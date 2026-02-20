Защищенная медицинская информационная система: с чего начать и как построить

Особенности обработки информации в медицине

Обработка данных в защищенной медицинской информационной системе (МИС) строго регламентирована. В медицине часто обрабатываются данные двух категорий — общие и специальные. К общим относят ФИО, дату рождения, адрес — сведения, которые есть в большинстве документов. Врач также часто фиксирует антропометрические показатели — рост и вес пациента.

Особый правовой статус имеют специальные категории данных (ст.10 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ). Это вся информация о состоянии здоровья, зафиксированная в ходе оказания медицинской помощи. К ней относятся:

диагноз и анамнез заболевания;

результаты лабораторных и инструментальных исследований;

назначенное лечение и его результаты.

Согласие на обработку ПДн (в том числе и спецкатегорий) не требуется, если данные обрабатываются для оказания медицинских услуг организацией, которая занимается соответствующей деятельностью и обязана хранить врачебную тайну. Также его можно не получать, когда речь идет об экстренной ситуации: например, если человек поступил без сознания по скорой, и согласие по понятным причинам получить нельзя.