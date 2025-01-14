Офис 2025 года: как бизнесу идти в ногу с трендами

Один из трендов, который медленно, но уверенно проникает даже в небольшие офисы — это создание мест для неформального общения. Это могут быть уютные чайные зоны с диванами, фруктовыми спотами, настольным футболом, где сотрудники могут отдохнуть и пообщаться.

Сотрудникам однозначно нужно общение. Так например, в нашумевшем сериале «Офис» сотрудники часто собираются у кулера с водой, чтобы поболтать. Но, согласитесь, обсудить новости комфортнее в уютной специально оборудованной зоне. В такие «паузы» работники расслабляются и обмениваются идеями. Это приводит к появлению свежих идей, которые могут быть даже более плодотворными, чем те, что возникают на официальных собраниях.