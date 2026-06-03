Какую систему налогообложения выбрать ИП в 2026 году

1. Общая система налогообложения
Это базовая система налогообложения для ИП, которая применяется по умолчанию, если предприниматель не перешел на спецрежим добровольно. ИП на ОСНО платит НДФЛ по прогрессивной шкале, а также НДС по базовой ставке 22% (с 1 января 2026 года). Дополнительно уплачивается налог на имущество, если недвижимость используется в предпринимательской деятельности. По каждому налогу ведется раздельный учет и сдается отдельная декларация.
Кому подойдет: предпринимателям, которые работают с контрагентами на ОСНО (им важен входящий НДС к вычету). Также этот режим использует бизнес с доходом выше лимитов УСН (490,5 млн руб.) и численностью сотрудников более 130 человек.
Плюсы:
Нет ограничений по доходам, видам деятельности и числу работников.
Возможность выставлять счета-фактуры с НДС для контрагентов на ОСНО.
Широкая номенклатура принимаемых к вычету расходов (открытый перечень в гл. 23 НК).
Минусы:
Высокая налоговая нагрузка: НДФЛ от 13 до 22% в зависимости от дохода плюс НДС 22%.
Сложный учет — книги покупок и продаж, счета-фактуры, раздельный учет операций и т.д.
Ежеквартальная сдача нескольких деклараций.
2. УСН «Доходы минус расходы»
Это система налогообложения для ИП, при которой налог платится с разницы между поступлениями и документально подтвержденными затратами. Базовая ставка 15%, но регионы могут снижать ее до 5% отдельным категориям налогоплательщиков. Лимит доходов для УСН установлен на уровне 490,5 млн рублей. ИП на этом режиме также признаются плательщиками НДС, если их доходы за 2025 год превысили 20 млн рублей.
Кому подойдет: торговля, производство, строительство и услуги — бизнес с высокой долей себестоимости и возможностью документально подтвердить расходы. Подходит тем, чьи затраты превышают 60–70% от выручки.
Плюсы:
Налог платится только с реальной прибыли, а не с оборота.
Перечень учитываемых расходов расширен с 2026 года — теперь списываются любые экономически обоснованные затраты.
Возможность учесть убытки прошлых лет и уменьшить налоговую базу.
Минусы:
Обязанность платить НДС при доходе свыше 20 млн рублей — либо по общей ставке 22%, либо по пониженным 5% или 7%.
Минимальный налог 1% от доходов, если сумма к уплате оказалась меньше.
Жесткие требования к документальному оформлению каждого расхода.
3. УСН «Доходы»
Упрощенная система налогообложения для ИП с объектом «доходы» предусматривает уплату налога со всей суммы поступлений по ставке 6% (регионы могут снижать до 1%). Лимит доходов для применения УСН в 2026 году — 490,5 млн рублей, для перехода на УСН с 2027 года лимит доходов за 9 месяцев 2026 года составит 367,875 млн рублей. Как и в случае с УСН «доходы минус расходы», при превышении порога в 20 млн рублей ИП становится плательщиком НДС.
Кому подойдет: услуги, IT-сектор, аренда, консалтинг и другие направления с низкой долей материальных затрат. Оптимально, если расходы составляют менее 60% от выручки.
Плюсы:
Простая отчетность: всего одна декларация в год.
Налог можно уменьшить на страховые взносы за сотрудников (до 50%) и за себя (ИП без работников — полностью).
Не нужно документально подтверждать расходы.
Минусы:
Налог платится со всего оборота, а не с прибыли.
Обязанность платить НДС при доходе свыше 20 млн рублей.
Регионы с 2026 года ограничены в праве вводить пониженные ставки — во многих субъектах вернутся базовые 6%.
4. Автоматизированная упрощенка (АУСН)
АУСН — экспериментальная система налогообложения для ИП, при которой налог рассчитывается ФНС автоматически на основании данных банка, ККТ и личного кабинета. Действует во всех субъектах РФ. Налоговая ставка — 8% от доходов или 20% от доходов минус расходы (с минимальным налогом 3% от доходов). Лимит годового дохода — 60 млн рублей, средняя численность персонала — не более 5 человек. Предприниматели на АУСН освобождены от уплаты страховых взносов за себя.
Кому подойдет: микробизнес (до 5 сотрудников), который хочет избавиться от налоговой отчетности и самостоятельных расчетов. Особенно актуален для тех, чей годовой доход укладывается в лимит 20 млн рублей — в этом случае нет обязанности платить НДС.
Плюсы:
Полное освобождение от уплаты страховых взносов за себя.
Отсутствие налоговых деклараций и самостоятельного учета.
Налог рассчитывается ФНС ежемесячно на основе данных банка и ККТ.
Минусы:
Жесткое ограничение по количеству работников (не более 5 человек).
Высокая ставка 20% для объекта «доходы минус расходы».
Лимит дохода 60 млн рублей.
5. Патентная система налогообложения для ИП
ПСН — это спецрежим, при котором налог уплачивается фиксированной суммой, не зависящей от реально полученного дохода. Стоимость патента рассчитывается как 6% от потенциального дохода, установленного регионом для конкретного вида деятельности. С 2026 года лимит дохода для применения ПСН снижен до 20 млн рублей с последующим ежегодным понижением до 10 млн рублей к 2028 году. Из перечня видов деятельности исключены охранные услуги.
Кому подойдет: розничная торговля, общепит, бытовые услуги, грузоперевозки, небольшие производства и сдача недвижимости в аренду. Режим доступен исключительно ИП.
Плюсы:
Фиксированный налог, не зависящий от фактической выручки.
Отсутствие деклараций и сложной бухгалтерии.
Можно уменьшить стоимость патента на уплаченные страховые взносы.
Минусы:
Снижение лимита доходов до 20 млн рублей в 2026 году (и до 10 млн к 2028 году).
Нельзя применять при численности сотрудников более 15 человек.
Патент приобретается на ограниченный срок (от 1 до 12 месяцев) и действует только в регионе оформления.
6. Налог на профессиональный доход
НПД — это система налогообложения для ИП, введенная в рамках эксперимента до 31 декабря 2028 года. Режим предназначен для физических лиц и ИП без наемных работников, получающих доход от самостоятельной деятельности.
Ставки по налогам здесь самые низкие: 4% при расчетах с физлицами и 6% — с ИП и организаций. Годовой лимит дохода — 2,4 млн рублей. Плательщики НПД освобождены от уплаты фиксированных страховых взносов за себя.
Кому подойдет: самозанятые и ИП, оказывающие услуги физическим лицам (репетиторы, фотографы, мастера по ремонту, дизайнеры, маркетологи). Оптимально для старта бизнеса без риска высокой налоговой нагрузки.
Плюсы:
Минимальные ставки — 4% и 6%.
Полное освобождение от уплаты фиксированных страховых взносов (взносы добровольны).
Нет отчетности, чек формируется в приложении «Мой налог».
Минусы:
Ограничение по доходу — 2,4 млн рублей в год.
Запрет на наем сотрудников по трудовым договорам.
Нельзя заниматься перепродажей товаров (только продукция собственного производства).
7. Системы налогообложения для ИП: сравнительная таблица
Параметр
ОСНО
УСН «Доходы»
УСН «Доходы – расходы»
АУСН
ПСН
НПД
Ставка налога
НДФЛ 13–22%, НДС 22%
6% (регионы: 1–6%)
15% (регионы: 5–15%)
8% или 20%
6% от потенц. дохода
4 или 6%
Годовой лимит дохода
Без ограничений
490,5 млн руб.
490,5 млн руб.
60 млн руб.
20 млн руб.
2,4 млн руб.
Сотрудники (макс.)
Без ограничений
130 чел.
130 чел.
5 чел.
15 чел.
Нет
НДС с 2026 г.
22% (базовая)
Да, при доходе >20 млн руб.
Да, при доходе >20 млн руб.
Да, при доходе >20 млн руб.
Нет
Нет
Фикс. взносы ИП за себя
57 390 руб. + 1% от дохода >300 тыс. руб.
57 390 руб. + 1% от дохода >300 тыс. руб.
57 390 руб. + 1% от дохода >300 тыс. руб.
Нет
57 390 руб. + 1% от дохода >300 тыс. руб.
Нет
Налоговая декларация
Да
Да (ежегодно)
Да (ежегодно)
Нет
Нет
Нет
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8. Как ИП выбрать систему налогообложения: полезные советы
Выбор оптимальной системы налогообложения для ИП — это решение, которое напрямую определяет налоговую нагрузку на ближайший год и объем отчетности. Мы подготовили для вас пошаговый алгоритм, который поможет не ошибиться:
Оцените масштаб бизнеса. Подсчитайте ожидаемый годовой доход. Если он не превышает 2,4 млн рублей, самый выгодный вариант — НПД. При доходе от 2,4 до 20 млн рублей — УСН или ПСН. Свыше 20 млн рублей — УСН с обязанностью платить НДС либо ОСНО. Если доход превышает 490,5 млн рублей — только ОСНО.
Определите долю расходов. При высокой доле затрат (более 60–70% от выручки) с документальным подтверждением выбирайте УСН «доходы минус расходы». При низкой — УСН «доходы» (6%) или ПСН, где налог фиксирован и не зависит от оборота.
Проверьте региональные ставки. Уточните на сайте ФНС, не снижена ли ставка УСН в вашем регионе для вашего вида деятельности. От этого зависит итоговая сумма налога к уплате.
Учтите штат сотрудников. Если сотрудников больше 15 — ПСН отпадает. 5 и менее — можно рассмотреть АУСН, которая избавляет от уплаты фиксированных взносов за себя. Больше 130 — только ОСНО.
Посчитайте страховые взносы. На ОСНО, УСН и ПСН ИП платит фиксированные взносы — 57 390 рублей в 2026 году. Их можно вычесть из налога (на УСН «доходы» и ПСН вплоть до 100%). На АУСН и НПД фиксированные взносы платить не нужно, но и пенсионный стаж на АУСН не формируется.
Проверьте право на патент. Если вид деятельности попадает в перечень из 80 позиций (ст. 346.43 НК), а доход не превышает 20 млн рублей, ПСН может оказаться самым выгодным вариантом за счет фиксированного налога и отсутствия деклараций.
Уведомите налоговую. Если вы только регистрируете ИП, заявление о переходе на УСН подается в течение 30 дней с даты постановки на учет. При переходе с другого режима — до 31 декабря предшествующего года. Для ПСН заявление подается минимум за 10 рабочих дней до начала применения патента. Для АУСН достаточно подать уведомление через личный кабинет налогоплательщика.
9. Как ИП сменить систему налогообложения
Шаг 1. Убедитесь, что соблюдаете лимиты нового режима. Каждый спецрежим имеет ограничения по доходу, числу сотрудников и видам деятельности.
Шаг 2. Подайте уведомление о переходе. Форма уведомления зависит от того, с какого и на какой режим вы переходите:
Переход на УСН с ОСНО, ЕСХН или патента. Подается уведомление по форме № 26.2-1 (КНД 1150001). Срок — не позднее 31 декабря года, предшествующего переходу (в 2026 году с учетом переноса выходных — до 12 января 2027 года). Вновь зарегистрированные ИП могут подать уведомление в течение 30 дней с даты постановки на учет.
Переход с УСН на ОСНО. Подается уведомление по форме № 26.2-3 (КНД 1150002). Срок — не позднее 15 января года, с которого планируете перейти на ОСНО.
Переход на патент с любого режима. Заявление на патент (форма № 26.5-1) подается не позднее чем за 10 рабочих дней до начала применения патента. Патент оформляется на срок от 1 до 12 месяцев в пределах календарного года (п. 2 ст. 346.45 НК).
