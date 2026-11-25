16. Как проверить компанию на соответствие 152-ФЗ

Чтобы соблюдать закон о персональных данных, недостаточно скачать политику из интернета и разместить ее на сайте.

Нужна проверка реальных процессов компании.

Шаг 1: определите все процессы обработки.

Составьте перечень ситуаций, в которых бизнес получает сведения о людях.

Включите кадровый учет, клиентские базы, заявки, рассылки, видеонаблюдение и взаимодействие с подрядчиками.

Шаг 2: сопоставьте цели, данные и основания.

Для каждого процесса определите цель обработки, категории сведений и подходящее основание по ст. 6 № 152-ФЗ. Удалите из форм поля, которые не нужны для заявленной цели.

Шаг 3: проверьте регистрацию в Роскомнадзоре.

Убедитесь, что компания включена в реестр, если уведомление обязательно.

Сравните указанные в нем сведения с фактической деятельностью.

Шаг 4: проверьте сайт.

Изучите формы заявок, чекбоксы, тексты согласий и доступность политики обработки персональных данных. Проверьте, какие сервисы получают сведения посетителей.

Шаг 5: приведите документы в соответствие процессам.

Разработайте или актуализируйте политику, положения, формы согласий, приказы и необходимые регламенты. Не используйте универсальные шаблоны без адаптации.

Шаг 6: проверьте подрядчиков.

Определите, кому передаются данные и на каком основании. При необходимости оформите поручения на обработку и проверьте условия информационной безопасности.

Шаг 7: проверьте хранение и доступ.

Установите, где находятся бумажные документы и электронные базы. Проверьте права доступа, сроки хранения, резервное копирование и порядок удаления.

Шаг 8: настройте рассмотрение обращений.

Назначьте сотрудников, которые будут принимать запросы граждан, проверять их содержание и контролировать сроки ответов.

Шаг 9: утвердите порядок действий при инцидентах.

Сотрудники должны знать, кому сообщать об утечке и какие действия необходимо выполнить в первые часы после обнаружения.

Шаг 10: назначьте ответственных за устранение нарушений.

Составьте план мероприятий с конкретными сроками и исполнителями. Регулярно проверяйте выполнение плана и актуальность документов.