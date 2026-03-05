Закон о защите русского языка: полный разбор

Какие правила действуют до 01 марта 2026 года

Чтобы понять масштаб перемен, оглянемся назад. До принятия поправок в закон о защите русского языка все было просто. Но обязанность использовать государственный язык существовала всегда — для узких сфер.

Что это значило на практике? Предположим, вы делаете баннер. Крупно пишете «Sale» и мелко в углу «Скидка». С 2023 года так делать уже было нельзя. Но проблема оставалась: требование касалось только рекламы и «информации, доведение которой обязательно». А что насчет кнопки «Добавить в корзину» или надписи «О компании» в меню? Это не реклама и не обязательная информация. Это интерфейс. Пробел в праве сохранялся.