Страховые взносы 2026: что поменялось и как бухгалтерам работать по новым правилам

Исключение — страховые взносы на травматизм. Они по-прежнему перечисляются напрямую в Социальный фонд России (СФР) по отдельным правилам. То есть обязательные взносы в 2026 году — это сочетание двух платежей: единого в ФНС и отдельного «на травматизм» в СФР.

Если коротко объяснять суть страховых взносов — это платежи работодателей в систему обязательного социального страхования, из которой финансируются пенсии, медицинская помощь и социальные пособия. При этом пенсионные страховые взносы, медицинские и на случай нетрудоспособности с 2023 года объединены в единый тариф. Вы платите их одной суммой в составе ЕНП в ФНС.

Круг плательщиков взносов с начала года не изменился. По-прежнему их должны платить все работодатели, производящие выплаты физлицам: организации, ИП с наемными работниками, арбитражные управляющие, адвокаты и нотариусы.

Кто обязан платить страховые взносы в 2026 году

Основные изменения по страховым взносам в 2026 году

Правительство продолжило настройку налоговой системы, поэтому бухгалтерам пришлось перестраивать работу уже с начала года. Поменялось очень многое.

Проиндексирована предельная база страховых взносов

С 1 января 2026 года действует новая предельная величина базы — 2 979 000 рублей (постановление Правительства от 31.10.2025 № 1705). Это сумма дохода на каждого сотрудника, в пределах которой применяется основной тариф. Все, что выплачено свыше этого лимита, облагается по ставке 15,1%. Приведем пример расчета. Допустим, доход Иванова И.И. с начала года составил 900 000 рублей за январь и февраль. Бухгалтер рассчитывает взносы так: В пределах базы нарастающим итогом: 900 000 руб. × 30% = 270 000 руб. (взносы за 2 месяца).

Поскольку годовой лимит еще не достигнут, взносы считаются полностью по ставке 30%. Как только доход Иванова превысит 2 979 000 рублей, к сумме превышения будет применяться более низкий тариф страховых взносов 15,1%. Следить за этим показателем нужно ежемесячно — от него зависит сумма начислений.

Повысился тариф для IT-компаний

Одно из самых резонансных изменений, вступивших в силу с 1 января 2026 года, коснулось айти-сферы. Льготный период с единым тарифом 7,6% закончился. Сейчас для IT-организаций действует дифференцированная шкала: 15% — с выплат в пределах единой предельной базы (до 2 979 000 рублей в год на человека).

7,6% — с выплат сверх этой базы. Для большинства IT-фирм, где зарплаты традиционно высоки, это означает существенный рост фискальной нагрузки. Фактически, если раньше они платили 7,6% со всей суммы, то теперь большая часть зарплатного фонда облагается по ставке 15%. Бухгалтеры IT-компаний уже пересчитали авансовые платежи за январь и февраль с учетом новых правил.

Отменены льготы для МСП

Самое заметное изменение для малого бизнеса — отмена права на пониженные страховые взносы в размере 15% с суммы свыше МРОТ. С 2026 года этот механизм больше не действует как безусловная льгота для всех субъектов МСП. Однако страховые взносы бизнеса из сектора МСП не остались без поддержки вовсе. Некоторые льготы сохранены, но только для тех, чей основной вид деятельности попал в специальный перечень видов экономической деятельности (распоряжение Правительства от 27.12.2025 № 4125-р). В него вошли обрабатывающие производства, наука и техника, туризм, ряд социальных услуг. Например, в 2026 году это выглядит так: МСП в обрабатывающем производстве применяют тариф 7,6% к выплатам свыше 1,5 МРОТ на каждого работника.

Организации общепита при соблюдении критериев по выручке и среднемесячным выплатам используют тариф 15% с сумм превышения над 1,5 МРОТ. Чтобы применять льготу в 2026 году, нужно одновременно соблюдать два условия: Основной вид деятельности должен соответствовать перечню и быть указан в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. По итогам отчетного периода доля доходов от этого вида деятельности должна составлять не менее 70%. Если хотя бы одно условие нарушено, право на пониженные страховые взносы теряется, придется платить по полной ставке.

Расширен перечень необлагаемых выплат