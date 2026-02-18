Закон о персональных данных: что нас ждет в 2026 году

Кто обязан соблюдать закон о персональных данных

Соблюдать требования закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ №152-ФЗ) обязан любой оператор персональных данных — лицо, которое самостоятельно или совместно с другими лицами организует и (или) осуществляет обработку ПДн, а также определяет цели и содержание обработки.

К операторам относятся:

государственные и муниципальные органы, учреждения;

юридические лица любой организационно-правовой формы (ООО, АО и т.д.);

индивидуальные предприниматели (ИП);

самозанятые граждане, если их деятельность связана с обработкой ПДн;

физические лица, обрабатывающие ПДн в коммерческих целях.

Например, оператором считается как ИП, оказывающий услуги физлицам по договору, так и организация, продающая товары или предоставляющая услуги: турагентства, медицинские учреждения, службы доставки, интернет-магазины и т.д.