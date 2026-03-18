Новые правила работы на УСН с 1 января 2026 года: как снизить риски 

Какие изменения в УСН с 2026 года действуют

Налоговая реформа 2026 года стала самой масштабной за последние годы. ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ внес поправки в Налоговый кодекс, которые изменили подход к налогообложению для сотен тысяч предпринимателей и организаций. Рассмотрим ключевые новшества, с которыми бухгалтеры работают уже с января.

Лимит для применения спецрежима УСН

С 1 января 2026 года действуют новые предельные значения, проиндексированные на коэффициент-дефлятор 1,090. Теперь применять упрощенку могут те, чей доход не превышает 490,5 млн рублей в год, а остаточная стоимость основных средств — 218 млн рублей. Это важное послабление: ранее лимиты были ниже, и многим компаниям грозило принудительное снятие с режима. Обратите внимание: для перехода на УСН с 2026 года действует особый порядок. В частности, доходы за 9 месяцев 2025 года не должны превышать 337,5 млн рублей. Они считаются по новым правилам, но с учетом старых ограничений на входе.

Лимит для освобождения от уплаты НДС

Одно из самых резонансных налоговых изменений по УСН — снижение порога для освобождения от НДС. Если в 2025 году он составлял 60 млн рублей, то с 1 января 2026 года был снижен до 20 млн рублей. Как это работает на практике: Если ваш доход за 2025 год не превысил 20 млн рублей, в 2026 году вы автоматически освобождены от НДС. Никаких уведомлений подавать не нужно.

Если доход за 2025 год превысил 20 млн рублей, вы обязаны платить НДС с 1 января 2026 года. Важное исключение: вновь созданные организации и ИП, зарегистрированные в 2026 году, также не платят НДС, пока их доход с начала деятельности не превысит 20 млн рублей. При этом следует помнить: даже если вы освобождены от НДС по статье 145 НК, это не работает в ситуациях, когда вы выступаете налоговым агентом или ввозите товары из-за рубежа. Изменения по УСН с 2026 года в части НДС требуют постоянного мониторинга доходов: если в течение этого года вы превысите лимит 20 млн, обязанность платить налог возникнет с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения.

Повысилась ставка НДС

С 1 января 2026 года базовая ставка НДС выросла с 20% до 22%. Это касается всех налогоплательщиков, включая упрощенцев, которые не попали под освобождение или добровольно выбрали общий порядок. Льготная ставка 10% сохранилась для социально значимых товаров (продукты, лекарства, детские товары). Для тех, кто впервые стал плательщиком НДС в 2026 году, предусмотрены специальные пониженные ставки по УСН для плательщиков НДС: 5% — если годовой доход составляет от 20 до 272,5 млн рублей;

7% — если доход от 272,5 до 490,5 млн рублей. При выборе пониженных ставок помните, что вы не сможете применять вычеты по входящему НДС. Если же вы выберете общую ставку 22%, право на вычет сохраняется. Критически важный момент переходного периода: ставка НДС определяется датой отгрузки, а не датой оплаты. Если товар отгружен в 2025 году — применяется ставка 20%, даже если деньги поступили в 2026 году. Если отгрузка произошла с 1 января 2026 — ставка 22%, даже если аванс был получен в 2025 году. В марте 2026 года это особенно актуально для сверки расчетов с контрагентами.

Расширен перечень затрат для учета на УСН «Доходы минус расходы»

Хорошая новость для тех, кто применяет объект «доходы минус расходы». Перечень расходов расширен, однако учитывать можно только те затраты, которые прямо предусмотрены ст. 346.16 НК. Например, в расходах можно учесть: затраты на доработку программного обеспечения и баз данных;

расходы на подбор персонала;

обеспечение нормальных условий труда (кулеры, кондиционеры, посуда);

спецоценку условий труда;

возмещение дистанционным работникам расходов за использование личного оборудования (не более 35 рублей в день, если не подтверждено документами). Главное — соблюдать три условия: экономическая обоснованность, документальное подтверждение и факт оплаты.

Новый порядок расчета 1%-ного страхового платежа

Для индивидуальных предпринимателей на УСН произошло важное изменение в расчете дополнительных страховых взносов. Напомним, что ИП обязаны платить 1% с дохода свыше 300 000 рублей на пенсионное страхование. До 2026 года ИП на УСН «доходы минус расходы» могли уменьшать базу для расчета этого 1% на сумму уплаченных страховых взносов (фиксированных и дополнительных). С 2026 года такой вычет не применяется. Для ИП на УСН «Доходы минус расходы» формула выглядит так: (Доходы — Расходы — 300 000 рублей) × 1% Рассмотрим на примере: ИП Иванов заработал за 2025 год 850 000 рублей, расходы составили 200 000 рублей. Рассчитываем дополнительный взнос, который нужно уплатить до 1 июля 2026 года: (850 000 — 200 000 — 300 000) = 350 000 × 1% = 3 500 рублей. Общая сумма взносов ИП за 2026 год (фиксированные + дополнительные) не может превышать 321 818 рублей. Фиксированные взносы за 2026 год в размере 57 390 рублей нужно уплатить до 28 декабря 2026 года. Обратите внимание: сам налог по УСН по-прежнему можно уменьшать на уплаченные взносы. Для объекта «доходы» — в пределах 50%, для объекта «доходы минус расходы» — включением взносов в расходы.

Появится единый бланк уведомлений

С 1 июля 2026 года вводится единая форма уведомления по УСН (код КНД 1154004). Она заменит пять разных бланков, которые использовались ранее. Новая форма будет содержать пять разделов на разные случаи жизни: Раздел 1 — для перехода на УСН (для вновь созданных или переходящих с других режимов);

Раздел 2 — для изменения объекта налогообложения;

Раздел 3 — для отказа от применения УСН;

Раздел 4 — для прекращения деятельности, облагаемой по УСН;

Раздел 5 — для уведомления об утрате права на УСН. До 1 июля 2026 года продолжают действовать старые формы, но готовиться к переходу на единый бланк лучше заранее.

Отменены ограничения для перехода с пониженных ставок НДС

Для тех, кто в 2026 году впервые стал плательщиком НДС и выбрал пониженные ставки 5% или 7%, действует важное послабление. Ранее считалось, что применять выбранную ставку нужно минимум 12 кварталов (3 года). Теперь в течение первого года применения можно однократно отказаться от пониженной ставки и перейти на общую. Это дает бизнесу возможность протестировать разные варианты и выбрать оптимальный.

Ограничения для установления льготных ставок для УСН в отдельных регионах