозят штрафы по ст. 19.7 КоАП. Штрафы следующие — до 500 руб. (на ответственного), до 5 000 руб. (на организацию).
По факту статья 19.7 КоАП охватывает все случаи, когда организация не подает сведения (либо подает недостоверные / неполные сведения) в контрольный орган. Под эту норму подвели и сферу персональных данных.
С 30 мая 2025 года Роскомнадзор будет выносить штрафы по новым правилам (закон от 30.11.2024 № 420-ФЗ) — вносятся изменения в ст. 13.11 КоАП, которая посвящена именно нарушениям в области ПД.
За неуведомление о намерении работать с ПД:
на граждан — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей;
на ответственных — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;
на организации — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
За неуведомление о происшествиях и нарушении прав владельцев ПД:
на граждан — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей;
на ответственных — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей;
на организации — от 1 млн до 3 млн рублей.
Сейчас максимальный штраф для организаций за неуведомление о намерении работать с ПД — 5 тыс. рублей. Для тех, кто твердо стоит на ногах, наказание не такое уж критическое.
С началом лета 2025 года штрафы ужесточаются — организация-нарушитель за неуведомление РКН о начале работы с ПД может получить штраф до 300 тыс. руб. А за неуведомление о происшествиях максимальное наказание для компаний — 3 млн руб.
Последствия переходят в разряд финансово чувствительных.
Шпаргалка: порядок действий, тезисы
Как подать уведомление в Роскомнадзор и попасть в реестр операторов ПД? Порядок действий:
1. Проверьте, не относится ли ваша организация к тем, которые вправе не уведомлять РКН о работе с данными (ч. 2 ст. 22 закона № 152-ФЗ).
2. Подайте уведомление одним из удобных способов:
на бумаге — распечатать форму на сайте Роскомнадзора, заполнить, подписать и отправить по почте или лично принести в местное отделение РКН;
онлайн — заполнить и отправить форму на сайте РКН;
через «Госуслуги».
3. Подождите, пока Роскомнадзор включит сведения о вашей компании в реестр операторов — это займет не более 30 дней.
4. Подайте новое уведомление, если:
нужно изменить сведения в реестре — необходимо уведомить до 15 числа следующего месяца;
прекращаете работу с персональными данными — необходимо уведомить в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о прекращении.
5. В случае происшествий (компьютерных атак, несанкционированного доступа, утечек) уведомите Роскомнадзор в течение 24 часов, а затем в течение 72 часов сообщите о результатах внутреннего расследования.
Чтобы зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора, организации нужно подготовить внушительный пакет документов. В зависимости от специфики и вида деятельности организации документы могут отличаться. Скачайте на сайте «Роском Онлайн» чек-лист с инструкцией и ссылками на НПА. Инструкция поможет вам пройти регистрацию в соответствии с законом № 152-ФЗ и избежать штрафов. Кроме этого, вы можете заказать у специалистов разработку документов под ключ или поручить им локальную задачу (например, составление политики конфиденциальности).
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Регистрация в реестре Роскомнадзора для работы с персональными данными
На Роскомнадзор не распространяются «надзорные каникулы», поэтому он может провести внеплановую проверку вне зависимости от возраста и размера организации
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