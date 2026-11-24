10. Ошибки в согласиях и как их исправить

Ошибка № 1. Цель описана слишком широко.

Пример: в документе указано «для осуществления деятельности компании» без конкретизации.

Как избежать: определите самостоятельную цель и проверьте ее соответствие принципам статьи 5 закона № 152-ФЗ.

Ошибка № 2. Собираются избыточные сведения.

Пример: для подписки на новости компания запрашивает сведения о доходах и месте работы.

Как избежать: оставьте только данные, необходимые для заявленной цели. Соблюдайте пункт 5 части 1 статьи 5 закона № 152-ФЗ.

Ошибка № 3. Указаны неверные реквизиты.

Пример: в согласии осталось название прежнего юридического лица или ошибочный адрес оператора.

Как избежать: сверяйте реквизиты с актуальными регистрационными сведениями перед утверждением формы.

Ошибка № 4. Форма не соответствует требованиям.

Пример: согласие включено в договор или иной документ.

Как избежать: проверьте требования статей 9–11 закона № 152-ФЗ и оформите документ в надлежащей форме.

Ошибка № 5. Компания не может доказать получение согласия.

Пример: пользователь поставил отметку на сайте, но система не сохранила дату, версию текста и подтверждающее действие.

Как избежать: настройте журналирование и хранение доказательств с учетом части 3 статьи 9 закона № 152-ФЗ.

Ошибка № 6. Обработка изменилась, а документ остался прежним.

Пример: компания начала передавать клиентские контакты новому партнеру, но использует согласие, полученное для другой цели.

Как избежать: перед изменением процесса сопоставьте новые операции с действующим согласием. При необходимости получите согласие субъекта на передачу.

Типовой образец согласия на обработку персональных данных можно взять только за основу: он не учитывает ваши реальные процессы, цели обработки и состав данных. Для компании безопаснее не адаптировать шаблон наугад, а заказать юридическую подготовку согласий под конкретные сценарии — для сотрудников, клиентов, сайта, рассылок и передачи данных третьим лицам. Так вы получите документы, которые согласованы с политикой обработки ПДн, внутренними регламентами и договорной схемой компании, а значит, снизите риск претензий при проверке Роскомнадзора.

Реклама. АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН 2310203967, erid: 2W5zFJ5m7nz