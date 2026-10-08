Разработка сайта для бизнеса: этапы, стоимость и что входит в работу

Самый удобный вариант — разработка сайта под ключ силами подрядчика. Он возьмет на себя все задачи, начиная от проектирования и заканчивая запуском.

Процесс включает несколько направлений : аналитику, проектирование структуры, дизайн, программирование, интеграции с внешними системами, тестирование и запуск. Каждый этап влияет на результат — если пропустить хотя бы один из них, придется переделывать.

Разработка сайта — это создание инструмента, который решает задачу бизнеса: приводит заявки, продает, автоматизирует процессы или представляет компанию в интернете.

Разработка сайта для бизнеса начинается с ответа на вопрос: какую из этих задач решает проект. От этого зависит все остальное — структура, функциональность, бюджет.

Внутренние процессы. Корпоративные порталы, базы знаний, системы заявок для сотрудников — сайт работает на команду, а не только на внешних клиентов.

Онлайн-сервисы. Калькуляторы, бронирование, оплата, личные кабинеты — сайт становится продуктом, а не просто витриной.

Интеграция с CRM. Заявки с сайта попадают в CRM сами, вместе с источником и UTM-метками. Менеджер видит, откуда пришел клиент и что он смотрел.

Личный кабинет. Закрытый раздел для клиентов: история заказов, документы, баланс, повторные покупки в один клик.

Каталог. Когда продажа идет не через сайт, но показать ассортимент нужно. Фильтры, поиск, возможность запросить цену или консультацию.

Интернет-магазин. Разработка интернет-магазина — это каталог с фильтрами, карточки товаров, корзина, платежные системы и связь с учетной системой, чтобы остатки и цены не расходились.

Продажи. Магазин с корзиной, оплатой и доставкой либо каталог, где можно запросить цену или оформить заказ.

Привлечение заявок. Формы, калькуляторы, квизы — все, что помогает посетителю оставить контакт. Заявка уходит в CRM, а не оседает в почте или мессенджере менеджера.

Презентация компании. Показать, чем занимается бизнес, что предлагает, как связаться. С этой задачи начинается большинство проектов — она базовая, но без нее не обойтись.

Не знаете, какой формат сайта нужен именно вашему бизнесу? Не обязательно выбирать между лендингом, корпоративным сайтом и индивидуальной разработкой самостоятельно. Специалисты «Айтексии» разберут задачу, текущие процессы и требования к сайту и предложат подходящий вариант без лишнего функционала.

Портал. Личные кабинеты, несколько ролей, обмен данными между системами. Используется в B2B и крупных компаниях.

Лендинг. Одностраничный сайт под конкретное предложение. Используется для рекламных кампаний и тестирования спроса.

Сайт-визитка. Несколько страниц: о компании, услуги, контакты. Подходит для малого бизнеса и специалистов. Бюджет минимальный, сроки короткие.

Проектируем, разрабатываем и запускаем сайты — от лендинга до портала со сложными интеграциями. Берем проект целиком: от брифа до передачи готового решения

На этом этапе разработки сайт уже переносится на основной домен, проводится настройка мониторинга и обучение сотрудников. После запуска подрядчик предоставляет поддержку : следит за обновлениями, исправляет ошибки и проводит необходимые доработки.

Отдельно проверяются сценарии с плохой связью и поведение при недоступности внешней системы.

заявки не теряются и дубли не создаются.

Проверка проводится уже на реальных данных, а не на демонстрационном наборе. Что проверяется :

Интеграции — самая частая причина сдвига сроков. Поэтому их проектируют до начала разработки, а не подключают в последний момент.

Сайт редко работает в одиночку. Заявки должны попадать в CRM, заказы — в 1С, оплата — проходить через платежную систему, звонки — фиксироваться в телефонии.

Выбор зависит от задачи . Для типового корпоративного сайта хватит CMS. Для сервиса со сложной логикой — индивидуальная разработка.

CMS — готовая система управления контентом, запуск быстрее и дешевле, но нестандартные сценарии упираются в ограничения платформы.

разработка сайта с нуля — полный контроль над архитектурой, можно реализовать любую логику, но требует больше времени и бюджета;

Здесь есть два пути :

Обязательный элемент — адаптивность. Сайт должен корректно отображаться на компьютере, планшете и телефоне. Большая часть трафика приходит с мобильных устройств, и если сайт на телефоне неудобен, посетитель уходит.

Frontend — это клиентская часть: то, что видит и с чем взаимодействует пользователь в браузере. Сюда входит верстка страниц, анимации, интерактивные элементы, отправка форм.

Вы можете заказать типовой дизайн на основе готовых компонентов. Это будет быстрее и дешевле, но такой вариант менее уникален. Если нужно, чтобы сайт полностью соответствовал вашему стилю, лучше выбрать индивидуальный дизайн.

