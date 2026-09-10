Бесплатная проверка контрагентов по ИНН: чек-лист для безопасной сделки в 2026 году

Налоговые доначисления, отказ в вычете НДС, потеря аванса — лишь часть возможных последствий. Бесплатная проверка контрагентов помогает отсеять проблемных партнеров еще до подписания документов. Разбираем, как проверить компанию по ИНН, какие сервисы для этого использовать и на что обращать внимание.
1. Главное за минуту
Проверка юридического лица перед сделкой — базовая составляющая безопасности бизнеса. Если партнер окажется фирмой-однодневкой, банкротом или участником затяжных судебных споров, проблемы неизбежны. Какие ключевые параметры нужно проанализировать перед подписанием договора:
Статус компании: исключить ликвидацию, реорганизацию или банкротство.
Директор и учредители: выявить дисквалификацию и признаки массового руководства.
Юридический адрес: проверить массовость и достоверность сведений.
Судебные дела: оценить историю споров и конфликтов.
Исполнительные производства: узнать о долгах и неисполненных обязательствах.
Финансовая отчетность: понять реальное финансовое состояние.
Глубина анализа зависит от суммы сделки. Например, поставщика канцелярии проверяют не так пристально, как строительного генподрядчика. Однако базовый набор сведений собирают всегда. Современный сервис МОБИЗ позволяет сделать это за пару минут.
2. Что такое проверка контрагента
Проверка контрагента — это сбор и анализ сведений о компании или ИП перед заключением договора. Цель — оценить благонадежность: проверить юридический статус, финансовое положение и способность исполнить обязательства.
Особый вес эта процедура приобрела после того, как налоговые органы и суды начали применять принцип должной осмотрительности. Самого термина в законодательстве нет — его сформировала судебная практика. Сегодня ФНС активно использует это понятие в спорах о необоснованной налоговой выгоде.
Налоговая может заявить, что ваша организация получила необоснованную выгоду, если контрагент оказался однодневкой: например, если у него нет активов и персонала, а отчетность не сдается. Вы учли расходы для снижения налога на прибыль или заявили вычет по НДС, а ФНС считает, что вы обязаны были проверить партнера заранее. При успешном доказывании расходы исключат, а вам придется доплатить налог и пени.
Проверка для налоговой стала способом подтвердить тщательность выбора партнера. Результаты такого анализа служат аргументом в судебных спорах. Если вы докажете, что предприняли разумные шаги для оценки благонадежности, это защитит от претензий.
Статья 54.1 НК закрепляет критерии, по которым налоговая выгода признается необоснованной. Верховный суд подчеркнул: одного только сбора документов недостаточно — важно анализировать их содержание.
3.Чем опасна работа без проверки юридического лица?
Отказ от анализа партнера может обернуться потерями, которые в десятки раз превышают усилия, затраченные на онлайн-проверку. Основные риски:
Мошенничество и фирмы-однодневки. Помимо налоговых рисков, проверка по ИНН снижает риски прямых финансовых потерь. Поставщик, зарегистрированный месяц назад, запрашивающий стопроцентную предоплату и предлагающий цену на треть ниже рыночной, — это не повод для экономии, а сигнал для углубленного анализа. Игнорирование таких маркеров часто заканчивается потерей аванса без встречного исполнения.
Налоговые доначисления и конфликт с ФНС. Инспекция может заявить, что контрагент не вел реальной деятельности или его привлекли для получения необоснованной налоговой выгоды. Итогом становятся доначисления, пени и штрафы. Наиболее остро эта проблема проявляется в спорах о вычетах по НДС. Компании приходится в арбитраже доказывать реальность сделки и тот факт, что при выборе партнера была проявлена должная осмотрительность. Без сохраненных результатов проверки такая позиция крайне уязвима.
Отказ в признании расходов. Налоговый орган вправе оспорить затраты даже при фактической поставке товара или оказании услуги. Классический пример: расходы на консультационные услуги не признаются, если у исполнителя отсутствуют профильные специалисты, а юридический адрес числится как массовый. Компании приходится отдельно подтверждать экономическую обоснованность затрат и добросовестность выбора контрагента.
