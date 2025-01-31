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Защита персональных данных

Уведомление о персональных данных в Роскомнадзор: какой порядок в 2025 году

Только три категории организаций вправе не уведомлять Роскомнадзор о работе с персональными данными. Все остальные — обязаны это сделать непосредственно перед началом такой работы. Сведения об организациях включаются в реестр операторов ПД. С 30 мая 2025 года вырастут штрафы за неуведомление РКН.

Кто и когда уведомляет Роскомнадзор

Все организации, ИП и госучреждения, которые работают с персональными данными физических лиц, обязаны в 2025 году подавать уведомление в Роскомнадзор в трех случаях:

  1. Перед началом работы с персональными данными.

  2. После завершения обработки ПД — когда отпадает необходимость работать с данными.

  3. О происшествиях — несанкционированных доступах, взломах баз, утечках.

Требования к работе с ПД (обеспечению их защиты и безопасности) изложены в законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

Организации и ИП (операторы персональных данных) должны правильно собирать, накапливать и обрабатывать данные граждан, использовать для этого специальные базы (российские серверы и ПО). А также информировать Роскомнадзор о начале и завершении работы с ПД (ст. 22 закона № 152-ФЗ).

В некоторых случаях уведомлять ведомство не нужно, если работа с данными ведется:

  • вручную — без использования автоматизированных средств;

  • для обеспечения безопасности в сфере транспортного комплекса;

  • с целью поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности государства.

Персональные данные физлиц — это имя, сведения из паспорта, видео в соцсетях, информация о состоянии здоровья, отпечатки пальцев, политические взгляды и др. 

ПД бывают нескольких типов (ст. 10, 11 закона № 152-ФЗ): 

  • обычные — ФИО, адрес;

  • специальные — философские убеждения, национальность;

  • биометрические — результаты ДНК, форма глаз.

Таким образом, все, кто собирает данные о своих клиентах, партнерах, сотрудниках, покупателях, пациентах должны отчитываться в Роскомнадзор. Требование относится к онлайн-магазинам, фирмам, больницам, банкам и остальным операторам персональных данных. 

Всего лишь три категории организаций вправе работать с ПД без уведомления Роскомнадзора (ст. 22 закона № 152-ФЗ). Все остальные — это операторы персональных данных, и сведения о них должны быть включены в реестр. После получения статуса «оператор ПД» организация вправе работать с чужими данными. На сайте «Роском Онлайн» вы можете скачать чек-лист со списком документов и ссылок на НПА. Все, что нужно для регистрации в реестре РКН и для работы с ПД по закону № 152-ФЗ. Юристы бесплатно проконсультируют по всем вопросам.

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Зачем уведомлять РКН

Операторы могут собирать и использовать ПД только с согласия их владельцев (ст. 9 закона № 152-ФЗ). Прежде чем собирать чужие данные следует поставить человека в известность о том, что его данные будут использоваться в определенных целях. 

Например, адрес нужен для отправки заказа, паспортные данные — для открытия банковского вклада, сведения о детских прививках — для оказания медицинских услуг. И таких примеров очень много.

Разрешение на обработку ПД — это документ, подтверждающий, что человек добровольно разрешает использовать его данные, обрабатывать и хранить в течение оговоренного срока. Кроме этого, владелец данных сам решает, какую информацию предоставлять, а какую — нет. 

Роскомнадзор — это ведомство, осуществляющее контроль в рамках закона № 152-ФЗ и защиты прав граждан (субъектов ПД). Роскомнадзор включает сведения об операторах в специальный реестр — перечень ИП и организаций, работающих с чужими данными.

Что Роскомнадзор узнает об операторе ПД (ч. 3 ст. 22 закона № 152-ФЗ):

  • наименование организации / ФИО ИП;

  • ФИО и должности ответственных сотрудников;

  • сведения о лицах, имеющих доступ к обрабатываемым данным;

  • цель работы с ПД;

  • меры по защите данных, устранению утечек, компьютерных инцидентов;

  • информацию об используемых базах для обработки и хранения ПД;

  • сроки начала и прекращения работы с ПД, условия прекращения.

Цель уведомления — сообщить компетентному органу о своем намерении обрабатывать и использовать ПД в коммерческих и иных целях. А также «встать на учет» — попасть в реестр операторов и работать, не нарушая законодательных требований.

Регистрация в реестре Роскомнадзора для работы с персональными данными

На Роскомнадзор не распространяются «надзорные каникулы», поэтому он может провести внеплановую проверку вне зависимости от возраста и размера организации

Способы подачи и форма уведомления

На своем сайте Роскомнадзор сообщает, каким способом оператор может направить уведомление. Причем конкретных сроков ни на сайте ведомства, ни в законодательстве нет. Главное требование — уведомить РКН до того как начинаете работать с ПД. 

Подать уведомление можно одним их трех способов:

  1. На бумаге. Распечатайте форму на сайте РКН, заполните, подпишите и отнесите в территориальный орган по месту жительства. Также документ можно отправить письмом по почте.

  2. В электронной форме. Заполните электронный документ на сайте РКН, подпишите электронной подписью и отправьте онлайн.

  3. На «Госуслугах». Этот способ также подразумевает отправку уведомления в электронной форме. Потребуется подтвержденный профиль. А если отправляете уведомление от компании, то она должна быть привязана к учетной записи физлица (например, директора или руководителя).

Роскомнадзор регламентировал форму уведомления в своем приказе от 28.10.2022 № 180. Уведомление имеет стандартную форму и состоит из пяти разделов. В большинстве из них нужно только проставить «галки» или выбрать вариант из выпадающего списка. 

