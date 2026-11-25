Разберем, какие требования предъявляет закон о персональных данных, какие документы нужны бизнесу и как подготовиться к проверке Роскомнадзора.
1. Закон о персональных данных: главное за минуту
Закон распространяется практически на любой бизнес. Если вы собираете сведения о сотрудниках, клиентах или посетителях сайта, ваша компания является оператором персональных данных.
Согласие требуется не всегда. Статья 6 № 152-ФЗ разрешает обрабатывать информацию без него, например, для исполнения договора или выполнения обязанностей, установленных законом.
Регистрироваться в реестре операторов нужно заранее. По общему правилу уведомление подают до начала обработки данных. Исключения перечислены в ч. 2 ст. 22 № 152-ФЗ.
Одних документов недостаточно. Компания должна не только утвердить политику и внутренние регламенты, но и реально выполнять установленные процедуры.
За нарушения предусмотрены крупные штрафы. Например, обработка данных без необходимого письменного согласия может обойтись юридическому лицу в сумму до 700 000 рублей.
Начинать проверку нужно с аудита. Определите, какие сведения собирает бизнес, зачем они нужны, кто получает к ним доступ и где они хранятся.
Главный принцип: каждый процесс обработки должен иметь конкретную цель и законное основание. Именно с этого стоит начинать работу над соблюдением требований № 152-ФЗ.
2. На кого распространяется 152-ФЗ и что считается персональными данными
Закон о персональных данных касается государственных и муниципальных органов, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые организуют или осуществляют обработку сведений о людях. По № 152-ФЗ все они считаются операторами.
Обработкой считается практически любое действие с такой информацией: сбор, запись, систематизация, хранение, изменение, использование, передача, блокирование и уничтожение.
Согласно ст. 3 № 152-ФЗ, персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному либо определяемому человеку.
Например:
ФИО, номер телефона и адрес электронной почты;
паспортные данные, СНИЛС и ИНН физического лица;
адрес проживания;
сведения о зарплате и трудовой деятельности;
фотографии и видеозаписи, позволяющие определить человека;
IP-адреса и другие технические идентификаторы, если они позволяют установить личность пользователя.
Важно: отсутствие сайта не освобождает бизнес от обязанностей. Даже небольшая компания с двумя сотрудниками обрабатывает их персональные данные при оформлении трудовых отношений.
Требования распространяются и на бумажные документы. Если вы храните анкеты клиентов, трудовые договоры или копии паспортов в шкафу, необходимо обеспечить их сохранность и ограничить доступ посторонних.
Для неавтоматизированной обработки дополнительно действуют требования постановления Правительства от 15.09.2008 № 687.
3. Какие изменения закона нужно учитывать бизнесу
1) Согласия необходимо оформлять отдельно
С 1 сентября 2025 года действует новая редакция ст. 9 № 152-ФЗ.
Согласие на обработку персональных данных должно оформляться отдельно от других документов. Например, нельзя включить текст согласия внутрь трудового договора, клиентской анкеты или оферты.
На сайте согласие также должно быть отделено от принятия условий обслуживания. Для его получения можно использовать самостоятельный чекбокс со ссылкой на текст документа.
При этом, если для обработки есть другое законное основание, получать согласие не нужно.
2) Ужесточились требования к локализации
С 1 июля 2025 года действует обновленная ч. 5 ст. 18 № 152-ФЗ.
при сборе персональных данных граждан РФ, в том числе через интернет, оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение и извлечение таких данных с использованием баз данных, находящихся на территории России, кроме предусмотренных законом исключений.
Поэтому перед подключением иностранной CRM, облачного хранилища или сервиса аналитики необходимо проверить, где и каким образом будут обрабатываться сведения.
3) Увеличились штрафы
С 30 мая 2025 года ужесточилась административная ответственность за нарушения в области персональных данных: в ст. 13.11 КоАП появились отдельные составы для утечек и несообщения о них в Роскомнадзор, а за повторные утечки предусмотрены оборотные штрафы до 500 млн рублей. При этом сохраняются специальные правила трансграничной передачи — по ст. 12 закона № 152-ФЗ перед отправкой данных иностранному получателю нужно уведомить Роскомнадзор, а в зависимости от страны назначения могут действовать дополнительные ограничения. Поэтому, если ваша компания давно не пересматривала документы и настройки ИТ-сервисов, стоит провести аудит: проверить формы согласий, порядок хранения данных и договоры с иностранными поставщиками.
