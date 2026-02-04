Регламенты ИБ внутри компании: как оформить ЛНА так, чтобы по ним реально работали

Мы расскажем, как оформить регламент так, чтобы он был юридически корректным и реально применялся. Также вы узнаете, какие еще документы по ИБ должны быть в каждой организации.
Для чего нужны документы по ИБ
Оформление регламента ИБ по закону не требуется, но мы рекомендуем его разработать, чтобы работа всех систем была нормированной и понятной. Также стоит учитывать, что обязанность оператора принимать организационные и технические меры защиты информации закреплена, в частности, в ст. 18.1 и 19 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и наличие регламента и других документов по ИБ только снижает риски инцидентов.
Почему так важны правильно оформленные документы по ИБ:
Они фиксируют ответственность: кто отвечает за ИБ, ПДн, реагирование на инциденты.
Регламент позволяет доказать добросовестность при проверках Роскомнадзором, ФСТЭК и другими надзорными органами.
Появляется управляемость процессов, снижаются риски штрафов и блокировок систем.
У сотрудников появляется понятное руководство к действию, а не «догадывайтесь сами».
Какие документы по ИБ должны быть в организации
Общие
Регламент по информационной безопасности — это комплекс правил и рекомендаций, которые каждая организация должна разрабатывать самостоятельно с учетом уровня защищенности ИСПДн и ряда других факторов. Но, помимо него, должны быть и другие документы:
Название
Что регламентирует
Для чего нужен
Приказ о назначении ответственного за информационную безопасность
Утверждает конкретное лицо, отвечающее за ИБ
Закрепляет персональную ответственность
Инструкции для ответственного, администратора ИБ и иных сотрудников отдела ИБ
Определяют обязанности и полномочия
Распределяет зоны контроля в сфере ИБ
Приказ о создании группы реагирования на инциденты информационной безопасности (ГРИИБ)
Утверждение конкретных лиц, которые должны реагировать на инциденты
Закрепляет ответственность за несколькими сотрудниками на случай инцидентов
Инструкции по реагированию на инциденты
Устанавливает порядок действий для каждого сотрудника при инциденте ИБ
Обеспечивает управляемое реагирование и фиксацию событий
Инструкция пользователя
Правила работы сотрудников с ИСПДн
Снижает риск инцидентов и упрощает привлечение к ответственности
Политика информационной безопасности
Совокупность правил и процедур защиты информации
Формирует единый регламент информационной безопасности
Положение о контролируемой зоне
Правила доступа к ИС и техническим средствам
Предотвращает несанкционированный физический доступ
План мероприятий по ИБ
Разовые и периодические меры защиты
Подтверждает внутренний контроль и планирование, снижает риски инцидентов
Журналы учета
Фиксация носителей, событий и проверок
Подтверждает выполнения мер, отслеживание доступа к конфиденциальной информации
По персональным данным
Для обработки персональных данных нужен отдельный набор ЛНА. Он дополняет регламент работы в информационной системе и другие документы по ИБ, но не дублирует их, поскольку это разные по назначению документы:
Политика обработки ПДн.
Положение о защите и обработке персональных данных.
Правила рассмотрения запросов субъектов ПДн.
Приказ об утверждении перечня лиц, допущенных к обработке ПДн.
Политика в отношении обработки персональных данных (публичная).
Приказ об определении уровня защищенности ПДн и акт.
Правила обработки ПДн без использования средств автоматизации.
Приказ о комиссии по уничтожению ПДн и форма акта.
Приказ об утверждении мест хранения ПДн.
Форма письменного согласия субъекта ПДн.
Положение о видеонаблюдении.
Соглашение о неразглашении персональных данных.
Журнал учета обращений субъектов ПДн.
Учтите, это лишь неполный набор документов. Точный перечень зависит от масштабов обработки ПДн и ряда других факторов. Например, крупной компании может понадобиться до 60–70 документов, в то время как небольшому ИП иногда достаточно до 10.
Для ГИС
Владельцы государственных и муниципальных ИС должны руководствоваться отдельными регламентами государственных информационных систем, разработанными в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными ФСТЭК от 11 февраля 2014 г. Также понадобятся другие документы:
Приказ о защите информации.
Приказ о классификации ГИС и акт классификации.
Приказ о вводе ГИС в действие на основании аттестата соответствия.
Документы, подтверждающие выполнение требований ФСТЭК к выбранному классу защищенности.
Документы для СКЗИ
Если используются средства криптографической защиты информации, необходимы:
Приказ о назначении ответственных за эксплуатацию СКЗИ.
Регламент учета, хранения и уничтожения ключевой информации.
Инструкции пользователей СКЗИ.
Журналы учета СКЗИ и ключевых носителей.
Документы, подтверждающие использование сертифицированных СКЗИ (по требованиям ФСБ).
Без этого технический регламент информационной системы считается неполным.
Как оформить регламент информационной безопасности
Первое, что нужно учитывать: регламент — это главный рабочий документ, который связывает закон, технику и людей.
В регламенте должны быть:
область применения и цели;
принципы защиты информации;
роли и ответственность работников;
порядок управления доступами;
правила использования ИТ-ресурсов;
регламент действий при инцидентах в информационной безопасности;
требования к обучению сотрудников;
порядок актуализации документа;
ссылки на связанные ЛНА и приложения.
