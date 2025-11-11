Заявление в Роскомнадзор об обработке ПДн: как правильно подать организации или ИП

1. Обязанность подачи заявления в Роскомнадзор

Подача заявления об обработке персональных данных в Роскомнадзор с 30.05.2025 года стала обязательной процедурой для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обработку персональных данных. Несоблюдение этой обязанности влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере 300 000 рублей — согласно новой редакции статьи 13.11 КоАП. При этом в ту же статью введены восемь дополнительных составов правонарушений, а в Уголовный кодекс — норма об уголовной ответственности за утечку персональных данных. Максимальный размер штрафа за системные нарушения может достигать 18 000 000 рублей.

Обязанность подать заявление возникает у:

Организаций любой организационно-правовой формы.

Индивидуальных предпринимателей.

Самозанятых лиц.

Иными словами лиц (операторов), осуществляющих обработку ПДн в рамках своей деятельности.

Обработка ПДн может касаться как внутренних (данные сотрудников), так и внешних персональных данных (клиентов, заказчиков, посетителей сайта, соискателей, пациентов, учащихся и тд).

Заявление (уведомление) об обработке ПДн — это не просто форма, подаваемая на сайте Роскомнадзора. Это юридически значимый и объемный документ, подтверждающий законность обработки персональных данных и соблюдение требований закона № 152-ФЗ «О персональных данных». Подача заявления возможна только после полной подготовки внутренней системы работы с персональными данными в организации или ИП. А именно предварительно необходимо разработать пакет документов и провести ряд обязательных процедур.