Уведомление о персональных данных в Роскомнадзор: какой порядок в 2025 году

Все организации, ИП и госучреждения, которые работают с персональными данными физических лиц, обязаны в 2025 году подавать уведомление в Роскомнадзор в трех случаях:

Перед началом работы с персональными данными. После завершения обработки ПД — когда отпадает необходимость работать с данными. О происшествиях — несанкционированных доступах, взломах баз, утечках.

Требования к работе с ПД (обеспечению их защиты и безопасности) изложены в законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организации и ИП (операторы персональных данных) должны правильно собирать, накапливать и обрабатывать данные граждан, использовать для этого специальные базы (российские серверы и ПО). А также информировать Роскомнадзор о начале и завершении работы с ПД (ст. 22 закона № 152-ФЗ).

В некоторых случаях уведомлять ведомство не нужно, если работа с данными ведется:

вручную — без использования автоматизированных средств;

для обеспечения безопасности в сфере транспортного комплекса;

с целью поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности государства.

Персональные данные физлиц — это имя, сведения из паспорта, видео в соцсетях, информация о состоянии здоровья, отпечатки пальцев, политические взгляды и др.

ПД бывают нескольких типов (ст. 10, 11 закона № 152-ФЗ):

обычные — ФИО, адрес;

специальные — философские убеждения, национальность;

биометрические — результаты ДНК, форма глаз.

Таким образом, все, кто собирает данные о своих клиентах, партнерах, сотрудниках, покупателях, пациентах должны отчитываться в Роскомнадзор. Требование относится к онлайн-магазинам, фирмам, больницам, банкам и остальным операторам персональных данных.