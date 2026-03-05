Закон о защите русского языка: полный разбор

Какие правила действуют до 01 марта 2026 года
Чтобы понять масштаб перемен, оглянемся назад. До принятия поправок в закон о защите русского языка все было просто. Но обязанность использовать государственный язык существовала всегда — для узких сфер.
Еще в 2023 году в законе «О государственном языке Российской Федерации» (ст. 3) закрепили правило: реклама и информация для потребителей (п. 9.4 и 10 ч. 1 ст. 3) должны быть на русском. Если используете иностранное слово — дублируйте. При этом необходимо соблюдать требования: перевод должен быть идентичным по содержанию и равнозначным по размещению и техническому оформлению. Одинаковый цвет шрифта, кегль, расположение.
Что это значило на практике? Предположим, вы делаете баннер. Крупно пишете «Sale» и мелко в углу «Скидка». С 2023 года так делать уже было нельзя. Но проблема оставалась: требование касалось только рекламы и «информации, доведение которой обязательно». А что насчет кнопки «Добавить в корзину» или надписи «О компании» в меню? Это не реклама и не обязательная информация. Это интерфейс. Пробел в праве сохранялся.
Кого касается закон о защите русского языка в 2026 году
Теперь пробел закрыт. 1 марта закон о защите русского языка вступает в силу в полном объеме (ст. 5 ФЗ от 24 июня 2025 года № 168-ФЗ). И если раньше норма касалась только гигантов или рекламодателей, то сейчас под раздачу попадает практически любой бизнес в онлайне.
Закон касается вас, если соблюдены условия:
Компания работает в России.
Вы продаете товары или услуги физическим лицам (B2C), в том числе с помощью своего сайта.
Не имеет значения, торгуете вы диванами или продаете курсы английского. Если клиент изучает тарифы, заполняет форму обратной связи, ставит галочку «Я согласен» или просто читает описание товара — вся эта информация должна быть на русском.
Закон о защите русского языка в России не делает скидок стартапам или микробизнесу. Критерий один: есть потребитель — будет русский язык.
Что изменится с 01 марта 2026 года
Суть закона о защите русского языка на первый взгляд проста: с 1 марта 2026 года весь публичный диалог с потребителем в России должен идти на русском. Но простота эта обманчива. За ней — миллиардные обороты e-commerce, ребрендинг жилых комплексов и тотальная ревизия интерфейсов. Давайте разберем, кто именно попадает под удар, а кто может спать спокойно.
Размещение информации для потребителей только на русском
Тут начинается самое интересное. Закон о защите русского языка не просто добавляет слова «на русском языке» в старые статьи. Он вводит в закон о защите прав потребителей новую статью 10¹. Если выразить суть одной фразой, то весь клиентский путь должен быть русифицирован. Раньше споры шли вокруг вывесок и рекламных щитов. Теперь — вокруг сайтов.
Что считается «информацией для потребителей» по новой статье 10¹? Это не только оферта и реквизиты. Это все, с чем человек взаимодействует:
Карточки товаров. Характеристики, цена, состав, инструкция по применению. Даже подсказка «В корзине 2 товара» или «Бесплатная доставка».
Интерфейс. Кнопки «Купить», «Оформить заказ», «Перейти к оплате». Пункты меню, фильтры, сортировка, хлебные крошки.
Сообщения и статусы. «Заказ передан в доставку», «Товар закончился», «Ошибка 404».
Юридический блок. Пользовательское соглашение, Политика обработки данных, условия возврата.
Важно: вся информация должна быть на русском. Недостаточно перевести только заголовок H1, оставив описание на латинице. Нельзя просто перевести кнопку, оставив плейсхолдер в форме на английском. Система должна говорить с пользователем на государственном языке.
Юридический и технический аудит сайта
Проверим ваш сайт на соответствие требованиям Роскомнадзора
Только русские названия брендов и ЖК
Этот пункт вызвал панику у застройщиков и владельцев кофеен. Закон о защите русского языка в рекламе (а поправки вносятся и в ФЗ № 214-ФЗ о долевом строительстве) прямо указывает: названия жилых комплексов, коммерческих объектов, малоэтажных комплексов в рекламе должны писаться только кириллицей.
Так, если ваш ЖК называется «Green Park», с 1 марта 2026 года в рекламе (на билбордах, в буклетах, в таргете) должно быть написано «Зеленый парк». Исключение — если дом уже введен в эксплуатацию до 24 июня 2025 года: в таком случае можно использовать название на латинице.
