Обзор законов для бизнеса, которые вступят в силу в 2026 году

Больничный для самозанятых

Закон: федеральный закон от 15.12.2025 № 456-ФЗ «О проведении эксперимента...».

В чем суть нового закона: с 1 января 2026 года в России стартовал эксперимент, который позволяет самозанятым гражданам получать пособия по временной нетрудоспособности. Ранее самозанятые, уплачивая налог на профессиональный доход (4% или 6%), делали отчисления только в систему ОМС, что давало право на бесплатную медицинскую помощь, но не защищало их доход в случае болезни. Новый закон РФ предлагает добровольную модель страхования.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года. Чтобы стать участником, нужно до 30 сентября 2027 года подать заявление через приложение «Мой налог», портал Госуслуг или лично в СФР. Самозанятый может выбрать один из двух тарифов, от которого зависит размер будущей выплаты:

Тариф 1 : ежемесячный взнос 1 344 рубля, страховая сумма (максимальное пособие в месяц) — 35 000 рублей.

Тариф 2: ежемесячный взнос 1 920 рублей, страховая сумма — 50 000 рублей.

Взносы можно платить помесячно или сразу за год.

Право на получение пособия возникает только после шести месяцев непрерывной уплаты взносов. При этом под страховые случаи подпадают болезнь или травма, уход за больным членом семьи, карантин, протезирование и санаторное лечение. Пособия по беременности и родам в рамках данного эксперимента не выплачиваются. Уплата этих взносов не формирует пенсионный стаж — для этого нужно отдельно вступать в добровольные правоотношения с СФР.