UI — это визуальное оформление : как выглядят экраны, кнопки, формы, блоки. Дизайн отрисовывается с учетом фирменного стиля и требований платформы.

Прототип позволяет проверить логику до того, как началась отрисовка дизайна и написание кода. На этом этапе еще дешево менять структуру и сценарии.

UX — это пользовательский опыт : насколько удобно человеку достичь цели на сайте. Прототип — схема экранов и переходов между ними, без цветов и картинок.

Архитектура — это каркас . Если он кривой, ни дизайн, ни контент не исправят ситуацию.

Здесь же закладывается основа для поисковой оптимизации:

Архитектура — это структура разделов и страниц, навигация и логика переходов. Она определяет, как посетитель перемещается по сайту и насколько легко находит нужное.

ТЗ — это документ, в котором зафиксировано, что именно должно быть сделано.

Хотите понять, каким должен быть сайт до начала разработки? Мы начинаем проекты с анализа бизнеса, аудитории, конкурентов и пользовательских сценариев. В результате вы понимаете, какие страницы и функции действительно нужны, что можно не делать и из чего будет складываться бюджет.

Если этот этап пропустить, есть риск получить красивый сайт, который не решает ни одной бизнес-задачи. Переделка обойдется дороже, чем потраченное время на анализ.

что делают конкуренты и чем вы от них отличаетесь;

кто целевая аудитория и как она принимает решение;

На этом этапе важно понять несколько вещей :

По умолчанию не входит написание текстов, фотосъемка, покупка лицензий, продвижение. Это отдельные бюджеты.

Что входит в разработку сайта под ключ

Разработка сайтов на готовых платформах дешевле и быстрее, но упирается в ограничения платформы. Если проект вырастет, переделка обойдется дороже, чем сразу делать индивидуально.

Не уверены, нужен новый сайт или достаточно доработать текущий? Не стоит начинать разработку с нуля, если часть существующего решения можно сохранить. Мы можем оценить текущий сайт, ограничения платформы, код, интеграции и необходимый функционал, а затем сравнить два сценария: доработку и новую разработку.

Решение принимается после аудита : что можно сохранить, что нужно переделать, а что проще заменить. Аудит показывает реальную стоимость обоих вариантов, и уже на его основе выбирается путь.

Доработка дешевле и быстрее, если архитектура позволяет. Если код запутан или платформа ограничивает, доработка может длиться бесконечно, и выгоднее сделать новый сайт.

нужно добавить интеграцию с CRM или платежной системой;

мобильной версии нет или она неудобна;

сайт медленно загружается, и это не исправить настройками;

Разработка сайта с нуля нужна, когда существующий уже не справляется:

Прежде чем заказывать новый сайт, стоит понять : текущий можно доработать или проще сделать с нуля.

Заказать разработку сайта стоит у компании, которая отвечает на эти вопросы до подписания договора.

Что происходит после запуска. Обучение, документация, порядок обращения при сбоях.

Что входит в поддержку. Сроки реакции, состав работ, стоимость после гарантийного периода.

Кто владеет доменом. Домен регистрируется на заказчика, а не на подрядчика.

Кто владеет кодом. После оплаты исходники должны перейти заказчику. Это фиксируется в договоре.

Кто отвечает за проект. Это может быть персональный менеджер или руководитель, к которому можно обратиться.

Зафиксированные сроки. Они должны быть указаны в договоре, в противном случае подрядчик может сдать вам сайт и через год.

Понятные этапы. Вы знаете, что происходит на каждом шаге и что получаете на выходе.

Прозрачная смета. С разбивкой по этапам, а не одной цифрой. Так будет понятно, за что вы платите.

Понятное ТЗ. Подрядчик должен уметь объяснить, что именно будет сделано, а не говорить общими словами.

Похожие проекты в портфолио. Желательно, чтобы компания уже делала сайты в вашей нише или имела другие продукты аналогичной сложности.

Что входит, что не входит.

Что должно быть в коммерческом предложении на разработку сайта

Стоимость разработки сайта считается после анализа задачи. Оценка «на глаз» без технического задания почти всегда расходится с реальностью — либо в сторону завышения, либо в сторону недооценки, которая выясняется уже в процессе.

личные кабинеты и роли — чем больше ролей, тем сложнее логика;

Что еще влияет на цену

Если сроки реалистичны, работа идет по обычному графику и стоит дешевле.

Если сроки сжатые, подрядчику нужно задействовать много людей одновременно. Дизайнер, верстальщик и программист работают параллельно, а не последовательно . Это увеличивает стоимость: ресурсы команды перераспределяются, часть работ идет с повышенной нагрузкой.

Если наполнение входит в смету, это заметная часть бюджета. Особенно при разработке интернет-магазина с сотнями позиций.

