Регламенты ИБ внутри компании: как оформить ЛНА так, чтобы по ним реально работали

Для чего нужны документы по ИБ

Оформление регламента ИБ по закону не требуется, но мы рекомендуем его разработать, чтобы работа всех систем была нормированной и понятной. Также стоит учитывать, что обязанность оператора принимать организационные и технические меры защиты информации закреплена, в частности, в ст. 18.1 и 19 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и наличие регламента и других документов по ИБ только снижает риски инцидентов.

Почему так важны правильно оформленные документы по ИБ: