Разработка сайта для бизнеса: этапы, стоимость и что входит в работу

Что такое разработка сайта
Разработка сайта — это создание инструмента, который решает задачу бизнеса: приводит заявки, продает, автоматизирует процессы или представляет компанию в интернете.
Процесс включает несколько направлений: аналитику, проектирование структуры, дизайн, программирование, интеграции с внешними системами, тестирование и запуск. Каждый этап влияет на результат — если пропустить хотя бы один из них, придется переделывать.
Самый удобный вариант — разработка сайта под ключ силами подрядчика. Он возьмет на себя все задачи, начиная от проектирования и заканчивая запуском.
Какие задачи может решать разработка сайта
Презентация компании. Показать, чем занимается бизнес, что предлагает, как связаться. С этой задачи начинается большинство проектов — она базовая, но без нее не обойтись.
Привлечение заявок. Формы, калькуляторы, квизы — все, что помогает посетителю оставить контакт. Заявка уходит в CRM, а не оседает в почте или мессенджере менеджера.
Продажи. Магазин с корзиной, оплатой и доставкой либо каталог, где можно запросить цену или оформить заказ.
Интернет-магазин. Разработка интернет-магазина — это каталог с фильтрами, карточки товаров, корзина, платежные системы и связь с учетной системой, чтобы остатки и цены не расходились.
Каталог. Когда продажа идет не через сайт, но показать ассортимент нужно. Фильтры, поиск, возможность запросить цену или консультацию.
Личный кабинет. Закрытый раздел для клиентов: история заказов, документы, баланс, повторные покупки в один клик.
Интеграция с CRM. Заявки с сайта попадают в CRM сами, вместе с источником и UTM-метками. Менеджер видит, откуда пришел клиент и что он смотрел.
Онлайн-сервисы. Калькуляторы, бронирование, оплата, личные кабинеты — сайт становится продуктом, а не просто витриной.
Внутренние процессы. Корпоративные порталы, базы знаний, системы заявок для сотрудников — сайт работает на команду, а не только на внешних клиентов.
Разработка сайта для бизнеса начинается с ответа на вопрос: какую из этих задач решает проект. От этого зависит все остальное — структура, функциональность, бюджет.
Какие сайты разрабатывают для бизнеса
Сайт-визитка. Несколько страниц: о компании, услуги, контакты. Подходит для малого бизнеса и специалистов. Бюджет минимальный, сроки короткие.
Лендинг. Одностраничный сайт под конкретное предложение. Используется для рекламных кампаний и тестирования спроса.
Корпоративный сайт. Многостраничный ресурс с разделами, новостями, блогом, каталогом. Разработка корпоративного сайта требует проработки структуры и системы управления контентом.
Интернет-магазин. Каталог, корзина, оплата, доставка, интеграция с учетной системой. Самый сложный формат из типовых.
Портал. Личные кабинеты, несколько ролей, обмен данными между системами. Используется в B2B и крупных компаниях.
Сервис. Сайт, который сам является продуктом: бронирование, доставка, онлайн-запись.
Не знаете, какой формат сайта нужен именно вашему бизнесу? Не обязательно выбирать между лендингом, корпоративным сайтом и индивидуальной разработкой самостоятельно. Специалисты «Айтексии» разберут задачу, текущие процессы и требования к сайту и предложат подходящий вариант без лишнего функционала.
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Как проходит разработка сайта: 10 этапов
1. Бриф и анализ задачи
Подрядчик выясняет, какую задачу должен решить сайт: приводить заявки, продавать, автоматизировать процессы или просто представлять компанию.
На этом этапе важно понять несколько вещей:
кто целевая аудитория и как она принимает решение;
что делают конкуренты и чем вы от них отличаетесь;
какие есть ограничения — по бюджету, срокам, используемым системам;
как заказчик поймет, что сайт сработал.
Если этот этап пропустить, есть риск получить красивый сайт, который не решает ни одной бизнес-задачи. Переделка обойдется дороже, чем потраченное время на анализ.
Хотите понять, каким должен быть сайт до начала разработки? Мы начинаем проекты с анализа бизнеса, аудитории, конкурентов и пользовательских сценариев. В результате вы понимаете, какие страницы и функции действительно нужны, что можно не делать и из чего будет складываться бюджет.
2. Техническое задание
ТЗ — это документ, в котором зафиксировано, что именно должно быть сделано.
Хорошее ТЗ отвечает на вопросы:
какие разделы и страницы нужны;
какие сценарии должен проходить пользователь;
какие данные собираются и куда передаются;
с какими системами нужен обмен;
что считается выполненной работой.
3. Архитектура сайта
Архитектура — это структура разделов и страниц, навигация и логика переходов. Она определяет, как посетитель перемещается по сайту и насколько легко находит нужное.
Здесь же закладывается основа для поисковой оптимизации:
понятные адреса страниц;
логичная иерархия разделов;
перелинковка между связанными материалами;
возможность расширения без перестройки всего сайта.
Архитектура — это каркас. Если он кривой, ни дизайн, ни контент не исправят ситуацию.
4. UX и прототипирование
UX — это пользовательский опыт: насколько удобно человеку достичь цели на сайте. Прототип — схема экранов и переходов между ними, без цветов и картинок.
Прототип позволяет проверить логику до того, как началась отрисовка дизайна и написание кода. На этом этапе еще дешево менять структуру и сценарии.
5. UI-дизайн
UI — это визуальное оформление: как выглядят экраны, кнопки, формы, блоки. Дизайн отрисовывается с учетом фирменного стиля и требований платформы.
Вы можете заказать типовой дизайн на основе готовых компонентов. Это будет быстрее и дешевле, но такой вариант менее уникален. Если нужно, чтобы сайт полностью соответствовал вашему стилю, лучше выбрать индивидуальный дизайн.
6. Frontend-разработка
Frontend — это клиентская часть: то, что видит и с чем взаимодействует пользователь в браузере. Сюда входит верстка страниц, анимации, интерактивные элементы, отправка форм.
Обязательный элемент — адаптивность. Сайт должен корректно отображаться на компьютере, планшете и телефоне. Большая часть трафика приходит с мобильных устройств, и если сайт на телефоне неудобен, посетитель уходит.
7. Backend и CMS
Backend — серверная часть: база данных, логика обработки запросов, административная панель. Здесь хранится контент, обрабатываются заявки, работают интеграции.
Здесь есть два пути:
разработка сайта с нуля — полный контроль над архитектурой, можно реализовать любую логику, но требует больше времени и бюджета;
CMS — готовая система управления контентом, запуск быстрее и дешевле, но нестандартные сценарии упираются в ограничения платформы.
Выбор зависит от задачи. Для типового корпоративного сайта хватит CMS. Для сервиса со сложной логикой — индивидуальная разработка.
8. Интеграции
Сайт редко работает в одиночку. Заявки должны попадать в CRM, заказы — в 1С, оплата — проходить через платежную систему, звонки — фиксироваться в телефонии.
Каждая интеграция настраивается по карте обмена:
что передается;
в какую сторону;
с какой частотой;
что происходит при ошибке;
кто получает уведомление о сбое.
Интеграции — самая частая причина сдвига сроков. Поэтому их проектируют до начала разработки, а не подключают в последний момент.
9. Тестирование
Проверка проводится уже на реальных данных, а не на демонстрационном наборе. Что проверяется:
формы отправляют данные и создают заявки;
оплата проходит, статусы обновляются;
интеграции обмениваются данными в обе стороны;
сайт корректно работает на разных устройствах и браузерах;
при нагрузке сайт не падает;
заявки не теряются и дубли не создаются.
Отдельно проверяются сценарии с плохой связью и поведение при недоступности внешней системы.
10. Запуск и сопровождение
На этом этапе разработки сайт уже переносится на основной домен, проводится настройка мониторинга и обучение сотрудников. После запуска подрядчик предоставляет поддержку: следит за обновлениями, исправляет ошибки и проводит необходимые доработки.