Тексты, фотографии, описания товаров — все это нужно подготовить до запуска. Варианты :

Индивидуальная разработка дает полный контроль над архитектурой, но требует больше времени и бюджета. Для проекта со сложной логикой это оправдано. Для корпоративного сайта с текстовыми страницами — избыточно.

Готовая платформа ускоряет запуск и снижает стоимость. Но упирается в ограничения: нестандартную логику приходится либо подстраивать под платформу, либо дорабатывать ее, что не всегда возможно.

Чем больше систем, тем выше стоимость . При этом интеграция с одной и той же системой может стоить по-разному: передать заявки в CRM проще, чем синхронизировать заказы, остатки и статусы оплат в обе стороны.

Разработка сайта для бизнеса почти всегда включает обмен с внешними системами: CRM, 1С, платежными сервисами, службами доставки, телефонией.

Каждая функция — отдельная логика , которую нужно запрограммировать, протестировать и связать с учетной системой.

Каталог — самая трудоемкая часть интернет-магазина. Простой список товаров с фильтром по цене и категории делается быстро. Другое дело — каталог с:

Иногда шаблоны можно типизировать : например, все текстовые страницы делаются по одному шаблону с разным содержимым. Это снижает стоимость.

Чем больше типов страниц, тем больше работы у дизайнера и верстальщика. Пять шаблонов и пятнадцать шаблонов — это разница в трудозатратах примерно втрое.

Шаблон — это тип страницы со своей структурой. Главная, каталог, карточка товара, статья в блоге, контакты, страница «О компании», личный кабинет — каждая отрисовывается и верстается отдельно.

Цена разработки сайта складывается из объема работ, а не из «типа сайта» . Два интернет-магазина могут отличаться по стоимости в пять раз, если у одного пять шаблонов страниц и простая корзина, а у другого — двадцать шаблонов и настраиваемый конструктор товаров.

Проектируем, разрабатываем и запускаем сайты — от лендинга до портала со сложными интеграциями. Берем проект целиком: от брифа до передачи готового решения

Выбирать только по цене. Низкая стоимость услуг часто означает, что часть работ не учтена.

Откладывать SEO на потом. Архитектура и техническая база закладываются до запуска.

Копировать конкурента. У него другие процессы и аудитория.

Начинать без цели. «Нужен сайт» — не задача. Всем должно быть понятно, какой результат вы хотите получить.

SEO при разработке сайта: что нужно заложить до запуска

Если техническая база заложена неправильно, исправлять ее потом дороже, чем сделать сразу. Разберем, что нужно предусмотреть на этапе разработки.

Чистые URL с понятной структурой

Адрес страницы должен быть читаемым и отражать ее содержание. Понятные адреса помогают и поисковым системам, и людям: по ссылке сразу видно, куда она ведет. Структура URL выстраивается по иерархии разделов, а не хаотично.

Заголовки и метатеги на каждой странице

У каждой страницы должны быть: title — заголовок, который отображается во вкладке браузера и в результатах поиска;

description — краткое описание страницы;

заголовки H1–H3 — структура контента. Важно, чтобы эти элементы были уникальными для каждой страницы и заполнялись осмысленно. Автоматическая подстановка «Купить товар в Москве» на всех страницах каталога не работает.

Микроразметка

Это специальный код, который помогает поисковым системам понять, что именно на странице: товар, статья, контактная информация, отзыв. Для интернет-магазина размечаются товары с ценой и наличием. Для блога — статьи с автором и датой. Для контактов — адрес, телефон, часы работы. Правильная разметка дает расширенные сниппеты в результатах поиска: звездочки рейтинга, цену, наличие. Это повышает кликабельность.

Карта сайта и корректный robots.txt

Карта сайта (sitemap.xml) — файл со списком всех значимых страниц. Помогает поисковым системам быстрее находить новый контент. robots.txt — файл с правилами для поисковых роботов: какие разделы индексировать, какие закрыть от индексации. Например, страницы корзины и личного кабинета не должны попадать в поиск. Оба файла нужно проверить перед запуском: ошибка в robots.txt может закрыть от индексации весь сайт.

Скорость загрузки

Скорость влияет и на поведение пользователей, и на позиции в поиске. Что закладывается на этапе разработки: сжатие изображений — современные форматы и оптимизация веса;

кэширование — браузер сохраняет часть данных, повторная загрузка быстрее;

минимум скриптов — лишние библиотеки замедляют сайт;

загрузка только нужного — не тянуть весь код, если используется его часть. Скорость проверяется на реальных устройствах, а не только на мощном компьютере разработчика.

Мобильная адаптация

Сайт должен корректно работать на телефонах и планшетах. Это не только удобство для пользователя, но и требование поисковых систем: мобильная версия учитывается при ранжировании. Здесь перестраивается навигация, упрощаются формы, меняется расположение блоков.

Возможность управлять метатегами из административной панели