Какую систему налогообложения выбрать ИП в 2026 году

1. Общая система налогообложения

Это базовая система налогообложения для ИП, которая применяется по умолчанию, если предприниматель не перешел на спецрежим добровольно. ИП на ОСНО платит НДФЛ по прогрессивной шкале, а также НДС по базовой ставке 22% (с 1 января 2026 года). Дополнительно уплачивается налог на имущество, если недвижимость используется в предпринимательской деятельности. По каждому налогу ведется раздельный учет и сдается отдельная декларация.

Кому подойдет: предпринимателям, которые работают с контрагентами на ОСНО (им важен входящий НДС к вычету). Также этот режим использует бизнес с доходом выше лимитов УСН (490,5 млн руб.) и численностью сотрудников более 130 человек.

Плюсы:

Нет ограничений по доходам, видам деятельности и числу работников.

Возможность выставлять счета-фактуры с НДС для контрагентов на ОСНО.

Широкая номенклатура принимаемых к вычету расходов (открытый перечень в гл. 23 НК).

Минусы: