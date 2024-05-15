Автоматизация бизнеса в общепите: вызовы и возможности

Автоматизация ресторанного бизнеса — ключ к эффективности и сокращению затрат, несмотря на жесткую конкуренцию. Она позволяет управлять всеми процессами: от заказов до склада и доставки. Внедрение таких систем требует осмысленного подхода, но преодолевая начальные трудности, предприятия общепита могут существенно улучшить сервис и оперативность, что приводит к увеличению прибыли.

Первые шаги

Выбор ПО для бизнеса — задача индивидуальная, требующая учета специфики вашего предприятия. Разнообразие программ позволяет подобрать оптимальный вариант, будь то специализированное или универсальное решение. Многие российские системы предлагают модульное построение, благодаря чему можно интегрировать программу в работу бизнеса постепенно.

Первым делом вводят систему для обслуживания клиентов и автоматизируют учет. Персонал использует новую программу для заказов и взаимодействия с клиентами и персоналом кухни.

Административный софт предназначен для контроля и управления: руководство может менять ассортимент, подсчитывать расходы на продукты, следить за кассой и поставками.

Подключение дополнительных функциональных блоков можно осуществлять по ходу возникновения тех или иных потребностей.

Как выбрать подходящую программу для общепита

Для автоматизации малого бизнеса, такого как кафе, кофейня, маленький ресторанчик или пекарня, лучше использовать облачные решения. Их преимущество в том, что они легко внедряются и не требуют значительных вложений в начале работы. Эти платформы отлично справляются с базовыми задачами управления подобными предприятиями.

С помощью системы Fusion POS вы сможете обрабатывать заказы спустя всего 15 минут после завершения процесса установки программного обеспечения.

Принципы использования

Оборудование.

Какое бы программное обеспечение вы не выбрали, потребуется оборудование. Всегда необходим кассовый аппарат, который отвечает требованиям закона №54 и должен быть зарегистрирован в ФНС.

Для приема заказов у стола и оперативной передачи данных на кухню или в бар необходим планшет и принтер для чеков. Облачные сервисы, вроде Fusion POS, обладают функционалом для работы с таким оборудованием.

Ключевые настройки.

Первоначально при конфигурации системы в облаке стоит добавить список блюд. Начните с простого перечня, не обращая внимания на технологические карты — это можно сделать позже.

Однако для контроля не только объема продаж, но и учета запасов, потребуется детализировать состав каждого блюда. Рекомендуем максимально использовать все функции сервиса, подходящие для вашего предприятия. Учет ингредиентов на складе позволит отслеживать текущие запасы, узнавать их стоимость и своевременно планировать покупки.

Как платформа автоматизации поможет решить проблемы рестораторов

Контроль.

Перерасход продуктов в кухонном процессе приводит к увеличению издержек и снижению доходности. Внедрение автоматизированной системы, корректировка технических карт и ежемесячный учет запасов позволят вам контролировать соответствие работы повара стандартам и предотвращать хищения со стороны персонала.

Программы лояльности.

Владельцы кафе могут внедрить разнообразные методы поощрения своих клиентов. В небольших заведениях принято предлагать, к примеру, каждый пятый напиток в подарок — для кофейни. В ресторанах высокой категории прямые скидки малоэффективны, однако благодаря системам автоматизации удастся выявить VIP-посетителей, анализировать их предпочтения и историю заказов, что позволит создавать персонализированные предложения и улучшать качество обслуживания.

Доходы.

Использование инструментов автоматизации позволяет расширить сервис для потребителей, что способствует росту общего числа покупок. Здесь ключевым фактором может являться онлайн-прием заказов. Это касается не только сервиса доставки, который стоит оптимизировать, но и увеличения объема заказов, совершаемых напрямую в заведении, а также упрощения процесса заказа на самовывоз.

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Сложности при автоматизации и как их преодолеть

При внедрении обязательного оборудования и использовании систем маркировки.

Существуют определенные законодательные нюансы при выборе специального кассового оборудования. Основные затруднения связаны с юридическими аспектами: необходимо обеспечить законную эксплуатацию, стабильную работу кассовых аппаратов и передачу данных в фискальные органы.

Эксперты Fusion POS предлагают индивидуальный подбор торгового оборудования, соответствующего потребностям вашего предприятия. Они также предоставят консультации о взаимодействии с национальными системами учета и маркировки товаров.

Недостаток времени.

Владелец на начальном этапе бизнеса одновременно решает множество вопросов, и у него попросту не остается свободных минут для налаживания автоматизированных систем. Поэтому крайне важно найти такое программное обеспечение, которое можно будет установить без труда, быстро запустить и использовать без дополнительного обучения.

Отсутствие опыта.

Новичкам в ресторанном деле часто бывает непросто освоиться с особенностями бизнеса, такими как учет товаров или создание меню. Команда Fusion POS предоставляет поддержку, обучая основам работы со своим ПО.

Простота важна

Часто системы управления для ресторанов предполагают, что пользователь уже опытен в этой сфере и не нуждается в дополнительных объяснениях. Однако новички, открывающие свои первые кафе, могут не обладать таким опытом. Для них, важна эффективная автоматизация, которая помогает бизнесу выжить на рынке.

Мы в Fusion POS ставим простоту использования на первое место. Наша цель — чтобы даже новичок в ресторанном деле смог быстро освоить нашу систему, не тратя много времени.

Интерфейс разработан так, чтобы быть понятным без знания специализированных терминов. Кроме того, наша команда техподдержки всегда на связи, помогая решать возникающие у клиентов вопросы эффективно.

Fusion POS обеспечивает удобство в работе благодаря тому, что не нужно покупать специальное оборудование. Программа легко устанавливается на планшет, позволяя управлять заказами и учетом. Даже еще не открыв ресторан, можно зарегистрироваться в системе и изучать ее функционал, включая оформление заказов и контроль за запасами.

Для тех, кто новичок в ресторанном бизнесе и выборе соответствующих технологических решений, процесс внедрения систем управления кажется запутанным. Однако в условиях ожесточенной борьбы за клиента, игнорирование автоматизации равносильно отставанию от отраслевых тенденций.

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