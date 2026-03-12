Обзор законов для бизнеса, которые вступят в силу в 2026 году

Больничный для самозанятых
Закон: федеральный закон от 15.12.2025 № 456-ФЗ «О проведении эксперимента...».
В чем суть нового закона: с 1 января 2026 года в России стартовал эксперимент, который позволяет самозанятым гражданам получать пособия по временной нетрудоспособности. Ранее самозанятые, уплачивая налог на профессиональный доход (4% или 6%), делали отчисления только в систему ОМС, что давало право на бесплатную медицинскую помощь, но не защищало их доход в случае болезни. Новый закон РФ предлагает добровольную модель страхования.
Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года. Чтобы стать участником, нужно до 30 сентября 2027 года подать заявление через приложение «Мой налог», портал Госуслуг или лично в СФР. Самозанятый может выбрать один из двух тарифов, от которого зависит размер будущей выплаты:
Тариф 1: ежемесячный взнос 1 344 рубля, страховая сумма (максимальное пособие в месяц) — 35 000 рублей.
Тариф 2: ежемесячный взнос 1 920 рублей, страховая сумма — 50 000 рублей.
Взносы можно платить помесячно или сразу за год.
Право на получение пособия возникает только после шести месяцев непрерывной уплаты взносов. При этом под страховые случаи подпадают болезнь или травма, уход за больным членом семьи, карантин, протезирование и санаторное лечение. Пособия по беременности и родам в рамках данного эксперимента не выплачиваются. Уплата этих взносов не формирует пенсионный стаж — для этого нужно отдельно вступать в добровольные правоотношения с СФР.
Как это повлияет на бизнес
Для компаний, которые активно привлекают самозанятых (курьеров, исполнителей, подрядчиков), это дополнительный аргумент в пользу сотрудничества. Возможность легально получать больничные делает статус самозанятого социально более защищенным. Бизнес может частично или полностью компенсировать таким сотрудникам расходы на уплату взносов в рамках соцпакета, повышая лояльность без оформления трудового договора и сопутствующей налоговой нагрузки. Но учтите, что подмена трудовых отношений гражданско-правовыми договорами запрещена и влечет риски переквалификации и доначисления страховых взносов.
Рост таможенных сборов на импорт
Закон: постановление Правительства от 23.10.2025 № 1638.
В чем суть нового закона для бизнеса: с 1 января 2026 года изменилась шкала ставок таможенных сборов за совершение таможенных операций. Это касается практически всех импортеров.
Для стандартных товаров ставки выросли в среднем на 15%. Например, сбор за оформление партии стоимостью до 200 тысяч рублей теперь составляет 1 231 рубль (ранее было 1 067 рублей).
Для партий дороже 10 миллионов рублей сбор установлен в размере 73 860 рублей.
Отдельно выделена радиоэлектроника: для нее ставка сбора выросла существеннее — с 30 000 до 73 860 рублей, причем независимо от стоимости партии.
Для товаров, чья таможенная стоимость не определяется (например, некоторые лицензии или результаты интеллектуальной деятельности), сбор теперь привязан к количеству позиций в декларации и также вырос.
Как это повлияет на бизнес
Увеличение сборов напрямую удорожает себестоимость импортных товаров. Наибольший удар придется на импортеров электроники и компаний, ввозящих сборные грузы с большим количеством позиций. При планировании бюджета закупок на 2026 год эти расходы обязательно нужно учитывать.
Повышение МРОТ
Закон: федеральный закон от 28.11.2025 № 429-ФЗ.
В чем суть: с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда по новому закону в России вырос на 20,7% и составляет 27 093 рубля в месяц. Работодатели обязаны пересмотреть зарплаты сотрудников, которые работают на полную ставку: их оплата труда не может быть ниже этой суммы. Это федеральный показатель; регионы могут устанавливать свой МРОТ выше федерального, но не ниже.
