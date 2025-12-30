Как обрабатывать персональные данные в туризме в 2026 году: главные правила

Если вы считаете, что для обработки персональных данных в туризме достаточно взять согласие, это не так. Чаще всего оно не требуется, а вот пакет других документов у оператора в любом случае должен быть. Мы расскажем, что именно понадобится для обработки данных, как правильно их собирать и передавать за границу.
Что такое персональные данные туриста
Под персональными данными (ПДн) подразумевается любой массив информации, который прямо или косвенно относится к вашему клиенту и необходим для формирования, бронирования и оказания ему туристских услуг:
фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
пол;
гражданство.
серия, номер, дата выдачи и другие реквизиты внутреннего паспорта;
данные заграничного паспорта;
сведения о визах;
информация о водительском удостоверении (при аренде автомобиля);
номер мобильного телефона;
адрес электронной почты;
адрес регистрации и проживания.
Дополнительные сведения, необходимые для оказания услуг:
информация о состоянии здоровья (для оформления страховки или специализированных туров);
данные о пищевых предпочтениях (аллергии, тип питания);
сведения о профессиональной деятельности;
фотографии для виз или пропусков.
Важно! Согласие на обработку персональных данных в туризме не требуется, если данные обрабатываются в рамках договора. При этом в нем должно быть указано, какие именно ПДн обрабатывает оператор и для каких целей. Если вам нужны данные вне договора, понадобится отдельное согласие.
Регистрация в Роскомнадзоре и подготовка документов по 152 ФЗ «О персональных данных» для туристических организаций
Какие документы нужны для обработки персональных данных в туризме
Объем локальных документов, необходимых туроператору или турагенту для легальной обработки персональных данных, зависит от конкретных целей и масштабов деятельности. Однако существует базовый пакет документов, который должен быть разработан в обязательном порядке.
Основные документы для обработки персональных данных в туристической компании:
1. Политика в отношении обработки персональных данных:
это основной документ, определяющий правила и принципы работы компании с конфиденциальной информацией;
Политика обязательна для публикации на официальном сайте компании в открытом доступе;
2. . Приказ о назначении ответственного за организацию обработки ПДн:
внутренний распорядительный документ, который закрепляет конкретного сотрудника, отвечающего за соблюдение законодательства о ПДн;
его наличие проверяется Роскомнадзором в ходе контрольных мероприятий.
3. Документация по обеспечению безопасности ПДн (для автоматизированной обработки):
модель угроз безопасности персональных данных;
матрица доступа к информационным системам;
инструкции для администраторов и пользователей систем.
4. Обязательство о неразглашении персональных данных:
документ, который подписывают все сотрудники, имеющие доступ к персональным данным клиентов (менеджеры, бухгалтеры). Он юридически фиксирует их обязанность сохранять конфиденциальность.
5. Иные административные документы:
этот блок может включать журналы учета обращений субъектов ПДн, регламенты работы с информационными системами, приказы об утверждении мест хранения материальных носителей и другие внутренние акты.
Подготовка полного пакета документов требует глубоких знаний в области ФЗ № 152-ФЗ. Во избежание ошибок и крупных штрафов для разработки лучше обратиться к юристам. Они оформят все документы в соответствии с законодательством и с учетом специфики туристической отрасли.
Какие уведомления отправлять в Роскомнадзор
В соответствии с ФЗ № 152-ФЗ, туроператор или турагент, выступая оператором персональных данных, обязан уведомлять Роскомнадзор о ключевых аспектах своей деятельности по обработке информации. Уведомления направляются в следующих случаях:
О намерении осуществлять обработку персональных данных. Это первоначальное уведомление, с которого начинается легальная обработка данных клиентов и других физлиц.
Об изменении сведений в ранее поданном уведомлении. Любые изменения (например, смена целей обработки, состава данных или юридического адреса) требуют своевременного информирования надзорного органа.
О прекращении обработки. Если компания полностью прекращает деятельность, связанную с обработкой ПДн, она обязана сообщить об этом в Роскомнадзор.
О намерении осуществлять трансграничную передачу данных. Данное уведомление подается отдельно, если планируется передавать данные за рубеж.
