Страховые взносы 2026: что поменялось и как бухгалтерам работать по новым правилам

Кто обязан платить страховые взносы в 2026 году
Круг плательщиков взносов с начала года не изменился. По-прежнему их должны платить все работодатели, производящие выплаты физлицам: организации, ИП с наемными работниками, арбитражные управляющие, адвокаты и нотариусы.
Если коротко объяснять суть страховых взносов — это платежи работодателей в систему обязательного социального страхования, из которой финансируются пенсии, медицинская помощь и социальные пособия. При этом пенсионные страховые взносы, медицинские и на случай нетрудоспособности с 2023 года объединены в единый тариф. Вы платите их одной суммой в составе ЕНП в ФНС.
Исключение — страховые взносы на травматизм. Они по-прежнему перечисляются напрямую в Социальный фонд России (СФР) по отдельным правилам. То есть обязательные взносы в 2026 году — это сочетание двух платежей: единого в ФНС и отдельного «на травматизм» в СФР.
Основные изменения по страховым взносам в 2026 году
Правительство продолжило настройку налоговой системы, поэтому бухгалтерам пришлось перестраивать работу уже с начала года. Поменялось очень многое.
Проиндексирована предельная база страховых взносов
С 1 января 2026 года действует новая предельная величина базы — 2 979 000 рублей (постановление Правительства от 31.10.2025 № 1705). Это сумма дохода на каждого сотрудника, в пределах которой применяется основной тариф. Все, что выплачено свыше этого лимита, облагается по ставке 15,1%.
Приведем пример расчета. Допустим, доход Иванова И.И. с начала года составил 900 000 рублей за январь и февраль. Бухгалтер рассчитывает взносы так:
В пределах базы нарастающим итогом: 900 000 руб. × 30% = 270 000 руб. (взносы за 2 месяца).
Поскольку годовой лимит еще не достигнут, взносы считаются полностью по ставке 30%.
Как только доход Иванова превысит 2 979 000 рублей, к сумме превышения будет применяться более низкий тариф страховых взносов 15,1%. Следить за этим показателем нужно ежемесячно — от него зависит сумма начислений.
Повысился тариф для IT-компаний
Одно из самых резонансных изменений, вступивших в силу с 1 января 2026 года, коснулось айти-сферы. Льготный период с единым тарифом 7,6% закончился. Сейчас для IT-организаций действует дифференцированная шкала:
15% — с выплат в пределах единой предельной базы (до 2 979 000 рублей в год на человека).
7,6% — с выплат сверх этой базы.
Для большинства IT-фирм, где зарплаты традиционно высоки, это означает существенный рост фискальной нагрузки. Фактически, если раньше они платили 7,6% со всей суммы, то теперь большая часть зарплатного фонда облагается по ставке 15%. Бухгалтеры IT-компаний уже пересчитали авансовые платежи за январь и февраль с учетом новых правил.
Отменены льготы для МСП
Самое заметное изменение для малого бизнеса — отмена права на пониженные страховые взносы в размере 15% с суммы свыше МРОТ. С 2026 года этот механизм больше не действует как безусловная льгота для всех субъектов МСП.
Однако страховые взносы бизнеса из сектора МСП не остались без поддержки вовсе. Некоторые льготы сохранены, но только для тех, чей основной вид деятельности попал в специальный перечень видов экономической деятельности (распоряжение Правительства от 27.12.2025 № 4125-р). В него вошли обрабатывающие производства, наука и техника, туризм, ряд социальных услуг.
Например, в 2026 году это выглядит так:
МСП в обрабатывающем производстве применяют тариф 7,6% к выплатам свыше 1,5 МРОТ на каждого работника.
Организации общепита при соблюдении критериев по выручке и среднемесячным выплатам используют тариф 15% с сумм превышения над 1,5 МРОТ.
Чтобы применять льготу в 2026 году, нужно одновременно соблюдать два условия:
Основной вид деятельности должен соответствовать перечню и быть указан в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
По итогам отчетного периода доля доходов от этого вида деятельности должна составлять не менее 70%.
Если хотя бы одно условие нарушено, право на пониженные страховые взносы теряется, придется платить по полной ставке.
Расширен перечень необлагаемых выплат
Есть и позитивные новости. С 1 января 2026 года расширен список сумм, не облагаемых взносами (ст. 422 НК в новой редакции). Теперь в него вошли:
Компенсации расходов работника на оформление полиса ДМС для въезда в иностранное государство в командировку (если это требование для визы).
