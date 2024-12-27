Документальный менеджмент: как правильно хранить документы в 2025 году

Мало того, что счетоводы в своем кабинете устроили натуральный Отдел тайн из «Гарри Поттера», так еще и начали целую архивную экспансию по всему офису. Вот только на многочисленных стеллажах хранятся не древние магические пророчества и артефакты, а документы, большая часть из которых залежалась с лохматых годов. Может, уже пора отправить их в макулатуру, или хотя бы на Google-диск? Надо бы разобраться в вопросе, как, зачем и как долго это все хранить.
Порядок и сроки хранения документов
Большая часть требований содержится в приказе Росархива от 20.12.2019 № 236. Оказывается, некоторые виды документов подлежат постоянному хранению, даже после прекращения деятельности организации. Например:
учредительные документы (уставы, корпоративные договоры, решения участников);
годовая финансовая и бюджетная отчетность;
отчеты по субсидиям из гос. бюджета, передаточные акты и ликвидационные балансы;
утвержденные фонды заработной платы;
положения о премировании;
коллективные договоры;
перечни работ с вредными и опасными условиями труда;
положения и инструкции по работе с персональными данными.
Недалеко ушли и документы со сроками хранения 50 и 75 лет (срок в 75 лет применим к документам, оформленным до 2003 года):
приказы о приеме на работу, переводе, совмещении, совместительстве, увольнении, отпусках без сохранения зарплаты и по уходу за ребенком, повышении квалификации, об установлении зарплаты или ее изменении;
личные карточки работников, их должностные инструкции, личные дела, в том числе руководителей;
сведения о трудовой деятельности и стаже;
трудовые договоры, доп. соглашения к ним;
журналы учета приема, переводов и увольнения;
трудовые книжки, которые работники не забрали после увольнения.
Значительно проще ситуация с:
первичными и кассовыми документами;
документами по НДФЛ;
промежуточной бух. отчетностью;
приказами об отпусках и командировках;
договорами о полной материальной ответственности;
документами по ведению воинского учета;
табелями учета рабочего времени.
Их необходимо хранить 5 лет.
С какого момента отсчитывать срок
С 1 января года, следующего за годом окончания делопроизводства по конкретному документу. Т.е. важна не дата создания документа, а фактический момент окончания его действия. Например, по договору оказания услуг, заключенному на период с января 2024 по декабрь 2025, срок хранения начнется с 1 января 2026 года.
Онлайн конструктор документов, который ускорит сделку в 3 раза
Для тех, кто заполняет много документов. Заполняйте договоры, счета, акты, приложения и иные документы меньше чем за минуту
А если не хранить?
Непредставление документов может быть воспринято ФНС как повод для проведения мероприятий налогового контроля. Кроме того, за неисполнение правил хранения предусмотрена ответственность по НК и КоАП:
Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 3 000 до 10 000 рублей (ст. 15.11 КоАП).
Нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц — от 3 000 до 5 000 рублей; на юридических лиц — от 5 000 до 10 000 рублей (ст. 13.20 КоАП).
Непредставление в установленный срок в налоговые органы документов влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ (ст. 126 НК).
Непредставление в установленный срок налоговому органу сведений, отказ лица представить документы, предусмотренные НК, по запросу налогового органа либо представление документов с заведомо недостоверными сведениями влечет взыскание штрафа с организации или индивидуального предпринимателя в размере 10 000 рублей (ст. 126 НК).
Если данные о контрагенте не будут представлены или будут представлены с опозданием в процессе его проверки, штраф составит 5 000 рублей для ИП и организаций, а за повторное нарушение в течение года — 20 000 рублей (п. 1 ст. 129.1 НК).
Размеры штрафов кажутся невысокими, но если принять во внимание количество документов, то общий размер ответственности может быть значительным.
Особого внимания заслуживает формирование судебной практики по привлечению к субсидиарной ответственности КДЛ за неисполнение обязанности по передаче документов арбитражному управляющему.
Подобные решения уже выносились в делах компаний «Сэмпл Рум, «УКСА», «Эксперт», «Сибирская Жуньпэнь», «Новая нефтехимия» и «Управление бизнес системами». В делах о банкротстве действуют жесткие требования к доказыванию, а бремя доказывания собственной добросовестности и деловой осмотрительности фактически переносится на КДЛ. Без всего объема документов выстроить сильную позицию в этой сфере проблематично, да и сам факт неисполнения требований по передаче арбитражному управляющему документов сразу ставит КДЛ в уязвимую виновную позицию.
Разгрузить полки вообще нет шансов
Есть: документы с длительным сроком хранения возможно передать в архив по истечении 10 лет. Архивные организации бывают государственные и негосударственные, условия передачи документов и требования к оформлению необходимо уточнять в конкретной организации. Документы с истекшим сроком хранения можно уничтожить на основании решения внутренней комиссии, состоящей как минимум из трех работников.
А как же Google-диск? С ним вообще ничего не получится. Точнее получится, но не с ним. С 1 января 2024 хранить бухгалтерские документы в электронной форме разрешается только на серверах, расположенных на территории России (п. 25 ФСБУ 27/2021). Похожее ограничение предусмотрено и в отношении кадровых документов, т.к. они содержат персональные данные.
Но сама идея абсолютно рабочая. Возможность ведения документооборота в электронной форме позволяет хранить все документы в электронном архиве. Расположить его можно как на собственном сервере организации, так и с использованием облачных сервисов с российскими серверами. Но важно понимать, что если документ изначально существует в бумажном оригинале, то его придется хранить в течение всего срока хранения, даже при наличии цифровой копии. Но работа с бумажным архивом — кропотливый труд, а ваш бухгалтер — не WinRAR, и бесплатно работать не будет.
Так что самый рабочий вариант — переводить документооборот в «цифру», используя доступные программные решения. И чем больше задач будет покрывать система — тем лучше. Например, конструктор документов «Форма» может:
автоматически формировать документы;
обеспечить единое пространство для работы с документами;
настроить роли доступа для групп пользователей по отделам или любым другим признакам;
заполнять до 75% всех данных информацией из справочников в пару кликов;
хранить документы в электронном виде;
подписывать документы электронной подписью.
При переходе на электронный архив не нужно дублировать подписанные электронной подписью документы в бумажном виде. Соответственно не придется тратить бумагу, искать место для хранения и нести расходы на формирование архива.
А вы справляетесь с потоком документов?
Онлайн конструктор документов, который ускорит сделку в 3 раза
Для тех, кто заполняет много документов. Заполняйте договоры, счета, акты, приложения и иные документы меньше чем за минуту
Реклама: ООО Конструктор Документов форма, ИНН: 9722071039, erid: 2W5zFHppUkp
Начать дискуссию