Что касается обычных магазинов и сайтов, тут есть нюанс. Закон о защите русского языка не обязывает переводить товарные знаки. Snickers остается Snickers, Apple — Apple. Но как только вы используете товарный знак не как «знак», а как элемент витрины (например, крупно пишете «iPhone» в рекламном макете с описанием акции), могут возникнуть вопросы.
Резюме: бренд называйте как зарегистрировали, но остальное пространство вокруг него должно быть русским.
Когда можно использовать иностранный язык
Вопреки страхам, с 1 марта закон о защите русского языка не отменяет английский. Вы вправе оставить мультиязычную версию сайта. Более того, вы можете сделать сайт полностью на английском, французском или китайском.
Но есть два жестких требования:
Идентичность контента. Если в английской версии 10 страниц с подробными описаниями, в русской должно быть так же. Нельзя в русской версии оставить заглушку «Прайс появится скоро», а на английском выложить полный прайс.
Равная доступность. Переключатель языков не должен быть спрятан в подвале сайта шрифтом 8 пт. Если англоязычная версия открывается по клику на крупную кнопку в шапке, русская должна открываться так же легко.
На кого закон о защите русского языка не распространяется
Есть две категории счастливчиков, которых новые правила обойдут стороной.
Первая — чистый B2B. Если вы работаете только с юрлицами, по договорам поставки или услугам для корпоративных клиентов, закон о защите прав потребителей на вас не распространяется. Нет потребителя-физлица — не нужно переводить сайт.
Вторая — обладатели товарных знаков и фирменных наименований. Ст. 10¹ закона о защите прав потребителей в редакции ФЗ № 168 прямо говорит: положения о русском языке не применяются к случаям использования товарных знаков, знаков обслуживания и фирменных наименований.
Обратите внимание: это касается только самого названия. Если у вас на вывеске написало «ООО "Lloyd & Partners"» (как фирменное наименование в ЕГРЮЛ), это законно. Но меню, контакты и рекламные слоганы под этой вывеской — уже на русском.
Что делать с заимствованными словами
Самый болезненный вопрос: где грань между иностранным словом и заимствованием, которое уже стало русским? «Маркетинг», «менеджер», «онлайн», «смартфон» — это допустимо или нет?
Лингвистическая амнистия существует. В мае 2025 года Минпросвещения утвердило новый перечень нормативных словарей. Среди них — Словарь иностранных слов (разработчик — Институт лингвистических исследований РАН). Если слово есть в этом словаре, оно считается освоенным русским языком.
Простой чек-лист:
Заходите на официальный сайт Института русского языка им. Виноградова РАН.
Сверяете слово по актуальному словарю.
Если слово есть — пишете кириллицей («офлайн», «копирайтинг»), претензий не будет.
Если слова нет — используете русский аналог («доставка» вместо «delivery», «отзывы» вместо «feedback», «продавец» вместо «селлер»).
Юридический и технический аудит сайта
Проверим ваш сайт на соответствие требованиям Роскомнадзора
Штрафы за нарушение закона о защите русского языка
Правоприменительная практика пока формируется, но за основу берутся две статьи КоАП. Важно понимать: штраф считается не за факт наличия сайта, а за каждое нарушение.
Квалификация нарушения
Состав по КоАП
Штраф для должностных лиц/ИП (рублей)
Штраф для юрлиц (рублей)
Информация для потребителей (недостоверная, неполная, не на русском)
500-1 000
5 000-10 000
Нарушение в рекламе (в том числе отсутствие идентичного дублирования на русском)
4 000-20 000
100 000-500 000
На первый взгляд по ч.1 ст.14.8 КоАП штрафы небольшие, но нужно учитывать, что если в вашем интернет-магазине 1000 карточек товара и в каждой карточке написано «sale» вместо «скидка» или стоит цена со знаком «$» без расшифровки «доллар», контролеры могут квалифицировать это как 1000 отдельных нарушений. В итоге сумма может достичь 10 млн рублей.
Главный совет: не ждите 01 марта 2026. Проверьте главную страницу, корзину, форму оформления заказа и карточки товаров уже сейчас. Если видите латиницу в интерфейсе, которая не является товарным знаком — переводите.
ФЗ № 168-ФЗ уже подписан. Переходный период есть, и он достаточный, чтобы спокойно, без аврала привести сайт в порядок. Закон о защите русского языка — не враг бизнесу. Он просто напоминает: мы работаем в России, и наш клиент говорит по-русски.
Реклама: АО «Консалтинг онлайн», ИНН: 2310203967, erid: 2W5zFHDfe5w
Начать дискуссию