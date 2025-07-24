Международные переводы: подробный гид для россиян в 2025 году

Какие бывают способы международных переводов

Традиционно международные переводы осуществлялись через банковскую систему (в первую очередь через сеть SWIFT). Однако в последние годы на рынке появились альтернативные небанковские платформы, которые предоставляют похожие услуги с меньшими затратами времени и денег.

На сегодняшний день выделяют три основных подхода:

Банковский перевод через SWIFT-сеть. Перевод через платежную систему (например, SEPA, TARGET2, Faster Payments). Перевод через платежного агента (лицензированная финтех-компания).

Каждый из способов имеет свои плюсы и ограничения. В частности, банки предлагают высокий уровень стабильности, но могут быть медленными и затратными. Современные платежные агенты обеспечивают более гибкие условия и часто ориентированы на клиентов, которым важны скорость, доступность и прозрачность.