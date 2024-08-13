20 курсов для бухгалтера по расчету заработной платы

Собрали платные онлайн-курсы для подготовки бухгалтеров по зарплате. Есть программы как для освоения профессии с нуля, так и для практикующих специалистов, желающих актуализировать знания или получить дополнительные навыки. Добавили дополнительные курсы длительностью от полутора месяцев. Рассказали о бесплатных курсах, где научат работать в программах, которые используются в бухгалтерии.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила курсы для бухгалтеров по расчету заработной платы от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 курсов для бухгалтера по расчету заработной платы
«Бухгалтер» от Eduson Academy: курс от практикующих бухгалтеров с опытом работы в X5 Retail Group, «Ленте», «Дикси» с бессрочным доступом и помощью в трудоустройстве.
«Бухгалтерский и налоговый учет на практике в 1С» от FINFED: курс с практикой в 1С и бесплатными пробными занятиями.
«1С:Зарплата и управление персоналом» от НИИДПО: курс с «живыми» вебинарами от специалистов в сфере бухгалтерского учета с профессиональным стажем от 25 лет.
«Бухгалтер по заработной плате» от МИПО: восьмимесячный курс с поддержкой персонального куратора от школы, в которой обучают своих сотрудников ВТБ, «Роснефть» и Lenovo (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
«Инструменты бухгалтера. 1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП» от Skillbox: курс, слушатели которого получат бесплатный доступ к системам «1С:Бухгалтерия», «1С:Зарплата и управление персоналом 8» и смогут практиковаться в них под руководством бухгалтера с 20-летним стажем (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).
«Экономист по труду и заработной плате» от «Русской школы управления»: четырехдневный семинар для экономистов по труду, специалистов по персоналу, сотрудников кадровых служб, руководителей компаний и отделов, владельцев бизнеса.
«НДС и зарплатные налоги» от Moscow Business School: курс интенсивной подготовки с тестированием и разбором судебных споров от кандидата экономических наук (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 10%).
«Бухгалтер по заработной плате» от «Института профессионального образования»: курс с получением диплома о профессиональной переподготовке, международного диплома ID и доступом к образовательной платформе «Юрайт» в подарок (промокод GDEKURS — скидка 10%).
«Бухгалтер по расчету заработной платы» от АПОК: курс с возможностью обучения по индивидуальной программе, составленной под запросы конкретного студента.
«Расчеты с персоналом по оплате труда» от «Контур.Школы»: курс для бухгалтеров и руководителей организаций с поддержкой куратора и выдачей сертификата ИПБР.
Среди платных онлайн-курсов смогут выбрать подходящую программу и начинающие специалисты, и бухгалтеры с опытом. Также обучение подойдет предпринимателям и руководителям. Есть курсы, на которых научат работе в конкретных программах для бухгалтеров по зарплате — например, в «1С:Зарплата и управление персоналом 8». По окончании обучения студенты получат удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.
1. «Бухгалтер» — Eduson Academy
Студенты освоят Excel и «1С:Бухгалтерия 8.3» на продвинутом уровне. Узнают, как вести документацию, отправлять отчетность с учетом актуальных требований, производить расчеты с поставщиками для ООО и ИП, начислять зарплаты сотрудникам. Научатся анализировать финансовые отчеты и контролировать денежные потоки. Разберутся в ведении учета активов, товаров, работ и услуг. Поймут, как управлять сразу несколькими проектами на фрилансе.
Обучение проходит в индивидуальном темпе. Поддержка куратора доступна в течение года. Все студенты получат индивидуальную консультацию от эксперта с опытом работы более 30 лет. На ней смогут задать любой вопрос по 1С или бухгалтерскому учету, проанализировать случай из практики или получить карьерный совет.
Также слушатели получат 40 шаблонов, список нормативных документов и инструкции-ускорители решения любых бухгалтерских задач.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 3816 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от двух месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, занятия на онлайн-тренажерах Excel и 1С.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и диплом Eduson Academy.
Помощь с трудоустройством: содействие в поиске вакансий, составление резюме, подготовка к собеседованию.
Программа:
Первичная документация.
Нематериальные активы в бухгалтерском учете.
Оборотные активы.
Учет кассовых и банковских операций.
Учет основных средств и расчетов по оплате труда.
Учет НДС.
Закрытие периода.
Достоинства:
Возможность оформить налоговый вычет.
Бессрочный доступ к курсу.
Поддержка личного куратора.
Опытные преподаватели — практикующие бухгалтеры со стажем работы от пяти лет в таких компаниях, как X5 Retail Group, «Лента», «Дикси».
Помощь с трудоустройством.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Бухгалтерский и налоговый учет на практике в 1С» — FINFED
На курсе научат регистрировать организации, формировать бухгалтерский баланс и отчетность, корректно отражать доходы и расходы, закрывать расчетный период. Студенты разберутся в основных первичных документах и бухгалтерских проводках. Изучат классификацию расходов и научатся вести учет запасов. Узнают, как вести полноценный кадровый учет, рассчитывать зарплаты, начислять налоги и взносы. Поймут, как сдавать все виды отчетности на ОСНО и УСН.
Курс разработали эксперты с опытом работы от пяти лет. Программа включает в себя 256 академических часов теории с одновременной практикой в программе 1С, к которой получат доступ все студенты. Есть тариф с поддержкой индивидуального наставника и бессрочным доступом к закрытому клубу бухгалтеров.
Познакомиться с программой можно на двух бесплатных занятиях. Длительность обучения — три месяца. Можно пройти сжатый курс за один месяц.
Цена полностью: от 26 990 рублей.
Цена в рассрочку: от 2249 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 1 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические занятия, домашние занятия.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Бухгалтерские проводки, двойная запись.
