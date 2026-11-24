Разбираем, как определить подходящее основание, составить документ, получить согласие на сайте и подтвердить его при проверке Роскомнадзора.
1. Когда нужно согласие на обработку персональных данных
Статья 6 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ предусматривает несколько оснований для обработки персональных данных (ПДн). Согласие — одно из них, но рассмотрим четыре распространенных ситуации.
№ 1. Кадровая обработка для выполнения обязанностей работодателя.
Нужно ли согласие: нет, если вы обрабатываете сведения в рамках трудового законодательства.
Например, работодатель вправе использовать паспортные данные сотрудника для оформления трудовых отношений, рассчитывать зарплату, вести кадровый учет и передавать обязательную отчетность в ФНС и СФР. Основания — пункт 2 части 1 статьи 6 закона № 152-ФЗ и положения Трудового кодекса РФ.
№ 2. Исполнение договора с клиентом.
Нужно ли согласие: нет, если обработка необходима для заключения или исполнения договора, стороной которого является субъект.
Например, интернет-магазин использует имя, телефон и адрес покупателя для оформления и доставки заказа. Основание — пункт 5 части 1 статьи 6 закона № 152-ФЗ.
Однако использовать эти же контакты для рекламных рассылок без соответствующего согласия нельзя.
№ 3. Сохранение резюме для будущих вакансий.
Нужно ли согласие: как правило, да.
Если кандидат сам откликнулся на вакансию и отправил резюме, согласие не нужно. Но если работодатель сам предлагает вакансию и запрашивает резюме, где будут указаны ПДн, согласие понадобится.
№ 4. Использование контакта для рекламной рассылки.
Нужно ли согласие: да.
Для обработки персональных данных в целях продвижения товаров и услуг путем прямых контактов с потенциальными потребителями требуется согласие (ст. 15 закона № 152-ФЗ).
Обязательно учитывайте часть 1 статьи 18 закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»: распространять рекламу по сетям электросвязи, включая SMS и электронную почту, можно только с предварительного согласия адресата.
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2. Что означает требование оформлять согласие отдельно
С 1 сентября 2025 года действует новая редакция части 1 статьи 9 закона № 152-ФЗ. Изменения внесены законом от 24.06.2025 № 156-ФЗ. Теперь согласие на обработку персональных данных по 152-ФЗ должно оформляться отдельно от иной информации и документов, которые подтверждает или подписывает человек.
Бумажный договор. Не включайте согласие в текст договора отдельным пунктом. Если обработка требует согласия, подготовьте самостоятельный документ для подписания.
Заявление. Не объединяйте заявление с текстом согласия. Оформите их отдельно.
Электронная оферта. Не считайте принятие оферты автоматическим согласием на любые операции с персональными данными. Для обработки, требующей согласия, предусмотрите отдельное волеизъявление.
Форма на сайте. Разместите текст согласия отдельно от пользовательского соглашения и политики конфиденциальности. Пользователь должен иметь возможность ознакомиться с ним до подтверждения.
При этом новое требование не означает, что для исполнения любого договора обязательно получать согласие. Если обработка законна на другом основании, оформлять его не нужно.
3. Как выбрать форму согласия
Чтобы определить, как оформить согласие на обработку персональных данных, сначала проверьте, требует ли закон письменной формы.
1) Согласие в форме, позволяющей подтвердить получение
По части 1 статьи 9 закона № 152-ФЗ согласие может быть дано в любой форме, позволяющей подтвердить факт его получения, если федеральный закон не устанавливает иное.
Например, для обработки контактов посетителя сайта может использоваться электронная форма с подтверждением через чекбокс.
2) Обязательная письменная форма.
Письменное согласие необходимо в случаях, прямо предусмотренных законом. В частности, при обработке специальных категорий ПДн по статье 10 и биометрических ПДн по статье 11 закона № 152-ФЗ, если не применяется установленное исключение.
3) Электронный документ, равнозначный письменному согласию.
Часть 4 статьи 9 допускает оформление письменного согласия в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с федеральным законом.
Обычный чекбокс сам по себе не заменяет письменное согласие в случаях, когда закон требует именно такую форму.
4) Специальное согласие на распространение.
Если вы планируете публиковать персональные данные человека для неограниченного круга лиц, применяйте статью 10.1 закона № 152-ФЗ.
Такое согласие оформляется отдельно от иных согласий. Требования к его содержанию установлены приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18.
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4. Что включить в согласие
Перед подготовкой документа определите конкретную цель обработки и состав необходимых сведений.
Для согласия обязательные реквизиты перечислены в части 4 статьи 9 закона № 152-ФЗ.
Оператор. Укажите полное наименование и адрес организации либо сведения об индивидуальном предпринимателе.