Как это повлияет на бизнес
Повышение МРОТ влечет за собой не только индексацию окладов. От этой суммы зависят минимальные размеры больничных, декретных и иных социальных выплат, которые работодатель оплачивает за счет СФР (а фактически — через увеличение страховых взносов). Компаниям необходимо оформить приказы о повышении зарплаты и подписать дополнительные соглашения с сотрудниками.
Обязательная маркировка для новых групп товаров
Закон: постановления Правительства от 31.05.2025 № 809, № 818, № 820; постановление Правительства от 28.11.2025 № 1954.
В чем суть: система «Честный знак» продолжает расширяться. В 2026 году поэтапно вводится маркировка для нескольких новых категорий. Это важный пункт в списке новых законов, так как затрагивает огромный пласт малого и среднего бизнеса.
Ключевые даты и товары:
Строительные материалы: с 1 мая 2026 года обязательно маркировать материалы в индивидуальной упаковке. С 1 декабря 2026 года нужно передавать в систему данные о выбытии (продажа, списание).
Сладости и кондитерские изделия:
с 1 марта 2026 — сахаристые изделия (печенье, вафли, мармелад, пасты);
с 1 мая 2026 — хлебобулочные изделия (круассаны, рулеты, пирожные);
с 1 июля 2026 — шоколад, конфеты, жвачка.
Напитки:
с 1 апреля 2026 — чай и чайные напитки в индивидуальных упаковках;
с 1 июня 2026 — кофе, цикорий.
Радиоэлектроника: поэтапный переход по правилам нового закона с 1 марта 2026 года (регистрация), с 1 мая — нанесение кодов, а с 1 декабря — полный запрет оборота немаркированных остатков.
Как это повлияет на бизнес
Предпринимателям, торгующим этими товарами, необходимо срочно:
Заключить договор с оператором «Честный знак» (ЦРПТ).
Приобрести оборудование для работы с маркировкой (сканеры 2D, онлайн-кассы с поддержкой).
Настроить товароучетную систему для работы с кодами.
Провести инвентаризацию остатков, произведенных до дат обязательной маркировки, и подготовиться к их промаркировке (если это предусмотрено правилами).
Подготовка документов для работы с персональными данными 2026 для организаций
Регистрация транспортно-экспедиционных услуг в реестре «ГосЛог»
Закон: федеральный закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ.
В чем суть: с 1 марта 2026 года все экспедиторы обязаны зарегистрироваться в реестре уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности на платформе «ГосЛог». Для этого нужно авторизоваться через «Госуслуги», заполнить уведомление (название, ИНН, ОГРН, ОКВЭД, контактные данные) и подписать его усиленной электронной подписью (КЭП или НЭП из приложения «Госключ»). Ространснадзор рассматривает заявку до 7 рабочих дней. Для уже работающих компаний предусмотрен переходный период в 60 дней с 1 марта.
Как это повлияет на бизнес
Отсутствие в реестре «ГосЛог» означает запрет на оказание экспедиционных услуг. Без регистрации компания не имеет права перевозить грузы или организовывать перевозки. Это грозит не только административными штрафами, но и признанием сделок ничтожными. Логистическим компаниям необходимо срочно проверить наличие своего ИНН в новом реестре.
Электронные сопроводительные документы для перевозки алкоголя
Закон: федеральный закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ.
В чем суть нового закона: с 1 марта 2026 года ужесточаются требования к документальному сопровождению алкоголя.
Для пива и слабоалкогольных напитков (пиво, сидр, медовуха), которые маркируются в «Честном знаке», перевозка теперь должна сопровождаться электронным универсальным передаточным документом (УПД), который направляется в систему маркировки.
Для вина и крепкого алкоголя (водка, коньяк) при перевозке нужно оформлять электронную заявку о фиксации в ЕГАИС.
С 1 сентября 2026 года для автомобильных перевозок маркированного алкоголя УПД нужно будет дополнять электронной транспортной накладной (ЭТрН). Переходный период, когда еще можно использовать бумажные ТТН, действует до 1 марта 2027 года.
