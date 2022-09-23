Управление персоналом

Как сделать собственную компанию мечтой потенциальных сотрудников?

Сделать так, чтобы работники хотели попасть в вашу компанию, — здоровые амбиции начинающего и действующего бизнеса, который понимает ценность каждого работника, как винтика в огромном механизме.

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Как сделать собственную компанию мечтой потенциальных сотрудников?
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Зачем быть работодателем мечты

Когда ваше предприятие — желанный объект для трудоустройства, вы получаете штат работников, которые держатся за свое место не потому, что другой работы нет, а потому, что работа комфортна, интересна и отвечает всем необходимым потребностям. Такие сотрудники замотивированы на выполнение обязанностей, поддерживают стабильность компании-работодателя и готовы развиваться вместе с ней. В итоге будет сведена к минимуму текучка кадров, а компания будет работать как слаженный механизм

Если потребность в поиске работника все же возникнет, то большое количество кандидатов на замещение вакантной должности позволит выбрать наиболее подходящего специалиста.

Что сделать, чтобы у вас хотели работать

Итак, у работодателя мечты должны быть:

Конкурентная заработная плата

Банально, но это так. Уровень дохода — первое, на что смотрит соискатель. При прочих равных условиях выбор будет сделан в пользу компании, которая предложит больший заработок. Даже если по остальным параметрам работа у вас идеальна, но уровень зарплаты не покрывает базовых потребностей, вряд ли кандидат остановится на этом месте.

На низкий уровень дохода могут согласиться вчерашние выпускники высших и средних учебных заведений и другие соискатели, которые делают первые шаги в профессии. Но в этом случае работодателю нужно готовиться к тому, что, набравшись знаний и опыта, такие сотрудники захотят и карьерного, и зарплатного роста. И если они не получат желаемого, то уйдут к другому работодателю. В результате вы будете тратить время на обучение новых кадров, а пожинать плоды их труда будут другие компании.

В качестве примера можно привести иерархическую модель американского психолога — пирамиду Маслоу, знакомую из маркетинга. Принципы данной системы актуально рассматривать также в разрезе соотношения заработной платы и продуктивности сотрудника . Работник, чья зарплата не может покрыть базовых потребностей, не живет, а выживает, постоянно испытывает давление и агрессию из внешней среды. Ему нет дела до глобальной миссии компании, до эффективности и показателей работы команды. У такого сотрудника не будет моральных сил и физических возможностей для развития.

Закрывая базовые потребности, работник перемещается на более высокий уровень с новыми потребностями. И чем больше потребностей «закрывает» заработная плата, тем больше амбиций и стремлений проявляет сотрудник, как в личной, так и в рабочей среде. Он интересуется литературой и искусством, нестандартно мыслит, имеет смелость брать ответственность и принимать решения, уделяет время учебе, развитию, осваивает новые скиллы.

Расширенный социальный пакет

Например, добровольное медицинское страхование, с которым решать проблемы со здоровьем получается быстрее, чем лечение по ОМС.

Некоторые работодатели устанавливают дополнительные выплаты женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, выплаты работникам, уходящим на пенсию, и т. д. Подобные компенсационно-стимулирующие выплаты будут держать действующих работников и привлекать потенциальных, создавать имидж работодателя, заботящегося о персонале.

Корпоративная культура

Занятия спортом, изучение иностранных языков, квизы, тимбилдинг будут не только сплачивать коллектив, но и давать возможность разрядиться, переключиться с работы на другие интересы, получить яркие впечатления и не зацикливаться на работе. Причем здорово, когда руководитель тоже к этому причастен — это сближает.

Основатели первой деловой радиостанции Business FM при создании компании рассматривали своих сотрудников как равноправных партнеров. В итоге бизнес от идеи единомышленников превратился в успешную компанию в медиабизнесе.

Привлекательные условия работы

Официальное трудоустройство и полностью белая зарплата — по умолчанию. Привлекать могут удобный график и организация работы, в том числе и удаленным способом. Растет число административных работников, которые предпочитают совмещать работу в стационарном офисе с удаленкой из дома. Тем более, как показали локдауны, в условиях homeoffice можно организовать нормальную работу и решение производственных вопросов. Умный, умеющий организовать свое время работник, вполне может трудиться удаленно, и будет ощущать комфорт и ценность работы у такого работодателя.

