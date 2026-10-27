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Командировки 2026: новые правила и риски. Вебинар 29 октября

Командировки 2026: новые правила и риски. Вебинар 29 октября

После вступления в силу Постановления № 501 «Об утверждении Положения об особенностях направления работников в служебные командировки» многие компании не стали пересматривать внутренние документы и процессы, посчитав изменения сугубо техническими.

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Онлайн-сервис для организации деловых поездок GATE и сервис КЭДО Nopaper приглашают на вебинар «Командировки 2026: новые правила и риски».

На встрече эксперты расскажут о том, как автоматизировать процессы управления деловыми поездками и перестать терять время и деньги, а также разберут весь путь командировки — от внутренних правил и кадровых документов до организации поездки и учета расходов.

Кому будет полезно

  • бухгалтерам;

  • HR и кадровым специалистам;

  • тревел-менеджерам;

  • административным службам;

  • финансовым директорам;

  • руководителям компаний.

Дата: 29 октября.

Время: 15:00.

Длительность: 90 минут.

Участие бесплатное. Смотреть программу.

Командировки 2026: новые правила и риски

Вебинар для бухгалтеров, HR и тревел-менеджеров. Как автоматизировать процессы и перестать терять время и деньги. Разберем весь путь командировки — от внутренних правил и кадровых документов до организации поездки и учёта расходов

Программа

Анастасия Каримова, директор по правовым вопросам
Анастасия Каримова, директор по правовым вопросам GATE

1. Командировки по новым правилам: что проверить бизнесу

Постановление № 501 спустя год: что бизнес мог оставить без внимания, что проверить в положении о командировках, как закрепить лимиты, полномочия и согласование расходов, а также как цифровой рубль может повлиять на B2B-расчеты.

Елена Бондарева, коммерческий директор Nopaper
Елена Бондарева, коммерческий директор Nopaper

2. КЭДО в командировках: быстро, удаленно, юридически значимо

Почему сканы и фотографии документов в почте и мессенджерах не заменяют юридически значимый электронный документооборот, какие кадровые документы можно подписывать удаленно и как снизить риски трудовых споров.

Дмитрий Аршакян, директор по продукту
Дмитрий Аршакян, директор по продукту GATE

3. Весь операционный цикл командировки в GATE

Планирование, тревел-политика, согласование, бронирование, оплата, круглосуточное сопровождение 24/7, обмены, возвраты, закрывающие документы и аналитика расходов.

Также коллеги подробно расскажут, как связать командировочные приказы с фактическими бронированиями и что делать с документами и расходами, когда планы меняются.

После эфира участники вебинара получат запись и практические материалы по теме встречи: презентации спикеров, памятки и чек-листы от экспертов.

Занять место

Реклама: ООО «Гейт», ИНН 2312321638, erid: 2W5zFHHkRz2

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GATE

GATE

С деловыми поездками на «ты»

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