Как это повлияет на бизнес
Алкогольный рынок по новому закону в Российской Федерации переходит на полностью прослеживаемый электронный документооборот. Это усложняет логистику для небольших баров и магазинов, так как нужно устанавливать специальное ПО для работы с ЭДО и ЕГАИС. Ошибки в документах теперь будут фиксироваться системами быстрее, что повышает риски административных дел.
Новый закон для бизнеса в 2026 году: повышение тарифов страховых взносов
Закон: федеральный закон от 28 ноября 2025 г. № 425-ФЗ.
В чем суть: с 1 января 2026 года для субъектов МСП действуют дифференцированные тарифы страховых взносов. Для большинства отраслей, не входящих в приоритетный перечень, установлен основной тариф 30% с выплат в пределах новой предельной базы (2 979 000 рублей). С сумм превышения этой базы взимается 15,1%.
Однако для малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей (обрабатывающее производство, IT, наука, образование, туризм, спорт, сельское хозяйство и др.) действует пониженный тариф — 7,6% с выплат, превышающих полуторакратный МРОТ. То есть зарплата в пределах 1,5 МРОТ облагается по стандартным правилам (30% в пределах базы), а все, что выше — только 7,6%.
Как это повлияет на бизнес
Изменения повлияют на бизнес следующим образом:
С 2026 года единая льгота для МСП заменена адресной поддержкой приоритетных отраслей. Для них действует ставка 15,1% на зарплату свыше 1,5 МРОТ. Для остальных (торговля, строительство, услуги) нагрузка на ФОТ выросла: на сумму превышения 1,5 МРОТ теперь начисляется 30% вместо прежних 15%. Это приводит к увеличению расходов на фонд оплаты труда.
Чтобы сохранить льготу, бизнес обязан ежеквартально подтверждать, что доход от основного ОКВЭД превышает 70%. При нарушении тариф пересчитают с начала года.
Также с 2026 года компании обязаны платить страховые взносы с зарплаты директора не ниже МРОТ (27 093 руб.), даже если он единственный учредитель и не получает доход.
Рост издержек может привести к оптимизации штата, пересмотру бонусных программ и активнее привлекать самозанятых.
Реклама и информация для потребителей только на русском языке
Закон: федеральный закон от 24.06.2025 № 168-ФЗ.
В чем суть: с 1 марта 2026 года вступили в силу поправки, обязывающие использовать русский язык во всей публичной информации, предназначенной для потребителей.
Вывески и наружная реклама: надписи вроде Coffee, Sale, Fresh теперь должны сопровождаться переводом (Кофе, Распродажа, Свежий). Если название компании на латинице не зарегистрировано как товарный знак, его тоже нужно дублировать по-русски.
Информация внутри магазина: ценники, меню, описания товаров, инструкции по эксплуатации — все должно быть на русском языке.
Сайты и приложения: если ресурс ориентирован на россиян, интерфейс, условия покупки и пользовательские соглашения должны быть переведены.
Как это повлияет на бизнес
Бизнесу нужно провести аудит всех вывесок, меню и сайтов. Теперь нельзя использовать англоязычные термины без перевода. Это требование распространяется даже на названия ЖК и новостроек в рекламе. Штрафы за нарушение будут налагаться по статьям КоАП о защите прав потребителей и о рекламе.
Автоматические штрафы при продаже товаров с нарушениями
Закон: законопроект № 1096260-8 (принят в первом чтении).
В чем суть: хотя новый закон для бизнеса еще не принят окончательно, обсуждается введение механизма автоматических штрафов через систему «Честный знак». Предполагается, что система ГИС МТ будет автоматически фиксировать нарушения на основе данных с касс (например, продажу просроченных товаров или товаров с неверным кодом) и формировать постановления о штрафах без участия живого инспектора.
