Бесплатная проверка контрагентов по ИНН: чек-лист для безопасной сделки в 2026 году

2. Что такое проверка контрагента

Проверка контрагента — это сбор и анализ сведений о компании или ИП перед заключением договора. Цель — оценить благонадежность: проверить юридический статус, финансовое положение и способность исполнить обязательства.

Особый вес эта процедура приобрела после того, как налоговые органы и суды начали применять принцип должной осмотрительности. Самого термина в законодательстве нет — его сформировала судебная практика. Сегодня ФНС активно использует это понятие в спорах о необоснованной налоговой выгоде.

Налоговая может заявить, что ваша организация получила необоснованную выгоду, если контрагент оказался однодневкой: например, если у него нет активов и персонала, а отчетность не сдается. Вы учли расходы для снижения налога на прибыль или заявили вычет по НДС, а ФНС считает, что вы обязаны были проверить партнера заранее. При успешном доказывании расходы исключат, а вам придется доплатить налог и пени.

Проверка для налоговой стала способом подтвердить тщательность выбора партнера. Результаты такого анализа служат аргументом в судебных спорах. Если вы докажете, что предприняли разумные шаги для оценки благонадежности, это защитит от претензий.