Банкротство партнера. Даже если контрагент действует добросовестно, сотрудничество с компанией на грани несостоятельности грозит невыполнением обязательств. В процедуре банкротства ваши требования рискуют оказаться в третьей очереди.
Судебные споры. Множество арбитражных дел не всегда указывает на ненадежность. Однако анализ споров помогает понять, насколько часто и в каком объеме партнер нарушает обязательства.
Субсидиарная ответственность. Когда доказано, что выбор контрагента был заведомо недобросовестным и привел к невозможности погасить долги компании, директора или учредителей вашей организации могут привлечь к субсидиарной ответственности (ст. 61.11 закона о банкротстве).
Именно поэтому в проверку благонадежности включают не только регистрационные данные, но и анализ судебной истории, долгов и финансового положения.
Проверка контрагента нужна не только для того, чтобы убедиться, что компания существует. Важно заранее увидеть долги, судебные споры, признаки банкротства и другие факторы, которые могут повлиять на исполнение договора. Чтобы не собирать сведения вручную по разным источникам, можно проверить компанию по ИНН через МОБИЗ и получить основные данные в одной карточке.
4. Как бесплатно и быстро проверить контрагента по ИНН через сервис МОБИЗ?
Основной бесплатный анализ компании по ИНН занимает не более пары минут. Все ключевые сведения агрегируются в одном окне, и не нужно открывать десятки вкладок с госреестрами.
Шаг 1. Создайте учетную запись в сервисе МОБИЗ.
Шаг 2. Перейдите в раздел «Контрагенты».
Шаг 3. Введите ИНН или наименование организации в поисковую строку.
Шаг 4. Откройте автоматически сформированную карточку.
Система подтягивает регистрационные данные, ИНН, ОГРН, актуальный статус компании, сведения о руководителях и учредителях, коды ОКВЭД и информацию из ЕГРЮЛ. Тревожные маркеры — дисквалификация директора, массовый адрес, недостоверность сведений, исполнительные производства — подсвечиваются отдельно.
Помимо разовой бесплатной проверки контрагента по ИНН, доступен расширенный мониторинг. Вы можете получать уведомления об изменении юридического статуса, появлении новых судебных дел, возбуждении исполнительных производств и запуске процедуры банкротства. Данные собираются автоматически из всех доступных реестров, что исключает пропуск важных изменений.
Проверьте контрагента по ИНН перед сделкой
Введите ИНН компании и получите сведения, которые помогут оценить потенциального партнера до заключения договора: регистрационные данные, информацию о руководителях, судебных спорах, исполнительных производствах, банкротстве и других
5. Какие сведения о контрагенте нужно проверить обязательно и где?
Государственные реестры источники в настоящее время очень разрознены и габаритны. Важно уметь ими пользоваться и знать, на какую информацию обращать внимание и почему она критична. Перечень государственных источников необходимой информации:
Регистрационные данные
Сверьте ИНН, ОГРН (ОГРНИП) и статус организации. Убедитесь, что в ЕГРЮЛ/ЕГРИП нет записей о ликвидации, реорганизации или предстоящем исключении из реестра. Дату регистрации накануне сделки также нельзя игнорировать — это весомый повод для углубленного анализа. Отдельно проверьте основной код ОКВЭД на соответствие реальной деятельности партнера. Расхождение кода с фактическими операциями — основание для претензий по экономической обоснованности расходов (п. 1 ст. 252 НК).
Где смотреть: «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», «Прозрачный бизнес», специализированные сервисы.
Юридический адрес
Массовый адрес сам по себе не является нарушением закона, но относится к признакам фирмы-однодневки. В совокупности со свежей регистрацией, нулевым балансом и массовым директором он привлекает внимание налоговой. Банки также реагируют на такие адреса — есть риск проверки или блокировки счета по 115-ФЗ при переводе денег. Проверьте также наличие отметок о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.
