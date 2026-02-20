Защищенная медицинская информационная система: с чего начать и как построить

Внедрение медицинской информационной системы медицинской организации — комплексный процесс. Здесь нужно правильно понимать законодательство, оценивать риски и грамотно выбирать технологии. Эта статья — пошаговое руководство от инженера по информационной безопасности.
Вы получите четкий алгоритм: от классификации данных и анализа угроз до выбора технических средств и организационных мер. Мы расскажем, как построить основу медицинской информационной системы, которая не только соответствует всем требованиям, но и станет реальным конкурентным преимуществом вашей клиники.
Особенности обработки информации в медицине
Обработка данных в защищенной медицинской информационной системе (МИС) строго регламентирована. В медицине часто обрабатываются данные двух категорий — общие и специальные. К общим относят ФИО, дату рождения, адрес — сведения, которые есть в большинстве документов. Врач также часто фиксирует антропометрические показатели — рост и вес пациента.
Особый правовой статус имеют специальные категории данных (ст.10 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ). Это вся информация о состоянии здоровья, зафиксированная в ходе оказания медицинской помощи. К ней относятся:
диагноз и анамнез заболевания;
результаты лабораторных и инструментальных исследований;
назначенное лечение и его результаты.
Согласие на обработку ПДн (в том числе и спецкатегорий) не требуется, если данные обрабатываются для оказания медицинских услуг организацией, которая занимается соответствующей деятельностью и обязана хранить врачебную тайну. Также его можно не получать, когда речь идет об экстренной ситуации: например, если человек поступил без сознания по скорой, и согласие по понятным причинам получить нельзя.
Что такое МИС и для чего она нужна
Медицинская информационная система медицинской организации — это цифровая платформа, которая заменяет собой стопки бумажных карт, журналов записей и таблицы Excel. Представьте ее как центральную нервную систему вашей клиники: она связывает воедино администраторов, врачей, бухгалтерию, лабораторию и даже самих пациентов. Система работает на компьютерах в учреждении и через безопасный веб-доступ, обеспечивая непрерывность процессов.
Главная цель внедрения медицинской информационной системы — создать стройную и прозрачную цифровую среду для всех рабочих задач. Это необходимо для решения конкретных практических проблем.
Рассмотрим типичную ситуацию в частной клинике до того, как автоматизация была внедрена повсеместно:
Записи хранятся в электронной таблице, истории болезни — в бумажных картотеках, а финансовые операции — в отдельной бухгалтерской программе. Такой разрыв приводит к накладкам: два пациента записаны на одно время, карта потерялась, а оплата не отражена в отчете. Человеческий фактор становится источником ошибок и недовольства.
После внедрения единой медицинской информационной системы все процессы интегрируются в одном интерфейсе. Это дает прямой результат:
Персонал тратит меньше времени на рутину. Система сама формирует расписание, напоминает пациентам о визите, контролирует остатки медикаментов.
Врач получает моментальный доступ ко всей истории пациента — от первой консультации до последних анализов. Это повышает качество и скорость принятия решений.
Руководитель видит объективную картину в режиме реального времени: загрузку специалистов, финансовые потоки, остатки на складе.
Соблюдаются требования законодательства. Система помогает корректно вести электронные медицинские карты (ЭМК) и передавать сведения в единые государственные информационные системы, например, в ЕГИСЗ.
Таким образом, МИС медицинской организации сокращает операционные издержки, минимизирует человеческие ошибки и формирует основу для безопасного, качественного и современного сервиса. Это фундамент цифровизации, без которого невозможно устойчивое развитие медицинского бизнеса сегодня.
Какие бывают медицинские автоматизированные информационные системы
МИС — не универсальный продукт. Существует множество решений, и правильный выбор зависит от масштаба, специализации и задач вашей организации. Классифицировать основные медицинские информационные системы можно по трем ключевым параметрам: уровень управления, тип учреждения и архитектура исполнения.
Классификация по уровням управления: от кабинета до страны
Иерархия отражает объем данных и зону ответственности системы:
Базовый (учрежденческий) уровень. Это ядро — подсистемы медицинской информационной системы для работы внутри одной организации. Сюда входят: электронная медицинская карта (ЭМК), модули записи, расписания, управления ресурсами и финансовый учет. Такая система автоматизирует все внутренние потоки.
