Оператор персональных данных в 2025: кто обязан регистрироваться в Роскомнадзоре и как это сделать правильно?

Такой ажиотаж был связан с введением штрафа 300 000 рублей в статью 13.11 КоАП за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре. В эту же статью были добавлены еще 8 составов административных правонарушений, а в УК была введена уголовная ответственность за нарушения, связанные с утечкой данных.
Штрафы за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре или за иные нарушения законодательства о персональных данных — применяются к абсолютно всем операторам по огромному списку нарушений. Размер таких штрафов со стороны Роскомнадзора может достигать до 18 000 000 рублей.
1. Кто обязан зарегистрироваться в Роскомнадзоре как оператор персональных данных?
В соответствии с законом № 152, оператором персональных данных автоматически признается любое лицо, которое работает с персональными данными. Этим лицом может быть:
Организация.
Индивидуальный предприниматель.
Самозанятый и даже физическое лицо.
Персональные данные, с которыми работает оператор, могут быть:
Внутренние, например, сотрудники.
Внешние, например, клиенты, пациенты, учащиеся и тд.
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2. Как оператору правильно зарегистрироваться в Роскомнадзоре, чтобы не нарушить закон № 152?
Уведомление об обработке ПДн формируется в электронном виде на сайте Роскомнадзора. Данные оператора, отмеченные звездочкой, обязательны к заполнению. Основная сложность состоит в отображении реальной информации в части описания мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 закона № 152 «О персональных данных» и целей обработки персональных данных. Эта информация берется из Политики оператора персональных данных, а также Положения о персональных данных, инструкций и правил, разработанных и утвержденных оператором. Таким образом, любое изменение данных в реестре, влечет за собой внесение изменений в вышеперечисленные локально-нормативные акты (ЛНА) и наоборот.
Важно: многие операторы совершают ошибку и хотят зарегистрировать уведомление в Роскомнадзоре в первую очередь, не подготовив обязательные документы. А законодательный порядок установлен такой, что при подаче уведомления в Роскомнадзор, оператор уже обязан располагать документами, установленными ФЗ №152. Эти документы обязательно должны быть разработаны, утверждены и подписаны в организации/ИП до формирования уведомления, поскольку сведения о них будут внесение в уведомление при регистрации в Роскомнадзоре. У организаций и ИП объем обязательных документов для соблюдения законодательства о персональных данных составляет от 30–60 штук (!) в зависимости от:
Деятельности (ее вида).
Объема ПДн.
Количества сотрудников в штате.
Есть ли сайты у организации или ИП, их количества.
Используются ли зарубежные сервисы или программные обеспечения.
Ведут ли работы с иностранными партнерами.
И еще многих критериев.
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3. На что важно обратить внимание, и какие ошибки оператора ПДн приведут к предписанию Роскомнадзора?
1. «Цели обработки персональных данных»
При заполнении поля о целях обработки персональных данных в уведомлении, необходимо отдельным пунктом для каждой цели обработки ПДн выбирать:
Категории и перечень обрабатываемых персональных данных.
Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются.
Способы обработки и перечень действий.
Правовые основания обработки (в соответствии с требованием п. 2 ч. 1 ст. 18.1 закона № 152 «О персональных данных»).
2. Меры защиты персональных данных — обязанность каждого оператора при работе с персональными данными
В соответствии со ст. 18.1, 19 закона № 152 «О персональных данных» оператор ПДн обязан принять ряд правовых и технических мер по защите персональных данных.
С технической стороны, это кодирование, шифрование, ограничение доступов, полное соблюдение регламентов, утвержденных в организации или ИП, являющейся оператором персональных данных.
С правовой стороны — это внедрение системы работы с персональными данными, то есть разработка и утверждение локально-правовых актов, регламентирующих работу с ПДн. Это такие ЛНА, как Политика оператора в отношении обработки ПДн, инструкции, положения, правила, акты, журналы, приказы и тд. Полный перечень документов теперь содержит более 60 позиций. Приказом утвердить ответственного за работу с персональными данными. И только после исполнения всех вышеописанных мероприятий необходимо сформировать уведомление с описанием мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 закона №152 «О персональных данных».
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Основные ошибки оператора при работе с ПДн — это наугад проставленные параметры в категориях персональных данных, а также некорректная информация в части мер защиты ПДн, что не соответствует реальной деятельности оператора. Это легко проверить Роскомнадзору и сразу просигнализирует надзорному органу о наличии нарушений со стороны оператора в организации процесса работы с персональными данными. Что станет поводом для получения крупного штрафа.
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