Как это повлияет на бизнес
Если новая редакция закона об административных правонарушениях будет принята, это коренным образом изменит культуру проверок. Риск получить штраф возрастет многократно, так как камеры на кассах будут работать 24/7. Бизнесу нужно срочно наладить учет сроков годности и автоматизацию процессов, чтобы исключить человеческий фактор.
Новое основание для увольнения иностранных работников
Закон: федеральный закон от 17.11.2025 № 419-ФЗ.
В чем суть: с 1 марта 2026 года Трудовой кодекс дополнен новым основанием для увольнения иностранцев. Работодатель может расторгнуть трудовой договор, если субъект РФ, на территории которого работает иностранец, установил квоты на привлечение иностранной рабочей силы или ввел запреты (ограничения) на их труд в определенных сферах.
Как это повлияет на бизнес
Компании, нанимающие мигрантов, должны внимательно следить за региональным законодательством. Если регион ввел запрет на работу иностранцев, например, в торговле или общепите, работодатель обязан уволить таких сотрудников по данному основанию, иначе его ждут крупные штрафы за незаконное привлечение к труду.
Психиатрическое освидетельствование сотрудников
Закон: приказ Минздрава от 02.07.2025 № 392н.
В чем суть: обновлен порядок прохождения обязательного психиатрического освидетельствования для работников вредных и опасных производств, а также тех, чья деятельность связана с повышенной опасностью (водители, медики, педагоги и др.). Ключевые изменения по новому закону для бизнеса:
Освидетельствование теперь проводится комиссией врачей-психиатров, что должно повысить объективность.
Четко прописан механизм направления: если при обычном медосмотре выявлены признаки расстройства, работодатель обязан направить сотрудника к психиатру.
Из перечня исключена работа с гостайной, что снижает нагрузку на ученых и проектировщиков.
Как это повлияет на бизнес
Работодателям необходимо скорректировать графики прохождения медосмотров и включить в них новое требование о комиссионном освидетельствовании. Процедура может стать дороже и дольше, так как требует сбора комиссии. Важно помнить, что допуск к работе без заключения психиатра запрещен.
Создание реестра ЦОД
Закон: федеральный закон № 244-ФЗ, постановление Правительства от 28.11.2025 № 1932.
В чем суть: с 1 марта 2026 года по новому закону начал формироваться реестр центров обработки данных (ЦОД). Впервые на федеральном уровне дано определение ЦОД, и теперь операторы дата-центров могут добровольно войти в этот реестр. Для включения необходимо соответствовать требованиям по информационной безопасности, надежности, контролю доступа, резервному копированию и разделению прав доступа. В реестр не попадут ЦОДы, используемые для майнинга.
Как это повлияет на бизнес
Реестр создан для повышения прозрачности рынка. Для компаний, которые арендуют мощности, наличие оператора в реестре станет маркером надежности и соответствия стандартам. Хотя пока включение не дает налоговых льгот, в будущем это может стать обязательным условием для работы с госорганами или получения господдержки.
Изменения в трансграничной передаче данных
Закон: законопроект № 951518-8 (принят в первом чтении).
В чем суть: планируется упростить процедуру трансграничной передачи персональных данных. Сейчас передача данных в страны, не входящие в «белый список» Роскомнадзора и не являющиеся сторонами Конвенции Совета Европы, сильно затруднена. Новые поправки убирают прямую отсылку к Конвенции. Если страна получателя не в перечне Роскомнадзора, оператор обязан просто уведомить РКН и подождать 10 рабочих дней. Участие страны в Конвенции перестает быть определяющим фактором.
Как это повлияет на бизнес
Для IT-компаний и бизнеса с зарубежными контрагентами по новому закону это упрощение, если его примут. Анализ того, можно ли передавать данные, становится проще: есть страна в перечне РКН — передавайте после уведомления; нет — уведомляйте и ждите 10 дней. Это снимает неопределенность, связанную с международными договорами.