Региональный уровень. Система объединяет данные нескольких медучреждений — например, сети клиник или всех организаций в рамках субъекта РФ. Она обеспечивает обмен информацией, управляет маршрутизацией пациентов и позволяет формировать целостную картину здоровья населения территории.
Федеральный уровень. Это системы национального масштаба для работы с большими данными. Они выполняют ключевые государственные задачи: сбор агрегированной статистики, эпидемиологический мониторинг, стратегическое планирование в здравоохранении. Через них также реализуется стандартизация и управление в кризисных ситуациях. Пример — Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).
Классификация по типу учреждения: от универсальных до узкоспециализированных
Функционал системы напрямую зависит от специфики медицинской деятельности:
Для поликлиник и стационаров. Это наиболее распространенный тип. Акцент сделан на управлении пациентами: запись, ведение ЭМК, оформление листков нетрудоспособности, взаимодействие со страховыми компаниями.
Для аптечных сетей. Фокус смещен на логистику и товарный учет: управление запасами, контроль сроков годности, работа с рецептами, интеграция с медицинскими организациями для электронного выписки рецептов.
Специализированные медицинские информационные системы. Разрабатываются для учреждений с уникальными процессами: онкологические, психоневрологические диспансеры, стоматологии, реабилитационные центры. Они включают особые протоколы лечения, формы наблюдения и инструменты для анализа специфических показателей.
Универсальные решения. Подходят для старта или небольших организаций. Они предлагают базовый функционал по ведению картотеки, ресурсов и отчетности, но часто не учитывают глубокую отраслевую специфику.
Классификация по архитектуре исполнения: где размещаются данные
Это критически важный критерий выбора:
Локальные. Система развернута на собственных серверах внутри учреждения. Вы полностью контролируете данные и инфраструктуру, но несете высокие затраты на поддержку и модернизацию.
Облачные. Система работает через интернет, а данные хранятся на защищенных серверах провайдера. Это снижает первоначальные инвестиции и упрощает масштабирование, от поставщика понадобятся гарантии безопасности и бесперебойного канала связи.
Гибридные. Часть данных (например, архивы) хранится локально, а операционные модули (запись) вынесены в облако. Это компромиссный вариант, позволяющий гибко распределять нагрузку и риски.
Выбор типа системы определяет эффективность и безопасность всей цифровой инфраструктуры. Необходимо четко сопоставить свои операционные потребности, стратегию развития и нормативные требования с возможностями каждого класса решений.
IT-безопасность и правовая защита данных для медицинских организаций
Распространенные риски утечки медицинских данных
Утечка конфиденциальной информации о здоровье пациентов — событие с высокими рисками. Оно влечет за собой многомиллионные штрафы по ст.13.11 КоАП, репутационный ущерб и иски от пострадавших. Риски носят системный характер и редко ограничиваются одной причиной. Их можно разделить на три ключевые категории:
№ 1. Человеческий фактор и нарушение внутренних регламентов
Это наиболее частый источник инцидентов. Сотрудники, включая врачей, при использовании медицинской информационной системы могут неосознанно стать причиной компрометации данных из-за нескольких факторов:
Использование незащищенных каналов связи: например, пересылка истории болезни через мессенджер или личную почту для оперативности.
Работа с данными вне защищенного контура — скачивание базы пациентов на личный ноутбук или флеш-накопитель для работы дома.
Небрежность в управлении доступом: коллективное использование одного учетного аккаунта к медицинской информационной системе, слабые или стандартные пароли.
Социальная инженерия — злоумышленник под видом техподдержки или коллеги получает учетные данные у доверчивого сотрудника.
№ 2. Технические уязвимости и недостатки защиты
Устаревшее и непропатченное программное обеспечение. Эксплуатация известных уязвимостей в ОС, СУБД или самом ПО МИС для получения несанкционированного доступа.
Отсутствие или недостаточное шифрование данных — хранение и передача информации в открытом виде. Например, незашифрованная база данных на сервере, доступ к которому получили из-за ошибки в настройках.
Инсайдерские атаки — умышленные действия нелояльного сотрудника с привилегированным доступом для копирования или повреждения данных.