Где смотреть: «Прозрачный бизнес» (вкладка «Адреса ЮЛ»), специализированные сервисы.
Директор и учредители
Тревожные маркеры, требующие детального изучения: дисквалификация руководителя, массовый директор (числится в нескольких организациях одновременно), частая смена директора (более двух раз за год) и признаки аффилированности. В госзакупках по 44-ФЗ и корпоративных закупках по 223-ФЗ аффилированность — основание для отклонения заявки.
Где смотреть: «Реестр дисквалифицированных лиц» ФНС, «Прозрачный бизнес», выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Лицензии и разрешения
Если деятельность контрагента подлежит лицензированию, проверка лицензий обязательна. Наличие лицензии в реестре не освобождает от запроса копии документа — реестры не всегда обновляются в реальном времени, и срок действия может истечь.
Где смотреть: выписка из ЕГРЮЛ на сайте ФНС, портал Госуслуги, Федресурс, реестры профильных ведомств.
Судебные дела
Наличие споров само по себе не говорит о ненадежности. Однако значительное количество исков за последний год и высокий процент проигранных дел должны насторожить. При анализе обращайте внимание: насколько часто организация судится, выступает ли она чаще истцом или ответчиком, связаны ли споры с неисполнением договоров, имеются ли крупные взыскания.
Где смотреть: Картотека арбитражных дел.
Исполнительные производства
Даже после вынесения судебного решения компания может уклоняться от исполнения обязательств. Действующие исполнительные производства и значительные задолженности сигнализируют о финансовых проблемах или безответственном отношении к платежным обязательствам.
Где смотреть: Банк данных ФССП.
Банкротство
Проверка банкротства помогает избежать проблем с ФНС. Если вы заключили договор с партнером, который к этому моменту уже находился в процедуре банкротства, а позже возникли споры по расходам или вычетам НДС, налоговая может заподозрить фиктивность сделки. Придется доказывать, что на момент подписания договора вы не знали о несостоятельности контрагента.
Где смотреть: Федресурс.
Бухгалтерская и финансовая отчетность
При значительной сумме сделки проанализируйте отчетность контрагента. Тревожные признаки: отрицательная динамика выручки за последние два-три года, убытки несколько лет подряд, низкая ликвидность, высокая долговая нагрузка по сравнению с собственным капиталом.
Где смотреть: ГИР БО на сайте ФНС.
Можно поступить проще и не проверять контрагента по разным источникам, если воспользоваться сервисом МОБИЗ. Он собирает регистрационные данные, сведения о судебных спорах, исполнительных производствах, банкротстве и финансовой отчетности в одну карточку. Введите ИНН — и получите сводку из более чем 80 государственных реестров без ручной сверки.
6. Что проверять: практический пример
Строительная компания заключает контракт с подрядчиком на 1 млрд рублей. Перед подписанием договора обязательной проверке подлежат:
Регистрационные данные и дата создания. Фирма, зарегистрированная за месяц до тендера, не должна получать такой объем работ без объяснимых причин.
Юридический адрес. Если по нему числятся еще 20 организаций, это требует письменных пояснений от контрагента.
Директор и учредители. Проверьте, не дисквалифицированы ли они и не руководят ли параллельно десятком других компаний.
Лицензии и допуски СРО. Без действующего свидетельства подрядчик не вправе выполнять строительные работы. Реестр СРО мог не обновиться — запросите копию документа.
Судебные дела. Если подрядчик выступает ответчиком по искам на сотни миллионов, высока вероятность, что ваш аванс уйдет на погашение старых долгов.
Исполнительные производства. Неисполненные обязательства перед другими кредиторами указывают на кассовый разрыв.
Банкротство. Возбужденная процедура делает взыскание аванса практически невозможным.
Бухгалтерская отчетность. Убытки несколько лет подряд при заявленном миллиардном контракте означают, что компания не тянет проект финансово.
Каждый из этих пунктов проверяется по конкретному реестру. Пропуск хотя бы одного — это риск потери аванса и срыва сроков строительства.
