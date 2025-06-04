Как организации подать уведомление в Роскомнадзор 2025: инструкция

Направление уведомления в РКН в онлайн формате: этапы процедуры

Самый простой и не затратный метод — сделать все в онлайн формате. Однако и тут потребуются ваши внимательность и усидчивость — любые, даже самые мелкие ошибки могут привести к тому, что надзорный орган выдаст отказ во включении вас в реестр операторов персональных данных и придется все делать по новой.

Чтобы отправить документ через сервис Госуслуг, вы должны владеть подтвержденной учеткой. Также если вы хотите направить извещение от лица организации, ваш профиль Госуслуг должен быть связан с аккаунтом компании на портале.

Для начала вам понадобится авторизоваться на сервисе, выбрать свою роль и подтвердить проделанные действия. После — найдите на портале раздел, в котором можно направить нужный документ в адрес РКН, и перейдите к его заполнению. При формировании извещения внесите в него следующий набор данных:

О самом операторе — наименование, адрес, телефон, ИНН/ОГРН.

Цели, для которых будет осуществляться обработка ПД.

Местонахождение базы данных информации с персональными данными граждан России.

Сведения о лицах, имеющих доступ к конфиденциальным сведениям.

Данных о мерах, которые предпринимаются оператором для сохранности и защищенности ПД.

После заполнения направьте документ. Перед отправкой рекомендуем все внимательно перепроверить — во избежание ошибок. Также подтвердите, что согласны на передачу сведений в электронном формате и ознакомлены с алгоритмом подачи в целом. После рассмотрения заявки и ее удовлетворения вы будете добавлены в реестр операторов.

Скачать чек-лист обязательных процедур и документов, необходимых для работы с персональными данными Скачать

Отсутствие извещения РКН — основание для административной ответственности по ст. 13.11 КоАП и штрафу в размере до 300 тысяч рублей. Чтобы этого не произошло, вовремя уведомите РКН — это нивелирует все риски.

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