Чтобы соблюсти требования законодательства и избежать штрафов, бизнес может действовать самостоятельно или привлечь специалистов.
Например, эксперты помогут выстроить корректную систему работы с персональными данными: от аудита текущих процессов и подготовки документов до настройки сайта и сопровождения при проверках Роскомнадзора. Такой подход экономит время и снижает юридические риски.
4. Когда нужно согласие на обработку персональных данных
Распространенная ошибка бизнеса — получать согласие абсолютно на все операции. Однако ст. 6 № 152-ФЗ предусматривает несколько самостоятельных оснований для обработки.
1) Исполнение договора
Если сведения необходимы для заключения или исполнения договора с человеком, согласие обычно не требуется.
Например, покупатель оформляет заказ в интернет-магазине. Для доставки нужны его имя, телефон и адрес. Магазин вправе использовать эти сведения для исполнения договора на основании п. 5 ч. 1 ст. 6 № 152-ФЗ.
Но отправлять покупателю рекламные сообщения только на этом основании нельзя — для маркетинга всегда нужно отдельное согласие.
2) Выполнение требований законодательства
Работодатель обрабатывает сведения сотрудников для кадрового учета, начисления зарплаты, уплаты налогов и передачи обязательной отчетности. Согласие в этом случае не нужно. А вот если обработка ПДн выходит за рамки трудового договора и требований законодательства, согласие понадобится: например, если нужно передать данные подрядчику по договору аутсорсинга.
3) Защита законных интересов
Пункт 7 ч. 1 ст. 6 № 152-ФЗ допускает обработку для реализации прав и законных интересов оператора или третьих лиц. Но воспользоваться этим основанием можно только при условии, что не нарушаются права и свободы человека.
Поэтому ссылаться на законные интересы без оценки конкретной ситуации рискованно.
Под законным интересом понимают реальную, конкретную и законную потребность бизнеса, которую невозможно обеспечить иным способом без обработки персональных данных. Например, это может быть защита от мошенничества, обеспечение безопасности имущества и информации, взыскание просроченной задолженности, внутреннее управление и защита от судебных исков.
Обработка ПДн в этом случае допустима, если при этом не нарушаются права и свободы субъекта. На практике оператору стоит заранее письменно зафиксировать, в чем состоит интерес, почему цель нельзя достичь без обработки и какой минимальный объем данных для этого нужен
5. Когда согласие необходимо
Согласие понадобится, например, если компания:
сохраняет резюме кандидата для рассмотрения на будущие вакансии без другого законного основания;
собирает контакты пользователей для маркетинговых целей;
использует фотографии сотрудников в рекламных материалах;
обрабатывает специальные категории данных в случаях, когда закон требует письменного согласия.
Отдельные правила действуют для биометрических персональных данных (ст. 11 № 152-ФЗ) и сведений, разрешенных для распространения (ст. 10.1).
Кроме того, для рекламных рассылок необходимо учитывать ст. 18 закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
1) Как проверить законность обработки
Чтобы убедиться, что обработка персональных данных законна, сравните, зачем вы собираете информацию и какие именно сведения запрашиваете. Закон требует, чтобы набор данных соответствовал заявленной цели и не был избыточным.
Например, для записи клиента на консультацию достаточно имени, номера телефона и, если консультация выездная, адреса. Требовать паспортные данные, семейное положение или место работы нельзя: для записи они не нужны, а значит, их сбор будет избыточным и незаконным.
Этот принцип закреплен в статье 5 закона № 152-ФЗ: персональные данные должны обрабатываться только для конкретных, заранее определенных и законных целей, а их объем — быть минимально необходимым. Поэтому перед добавлением нового поля в анкету или форму задайте себе два вопроса: «Для чего компании эта информация?» и «Можно ли обойтись без нее?». Если четкого ответа нет, поле лучше убрать.
6. Когда нужно уведомлять Роскомнадзор
По общему правилу уведомление в Роскомнадзор нужно подать до начала обработки персональных данных (ч. 1 ст. 22 ФЗ №152). Это обязательный шаг для большинства организаций и предпринимателей: уведомление подается один раз, а затем актуализируется при изменении сведений.