О факте неправомерной или случайной передачи данных. В случае утечки или несанкционированного доступа к персональным данным оператор обязан проинформировать регулятора в течение 24 часов, а в течение 72 часов с момента выявления инцидента предоставить отчет о результатах расследования.
Правила сбора персональных данных
С 1 июля 2025 года правила локализации ПДн граждан РФ были ужесточены. Под ограничением оказались все сервисы и ПО, передающее данные за границу (ч. 5 ст. 18 ФЗ № 152-ФЗ):
1. Запрещается осуществлять первичный сбор и запись персональных данных граждан РФ через интернет непосредственно в базы данных, расположенные за пределами России. Это означает, что данные с момента их ввода должны сначала фиксироваться и храниться на серверах в РФ.
2. Какие сервисы попадают под ограничение (например):
онлайн-формы бронирования, интегрированные непосредственно с зарубежными системами отелей;
виджеты и плагины для сбора заявок, передающие данные напрямую за границу;
CRM-системы, серверы которых расположены за пределами РФ.
Важно! Такое ограничение не означает полный запрет на использование иностранного ПО. Если вы хотите им пользоваться, вы можете подать уведомление о трансграничной передаче, но первоначальный сбор должен быть в любом случае с помощью российского ПО и сервисов. За нарушение этого требования предусмотрен штраф по ч. 8 ст. 13.11 КоАП — до 6 млн рублей для юрлиц и ИП.
Правила трансграничной передачи персональных данных
Когда вы отправляете данные клиента для бронирования отеля за рубежом, вы совершаете трансграничную передачу. Главный вопрос — как сделать это быстро и по закону. Все зависит от того, в какую страну передаются данные:
1. Передача в страны с адекватной защитой:
они входят в перечень, утвержденный приказом Роскомнадзора от 05.08.2022 № 128;
к «адекватным» странам относятся, в частности, Турция, Аргентина, Грузия, Канада, Вьетнам, Бразилия, Китай;
можно отправить уведомление о ТППДн в Роскомнадзор и сразу передавать данные за границу.
2. Передача в страны без адекватной защиты:
это остальные государства, не попавшие в приказ Роскомнадзора № 128: например, ЦАР, ОАЭ,Египет, Куба, Шри-Ланка и т.д.;
нужно отправить уведомление о ТППДн и Роскомнадзор и подождать 10 рабочих дней, так как передачу могут ограничить или запретить.
Важно! В обоих случаях согласие туриста на трансграничную передачу персональных данных не требуется, если они направляются для исполнения договора.
Что нужно сделать до подачи уведомления
Вне зависимости от того, в какую страну вы отправляете ПДН — «адекватную» или нет, — перед подачей уведомления о ТППДн нужно заранее собрать пакет документов и информации от иностранного получателя данных (ч. 5 ст. 12 ФЗ № 152-ФЗ):
1. Информация о мерах защиты:
подробное описание мер, которые иностранный получатель применяет для защиты передаваемых персональных данных;
условия, при которых обработка данных будет прекращена.
2. Информация о правовой системе страны получателя (требуется не всегда):
это требование действует только для стран, которые не являются участниками Конвенции Совета Европы о защите данных и не входят в перечень государств с адекватной защитой;
в этом случае нужно предоставить описание правового регулирования защиты персональных данных в этой стране.
3. Реквизиты получателя данных:
полное наименование органа власти, ФИО физического лица или название компании;
актуальные контактные данные: телефоны, почтовые адреса и адреса электронной почты.
Важно! Роскомнадзор может проверить достоверность представленного уведомления. При поступлении соответствующего запроса от ведомства оператор обязан предоставить все запрошенные документы в течение 10 рабочих дней. В исключительных случаях данный период может быть продлен еще на пять рабочих дней, однако для этого необходимо направить в Роскомнадзор официальное уведомление с подробным обоснованием причин, вызвавших необходимость продления срока.
Как передавать данные в страну с «неадекватной» защитой
Шаг 1: оцените соблюдение мер по защите прав субъектов ПДн
На этом для передачи персональных данных туроператор должен провести детальный анализ:
1. Убедиться, что страна назначения не входит в перечень государств с адекватной защитой, опубликованный Роскомнадзором.
