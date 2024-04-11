Меры поддержки малого бизнеса в 2024 году

В 2024 году государственная поддержка малого бизнеса играет ключевую роль в экономическом развитии страны. Для того чтобы стимулировать предпринимательскую активность и содействовать росту новых компаний, власти России предприняли ряд мер. Рассмотрим наиболее значимые из них.

Предоставление субсидий и грантов

Субсидии и гранты являются одной из наиболее доступных форм поддержки для малого бизнеса. Они предоставляются на конкурсной основе и не требуют возврата, что делает их привлекательными для начинающих предпринимателей. Средства можно использовать на развитие товаров и услуг, научные исследования или маркетинг.

Субсидия за трудоустройство безработных

Данная мера направлена на сокращение безработицы и стимулирование бизнеса к открытию новых рабочих мест.

Компаниям, занимающимся трудоустройством безработных, предоставляются финансовые субсидии, покрывающие часть затрат на оплату труда.

Бизнесмены могут рассчитывать на помощь государства при найме безработных лиц:

лица, потерявшие рабочие места в связи с ликвидацией предприятий или массовым увольнением;

работники, находящиеся под угрозой увольнения, могут быть предметом государственной поддержки при их трудоустройстве в новую организацию;

граждане Украины, получившие на территории РФ статус временно укрывшихся, также могут претендовать на помощь в трудоустройстве;

специалистов моложе 30 лет;

ветеранов СВО и членов семей погибших участников;

бойцов, которые участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР и других формирований ДНР и ЛНР;

инвалидов.

Субсидию выдают в три этапа. Первый платеж работодатель получает приблизительно спустя 60 дней после приема на работу, второй — через 90 дней, и последний — через полгода.

Как произвести расчет: оплата за работника составляет утроенный МРОТ, умноженный на коэффициент (районный коэффициент — это показатель, на который умножают зарплату в регионах со сложными климатическими условиями).

Как получить выплату:

Отправьте список вакансий в службу занятости. Можно обратиться лично или через интернет-ресурс «Работа в России», где вас свяжут с безработными.

Найти и взять на работу соответствующего специалиста.

Спустя месяц работы этого сотрудника, подать через свой аккаунт на сайте СФР заявку на получение субсидии.

Ожидать принятого решения от Фонда. В случае одобрения, первый транш субсидии будет перечислен в течение 10 рабочих дней согласно указу от 11.12.2023 № 2109.

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Грант для предпринимателей до 25 лет

Государство особое внимание уделяет поддержке молодежного предпринимательства. Молодые люди до 25 лет имеют возможность получить гранты для реализации своих бизнес-идей. Это позволяет привлекать к бизнес-активности новое поколение. Размер грантов варьируется от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Критерии предоставления финансовой поддержки:

Отсутствие налоговой задолженности свыше 1000 рублей;

Личные инвестиции в проект должны составлять не менее 25% его бюджета;

Наличие контрольного пакета акций в бизнесе, минимум 50%, при наличии нескольких владельцев.

Данная инициатива распространяется на территорию всей РФ, за исключением Москвы, где действуют другие программы поддержки, информацию о которых можно получить, обратившись к Департаменту по вопросам бизнеса и инноваций города Москвы.

Для получения гранта необходимо:

Разработать концепцию и составить план реализации проекта. Поддержку и консультации можно получить в центре поддержки предпринимателей.

Обязательно пройти обучение по базовым аспектам ведения бизнеса, если такой опыт отсутствовал в предыдущем году, что возможно как в оффлайн-формате (в центре «Мой бизнес»), так и онлайн — на сайте корпорации МСП.

Предоставить пакет необходимых документов в департамент или министерство экономики, также там можно уточнить детали и сроки подачи документов.

Получив финансирование в виде гранта, бизнесмен обязан показать, как были использованы полученные средства. В случае их ненадлежащего расходования на цели, не связанные с улучшением своего дела, потребуется их возврат.

Мораторий на проведение плановых проверок бизнеса до 2030 года

Несмотря на действующий мораторий и в 2024 году налоговая инспекция вправе начать внеплановую проверку при наличии на то оснований, прописанных в приказе Минфина от 06.06.2023 № 88н (индикаторы риска для проверки ККТ).

Чтобы не нарваться на штрафы от налоговой, обязательно используйте при расчетах с покупателями/клиентами ККТ и соблюдайте требования 54-ФЗ.

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Льготные кредиты

Льготные кредиты продолжают оставаться одним из столпов поддержки малого бизнеса. Процентные ставки по таким кредитам ниже рыночных, что делает заемные средства более доступными для бизнесменов.

Льготное кредитование является ключевым инструментом для поддержания и стимулирования малого предпринимательства. Благодаря сниженным процентам, предложенным в рамках этих программ, предприниматели могут получить финансирование на более выгодных условиях.

Особенно это актуально для бизнесов в определенных сферах, таких как агропромышленный комплекс, общепит, сфера услуг, образование и строительство.

Размеры кредитов варьируются от 500 000 до 2 000 000 000 рублей и направляются исключительно на развитие и рост деятельности компании.

Размер специальной ставки = не более чем ключевая ставка + 2,75% годовых.

Критерии для кандидатов:

Компания регулярно выплачивает зарплат;

Организация не в стадии ликвидации;

долг перед налоговой не превышает 50 тыс. рублей.

Процесс оформления кредита: за информацией о подаче заявления нужно обратиться в один из банков — участников льготной программы: там объяснят, какие документы нужно подготовить и как оформить заем.

Продление налоговых каникул для новых ИП

Новые ИП могут воспользоваться преференциями по налогообложению, освобождаясь от уплаты определенных налогов на стартовом этапе до двух лет. Это упрощает запуск и способствует финансовой стабильности предприятия.

Согласно закону № 67 от 26.03.2022, такие льготы предоставляются до конца 2024 года. Период льгот разнится: для УСН — год, для системы налогообложения с использованием патента — период от месяца до года.

Для получения налоговых льгот необходимо:

Заниматься бизнес-деятельностью в производственной, научной, социальной сфере, или предоставлять услуги в сфере быта и гостеприимства (гостиничный бизнес).

Использовать упрощенную налоговую систему или иметь патент.

Начать предпринимательскую деятельность после установления нулевой ставки налога в регионе.

Чтобы узнать о наличии налоговых льгот в вашем регионе, следует обратиться к актуальной информации на 2024 год.

Для индивидуальных предпринимателей на «упрощенке» отдельное заявление не требуется. Достаточно просто не платить налоги и подать нулевую декларацию по окончании года.

При желании использовать патентную систему налогообложения следует указать в соответствующем заявлении ставку в размере 0% и ссылку на документ, регулирующий налоговые каникулы в вашем регионе.

Не забывайте о необходимости внесения страховых платежей — это обязательное условие.

Программное обеспечение для автоматизации заведений общепита

Для усиления позиций ресторанного бизнеса России государство инициирует меры стимулирования IT-сектора, занимающегося созданием ПО для рационализации ведения и контроля деятельности кафе и ресторанов.

Одна из таких программ — Fusion POS, которая помогает оптимизировать рабочие процессы в заведении, работу персонала, уменьшить ошибки при работе с гостями и повысить общее качество сервиса.

В заключение можно отметить, что меры поддержки малого бизнеса в 2024 году охватывают широкий спектр направлений — от финансирования до информационной поддержки. Они направлены как на помощь начинающим предпринимателям, так и на стабилизацию положения уже функционирующих компаний, что способствует созданию благоприятного климата для развития частного предпринимательства в России.

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