Рассмотрим ситуации, когда уведомление необходимо:
вы ведете клиентскую базу в CRM или учетной системе;
на сайте есть форма заявки, личный кабинет, онлайн-запись или оплата;
вы нанимаете сотрудников и обрабатываете их персональные данные в электронном виде;
вы работаете с подрядчиками, которые получают данные по поручению;
вы собираете данные через программы лояльности, email-рассылки, мобильные приложения или чат-боты.
Подать уведомление можно в электронной форме через официальный сайт Роскомнадзора.
Если сомневаетесь, обязано ли уведомление именно вашей компании, сверьтесь с перечнем исключений из части 2 статьи 22 № 152-ФЗ. Но помните: даже если уведомление не требуется, это не освобождает от других обязанностей оператора — например, от соблюдения требований к защите данных и наличию внутренних документов.
1) Когда уведомление не требуется
Уведомление не требуется при обработке:
данных, включенных в государственные информационные системы персональных данных, созданные для защиты безопасности государства и общественного порядка;
информации в случаях, предусмотренных законодательством о транспортной безопасности;
данных исключительно без использования средств автоматизации.
При этом исключение для неавтоматизированной обработки нужно применять осторожно. Если хотя бы часть сведений обрабатывается в компьютере, CRM или другой информационной системе, подать уведомление для регистрации в реестре операторов придется.
7. Как проверить регистрацию
Шаг 1: Откройте официальный сайт Роскомнадзора и найдите раздел с реестром операторов персональных данных.
Шаг 2: Введите наименование организации или ИНН и проверьте, есть ли ваша компания в реестре.
Шаг 3: Если записи нет, установите, обязана ли организация подавать уведомление об обработке персональных данных.
Учитывайте, что наличие записи в реестре подтверждает только факт регистрации, но не означает, что бизнес полностью соблюдает закон. Это не гарантия безопасности информационных систем, корректности согласий и правильности внутренних документов.
8. Когда обновлять сведения
Если изменились сведения, указанные в уведомлении, оператор обязан сообщить об этом Роскомнадзору не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем возникновения изменений (ч. 7 ст. 22 № 152-ФЗ).
Например, актуализация может потребоваться при изменении целей обработки или других сведений, включенных в уведомление.
При прекращении обработки действует отдельный срок уведомления — десять рабочих дней.
9. Какие документы по персональным данным нужны компании
Мы подготовили перечень основных документов по закону о персональных данных, которые могут понадобиться юрлицам и ИП с сотрудниками. Но единого комплекта нет — все разрабатывается индивидуально.
Документ
Для чего нужен
Правовое основание
Описывает основные правила работы с данными и предоставляется для ознакомления
Положение об обработке персональных данных
Определяет цели, категории сведений, сроки и процедуры обработки
Приказ о назначении ответственного за организацию обработки
Закрепляет обязанности ответственного сотрудника
Приказ об утверждении локальных актов
Вводит внутренние документы в действие
Перечень работников с доступом к ПДн
Определяет, кому необходим доступ по должностным обязанностям
Матрица доступа
Разграничивает полномочия пользователей информационных систем
Обязательство о неразглашении
Подтверждает обязанность работника сохранять конфиденциальность
Лист ознакомления сотрудников
Фиксирует ознакомление с внутренними правилами
Ст. 18.1 № 152-ФЗ, ст. 86 ТК
Формы согласий
Используются, когда согласие является необходимым основанием обработки
Согласие на распространение
Позволяет оформить разрешение на публикацию сведений в открытом доступе
Порядок рассмотрения обращений
Регулирует прием запросов и подготовку ответов гражданам
Журнал обращений субъектов
Помогает контролировать обращения и сроки ответов
Порядок уничтожения данных
Определяет действия после достижения целей обработки или прекращения оснований
Акт об уничтожении персональных данных
Подтверждает выполнение процедуры уничтожения
Акт оценки вреда
Фиксирует результаты оценки возможного вреда субъектам
Правила внутреннего контроля
Устанавливают порядок проверки соблюдения требований
Документы по определению уровня защищенности ИСПДн
Помогают определить применимые требования безопасности
Регламент резервного копирования
Определяет порядок создания и восстановления резервных копий
Правила реагирования на инциденты
Регулируют обнаружение нарушений и действия сотрудников
Документы по работе с носителями
Устанавливают порядок учета и защиты носителей информации
Документы по физической защите помещений
Ограничивают несанкционированный доступ к данным
Инструкция ответственного за обработку
Закрепляет конкретные функции и полномочия
Документы должны соответствовать реальной работе компании. Например, если в политике указано, что сведения клиентов не передаются третьим лицам, а CRM обслуживается внешним подрядчиком, возникает противоречие между документами и фактической обработкой. При проверке это может стать основанием для претензий.
