Оператор персональных данных в 2025: кто обязан регистрироваться в Роскомнадзоре и как это сделать правильно?

Такой ажиотаж был связан с введением штрафа 300 000 рублей в статью 13.11 КоАП за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре. В эту же статью были добавлены еще 8 составов административных правонарушений, а в УК была введена уголовная ответственность за нарушения, связанные с утечкой данных.

Штрафы за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре или за иные нарушения законодательства о персональных данных — применяются к абсолютно всем операторам по огромному списку нарушений. Размер таких штрафов со стороны Роскомнадзора может достигать до 18 000 000 рублей.