Компрометация смежных систем — взлом менее защищенного периферийного сервиса (система онлайн-записи, корпоративный портал), который имеет подключение к основной МИС.
№ 3. Неправильное внедрение организационных мер
Отсутствие модели угроз и аудита: непонимание, где именно хранятся критические данные и кто имеет к ним доступ; не проводятся регулярные проверки действий пользователей.
Несоответствие требованиям регуляторов — поверхностный подход к выполнению требований Роскомнадзора и ФСТЭК. Например, не проведена классификация ИСПДн или аттестация рабочих мест.
Некорректная работа с подрядчиками — передача данных на аутсорс (например, в call-центр) без должного юридического оформления и контроля за соблюдением ими мер защиты.
Практический пример: клиника внедрила современную МИС, но не отключила устаревший FTP-сервер с архивными данными. На нем не велось журналирование, а пароль был стандартным. Именно через эту «дверь» произошел основной объем утечек, в то время как новая система оставалась защищенной.
Требования к МИС медицинской организации
Основные требования к информационной система в медицинской сфере утверждены приказ Министерства здравоохранения от 24 декабря 2018 г. №911н. Мы подробно расскажем о самом главном.
Функционал МИС медицинской организации (МИС МО) должен обеспечивать решение семи ключевых задач:
1. Информационная поддержка управленческих решений. Система становится инструментом для руководства, предоставляя аналитику в реальном времени. Это включает:
автоматическое формирование статистической отчетности;
интеграцию со страховыми компаниями: передачу реестров счетов в ФОМС и СМО для оплаты, а также обеспечение удаленной проверки качества оказанной помощи страховщиками на основе данных электронной карты;
учет лекарственного обеспечения льготных категорий граждан;
контроль запасов, списание медикаментов и материалов, анализ потребностей.
2. Мониторинг и управление потоками пациентов (электронная регистратура). Система оптимизирует движение пациентов:
планирование расписания врачей и занятости коечного фонда;
контроль соблюдения сроков доступности записи по территориальной программе госгарантий;
учет прикрепленного населения с передачей данных в страховые фонды.
3. Ведение электронной медицинской карты. Это цифровое ядро системы. ЭМК должна объединять:
всю медицинскую документацию, указанную в ст. 94 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ;
назначения и результаты диагностических (в т.ч. из архивов снимков PACS) и лабораторных исследований;
функции по учету временной нетрудоспособности, включая оформление электронных листков;
ведение программ реабилитации и выдачу электронных справок, заключений и рецептов.
4. Поддержка телемедицинских технологий. Система должна технически обеспечивать проведение консультаций и консилиумов в соответствии с отдельным Порядком оказания телемедицинской помощи.
5. Организация профилактики заболеваний. МИС автоматизирует диспансеризацию и профосмотры:
формирование списков граждан для приглашения;
контроль за прохождением этапов;
взаимодействие со страховыми организациями по этим вопросам.
6. Организация иммунопрофилактики. В системе ведется полный учет вакцинации по национальному календарю, фиксация поствакцинальных реакций и формирование отчетности по охвату прививками.
7. Иные функции, соответствующие профилю учреждения. Система может масштабироваться под узкие задачи конкретной организации (например, специализированного центра или диспансера).
Таким образом, требования к МИС формируют комплексный каркас. Система должна быть не только операционным, но и аналитическим, управленческим и отчетным центром, полностью отвечающим нормам российского законодательства в сфере здравоохранения и персональных данных.
Как защитить информацию в медицинском учреждении
Защита данных — основа стабильной работы медицинской информационной системы. Безопасность создается комплексом взаимосвязанных мер:
1. Организационно-распорядительные меры. Без них техническая защита неэффективна. Необходимо разработать и внедрить внутренние документы:
Политики и инструкции по обработке и хранению данных с выделением специальных категорий (диагнозы, результаты обследований);
четкие процедуры разграничения доступа по принципу минимальных привилегий: каждый сотрудник получает права только к информации, которая ему нужна для работы;
план реагирования на инциденты, определяющий действия при утечке.