Субъект персональных данных. Для письменного согласия укажите ФИО, адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность. Если действует представитель, внесите предусмотренные законом сведения о нем и документе, подтверждающем полномочия.
Цель обработки. Используйте конкретную формулировку. Например: «Рассмотрение кандидатуры для включения в кадровый резерв организации».
Перечень данных. Перечислите необходимые сведения: ФИО, телефон, электронную почту, образование, опыт работы.
Действия и способы обработки. Укажите предусмотренные операции: сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение, использование, передачу, удаление, уничтожение. Опишите способы обработки.
Обработчики по поручению. Если вы поручаете обработку другому лицу, укажите его наименование или ФИО и адрес в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 9.
Срок действия. Определите период действия согласия либо условие его прекращения.
Способ отзыва. Укажите доступный канал обращения: почтовый адрес, электронную почту или иной предусмотренный способ.
Подтверждение волеизъявления. Для письменной формы предусмотрите подпись субъекта или его представителя.
Готовый образец согласия на обработку персональных данных используйте только как основу. Перед применением проверьте, соответствует ли он фактическим целям, составу данных и способам обработки в вашей компании.
5. Как получить согласие на сайте и доказать его получение
Для онлайн-форм важно не только правильно составить текст, но и сохранить доказательства того, что посетитель действительно выразил согласие.
Организуйте процесс следующим образом.
Шаг 1. Открытие формы. Посетитель переходит к заявке, регистрации или подписке. Определите, какие операции требуют согласия, а какие выполняются на другом законном основании.
Шаг 2. Доступ к тексту. Разместите рядом с формой ссылку на отдельный документ. Пользователь должен иметь возможность прочитать его до отправки данных.
Шаг 3. Заполнение данных. Запрашивайте только сведения, необходимые для заявленной цели. Например, для обратного звонка обычно не требуются паспортные данные.
Шаг 4. Выражение согласия. Используйте чекбокс без предварительно установленной отметки. Пользователь должен самостоятельно совершить подтверждающее действие.
Шаг 5. Отправка. Настройте форму так, чтобы при необходимости согласия отправка без подтверждения была невозможна.
Шаг 6. Сохранение подтверждения. Фиксируйте дату и время, версию согласия, идентификатор заявки и совершенное действие. При необходимости сохраняйте технические сведения, позволяющие подтвердить волеизъявление.
Часть 3 статьи 9 закона № 152-ФЗ возлагает обязанность доказать получение согласия на оператора, поэтому одного изображения чекбокса недостаточно. При проверке вам придется подтвердить, какой текст действовал на момент отправки формы и какое действие совершил пользователь.
6. Как работать с согласиями сотрудников и клиентов
После внедрения форм организуйте их использование внутри компании.
Используйте актуальную версию. Утвердите действующие формы и сохраняйте предыдущие редакции. Это позволит установить содержание согласия, полученного в конкретную дату.
Проинструктируйте сотрудников. Объясните кадровикам, менеджерам и маркетологам, в каких ситуациях нужно получать согласие и какую форму использовать.
Организуйте передачу подтверждений. Например, если клиент согласился на рассылку через сайт, маркетинговое подразделение должно получать информацию о наличии и объеме согласия.
Ограничьте доступ. Предоставляйте доступ к документам и журналам подтверждений только уполномоченным работникам. Учитывайте требования статьи 19 закона № 152-ФЗ к безопасности данных.
Пересматривайте документы при изменении процессов. Если компания начинает собирать дополнительные сведения, подключает нового обработчика или меняет цель обработки, проверьте, покрывается ли новый процесс ранее полученным согласием.
Не используйте старое согласие для целей, которые человек не подтверждал.
7. Чем отличаются согласия на обработку, распространение и рекламу
Эти документы решают разные задачи.
Согласие на обработку. Например, клиент оставляет контакты для получения консультации. Если для обработки требуется согласие, оформите его под эту конкретную цель.
Согласие на распространение. Компания хочет разместить на сайте фотографию сотрудника с ФИО и должностью. Если публикация предполагает раскрытие ПДн неопределенному кругу лиц, получите отдельное согласие по статье 10.1 закона № 152-ФЗ.
Согласие на рекламу. К примеру, если интернет-магазин планирует отправлять покупателям сообщения об акциях. Получите предварительное согласие на рекламные сообщения с учетом статьи 18 закона № 38-ФЗ и требований к обработке ПДн.
Согласие на рекламу может одновременно подтверждать необходимое основание обработки данных, если его содержание соответствует применимым требованиям. Однако согласие на обработку заявки само по себе не дает права отправлять рекламу.
8. Срок действия согласия и порядок хранения
Разграничивайте четыре периода.