Поэтому разработку комплекта документов лучше поручить юристам, специализирующимся на персональных данных. Специалисты изучат ваши процессы, определят обязательные документы и подготовят их с учетом деятельности компании.
Подготовка документов для работы с персональными данными 2026 для организаций
10. Как применять закон: сотрудники, клиенты и заявки с сайта
1) Персональные данные сотрудников
Работодатель обрабатывает персональные данные сотрудников на основании закона № 152-ФЗ и положений главы 14 Трудового кодекса РФ. Для обязательных кадровых процедур — оформления трудовых отношений, начисления зарплаты, ведения воинского учета — отдельное согласие работника не требуется.
Но как только данные передаются третьим лицам, действуют ограничения статьи 88 ТК: по общему правилу сообщать сведения о работнике посторонним можно только с его письменного согласия, за исключением ситуаций, прямо предусмотренных законом. Например, согласие может понадобиться для оформления полиса добровольного медицинского страхования. Дополнительно работодателю нужно ограничить доступ к кадровым документам и ознакомить сотрудников под роспись с внутренними правилами обработки персональных данных.
2) Персональные данные клиентов
При заключении и исполнении договора компания может использовать необходимые сведения клиента без отдельного согласия. Например, автосервис вправе сохранить имя, телефон и сведения об автомобиле для оформления заказа и оказания услуги.
Однако использовать контакты для рекламы без соответствующего согласия нельзя.
Если вы передаете сведения подрядчику, определите, выступает ли он самостоятельным оператором или обрабатывает данные по вашему поручению.
В последнем случае необходимо соблюдать ч. 3 ст. 6 № 152-ФЗ.
3) Заявки с сайта и данные в CRM
При приеме заявок с сайта согласие на обработку персональных данных нужно получать в любом случае. Оно оформляется отдельно — его нельзя «вшивать» в текст пользовательского соглашения или оферты, а следует вынести в самостоятельный чекбокс.
Рядом с формой разместите прямую ссылку на текст согласия, чтобы посетитель мог ознакомиться с ним до отправки данных. Для подтверждения факта получения электронного согласия фиксируйте дату, время, версию документа и технические сведения о действии пользователя — это понадобится при проверке Роскомнадзора.
Отдельно проверьте, как данные с сайта передаются в CRM, аналитические системы, мессенджеры и рекламные платформы. Каждая такая интеграция — дополнительная операция обработки и передачи персональных данных, которая должна быть закрыта собственным правовым основанием и при необходимости отдельным согласием.
11. Где можно хранить данные и как работать с иностранными сервисами
1) Локализация при сборе
Часть 5 статьи 18 закона № 152-ФЗ устанавливает особое требование: при сборе персональных данных граждан РФ — в том числе через сайт, мобильное приложение или онлайн-форму — запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение и извлечение этих данных должны происходить с использованием баз, находящихся на территории России. Другими словами, данные россиян должны «приземляться» в российскую инфраструктуру уже на этапе их первичного сбора.
Перед подключением иностранного сервиса — например, зарубежной CRM, облачного хранилища, конструктора форм или аналитической платформы — нужно проверить, куда фактически попадают сведения в момент, когда пользователь нажимает «Отправить». Если форма на сайте сразу пишет данные напрямую в базу за границей, требование локализации нарушается.
Простого наличия резервной копии на сервере в России недостаточно: ключевое значение имеет именно та база, которая используется для сбора и первичной обработки данных. Если основная база находится за рубежом, а в России лишь периодически создается ее копия, такая схема не будет соответствовать ч. 5 ст. 18 № 152-ФЗ. Поэтому, прежде чем внедрять иностранный сервис для сбора данных, стоит убедиться, что его архитектура позволяет выполнять перечисленные операции с персональными данными на территории РФ.