Также работники оценят возможность «сдвинуть» рабочий график. Подобные обращения к работодателю часто связаны с семейным положением сотрудника. Например, необходимостью отводить детей в детский сад, школу и т. д. Не все работодатели готовы пойти на подобный шаг. Но если производственный процесс позволяет, стоит пойти навстречу потребностям персонала. Для эффективного влияния и продуктивного взаимодействия с подчиненными важно слышать и чувствовать их потребности. Сейчас особое внимание уделяют психологии влияния и управления.

Как нельзя лучше написал про это Дейл Карнеги в своей книге «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей».

Каждое лето я хожу удить рыбу на Мэйн. Лично я очень люблю землянику со сливками, однако, обнаружил, что по каким-то странным причинам рыба предпочитает червей. Поэтому, когда ужу рыбу, думаю не о том, что люблю я, а о том, что любит рыба, и насаживаю на крючок не землянику со сливками, отнюдь, а подвешиваю на крючок для рыбы червяка или кузнечика и говорю: «Не угодно ли отведать вот это?» Почему же не пользоваться этой логикой и в отношениях с людьми?

Положительная репутация

Большинство людей боится менять работу из-за страха неизвестности у нового работодателя. Но если сарафанное радио и отзывы в интернете твердят о том, что руководство выполняет заявленные на собеседовании условия, не наказывает сурово за незначительные ошибки, соблюдает трудовое законодательство и личные границы, желающих работать в такой компании будет больше.

Долгая история компании также является привлекательным фактором для сотрудника. Например, основатель испанской компании Inditex Амансио Ортега открыл свой бизнес еще в 1975 году. Все начиналось с пошива костюмов в своей гостиной. В его арсенале были лишь 25 долларов и помощь жены. Сейчас это всемирно известная сеть магазинов популярных брендов: Zara, Massimo Dutti, Bershka и т.д.

Возможность карьерного роста

Не нанимайте руководителей и менеджеров среднего звена извне, для начала поищите их среди имеющегося персонала. Работникам важно понимать, что компания выращивает лучшие кадры у себя, что карьерный рост возможен. Кроме того, это будет стимулировать к повышению квалификации, получению новых знаний и умений, повышению качества в работе.

В книге O Ши Ковадонга «Феномен Zara» сказано, что хорошая работа в должности продавца-консультанта может стать началом восхождения по карьерной лестнице до менеджера магазина.

Персонал — это команда

Сотруднику нужно чувствовать себя частью коллектива, понимать свою значимость в процессе создания конечного продукта, ощущать ответственность, но не бояться ее. Человек должен знать, что за мелочи не накажут, не оштрафуют и не уволят. А трудолюбие и стремление развиваться и расти будут вознаграждены. Такой подход со стороны менеджмента даст работнику понимание того, что для компании он важен.

Помимо этого сотруднику важно работать в компании единомышленников. Мы много времени проводим на работе. И куда комфортнее, находиться это время в интересном для работника окружении, вдохновляющем и заряжающим новыми идеями.

Всё, что мы собой представляем, — это наши идеи и наши люди. Вставать по утрам и тащиться на работу нас заставляют лишь находящиеся в стенах компании блистательно умные люди. Я всегда полагал, что правильный подбор сотрудников — это залог успеха в любых делах.

Цитата принадлежит основателю компании Apple. Стив Джобс создал культовую корпорацию благодаря талантливым и гениальным людям, с которыми он работал. Джобс всегда знал цену грамотным сотрудникам: ядро компании Apple — люди.

Глобальная цель

Коллектив должен быть мотивирован на достижение общей цели, компании нужна миссия. Люди должны не просто выполнять свою часть задач, а понимать, зачем они это делают. Например, улучшить экологию за счет увеличения перерабатываемого мусора, избавить людей от ожидания в очередях за счет перехода на сервисы доставки, сделать медицину доступнее и т. д. Глобальная цель — это тот стержень, который позволяет мотивировать и удерживать персонал, а также развивать бизнес в нужном направлении.

Кадры решают не все. Набрав персонал, необходимо позаботиться о том, чтобы человек оказался окруженным такими же, как и он, талантливыми людьми; чувствовал, насколько важна его работа; понимал, что она является частью великолепного замысла, цель которого — сделать мир лучше.

«Стив Джобс. От первого лица» Джордж Бим.

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