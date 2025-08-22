Персональные данные с 1 сентября 2025: вебинар о новых требованиях Роскомнадзора с 01.09.2025

Вебинар о новых требованиях закона о персональных данных с 01.09.2025 доступен к просмотру!

Основатель сервиса «Роском Онлайн» — Дарья Кокорикова и эксперт по корпоративной защите данных — Евгения Кудина провели подробный разбор изменений законодательства и требований Роскомнадзора, вступающих в силу с 1 сентября 2025 года.

Новые штрафы до 700 000 рублей для всех организаций и ИП. Новые требования Роскомнадзора к порядку ведения документации и формам согласий. Изменения в регулировании законодательства об обезличивании персональных данных. Новые полномочия ФСБ и ФСТЭК по контролю исполнения обязанностей. Создание государственной информационной системы.

Подробный разбор всех этих изменений на вебинаре Всероссийского сервиса «Роском Онлайн»!

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: 2W5zFJSmmDA