2) Последующее хранение и обработка
Требования локализации касаются прежде всего момента сбора персональных данных граждан РФ и тех операций, которые прямо перечислены в части 5 статьи 18 закона № 152-ФЗ. Они не означают, что после того, как данные собраны в российскую базу, их вообще нельзя передавать или обрабатывать за рубежом. Однако такие последующие операции должны соответствовать остальным положениям законодательства о персональных данных.
Если вы планируете передать данные иностранному получателю — например, разместить резервную копию на зарубежном сервере, предоставить доступ зарубежной материнской компании или использовать иностранный сервис аналитики — это уже будет считаться трансграничной передачей персональных данных, которая регулируется статьей 12 № 152-ФЗ. Для такой передачи нужно заранее направить в Роскомнадзор отдельное уведомление, а в ряде случаев — получить от иностранного получателя сведения о мерах защиты данных и дождаться истечения установленного срока, прежде чем начинать передачу.
Кроме того, для любой передачи данных за границу необходимо законное основание: согласие субъекта, исполнение договора с ним или другое основание из статьи 6 № 152-ФЗ. И, конечно, следует обеспечить безопасность информации на всех этапах — как при хранении в России, так и при передаче и последующей обработке за рубежом. Поэтому, если часть инфраструктуры компании находится вне РФ, важно разделять, какие операции происходят в момент сбора (здесь локализация обязательна), а какие — уже после передачи (здесь применяются правила трансграничной передачи).
3) Трансграничная передача
Порядок начала передачи зависит от того, входит ли государство назначения в перечень стран, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, утвержденный Роскомнадзором.
Если страна входит в перечень, формально оператор вправе начать трансграничную передачу сразу после направления уведомления — это допускает ч. 10 ст. 12 № 152-ФЗ. Однако Роскомнадзор может принять решение об ограничении или запрете передачи в течение 10 рабочих дней с даты поступления уведомления. Поэтому на практике безопаснее дождаться истечения этого срока, чтобы не оказаться в ситуации, когда передача уже началась, а потом поступил запрет и ранее переданные данные придется уничтожать.
Если страна не входит в перечень, ч. 11 ст. 12 № 152-ФЗ прямо запрещает начинать передачу до истечения 10 рабочих дней с даты поступления уведомления в Роскомнадзор. Исключение — только случаи, когда передача необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта. Если Роскомнадзор в течение этого срока направит запрос о предоставлении дополнительных сведений, рассмотрение уведомления приостанавливается, и срок ожидания продлевается до момента предоставления запрошенной информации (ч. 6, 9 ст. 12 ФЗ №152).
До подачи уведомления оператор обязан получить от иностранного получателя сведения о мерах защиты передаваемых данных и условиях прекращения их обработки. Если получатель находится под юрисдикцией государства, не включенного в перечень адекватной защиты, дополнительно потребуется информация о правовом регулировании в области персональных данных этой страны (ч. 5 ст. 12 ФЗ №152).
12. Как обеспечить защиту данных и оформить работу с подрядчиками
Закон о персональных данных обязывает обеспечить безопасность информации при ее обработке.
Общие требования установлены ст. 19 № 152-ФЗ. Для информационных систем также применяются Постановление Правительства РФ № 1119 и соответствующие нормативные акты ФСТЭК России.
Какие меры необходимы:
Разграничение доступа. Менеджер должен видеть только те сведения, которые нужны ему для работы. Доступ к кадровым документам не должен автоматически предоставляться всем сотрудникам.
Обучение персонала. Работникам необходимо объяснить, какие данные разрешено собирать, кому их можно передавать и как действовать при подозрении на утечку.
Управление учетными записями. При увольнении сотрудника нужно своевременно отключать доступ к корпоративным системам.
Контроль действий. Компания должна организовать контроль доступа и операций с информацией с учетом применимых требований безопасности.
Защита информационных систем. Необходимо определить актуальные угрозы и внедрить соответствующие организационные и технические меры.
1) Как работать с подрядчиками
Если внешний исполнитель обрабатывает данные по поручению вашей компании, отношения необходимо оформить в соответствии с ч. 3 ст. 6 № 152-ФЗ.