Единовременная матпомощь при рождении (усыновлении) ребенка до 1 млн рублей (при условии выплаты в течение первого года жизни).
Выплаты и безвозмездно переданное имущество работникам, призванным на военную службу по мобилизации или участвующим в СВО.
Это позволяет компаниям немного снизить нагрузку, поддерживая сотрудников в важные моменты жизни. Главное — правильно оформить такие выплаты, чтобы у проверяющих не возникло вопросов.
Тарифы страховых взносов в 2026 году
Для удобства представим действующие с 1 января 2026 года ставки в таблице. Она поможет быстро сориентироваться при расчетах и подготовке отчетности за 1 квартал.
Категория плательщиков страхвзносов
Тариф в пределах базы (до 2 979 000 руб.)
Тариф свыше базы
Условия применения
Все организации и ИП (основной тариф)
30%
15,1%
Применяется по умолчанию, если нет права на льготу
Субъекты МСП (приоритетные отрасли)
30% (с части до 1,5 МРОТ)
15,1% с части свыше 1,5 МРОТ
Для выплат свыше 1,5 МРОТ (МРОТ в 2026 году — 27 093 руб.)
Для индивидуальных предпринимателей в 2026 году действуют свои правила. Фиксированные страховые взносы ИП «за себя» составляют 57 390 рублей (п. 1.2 ст. 430 НК). Этот платеж обязателен, даже если предприниматель не вел деятельность в 1 квартале и не получал доход.
Важно: срок уплаты страховых взносов — не позднее 28 декабря 2026 года. Платить можно частями в течение года, главное — полностью внести сумму к указанной дате.
Если годовой доход ИП превысит 300 000 рублей, нужно будет доплатить 1% от суммы превышения. Максимальная сумма дополнительных взносов за 2026 год — 321 818 рублей. Крайний срок доплаты — 1 июля 2027 года.
Что важно учитывать бухгалтерам при расчете страховых взносов в 2026 году
2026 год принес не только новые правила, но и усиление контроля за начислениями. Чтобы минимизировать риски при расчете зарплаты за март и подготовке отчетности за 1 квартал, бухгалтеру стоит:
Обновить расчетные таблицы и настройки 1С — старые шаблоны с «МСП-шными» 15% теперь неактуальны для большинства компаний.
Проверить ОКВЭД и долю доходов — если ваша компания претендует на льготу, убедитесь, что по итогам января-февраля доля профильного дохода превышает 70%. Иначе льготу применять нельзя.
Следить за предельной базой — когда доход сотрудника приблизится к 2 979 000 рублей, тариф изменится. Особенно это важно для компаний с высокими зарплатами.
Правильно применять необлагаемые выплаты — новые основания для освобождения от взносов (до 1 млн рублей при рождении ребенка и др.) требуют документального подтверждения.
Учитывать рост МРОТ — для льготников порог 1,5 МРОТ в 2026 году составляет 40 639,5 рублей (27 093 руб. × 1,5). Это влияет на расчет пониженной части.
Теперь расскажем, как уменьшить страховые взносы в новых реалиях. Основные легальные способы — применять необлагаемые выплаты, использовать льготные тарифы для приоритетных отраслей (если подходите), оптимизировать систему оплаты труда.
Если пропущен срок уплаты страховых взносов
В текущей работе бывает всякое: технические сбои, ошибки в платежках, нехватка средств на счете. Важно знать, какие санкции грозят за нарушение срока уплаты страховых взносов в 2026 году. Ответственность регулируется ст. 122 НК:
Вид правонарушения
Размер штрафа
Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов в результате занижения базы, неправильного исчисления или других неправомерных действий (без умысла)
20% от неуплаченной суммы
Те же деяния, совершенные умышленно
40% от неуплаченной суммы
Неуплата при наличии положительного сальдо ЕНС
Штраф не применяется (освобождение от ответственности в части, покрытой сальдо)
Обратите внимание на последний пункт. Если у компании на едином налоговом счете было достаточно средств для уплаты, но она просто забыла вовремя подать уведомление или перечислить платеж, штрафа не будет. Периоды страховых взносов (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) теперь жестко привязаны к срокам сдачи отчетности и уплаты в рамках ЕНС.
Таким образом, льгот для бизнеса по страхвзносам стало меньше, контроль — жестче, а ставки дифференцированы как никогда. Но если заранее разобраться в новых правилах и настроить учет, риск ошибок при расчете и уплате страховых взносов в 2026 году будет значительно ниже. Рекомендуем уже сейчас провести сверку с ФНС по итогам января-февраля и убедиться, что все начисления сделаны верно.