7. Чек-лист проверки контрагента перед договором
Перед подписанием договора убедитесь, что выполнены следующие действия:
Проведена проверка организации по ИНН.
Проверены сведения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Изучены ИНН, ОГРН и регистрационные данные.
Проверен юридический адрес.
Проверены директор и учредители.
Проанализированы лицензии и разрешения.
Проверены судебные дела.
Проверены исполнительные производства.
Выполнена проверка банкротства.
Изучена финансовая отчетность.
Сохранены результаты проверки для подтверждения должной осмотрительности.
Проверка на дату заключения договора не защищает от изменений в будущем: у действующего партнера могут появиться новые долги, судебные споры или признаки банкротства. Если компания работает с постоянными контрагентами, их стоит не только проверять перед сделкой, но и отслеживать дальше — в МОБИЗ для этого можно использовать мониторинг изменений.
Типичные ошибки компаний при проверке контрагентов
№ 1. Проверяют только выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Выписка содержит важную информацию, но не показывает долги, судебные споры и финансовое положение.
№ 2. Игнорируют признаки однодневки. Один-два маркера еще не говорят о недобросовестности, но должны стать поводом для более глубокого анализа.
№ 3. Не проверяют руководителя. Юридический статус директора так же важен, как и состояние компании.
№ 4. Не анализируют судебную историю. Иногда именно споры позволяют заранее выявить проблемы с исполнением обязательств.
№ 5. Не смотрят исполнительные производства. Крупные долги указывают на финансовые трудности.
№ 6. Забывают проверить лицензию. Отсутствие лицензии может привести к признанию сделки недействительной или отказу в вычетах по НДС.
№ 7. Не изучают отчетность. Финансовые показатели раскрывают реальное состояние бизнеса.
№ 8. Не сохраняют результаты проверки. При споре с налоговой инспекцией эти документы подтверждают осмотрительность.
№ 9. Доверяют только рекомендациям. Даже хорошая репутация не отменяет самостоятельного анализа.
Не проверяйте каждого контрагента вручную
Добавьте партнеров в МОБИЗ, чтобы получать основные сведения из государственных источников в одном сервисе и отслеживать изменения по действующим контрагентам. Это помогает вовремя заметить новые риски и сохранить результаты проверки
Ответы на частые вопросы
Можно ли проверить ИП или ООО по ИНН бесплатно?
Да, для этого достаточно воспользоваться сервисом МОБИЗ или использовать разные государственные реестры.
Что такое массовый адрес?
Это адрес, по которому зарегистрировано несколько юридических лиц.
Является ли массовый адрес признаком мошенничества?
Нет, но считается фактором риска и требует дополнительной проверки.
Что такое массовый директор?
Это человек, который по документам значится руководителем пяти и более организаций одновременно.
Какие документы подтвердят должную осмотрительность?
Актуальные на момент сделки выписки из реестров, скриншоты поиска информации, копии лицензий, служебная записка с обоснованием выбора контрагента, деловая переписка.
Как часто перепроверять постоянного контрагента?
Перед каждой крупной сделкой и минимум раз в год для мониторинга изменений.
Чем отличается проверка через «Прозрачный бизнес» от специализированного сервиса?
«Прозрачный бизнес» — официальный сервис ФНС с базовыми данными. МОБИЗ объединяет информацию из множества источников, выдает расширенную аналитику и автоматически отслеживают изменения в госреестрах.
8. Главное о бесплатной проверке контрагентов в 2026 году
Проверка контрагента — обязательный элемент безопасности бизнеса. Анализ потенциального партнера снижает вероятность попадания на фирму-однодневку, уменьшает риск финансовых потерь и споров с налоговой. Важен не только сбор информации, но и ее анализ. Сохраняйте результаты проверок на случай судебных разбирательств, чтобы подтвердить соблюдение принципа должной осмотрительности. Сервис МОБИЗ поможет автоматизировать сбор данных и вовремя заметить тревожные сигналы.
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