Открытие зарплатного счета. Инструкция при регистрации организации или ИП

Зарплатный счет — это расчетный счет, который открывают в рамках зарплатного проекта. Бухгалтер вносит на счет общую сумму денег и формирует специальный реестр с данными сотрудников, реквизитами карт и видами выплат. Банк формирует платежные поручения и перечисляет зарплату каждому работнику. Деньги приходят сотруднику на банковскую карту.

По зарплатному проекту. Данный вид выплат объединяет в себе все выплаты в одну систему. Процесс перечисления зарплаты автоматизирован.

На карту работника безналичным переводом. Бухгалтер формирует платежки по каждому сотруднику. При большом штате эта процедура отнимает много времени на рутинный ввод данных. Банки взимают комиссию за каждую операцию.

Наличными. Бухгалтер снимает наличные с расчетного счета, формирует расчетно-платежные ведомости и кассовые ордера, выдает зарплату работникам в руки (через кассу под подпись). Выплата зарплаты наличными имеет особенности — за превышение лимитов снятия банки берут комиссию, сотрудник-иностранец для получения з/п наличными должен иметь ВНЖ, иначе будет штраф — до 40% от выплаченной суммы (письмо ФНС от 24.05.2022 № КЧ-19-9/122@, ч. 1 ст. 15.25 КоАП).

Работодатели в статусе юридического лица или ИП могут выплачивать зарплату сотрудникам разными способами:

При необходимости работодатель может открыть зарплатный счет (подключить зарплатный проект), если у него есть хотя бы один сотрудник.

В ст. 136 ТК закреплена обязанность работодателя выплачивать зарплату сотрудникам — в наличной или безналичной форме. Подключать зарплатный проект организации и ИП по закону не обязаны . А также открытие зарплатного счета — это право, а не обязанность работодателя.

3. Как открыть зарплатный счет

Разберем основные этапы по открытию зарплатного счета для организаций и ИП.

Шаг 1. Получите статус юрлица или ИП

Зарегистрировать юридическое лицо или ИП можно разными способами — через ФНС, банк, «Госуслуги», МФЦ, нотариуса. Госпошлина за регистрацию бизнеса составляет 800 руб. для ИП и 4 000 руб. для организаций (п. 1, 6 ч. 1 ст. 333.33 НК). За регистрацию юрлица или ИП онлайн-способом госпошлина не взимается. Например, на сайте ФНС подать заявление можно через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» или комплексный сервис «Старт бизнеса онлайн». За подачу заявления через нотариуса госпошлина не взимается, оплатить нужно только нотариальные услуги. На «Госуслугах» подать заявление получится только при наличии подтвержденной учетной записи.

Шаг 2. Обязательно зарегистрируйтесь в Роскомнадзоре, чтобы не получить штраф 300 000 рублей

Важно! Обязательно нужно знать: Организации, ИП и самозанятые по новым требованиям законодательства — операторы персональных данных Данные сотрудников и их заработная плата — это персональные данные! Роскомнадзор с 30.05.2025 года потребовал обязательной регистрации всех организаций и ИП для законной обработки персональных данных. Если этого не сделать — последует штраф 300 000 рублей, просто за отсутствие регистрации. А за ряд иных нарушений нового законодательства о персональных данных — санкции могут доходить до 18 000 000 рублей. Обязательные для заполнения разделы Уведомления в Роскомнадзоре: Сведения об операторе — наименование, ФИО ИП, адрес, телефон, email, ИНН, ОГРН. Цели обработки. Например, «Обеспечение соблюдения трудового законодательства РФ», «Ведение кадрового и бухгалтерского учета», «Подбор персонала (соискателей) на вакантные должности оператора». Персональные данные физлиц для их дальнейшей обработки — ФИО, СНИЛС, гражданство, семейное положение, реквизиты банковской карты, сведения о воинском учете и др. Категории субъектов персональных данных — «Работники», «Соискатели». Правовое основание обработки. Перечень действий в отношении персональных данных — сбор, хранение, систематизация, передача, распространение, удаление. Данные ответственного за организацию обработки — ФИО, телефон, email. Способы обработки — автоматизированная, неавтоматизированная, смешанная. Дата начала обработки. Срок или условия прекращения обработки данных. Обработка персональных данных без уведомления Роскомнадзора влечет штраф на организацию и ИП по ч. 10 ст. 13.11 КоАП — от 100 до 300 тыс. рублей. Если вы работаете с данными сотрудников, соискателей, клиентов, то вы — оператор персональных данных. Сведения о вашей организации должны быть включены в реестр операторов.

Шаг 3. Оцените необходимость открытия зарплатного счета

При наличии штата из нескольких сотрудников, например — до 10 человек, нагрузка на бухгалтера небольшая. Но если работников много, то зарплатный проект значительно упростит работу специалисту. Иногда зарплатный проект — это необходимость, когда организация или ИП регулярно сотрудничает с удаленными сотрудниками и выплачивать зарплату наличными затруднительно. Зачастую зарплатные проекты подключают работодатели, у которых всего 2–3 сотрудника, но компания планирует масштабироваться. Предварительное открытие зарплатного проекта позволит без спешки отладить операции по выплатам зарплат, избежать ошибок и трудовых споров. Кроме того, через банк можно переводить не только зарплату, но и отпускные, командировочные, премии, материальную помощь, дивиденды учредителям.

Шаг 4. Выберите банк с подходящими условиями

Найдите банк с удобными условиями по переводам и обслуживанию зарплатного проекта. Если выплаты будут идти с задержками, это приведет к трудовым спорам с сотрудниками. Обратите внимание на эти критерии: Надежность банка. СМИ и профильные порталы периодически выкладывают рейтинги финансовых учреждений — по количеству клиентов, активам, прибыли. Если банка нет ни в одном из рейтингов, это должно вызвать сомнения. Тарифы и комиссии. За обслуживание зарплатных проектов банки могут брать комиссию от 0,5 до 2%. Но это не слишком большая плата за уменьшение нагрузки на бухгалтера и оперативность выплат. Скорость зачисления. Одни банки перечисляют деньги на карты работников в течение суток, другие — за несколько минут. Уточните условия зачисления денег, особенно если работники проживают в других часовых зонах. Интеграция с бухгалтерскими программами. Уточните вопрос интеграции с вашей учетной системой — например, «1С:Бухгалтерия» или «1С:ЗУП». Синхронизация данных ускорит процесс выплат и упростит работу бухгалтера. Дополнительные бонусы и услуги. Банки работают над лояльностью клиентов и предлагают полезные услуги для держателей карт: льготы по кредитам, кешбэк и бонусы за платежи с зарплатной карты, премиальные условия для собственников. Рекомендация. Для начала выберите 2–3 банка, составьте список вопросов и задайте их менеджерам. Подключите зарплатный проект постепенно — на 1–2 месяца, на нескольких сотрудников. После первых выплат пообщайтесь с персоналом — все ли их устраивает, насколько удобен сервис. Если все хорошо, подключите к проекту остальных сотрудников.

Шаг 5. Подготовьте документы