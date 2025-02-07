Хранить нельзя обмениваться: использование облачных технологий в организации

Типовые облачные решения для систем электронного документооборота распространяются по модели SaaS (Software as a Service) — программное обеспечение как сервис. Это означает, что поставщик разрабатывает и управляет интернет-сервисом, предоставляя заказчикам доступ к функционалу без необходимости заботиться о технических аспектах его работы.

Как происходит на деле: компания, предоставляющая услуги облачного хранилища, формирует пул собственных серверов для хранения данных и создает команду, ответственную за их обслуживание. Все файлы пользователей загружаются на эти серверы и хранятся в облаке. После того как пользователь загружает информацию в облачное хранилище через интернет, файлы становятся доступными на удаленном сервере компании.