Разработка сайтов, которые решают задачи вашего бизнеса
Проектируем, разрабатываем и запускаем сайты — от лендинга до портала со сложными интеграциями. Берем проект целиком: от брифа до передачи готового решения
Что входит в разработку сайта под ключ
Комплексная разработка сайта обычно включает:
анализ задачи и конкурентов;
техническое задание;
проектирование структуры и прототипов;
дизайн всех страниц;
верстку и программирование;
настройку системы управления;
интеграции с CRM, 1С, платежами;
наполнение контентом (базовое);
тестирование;
перенос на хостинг и запуск;
обучение сотрудников;
гарантийную поддержку.
По умолчанию не входит написание текстов, фотосъемка, покупка лицензий, продвижение. Это отдельные бюджеты.
Когда нужна индивидуальная разработка
Индивидуальная разработка оправдана, когда:
бизнес-логика нестандартная и готовые решения не подходят;
нужны специфические интеграции с внутренними системами;
сайт — ключевой канал продаж с высокими требованиями к надежности;
планируется масштабирование и рост нагрузки.
Разработка сайтов на готовых платформах дешевле и быстрее, но упирается в ограничения платформы. Если проект вырастет, переделка обойдется дороже, чем сразу делать индивидуально.
Разработка нового сайта или доработка существующего
Прежде чем заказывать новый сайт, стоит понять: текущий можно доработать или проще сделать с нуля.
Разработка сайта с нуля нужна, когда существующий уже не справляется:
платформа устарела и не поддерживается;
нужны интеграции, которые невозможно подключить на текущей CMS;
сайт медленно загружается, и это не исправить настройками;
мобильной версии нет или она неудобна;
структура настолько запутана, что ее проще собрать заново.
Доработка имеет смысл, когда основа рабочая:
нужно добавить интеграцию с CRM или платежной системой;
переделать один раздел или страницу;
улучшить конверсию: поменять формы, блоки, навигацию;
расширить функциональность без перестройки всего сайта.
Доработка дешевле и быстрее, если архитектура позволяет. Если код запутан или платформа ограничивает, доработка может длиться бесконечно, и выгоднее сделать новый сайт.
Решение принимается после аудита: что можно сохранить, что нужно переделать, а что проще заменить. Аудит показывает реальную стоимость обоих вариантов, и уже на его основе выбирается путь.
Не уверены, нужен новый сайт или достаточно доработать текущий? Не стоит начинать разработку с нуля, если часть существующего решения можно сохранить. Мы можем оценить текущий сайт, ограничения платформы, код, интеграции и необходимый функционал, а затем сравнить два сценария: доработку и новую разработку.
Как выбрать компанию для разработки сайта
Похожие проекты в портфолио. Желательно, чтобы компания уже делала сайты в вашей нише или имела другие продукты аналогичной сложности.
Понятное ТЗ. Подрядчик должен уметь объяснить, что именно будет сделано, а не говорить общими словами.
Прозрачная смета. С разбивкой по этапам, а не одной цифрой. Так будет понятно, за что вы платите.
Понятные этапы. Вы знаете, что происходит на каждом шаге и что получаете на выходе.
Зафиксированные сроки. Они должны быть указаны в договоре, в противном случае подрядчик может сдать вам сайт и через год.
Кто отвечает за проект. Это может быть персональный менеджер или руководитель, к которому можно обратиться.
Кто владеет кодом. После оплаты исходники должны перейти заказчику. Это фиксируется в договоре.
Кто владеет доменом. Домен регистрируется на заказчика, а не на подрядчика.
Что входит в поддержку. Сроки реакции, состав работ, стоимость после гарантийного периода.
Что происходит после запуска. Обучение, документация, порядок обращения при сбоях.
Заказать разработку сайта стоит у компании, которая отвечает на эти вопросы до подписания договора.
Что должно быть в коммерческом предложении на разработку сайта
Понимание задачи и целей проекта.
Состав работ по этапам.
Смета с разбивкой.
Сроки по каждому этапу.
Квалификация команды и примеры проектов.