В поручении указываются, в частности:
перечень персональных данных;
действия с ними;
цели обработки;
обязанности по соблюдению конфиденциальности;
требования к защите информации;
обязанности по предоставлению сведений о соблюдении установленных требований.
Передача обработки подрядчику не освобождает оператора от ответственности перед субъектами персональных данных. Поэтому проверяйте не только договор, но и фактические условия работы исполнителя.
13. Сколько хранить данные и что делать при отзыве согласия
Универсального срока хранения персональных данных не существует.
Согласно ст. 5 № 152-ФЗ, хранить сведения в форме, позволяющей определить человека, можно не дольше, чем требуют цели обработки, если иной срок не установлен законом или договором в предусмотренных законом случаях.
Например, для кадровых документов могут действовать специальные сроки архивного хранения. Поэтому нельзя автоматически удалять все сведения сразу после увольнения работника или завершения договора.
1) Какие права есть у субъекта
Субъект персональных данных вправе:
получить от оператора подтверждение факта обработки своих данных, а также сведения о правовых основаниях, целях, способах обработки, наименовании и месте нахождения оператора, лицах, имеющих доступ к информации или которым она может быть раскрыта;
узнать состав обрабатываемых сведений, источник их получения, сроки обработки и хранения, а также порядок реализации своих прав;
запросить информацию о состоявшейся или предполагаемой трансграничной передаче данных;
требовать уточнения неполных, устаревших или неточных сведений, а также блокирования или уничтожения данных, если они получены незаконно или не нужны для заявленной цели обработки;
отозвать согласие на обработку персональных данных в любой момент (ч. 2 ст. 9 № 152-ФЗ);
требовать немедленного прекращения обработки данных в целях продвижения товаров, работ и услуг при обращении к оператору (ч. 2 ст. 15 № 152-ФЗ);
возражать против решений, принятых исключительно на основании автоматизированной обработки, и получать соответствующие разъяснения (ст. 16 № 152-ФЗ);
обжаловать действия или бездействие оператора в Роскомнадзор или в суд, в том числе с требованием возмещения убытков и компенсации морального вреда (ст. 17 № 152-ФЗ).
Ответ на запрос субъекта о предоставлении информации об обработке данных оператор обязан направить в течение десяти рабочих дней с момента обращения. Этот срок может быть продлен не более чем на пять рабочих дней при направлении субъекту мотивированного уведомления с указанием причин (ч. 3 ст. 14 № 152-ФЗ). Запрос должен содержать данные документа, удостоверяющего личность, сведения, подтверждающие отношение заявителя к оператору, либо иным образом подтверждать факт обработки его персональных данных.
2) Что делать после отзыва согласия
Часть 2 ст. 9 № 152-ФЗ позволяет субъекту отозвать ранее предоставленное согласие.
После получения обращения оператору следует:
Зарегистрировать отзыв.
Установить, какие сведения и цели обработки он затрагивает.
Проверить наличие других законных оснований для продолжения обработки.
Прекратить операции, для которых больше нет правового основания.
Организовать уничтожение соответствующих данных, если оно обязательно.
Сохранить подтверждающие документы.
По общему правилу ч. 5 ст. 21 № 152-ФЗ предусматривает прекращение обработки и уничтожение данных в течение 30 дней после отзыва согласия, если нет предусмотренных законом оснований для продолжения обработки или хранения.
Уничтожение необходимо подтвердить в соответствии с требованиями приказа Роскомнадзора от 28.10.2022 № 179.
14. Что делать при утечке персональных данных
Утечка может произойти из-за взлома CRM, ошибки сотрудника, неправильных настроек облачного хранилища или отправки документов не тому получателю.
Если произошло неправомерное или случайное раскрытие персональных данных, важно действовать быстро.
Шаг 1: зафиксируйте обстоятельства.
Определите время обнаружения инцидента, затронутые системы и предполагаемый состав информации.
Шаг 2: ограничьте дальнейшее раскрытие.
Закройте уязвимый доступ, заблокируйте скомпрометированные учетные записи и примите необходимые технические меры.
Шаг 3: оцените характер происшествия.
Установите, какие данные затронуты, сколько людей могло пострадать и имеются ли признаки неправомерной передачи.
Шаг 4: уведомите Роскомнадзор об утечке.
Это нужно сделать в течение 24 часов с момента выявления инцидента.
Шаг 5: проведите расследование.
