Почему защита персональных данных важна для каждого сотрудника 

Как защитить персональные данные сотрудников

Чтобы обеспечить защиту ПДн персонала, необходимо:

Утвердить положение о защите персональных данных сотрудников. Разработайте и утвердите внутренний документ, который регламентирует цели обработки, перечень обрабатываемых данных, методы защиты, права сотрудников и обязанности работников. Ознакомьте работников под роспись с этим документом при приеме и при изменениях. Назначить ответственного за обработку ПДн. Обычно это юрист, кадровик, руководитель отдела или кто-то из других сотрудников. Ограничить доступ до минимума. Предоставляйте его лишь тем работникам, кому это необходимо для выполнения обязанностей. Устанавливайте уровни доступа, разграничивайте права чтения и изменения. Внедрить технические меры защиты. Применяйте шифрование данных, защищенные каналы связи (VPN, SSL/TLS), антивирусы и системы защиты от вторжений. Регулярно обновляйте программное обеспечение, устанавливайте патчи. Обеспечивать точность, актуализацию и удаление данных. Проверяйте своевременность и корректность ПДн. Если данные устарели или больше не нужны, удаляйте или обезличивайте их. Закон требует, чтобы объем и срок хранения данных соответствовали целям обработки. Проводить обучение сотрудников защите персональных данных. Ознакомьте работников с внутренними правилами обработки ПДн, процедурами реагирования на инциденты. В рамках законодательства обучение — не всегда обязательное, но все правила должны быть доведены до работников. Вести журнал учета действий с персональными данными. Фиксируйте, кто, когда и какие операции совершал с ПДн (доступ, изменение, удаление, копирование). Это важно как для внутреннего контроля, так и при проверках. Уведомление Роскомнадзора и взаимодействие с контролирующими органами. До начала обработки ПДн необходимо уведомить Роскомнадзор, если вы не попадаете в перечень исключений, предусмотренных ст. 22 ФЗ № 152-ФЗ. При изменении сведений или прекращении обработки — направлять уведомления об этом в установленные сроки. Реагировать на инциденты и уведомлять в установленные сроки. При утечке или несанкционированном доступе — оценить ущерб, зафиксировать инцидент, принять меры (блокировка, уничтожение). Уведомить Роскомнадзор об утечке нужно в течение 24 часов с момента выявления, отправить отчет о результатах расследования — в течение 72 часов. Регулярно проводить аудит. Периодически проверяйте, соответствуют ли фактические процессы внутренним документам и законам.

Наибольшее значение имеют документы по защите персональных данных сотрудников. Они устанавливают правила обработки, фиксируя, какие сведения собираются, с какой целью, на каких условиях и кто отвечает за их сохранность. Это снижает риск произвольных действий сотрудников или руководства и позволяет доказать соблюдение закона при проверках.

Кроме того, такие документы обеспечивают контроль и ответственность: обозначаются полномочия, обязанности и ограничения для всех, кто имеет доступ к ПДн, а также порядок реагирования на инциденты. Также они помогают обучать персонал: наличие положений о защите персональных данных облегчает проведение инструктажей и закрепляет стандарты поведения.

Важно! Правильно оформленные документы — инструмент юридической защиты компании: при спорных ситуациях или инцидентах они служат доказательством того, что организация предприняла все необходимые меры для защиты информации сотрудников и соблюдала требования законодательства.