Что входит, что не входит.
Условия оплаты.
Гарантии и поддержка.
От чего зависит стоимость разработки сайта
Цена разработки сайта складывается из объема работ, а не из «типа сайта». Два интернет-магазина могут отличаться по стоимости в пять раз, если у одного пять шаблонов страниц и простая корзина, а у другого — двадцать шаблонов и настраиваемый конструктор товаров.
Разберем факторы, которые влияют на смету.
Количество уникальных шаблонов страниц
Шаблон — это тип страницы со своей структурой. Главная, каталог, карточка товара, статья в блоге, контакты, страница «О компании», личный кабинет — каждая отрисовывается и верстается отдельно.
Чем больше типов страниц, тем больше работы у дизайнера и верстальщика. Пять шаблонов и пятнадцать шаблонов — это разница в трудозатратах примерно втрое.
Иногда шаблоны можно типизировать: например, все текстовые страницы делаются по одному шаблону с разным содержимым. Это снижает стоимость.
Сложность каталога
Каталог — самая трудоемкая часть интернет-магазина. Простой список товаров с фильтром по цене и категории делается быстро. Другое дело — каталог с:
многоуровневыми фильтрами;
сравнением товаров;
избранным;
вариативными товарами (размер, цвет, комплектация);
сортировкой по нескольким параметрам;
подбором по характеристикам.
Каждая функция — отдельная логика, которую нужно запрограммировать, протестировать и связать с учетной системой.
Интеграции
Разработка сайта для бизнеса почти всегда включает обмен с внешними системами: CRM, 1С, платежными сервисами, службами доставки, телефонией.
Каждая интеграция — это:
анализ программных интерфейсов обеих систем;
проектирование карты обмена;
разработка и тестирование;
обработка ошибок и мониторинг.
Чем больше систем, тем выше стоимость. При этом интеграция с одной и той же системой может стоить по-разному: передать заявки в CRM проще, чем синхронизировать заказы, остатки и статусы оплат в обе стороны.
Тип CMS
Готовая платформа ускоряет запуск и снижает стоимость. Но упирается в ограничения: нестандартную логику приходится либо подстраивать под платформу, либо дорабатывать ее, что не всегда возможно.
Индивидуальная разработка дает полный контроль над архитектурой, но требует больше времени и бюджета. Для проекта со сложной логикой это оправдано. Для корпоративного сайта с текстовыми страницами — избыточно.
Наполнение контентом
Тексты, фотографии, описания товаров — все это нужно подготовить до запуска. Варианты:
заказчик предоставляет готовый контент;
подрядчик пишет тексты и собирает материалы за отдельную плату;
контент переносится из старой системы.
Если наполнение входит в смету, это заметная часть бюджета. Особенно при разработке интернет-магазина с сотнями позиций.
Срочность
Если сроки сжатые, подрядчику нужно задействовать много людей одновременно. Дизайнер, верстальщик и программист работают параллельно, а не последовательно. Это увеличивает стоимость: ресурсы команды перераспределяются, часть работ идет с повышенной нагрузкой.
Если сроки реалистичны, работа идет по обычному графику и стоит дешевле.
Что еще влияет на цену
уникальный дизайн или готовый шаблон — индивидуальная отрисовка дороже;
адаптивность — верстка под мобильные, планшеты и десктоп;
многоязычность — каждый язык добавляет работу;
личные кабинеты и роли — чем больше ролей, тем сложнее логика;
нагрузка — если ожидается высокий трафик, нужна оптимизация серверной части.
Стоимость разработки сайта считается после анализа задачи. Оценка «на глаз» без технического задания почти всегда расходится с реальностью — либо в сторону завышения, либо в сторону недооценки, которая выясняется уже в процессе.
10 ошибок при разработке сайта
Начинать без цели. «Нужен сайт» — не задача. Всем должно быть понятно, какой результат вы хотите получить.
Экономить на аналитике. Размытое ТЗ приводит к переделкам.
Копировать конкурента. У него другие процессы и аудитория.
