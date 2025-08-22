ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Персональные данные с 1 сентября 2025: вебинар о новых требованиях Роскомнадзора с 01.09.2025

Вебинар о новых требованиях закона о персональных данных с 01.09.2025 доступен к просмотру!
Иллюстрация: Danik Prihodko/pexels

Основатель сервиса «Роском Онлайн» — Дарья Кокорикова и эксперт по корпоративной защите данных — Евгения Кудина провели подробный разбор изменений законодательства и требований Роскомнадзора, вступающих в силу с 1 сентября 2025 года.

  1. Новые штрафы до 700 000 рублей для всех организаций и ИП.

  2. Новые требования Роскомнадзора к порядку ведения документации и формам согласий.

  3. Изменения в регулировании законодательства об обезличивании персональных данных.

  4. Новые полномочия ФСБ и ФСТЭК по контролю исполнения обязанностей.

  5. Создание государственной информационной системы.

Подробный разбор всех этих изменений на вебинаре Всероссийского сервиса «Роском Онлайн»!

Если вы еще не разобрались еще со всеми новыми требованиями законодательства о персональных данных — вы можете оставить заявку на бесплатную консультацию специалистов «Роском Онлайн».

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: 2W5zFJSmmDA