2. Проверить наличие договора с иностранным контрагентом (отелем, авиакомпанией), где прописаны:
его обязательства по защите передаваемых ПДн;
конкретные меры безопасности, которые он обязуется применять;
условия уничтожения данных после достижения целей обработки.
Получить информацию о мерах защиты в стране получателя с точки зрения законодательства.
3. Оценить, достаточно ли этих мер для обеспечения защиты прав туристов, либо требуются дополнительные документы.
Шаг 2: направьте уведомление о намерении осуществлять ТППДн
Проще всего заполнить уведомление на сайте Роскомнадзора. В документе указываются сведения, предусмотренные ч. 4 ст. 12 ФЗ № 152-ФЗ:
Наименование и адрес оператора, реквизиты ранее поданного уведомления об обработке персональных данных.
ФИО ответственного за обработку ПДн лица с контактными данными (телефоны, адреса, e-mail).
Правовые основания и цели трансграничной передачи последующей обработки данных.
Категории и конкретный перечень передаваемых персональных данных.
Группы субъектов, чьи данные подлежат передаче.
Перечень стран назначения для трансграничной передачи.
Дата проведения оператором оценки соблюдения иностранными получателями требований к конфиденциальности и безопасности данных.
Шаг 3: дождитесь ответа от Роскомнадзора
После подачи уведомления о трансграничной передаче персональных данных в туризме применяется следующий регламент:
При отсутствии ответа от Роскомнадзора в течение 10 рабочих дней трансграничная передача персональных данных разрешена при условии соблюдения всех требований защиты информации.
В случае поступления от Роскомнадзора запроса о предоставлении дополнительных сведений рассмотрение уведомления приостанавливается. Оператор обязан представить запрашиваемую информацию, после чего рассмотрение возобновляется.
До завершения процедуры рассмотрения уведомления (либо до истечения 10-дневного срока, либо до получения разрешения после предоставления дополнительных сведений) осуществление ТППДн не допускается.
Если отправить данные, не дожидаясь ответа
Если оператор, нарушив установленный порядок, передаст данные за рубеж до истечения 10-дневного срока, а затем получит официальный запрет на такую передачу, он обязан немедленно организовать уничтожение этих данных у иностранного контрагента. Невыполнение этого требования неминуемо повлечет за собой штраф по ч. 5 ст. 13.11 КоАП: для ИП — от 20 000 до 40 000 рублей, для организаций — от 50 000 до 90 000 рублей.
Регистрация в Роскомнадзоре и подготовка документов по 152 ФЗ «О персональных данных» для туристических организаций
Как передавать ПДн в страну с «адекватной» защитой
Процедура практически ничем не отличается от передачи ПДн в страны с неадекватной защитой. Ключевое отличие — не нужно ждать 10 рабочих дней.
Алгоритм действий простой и четкий:
Проверьте партнера — убедитесь, что иностранный отель гарантирует конфиденциальность и безопасность данных туристов.
Убедитесь в надежности защиты — проверьте, какие меры безопасности применяет партнер для обработки персональных данных в туризме.
Направьте уведомление в Роскомнадзор — заполните и подайте документ на сайте ведомства..
Действуйте без задержек — передавайте данные для бронирования сразу после отправки уведомления.
Такая схема работы позволяет моментально бронировать туры, не теряя драгоценное время на бюрократические процедуры, но при этом оставаться в правовом поле.
Сколько уведомлений о ТППДн подавать в Роскомнадзор
Согласно официальной позиции Роскомнадзора (письмо от 09.11.2022 № 08ВМ-98928), законодательство не устанавливает ограничений по количеству и периодичности направления уведомлений о трансграничной передаче персональных данных.
Какие возможности есть:
Оформление единого уведомления, охватывающего все планируемые направления трансграничной передачи и целевые страны.
Подача отдельных уведомлений для каждой конкретной цели передачи и каждой страны назначения.
Важно! При возникновении любых изменений в параметрах трансграничной передачи (перечень данных, страны назначения, цели обработки) оператор обязан направить в Роскомнадзор обновленное уведомление с актуальными сведениями.
Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: 2W5zFGJGD3N
Комментарии1
обрабатываем персональныеданные в туризме, по особенному!