Откладывать SEO на потом. Архитектура и техническая база закладываются до запуска.
Не продумывать мобильную версию. Большая часть трафика — с телефонов.
Игнорировать скорость загрузки. Медленный сайт теряет и посетителей, и позиции.
Не тестировать интеграции. Заявки теряются, данные расходятся.
Забыть про безопасность. Устаревшие компоненты — точка входа для взлома.
Не планировать поддержку. Сайт требует обновлений после запуска.
Выбирать только по цене. Низкая стоимость услуг часто означает, что часть работ не учтена.
Разработка сайтов, которые решают задачи вашего бизнеса
Проектируем, разрабатываем и запускаем сайты — от лендинга до портала со сложными интеграциями. Берем проект целиком: от брифа до передачи готового решения
SEO при разработке сайта: что нужно заложить до запуска
Если техническая база заложена неправильно, исправлять ее потом дороже, чем сделать сразу. Разберем, что нужно предусмотреть на этапе разработки.
Чистые URL с понятной структурой
Адрес страницы должен быть читаемым и отражать ее содержание. Понятные адреса помогают и поисковым системам, и людям: по ссылке сразу видно, куда она ведет. Структура URL выстраивается по иерархии разделов, а не хаотично.
Заголовки и метатеги на каждой странице
У каждой страницы должны быть:
title — заголовок, который отображается во вкладке браузера и в результатах поиска;
description — краткое описание страницы;
заголовки H1–H3 — структура контента.
Важно, чтобы эти элементы были уникальными для каждой страницы и заполнялись осмысленно. Автоматическая подстановка «Купить товар в Москве» на всех страницах каталога не работает.
Микроразметка
Это специальный код, который помогает поисковым системам понять, что именно на странице: товар, статья, контактная информация, отзыв.
Для интернет-магазина размечаются товары с ценой и наличием. Для блога — статьи с автором и датой. Для контактов — адрес, телефон, часы работы.
Правильная разметка дает расширенные сниппеты в результатах поиска: звездочки рейтинга, цену, наличие. Это повышает кликабельность.
Карта сайта и корректный robots.txt
Карта сайта (sitemap.xml) — файл со списком всех значимых страниц. Помогает поисковым системам быстрее находить новый контент.
robots.txt — файл с правилами для поисковых роботов: какие разделы индексировать, какие закрыть от индексации. Например, страницы корзины и личного кабинета не должны попадать в поиск.
Оба файла нужно проверить перед запуском: ошибка в robots.txt может закрыть от индексации весь сайт.
Скорость загрузки
Скорость влияет и на поведение пользователей, и на позиции в поиске. Что закладывается на этапе разработки:
сжатие изображений — современные форматы и оптимизация веса;
кэширование — браузер сохраняет часть данных, повторная загрузка быстрее;
минимум скриптов — лишние библиотеки замедляют сайт;
загрузка только нужного — не тянуть весь код, если используется его часть.
Скорость проверяется на реальных устройствах, а не только на мощном компьютере разработчика.
Мобильная адаптация
Сайт должен корректно работать на телефонах и планшетах. Это не только удобство для пользователя, но и требование поисковых систем: мобильная версия учитывается при ранжировании.
Здесь перестраивается навигация, упрощаются формы, меняется расположение блоков.
Возможность управлять метатегами из административной панели
Контент меняется — меняются и метатеги. Если для правки заголовка страницы нужно обращаться к разработчику, оптимизация встанет.
В административной панели должны быть поля для title, description и других метатегов. Тогда маркетолог или контент-менеджер может работать с ними самостоятельно.
Чек-лист перед запуском
Все страницы открываются, нет битых ссылок.
Формы отправляют данные и создают заявки в CRM.
Оплата работает, статусы обновляются.
Интеграции обмениваются данными в обе стороны.
Сайт корректно отображается на мобильных.
Скорость загрузки в норме.
Метатеги заполнены.
Карта сайта и robots.txt настроены.
Резервное копирование работает.
SSL-сертификат установлен.
Права доступа разграничены.
Определен порядок поддержки после запуска.
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