Переход на НПД с любого режима. Регистрация через приложение «Мой налог». После регистрации в качестве плательщика НПД необходимо в течение 30 дней уведомить налоговый орган об отказе от прежнего режима (для УСН и ЕСХН — уведомление по форме № 26.2-3 или 26.1-3).
Переход с НПД на УСН или ОСНО. Добровольный переход возможен только с начала года. Для этого нужно сняться с учета в приложении «Мой налог» не позднее 31 декабря и подать уведомление по форме № 26.2-1 до 12 января. При утрате права на НПД (превышение дохода 2,4 млн рублей) снятие с учета происходит автоматически, после чего у предпринимателя есть 20 календарных дней на подачу уведомления о переходе на УСН (п. 13 ст. 5 закона № 422-ФЗ). Если уведомление не подано, ИП автоматически переходит на ОСНО.
Переход с АУСН на другой режим. Добровольный переход возможен только с начала года, а если вы перешли на АУСН в середине года — только по истечении 12 месяцев с начала применения АУСН (п. 1.1 ст. 4 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ). При утрате права на АУСН (например, превышение лимита 60 млн рублей) ИП автоматически переводится на ОСНО, но может успеть перейти на УСН или ЕСХН, подав уведомление в течение 30 календарных дней.
Шаг 3. Оплатите налоги предыдущего режима и подготовьтесь к новому. После перехода нужно завершить расчеты по прежней системе: сдать последнюю декларацию и уплатить оставшиеся налоги.
Шаг 4. Проверьте появление новых обязанностей. При переходе на УСН с доходами свыше 20 млн рублей в год появляется обязанность уплачивать НДС по ставке 5% или 7%. При переходе на ОСНО — обязанность платить НДС 22% и НДФЛ по прогрессивной шкале 13–22%.
10. Что в итоге
Как узнать систему налогообложения ИП?
Через Личный кабинет ИП на сайте ФНС (раздел «Профиль») или через сервис «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru) по ИНН.
Какой лимит доходов для применения УСН в 2026 году?
Лимит по доходам увеличен до 490,5 млн рублей. Лимит по численности сотрудников остался прежним — 130 человек. Если доход превысит лимит, ИП утрачивает право на УСН с начала того квартала, в котором это произошло.
Какие ставки налогов для ИП на УСН в 2026 году?
Базовые ставки: 6% для УСН «Доходы» и 15% для «Доходы минус расходы». Регионы вправе снижать их до 1% и 5% соответственно. Если доход превысил 20 млн рублей, ИП на УСН обязан платить НДС по специальным ставкам — 5% (при доходе до 272,5 млн руб.) или 7% (при доходе до 490,5 млн руб.).
Какой налог для самозанятых ИП в 2026 году?
Самозанятые применяют налог на профессиональный доход (НПД) со ставками 4% (при работе с физлицами) и 6% (при работе с юрлицами и ИП). Главное ограничение режима — это годовой лимит дохода в 2,4 млн рублей и запрет на наем сотрудников.
Как сменить систему налогообложения для ИП в 2026 году?
Сменить режим можно, подав уведомление в ФНС. По общему правилу переход на новую систему происходит с 1 января следующего года, поэтому уведомление нужно подать до 31 декабря текущего года. Исключение — вновь зарегистрированные ИП, которые могут подать заявление о переходе на УСН в течение 30 дней с даты постановки на учет.
Где посмотреть систему налогообложения ИП, если я планирую заключать с ним договор?
Для проверки контрагента используйте сервис «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). Там доступен поиск по ФИО, ИНН, ОГРН, ОГРНИП.
Сколько составляют фиксированные страховые взносы для ИП в 2026 году?
ИП платят за себя 57 390 рублей. Если доход превысит 300 000 рублей, дополнительно уплачивается 1% от суммы превышения, но не более 321 818 рублей за год.
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