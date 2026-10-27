Командировки 2026: новые правила и риски. Вебинар 29 октября

Онлайн-сервис для организации деловых поездок GATE и сервис КЭДО Nopaper приглашают на вебинар «Командировки 2026: новые правила и риски».
На встрече эксперты расскажут о том, как автоматизировать процессы управления деловыми поездками и перестать терять время и деньги, а также разберут весь путь командировки — от внутренних правил и кадровых документов до организации поездки и учета расходов.
Кому будет полезно
бухгалтерам;
HR и кадровым специалистам;
тревел-менеджерам;
административным службам;
финансовым директорам;
руководителям компаний.
Дата: 29 октября.
Время: 15:00.
Длительность: 90 минут.
Участие бесплатное. Смотреть программу.
Командировки 2026: новые правила и риски
Вебинар для бухгалтеров, HR и тревел-менеджеров. Как автоматизировать процессы и перестать терять время и деньги. Разберем весь путь командировки — от внутренних правил и кадровых документов до организации поездки и учёта расходов
Программа
1. Командировки по новым правилам: что проверить бизнесу
Постановление № 501 спустя год: что бизнес мог оставить без внимания, что проверить в положении о командировках, как закрепить лимиты, полномочия и согласование расходов, а также как цифровой рубль может повлиять на B2B-расчеты.
2. КЭДО в командировках: быстро, удаленно, юридически значимо
Почему сканы и фотографии документов в почте и мессенджерах не заменяют юридически значимый электронный документооборот, какие кадровые документы можно подписывать удаленно и как снизить риски трудовых споров.
3. Весь операционный цикл командировки в GATE
Планирование, тревел-политика, согласование, бронирование, оплата, круглосуточное сопровождение 24/7, обмены, возвраты, закрывающие документы и аналитика расходов.
Также коллеги подробно расскажут, как связать командировочные приказы с фактическими бронированиями и что делать с документами и расходами, когда планы меняются.
После эфира участники вебинара получат запись и практические материалы по теме встречи: презентации спикеров, памятки и чек-листы от экспертов.
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