Например, в подразделе «Категории субъектов ПД» нужно отметить, чьи данные будут обрабатываться — работников, контрагентов, посетителей сайта или иные категории.

Сроки      

Включение оператора в реестр

Время рассмотрения уведомления 30 дней: за этот срок Роскомнадзор принимает решение о включении оператора ПД в реестр. Если уведомление было предоставлено на бумаге, то точка отсчета — это день, когда РКН получил письмо. Если вы уже работаете в статусе оператора ПД, то подавать повторно уведомление не нужно. Проверьте, включена ли в реестр информация о вас. 

Изменение сведений в реестре

Бывает, что компания подала уведомление несколько месяцев назад, и за это время у нее произошли изменения, касающиеся информации в реестре. Чтобы внести корректировки, необходимо уведомить Роскомнадзор до 15 числа следующего месяца (ч. 7 ст. 22 закона № 152-ФЗ). В течение 30 дней РКН исключит информацию об операторе из реестра.

Например, в организации 20 января назначили нового ответственного за обработку персональных данных. О произошедших перестановках необходимо проинформировать РКН не позднее 15 февраля.

Прекращение обработки

Другая ситуация: у компании отпадает необходимость работать с ПД. В этом случае нужно уведомить Роскомнадзор о прекращении работы с данными. Срок — не более 10 рабочих дней с момента принятия решения о прекращении.

Например, 27 января 2025 года продавец интернет-магазина закрывает ИП и прекращает работать с персональными данными покупателей. Считаем с этой даты: крайний срок оповещения РКН — 7 февраля.  

Инциденты и компьютерные атаки

Если в компании произошла утечка ПД или несанкционированный доступ к базе данных, то необходимо отреагировать в сжатые сроки и оповестить о происшествии Роскомнадзор (ч. 3.1 ст. 22 закона № 152-ФЗ):

  • в течение 24 часов — о происшествии, нанесенном вреде, принятых мерах и ответственном сотруднике;

  • в течение 72 часов — провести внутреннюю проверку и сообщить о последствиях и нарушителях. 

Уведомить РКН можно тремя способами (ч. 12 ст. 19 закона № 152-ФЗ): через «Госуслуги», НКЦКИ (о неправомерном доступе и утечках), ИС ГосСОПКА (о компьютерных атаках). 

Регистрация в реестре Роскомнадзора для работы с персональными данными

На Роскомнадзор не распространяются «надзорные каникулы», поэтому он может провести внеплановую проверку вне зависимости от возраста и размера организации

Новые штрафы

Если организация не подает уведомление в Роскомнадзор, то за это ей грозят штрафы по ст. 19.7 КоАП. Штрафы следующие — до 500 руб. (на ответственного), до 5 000 руб. (на организацию). 

По факту статья 19.7 КоАП охватывает все случаи, когда организация не подает сведения (либо подает недостоверные / неполные сведения) в контрольный орган. Под эту норму подвели и сферу персональных данных.

С 30 мая 2025 года Роскомнадзор будет выносить штрафы по новым правилам (закон от 30.11.2024 № 420-ФЗ) — вносятся изменения в ст. 13.11 КоАП, которая посвящена именно нарушениям в области ПД.

За неуведомление о намерении работать с ПД:

  • на граждан — от 5 тыс.  до 10 тыс. рублей;

  • на ответственных — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;

  • на организации — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

За неуведомление о происшествиях и нарушении прав владельцев ПД:

  • на граждан — от 50 тыс.  до 100 тыс. рублей;

  • на ответственных — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей;

  • на организации — от 1 млн до 3 млн рублей.

Сейчас максимальный штраф для организаций за неуведомление о намерении работать с ПД — 5 тыс. рублей. Для тех, кто твердо стоит на ногах, наказание не такое уж критическое. 

С началом лета 2025 года штрафы ужесточаются — организация-нарушитель за неуведомление РКН о начале работы с ПД может получить штраф до 300 тыс. руб. А за неуведомление о происшествиях максимальное наказание для компаний — 3 млн руб. 

Последствия переходят в разряд финансово чувствительных.

Шпаргалка: порядок действий, тезисы

Как подать уведомление в Роскомнадзор и попасть в реестр операторов ПД? Порядок действий:

1. Проверьте, не относится ли ваша организация к тем, которые вправе не уведомлять РКН о работе с данными (ч. 2 ст. 22 закона № 152-ФЗ).

2. Подайте уведомление одним из удобных способов:

  • на бумаге — распечатать форму на сайте Роскомнадзора, заполнить, подписать и отправить по почте или лично принести в местное отделение РКН;

  • онлайн — заполнить и отправить форму на сайте РКН;

  • через «Госуслуги».  

3. Подождите, пока Роскомнадзор включит сведения о вашей компании в реестр операторов — это займет не более 30 дней.

4. Подайте новое уведомление, если:

  • нужно изменить сведения в реестре — необходимо уведомить до 15 числа следующего месяца;

  • прекращаете работу с персональными данными — необходимо уведомить в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о прекращении.

5. В случае происшествий (компьютерных атак, несанкционированного доступа, утечек) уведомите Роскомнадзор в течение 24 часов, а затем в течение 72 часов сообщите о результатах внутреннего расследования.

Чтобы зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора, организации нужно подготовить внушительный пакет документов. В зависимости от специфики и вида деятельности организации документы могут отличаться. Скачайте на сайте «Роском Онлайн» чек-лист с инструкцией и ссылками на НПА. Инструкция поможет вам пройти регистрацию в соответствии с законом № 152-ФЗ и избежать штрафов. Кроме этого, вы можете заказать у специалистов разработку документов под ключ или поручить им локальную задачу (например, составление политики конфиденциальности).

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Регистрация в реестре Роскомнадзора для работы с персональными данными

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