Как разработать регламент ИБ: пошаговая инструкция
Разработка регламента информационной безопасности должна вестись индивидуально, с учетом реальных процессов в организации. Если вы скачаете готовый шаблон из интернета и не адаптируете его под себя, документ может оказаться неэффективным.
Что нужно сделать пошагово:
Определите, какие ИС, данные и процессы подпадают под действие регламента.
Проанализируйте требования ФЗ №152-ФЗ, ФЗ №149-ФЗ и приказов ФСТЭК.
Опишите реальные процессы, а не «идеальную модель».
Разделите роли: руководство, ИБ, ИТ, пользователи.
Вынесите сложные процедуры в приложения.
Согласуйте документ с ИТ и юристами.
Утвердите приказом и ознакомьте сотрудников с регламентом.
Как хранить документы по ИБ
Допускаются несколько вариантов хранения регламентов информационной безопасности ООО и других организаций:
электронные версии — в системе с разграничением доступа и журналированием;
бумажные — в закрытых шкафах у ответственных.
Если документ устарел, его нужно актуализировать или изъять и заархивировать, оформив взамен новый.
Если есть удаленные сотрудники
В такой ситуации требования к информационной безопасности должны быть зафиксированы отдельно. В регламенте важно прямо описать порядок удаленного доступа к корпоративным системам, условия использования личных устройств и домашних сетей Wi-Fi, а также требования к защите учетных данных, включая двухфакторную аутентификацию.
Отдельное внимание стоит уделить учету и контролю выданных доступов, чтобы в любой момент было понятно, кто и к каким ресурсам подключается. Всем удаленным сотрудникам желательно подписывать NDA и обязательно проходить инструктаж по ИБ. Логика здесь довольно простая: вопрос не в доверии к людям, а в управлении рисками и возможности доказать соблюдение требований при проверке или разборе инцидента.
Какие документы проверяют чаще всего
Контроль за деятельностью операторов распределен между разными органами, от этого зависит и список проверяемых документов:
Роскомнадзор — ПДн, согласия, политика, меры защиты.
ФСТЭК — выполнение требований к защите информации, регламент проведения аудита информационной безопасности.
ФСБ — СКЗИ и их сертификация.
Прокуратура — наличие ЛНА и назначение ответственных.
Трудинспекция — инструктажи, подписи, ответственность работников.
Когда нужно обновлять документы по ИБ
Документы по информационной безопасности должны своевременно пересматриваться и актуализироваться. Обновлять их необходимо при изменении законодательства, в том числе при появлении новых требований к защите информации и персональных данных, а также при смене ответственного за ИБ или ПДн.
Поводов для пересмотра много: например, внедрение новых информационных систем, сервисов или хранилищ данных, изменение организационной структуры компании, появление удаленных сотрудников или новых подразделений. На практике документы также приводят в порядок при подготовке к аудиту или проверке со стороны надзорных органов.
Даже если никаких изменений не происходило, актуализируйте регламент не реже одного раза в 12 месяцев.
Последствия нарушения регламента информационной безопасности
За нарушения правил ИБ могут привлечь к административной ответственности по ст.13.12 КоАП:
Нарушение
Размер штрафа (рублей)
Нарушение условий лицензии на деятельность в области защиты информации (без гостайны)
Граждане — 1 000–1 500; должностные лица — 1 500–2 500; юридические лица — 15 000–20 000
Использование несертифицированных ИС, баз и банков данных, а также СЗИ, подлежащих обязательной сертификации (без гостайны)
Граждане — 5 000–10 000 (с конфискацией СЗИ или без); должностные лица — 10 000–50 000; юридические лица — 50 000–100 000 (с конфискацией СЗИ или без)
Нарушение условий лицензии на работы, связанные с использованием и защитой информации, составляющей государственную тайну
Должностные лица — 2 000–3 000; юридические лица — 20 000–25 000
Использование несертифицированных средств защиты информации, предназначенных для защиты государственной тайны
Должностные лица — 20 000–50 000; юридические лица — 50 000–100 000 (с конфискацией СЗИ или без)
Грубое нарушение условий лицензии на деятельность в области защиты информации (без гостайны)
ИП — 2 000–3 000 или приостановление деятельности до 90 суток; должностные лица — 2 000–3 000; юридические лица — 20 000–25 000 или приостановление деятельности до 90 суток
Нарушение требований о защите информации (без гостайны), если не подпадает под иные части статьи
Граждане — 5 000–10 000; должностные лица — 10 000–50 000; юридические лица — 50 000–100 000
Нарушение требований о защите информации, составляющей государственную тайну, если отсутствует состав уголовного преступления
Граждане — 10 000–20 000; должностные лица — 20 000–50 000; юридические лица — 50 000–100 000
Распространенные ошибки при оформлении документов по ИБ
На практике чаще всего встречаются следующие проблемы:
Поверхностный регламент информационной безопасности, не связанный с реальными процессами.
Дублирование документов по ПДн и ИБ, когда они говорят об одном и том же разными словами или вообще противоречат друг другу.
Отсутствие пофамильных списков доступа.
Неактуальные версии и «мертвые» приказы.
Попытка заменить регламент об утверждении информационной системы или иной документ по ИБ универсальным шаблоном.
Нет инструктажей и подтверждения ознакомления.
Игнорирование инцидентов и отсутствующий регламент действий при инцидентах в информационной безопасности.
Грамотно оформленные документы — это в первую очередь страховка бизнеса. Когда регламент информационной безопасности написан под реальные процессы, по нему начинают работать. И именно это больше всего ценят проверяющие.
