Как обрабатывать персональные данные в туризме в 2026 году: главные правила

Правила сбора персональных данных

С 1 июля 2025 года правила локализации ПДн граждан РФ были ужесточены. Под ограничением оказались все сервисы и ПО, передающее данные за границу (ч. 5 ст. 18 ФЗ № 152-ФЗ):

1. Запрещается осуществлять первичный сбор и запись персональных данных граждан РФ через интернет непосредственно в базы данных, расположенные за пределами России. Это означает, что данные с момента их ввода должны сначала фиксироваться и храниться на серверах в РФ.

2. Какие сервисы попадают под ограничение (например):

онлайн-формы бронирования, интегрированные непосредственно с зарубежными системами отелей;

виджеты и плагины для сбора заявок, передающие данные напрямую за границу;

CRM-системы, серверы которых расположены за пределами РФ.

Важно! Такое ограничение не означает полный запрет на использование иностранного ПО. Если вы хотите им пользоваться, вы можете подать уведомление о трансграничной передаче, но первоначальный сбор должен быть в любом случае с помощью российского ПО и сервисов. За нарушение этого требования предусмотрен штраф по ч. 8 ст. 13.11 КоАП — до 6 млн рублей для юрлиц и ИП.