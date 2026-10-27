Командировки 2026: новые правила и риски. Вебинар 29 октября

Онлайн-сервис для организации деловых поездок GATE и сервис КЭДО Nopaper приглашают на вебинар «Командировки 2026: новые правила и риски».

На встрече эксперты расскажут о том, как автоматизировать процессы управления деловыми поездками и перестать терять время и деньги, а также разберут весь путь командировки — от внутренних правил и кадровых документов до организации поездки и учета расходов.