Срок действия согласия. Укажите его в документе. Например, до определенной даты или до наступления конкретного события. Для письменного согласия это обязательный реквизит по части 4 статьи 9 закона № 152-ФЗ.
Срок обработки данных. Он зависит от заявленной цели и законных оснований. По статье 5 закона № 152-ФЗ хранить ПДн в форме, позволяющей определить человека, можно не дольше, чем требуют цели обработки, если иной срок не установлен законом или договором.
Хранение подтверждения согласия. Сохраняйте документ или электронные доказательства так, чтобы при необходимости подтвердить законность обработки. Определяйте период хранения с учетом применимых требований законодательства и необходимости защиты прав оператора.
Хранение документов по другим основаниям. Отзыв согласия не означает автоматического уничтожения всех сведений о человеке. Например, работодатель обязан хранить определенные кадровые документы в установленные законодательством сроки независимо от отзыва согласия работником.
Чтобы соблюсти требования законодательства и избежать штрафов, бизнес может действовать самостоятельно или привлечь специалистов.
Например, эксперты помогут выстроить корректную систему работы с персональными данными: от аудита текущих процессов и подготовки документов до настройки сайта и сопровождения при проверках Роскомнадзора. Такой подход экономит время и снижает юридические риски.
9. Как обработать отзыв согласия
Часть 2 статьи 9 закона № 152-ФЗ позволяет человеку отозвать согласие. Организуйте процедуру так, чтобы обращения не терялись между подразделениями.
Примите и зарегистрируйте обращение. Зафиксируйте дату поступления и содержание требования.
Установите заявителя и объем требования. Определите, какое согласие отзывается и каких данных касается обращение.
Проверьте другие основания обработки. Установите, вправе ли компания продолжать отдельные операции на основаниях, предусмотренных законом.
Определите необходимые действия. Если других оснований нет, прекратите соответствующую обработку и организуйте уничтожение данных.
Уведомите подразделения и обработчиков. Передайте поручения сотрудникам и организациям, которым обработка была поручена.
Соблюдайте установленный срок. По части 5 статьи 21 закона № 152-ФЗ при отзыве согласия оператор обязан прекратить обработку и уничтожить данные, если отсутствуют другие законные основания. Общий срок уничтожения — не более 30 дней с даты поступления отзыва, с учетом предусмотренных законом исключений.
Сохраните подтверждения. Зафиксируйте выполненные действия. При уничтожении ПДн учитывайте требования приказа Роскомнадзора от 28.10.2022 № 179 к подтверждающим документам.
10. Ошибки в согласиях и как их исправить
Ошибка № 1. Цель описана слишком широко.
Пример: в документе указано «для осуществления деятельности компании» без конкретизации.
Как избежать: определите самостоятельную цель и проверьте ее соответствие принципам статьи 5 закона № 152-ФЗ.
Ошибка № 2. Собираются избыточные сведения.
Пример: для подписки на новости компания запрашивает сведения о доходах и месте работы.
Как избежать: оставьте только данные, необходимые для заявленной цели. Соблюдайте пункт 5 части 1 статьи 5 закона № 152-ФЗ.
Ошибка № 3. Указаны неверные реквизиты.
Пример: в согласии осталось название прежнего юридического лица или ошибочный адрес оператора.
Как избежать: сверяйте реквизиты с актуальными регистрационными сведениями перед утверждением формы.
Ошибка № 4. Форма не соответствует требованиям.
Пример: согласие включено в договор или иной документ.
Как избежать: проверьте требования статей 9–11 закона № 152-ФЗ и оформите документ в надлежащей форме.
Ошибка № 5. Компания не может доказать получение согласия.
Пример: пользователь поставил отметку на сайте, но система не сохранила дату, версию текста и подтверждающее действие.
Как избежать: настройте журналирование и хранение доказательств с учетом части 3 статьи 9 закона № 152-ФЗ.
Ошибка № 6. Обработка изменилась, а документ остался прежним.
Пример: компания начала передавать клиентские контакты новому партнеру, но использует согласие, полученное для другой цели.
Как избежать: перед изменением процесса сопоставьте новые операции с действующим согласием. При необходимости получите согласие субъекта на передачу.
Типовой образец согласия на обработку персональных данных можно взять только за основу: он не учитывает ваши реальные процессы, цели обработки и состав данных. Для компании безопаснее не адаптировать шаблон наугад, а заказать юридическую подготовку согласий под конкретные сценарии — для сотрудников, клиентов, сайта, рассылок и передачи данных третьим лицам. Так вы получите документы, которые согласованы с политикой обработки ПДн, внутренними регламентами и договорной схемой компании, а значит, снизите риск претензий при проверке Роскомнадзора.
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