2. Кадровая безопасность. Человеческий фактор — главный риск. Противодействие включает:
регулярный обязательный инструктаж сотрудников по правилам работы с персональными данными и киберугрозам (фишинг, социальная инженерия);
подписание соглашений о неразглашении с напоминанием об уголовной ответственности за разглашение врачебной тайны (ст. 13.14 КоАП, ст. 137 УК).
3. Технические и программно-аппаратные средства защиты. Обязательный минимум включает:
защита периметра и конечных точек. Межсетевые экраны (NGFW) и антивирусы нового поколения (EDR) на всех устройствах, имеющих доступ к медицинской информационной системе;
системы предотвращения утечек (DLP) — контроль всех каналов передачи данных (почта, мессенджеры, USB) для блокировки несанкционированной отправки конфиденциальной информации;
строгая аутентификация — обязательное использование многофакторной аутентификации (MFA) для доступа к МИС, особенно при удаленной работе;
шифрование данных. Использование сертифицированных средств шифрования как при хранении баз данных, так и при передаче информации;
системы мониторинга и анализа событий безопасности (SIEM) — круглосуточный сбор и анализ логов для оперативного выявления аномальной активности.
3. Физическая безопасность и моделирование угроз:
контроль доступа в серверные помещения и архивы с помощью электронных пропусков и видеонаблюдения;
проведение регулярного моделирования угроз для проактивного выявления уязвимостей в ИТ-инфраструктуре и бизнес-процессах до реализации реальной атаки.
Пример: клиника внедрила DLP-систему. Через неделю система зафиксировала попытку отправки базы пациентов на внешний почтовый ящик с рабочего места бухгалтера. Инцидент был оперативно заблокирован и расследован. Выяснилось, что учетная запись была скомпрометирована из-за слабого пароля. Результат: инцидент предотвращен, парольная политика ужесточена, сотрудник прошел повторное обучение.
Полезные советы экспертов по защите информационных систем в медицинской сфере
Эффективное и безопасное применение медицинских информационных систем зависит не только от бюджета, но от выстроенных процессов. Мы рекомендуем владельцам клиник и больниц сфокусироваться на следующих шагах:.
Начните не с покупки софта, а с аудита. Прежде чем выбирать систему, проведите инвентаризацию: какие данные и где хранятся (компьютеры, файловые серверы, бумажные карты), кто и как к ним имеет доступ. Эта карта рисков станет основой для всех дальнейших решений.
Требуйте от поставщика МИС не только функционал, но и документы. Заключая договор, убедитесь, что в нем есть пункты о соответствии системы требованиям ФЗ №152-ФЗ и ФЗ №323-ФЗ, а также приказам ФСТЭК и Минздрава. Запросите у поставщика заключение ФСТЭК или сертификат соответствия требованиям безопасности информации, если ваша система будет обрабатывать данные в государственных ИСПДн.
Реализуйте принцип «Минимальных привилегий» на практике. В медицинской информационной системе бухгалтеру не нужен доступ к историям болезни, а врачу-терапевту — к финансовым отчетам. Настройте ролевые модели так, чтобы каждый сотрудник видел только необходимое для работы. Это снизит риски как от злого умысла, так и от ошибки.
Автоматизируйте контроль, но не пренебрегайте обучением. Важно внедрить DLP-систему и многофакторную аутентификацию. Однако параллельно запустите регулярные короткие тренинги для персонала. Разбирайте реальные кейсы фишинговых писем, объясняйте, почему нельзя пересылать данные в мессенджерах. Любая технология обходится человеком, который не понимает ее ценности.
Запланируйте не только внедрение, но и регулярную оценку. Информационная безопасность — не разовое мероприятие. Раз в год проводите моделирование угроз, аудит логов доступа к электронным медкартам, тестируйте резервное копирование и план восстановления после сбоя. Угрозы эволюционируют, и ваша защита должна делать то же самое.
Легализуйте удаленный доступ правильно. Если врачам нужен доступ к МИС из дома, используйте VPN с усиленной аутентификацией (например, токен + пароль). Никогда не открывайте доступ к интерфейсу системы напрямую в интернет без защищенного шлюза.
Закажите аудит безопасности медицинской информационной системы, чтобы выявить все ошибки еще до того, как они приведут к утечке и штрафу до 20 млн рублей.
