Документальный менеджмент: как правильно хранить документы в 2025 году

Непредставление документов может быть воспринято ФНС как повод для проведения мероприятий налогового контроля. Кроме того, за неисполнение правил хранения предусмотрена ответственность по НК и КоАП:

Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 3 000 до 10 000 рублей (ст. 15.11 КоАП).

Нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц — от 3 000 до 5 000 рублей; на юридических лиц — от 5 000 до 10 000 рублей (ст. 13.20 КоАП).

Непредставление в установленный срок в налоговые органы документов влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ (ст. 126 НК).

Непредставление в установленный срок налоговому органу сведений, отказ лица представить документы, предусмотренные НК, по запросу налогового органа либо представление документов с заведомо недостоверными сведениями влечет взыскание штрафа с организации или индивидуального предпринимателя в размере 10 000 рублей (ст. 126 НК).

Если данные о контрагенте не будут представлены или будут представлены с опозданием в процессе его проверки, штраф составит 5 000 рублей для ИП и организаций, а за повторное нарушение в течение года — 20 000 рублей (п. 1 ст. 129.1 НК).

Размеры штрафов кажутся невысокими, но если принять во внимание количество документов, то общий размер ответственности может быть значительным.

Особого внимания заслуживает формирование судебной практики по привлечению к субсидиарной ответственности КДЛ за неисполнение обязанности по передаче документов арбитражному управляющему.

Подобные решения уже выносились в делах компаний «Сэмпл Рум, «УКСА», «Эксперт», «Сибирская Жуньпэнь», «Новая нефтехимия» и «Управление бизнес системами». В делах о банкротстве действуют жесткие требования к доказыванию, а бремя доказывания собственной добросовестности и деловой осмотрительности фактически переносится на КДЛ. Без всего объема документов выстроить сильную позицию в этой сфере проблематично, да и сам факт неисполнения требований по передаче арбитражному управляющему документов сразу ставит КДЛ в уязвимую виновную позицию.