В течение 72 часов необходимо представить результаты внутреннего расследования и предусмотренные законом сведения.
Шаг 6: зафиксируйте корректирующие меры.
Документально оформите причины происшествия и действия, направленные на предотвращение повторных инцидентов.
15. Ответственность за нарушение закона о персональных данных
Основные административные санкции предусмотрены ст. 13.11 КоАП.
Размер штрафа зависит от состава нарушения, статуса нарушителя и наличия повторности.
Нарушение
Штраф для юридических лиц
Обработка без необходимого письменного согласия либо с нарушением требований к нему, ч. 2
300 000–700 000 руб.
Повторное нарушение, ч. 2.1
1–1,5 млн руб.
Отсутствие обязательной публичной политики, ч. 3
30 000–60 000 руб.
Неуведомление Роскомнадзора о начале обработки, ч. 10
100 000–300 000 руб.
Неуведомление об утечке в предусмотренных законом случаях, ч. 11
1–3 млн руб.
Нарушение требований локализации, ч. 8
1–6 млн руб.
За утечки персональных данных предусмотрены отдельные санкции, которые зависят от количества затронутых субъектов и идентификаторов, а также характера информации. Например, по ч. 12–14 ст. 13.11 КоАП штрафы для организаций за соответствующие нарушения могут достигать 15-20 млн рублей. За повторную утечку возможен оборотный штраф в размере 1-3% годового оборота компании, но не более 500 млн рублей.
16. Как проверить компанию на соответствие 152-ФЗ
Чтобы соблюдать закон о персональных данных, недостаточно скачать политику из интернета и разместить ее на сайте.
Нужна проверка реальных процессов компании.
Шаг 1: определите все процессы обработки.
Составьте перечень ситуаций, в которых бизнес получает сведения о людях.
Включите кадровый учет, клиентские базы, заявки, рассылки, видеонаблюдение и взаимодействие с подрядчиками.
Шаг 2: сопоставьте цели, данные и основания.
Для каждого процесса определите цель обработки, категории сведений и подходящее основание по ст. 6 № 152-ФЗ. Удалите из форм поля, которые не нужны для заявленной цели.
Шаг 3: проверьте регистрацию в Роскомнадзоре.
Убедитесь, что компания включена в реестр, если уведомление обязательно.
Сравните указанные в нем сведения с фактической деятельностью.
Шаг 4: проверьте сайт.
Изучите формы заявок, чекбоксы, тексты согласий и доступность политики обработки персональных данных. Проверьте, какие сервисы получают сведения посетителей.
Шаг 5: приведите документы в соответствие процессам.
Разработайте или актуализируйте политику, положения, формы согласий, приказы и необходимые регламенты. Не используйте универсальные шаблоны без адаптации.
Шаг 6: проверьте подрядчиков.
Определите, кому передаются данные и на каком основании. При необходимости оформите поручения на обработку и проверьте условия информационной безопасности.
Шаг 7: проверьте хранение и доступ.
Установите, где находятся бумажные документы и электронные базы. Проверьте права доступа, сроки хранения, резервное копирование и порядок удаления.
Шаг 8: настройте рассмотрение обращений.
Назначьте сотрудников, которые будут принимать запросы граждан, проверять их содержание и контролировать сроки ответов.
Шаг 9: утвердите порядок действий при инцидентах.
Сотрудники должны знать, кому сообщать об утечке и какие действия необходимо выполнить в первые часы после обнаружения.
Шаг 10: назначьте ответственных за устранение нарушений.
Составьте план мероприятий с конкретными сроками и исполнителями. Регулярно проверяйте выполнение плана и актуальность документов.
17. Когда лучше обратиться к юристам
Подготовка документов без участия специалистов часто приводит к тому, что они не отражают реальные процессы компании. Особенно сложно корректно определить правовые основания обработки, оформить передачу данных подрядчикам и соблюсти требования к информационным системам.
Юристы сервиса «Роском Онлайн» проведут аудит, выявят нарушения, подготовят полный комплект документов, проверят уведомление Роскомнадзора и предложат план, как снизить риски. Обратиться за помощью лучше до визита контролирующих органов — так вы успеете исправить ошибки заранее, уменьшить вероятность штрафов и выстроить систему, которая действительно работает, а не существует только на бумаге.
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