Расчеты с подотчетными лицами.
Производство, себестоимость, НПЗ.
Бухгалтерская отчетность. Формирование баланса через решение сквозной задачи.
Налоговые режимы.
ОСНО. НДС. Налог на прибыль.
Достоинства:
Рассрочка.
Опытные преподаватели.
Бесплатные пробные занятия.
Возможность участвовать в «живых» вебинарах с преподавателями.
Помощь с трудоустройством.
Недостатки:
Доступ к курсу остается не навсегда.
4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте yandex.ru.
3. «1С:Зарплата и управление персоналом» — НИИДПО
Курс повышения квалификации, на котором студенты научатся формировать отчеты и справки, вести кадровый учет, рассчитывать зарплаты и составлять штатные расписания в программе «1С:Зарплата и управление персоналом». Разберутся в настройках и операциях в системе, поймут, как настраивать ее под конкретную задачу. Узнают, как оценивать оптимальную численность работников на основании штатного расписания, размеров прибыли и расходов на зарплату.
Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер» и на основе требований федеральных государственных образовательных стандартов.
Помимо изучения основных учебных материалов, студенты смогут участвовать в «живых» вебинарах. За каждое посещенное мероприятие выдается отдельный сертификат. А еще слушатели получат доступ к архиву из более чем 10 000 вебинаров на период обучения и 90 дней после него.
Цена полностью: 6300 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 4 недель.
Порог входа: для опытных.
Формат: текстовые лекции, онлайн-вебинары, практические занятия, тестирование.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Простейшие операции при работе с формами в «1С:Зарплата и управление персоналом».
Ведение учета с использованием системы «1С:Зарплата и управление персоналом».
Формирование структуры предприятия и штатного расписания.
Расчет и выплата заработной платы.
Формирование отчетов.
Формирование справок.
Достоинства:
Бессрочный доступ к курсу.
«Живые» вебинары с обратной связью от преподавателя.
Доступ к архиву вебинаров.
Опытные преподаватели — специалисты в сфере бухгалтерского учета с профессиональным стажем работы от 25 лет.
Недостатки:
Доступ к курсу остается не навсегда.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы НИИДПО: «Практикум по расчету заработной платы».
4. «Бухгалтер по заработной плате» — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Студенты научатся рассчитывать зарплатные налоги и взносы, уплачивать их и формировать отчетность. Разберутся в особенностях расчета отпускных, оплаты больничных листов, а также выплат, причитающихся сотруднику при увольнении. Рассмотрят специфику начислений и выплат работникам по договорам гражданско-правового характера. Изучат основы финансового и управленческого учета. На практике узнают, как работать в программе 1С.
В МИПО обучают своих сотрудников такие компании, как ВТБ, «Роснефть» и Lenovo. Курс будет полезен начинающим и действующим бухгалтерам, а также предпринимателям.
На протяжении всего обучения каждого студента сопровождает персональный куратор. Для поступления необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования. Длительность курса — восемь месяцев. Есть возможность ускорить обучение в два раза.
Цена полностью: от 34 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 2900 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеоуроки, онлайн-вебинары, записи вебинаров, практические занятия, тестирование.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом ID, сертификат о прохождении курса.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы бухгалтерского учета.
Бухгалтерский (финансовый) учет.
Бухгалтерский управленческий учет.
Практикум по 1С.
Бухгалтерская финансовая отчетность.
Достоинства:
Рассрочка.
Возможность оформить налоговый вычет.
«Живые» вебинары с обратной связью от преподавателя.
Опытные преподаватели — специалисты в сфере бухгалтерского учета с профессиональным стажем от 7 до 25 лет.
Возможность окончить курс экстерном.
Недостатки:
Необходимо наличие законченного среднего профессионального или высшего образования.
4,5 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Инструменты бухгалтера. “1С:Бухгалтерия”, “1С:ЗУП”» — Skillbox
На курсе научат настраивать программы «1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8» и вести в них бухгалтерский, кадровый и налоговый учет. Расскажут, как автоматизировать работу и формировать отчетность для контролирующих органов. Студенты узнают, как оформлять первичную документацию и формировать оборотно-сальдовую ведомость. Поймут, как начислять зарплату, рассчитывать НДФЛ и страховые взносы.
Слушатели получат бесплатный доступ к системам «1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8» на весь период обучения и смогут практиковаться в них под руководством бухгалтера с 20-летним стажем. Выполнят домашние задания и получат по ним обратную связь от кураторов.
По прохождении трех модулей программы получат в подарок годичный доступ к курсу по английскому языку с методикой ускоренного запоминания слов и грамматики.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 5467 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические занятия, домашние задания.
Документ об окончании: сертификат Skillbox и свидетельство о прохождении курса от 1С.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
«1С:Бухгалтерия 8», редакция 3.0.
Материальный учет. Складские операции.
Закрытие периода. Формирование отчетов для анализа.
«1С:Зарплата и управление персоналом».
Кадровый учет. Прием на работу.
Алгоритм расчета зарплаты.
Налоги и отчеты.
Достоинства:
Бессрочный доступ к курсу.
Возможность оформить налоговый вычет.
«Живые» вебинары с обратной связью от преподавателя.
Опытный преподаватель — практикующий бухгалтер со стажем более 20 лет.
Доступ к урокам английского языка на год в подарок.
Рассрочка.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Экономист по труду и заработной плате» — «Русская школа управления»
Студенты научатся планировать фонд оплаты труда и управлять зарплатами. Разберутся в расчетах и оформлении выплат работникам с учетом последних изменений в законодательстве. Освоят грейдирование — формирование групп должностей по определенным критериям. Поймут, как выстраивать зарплатные диапазоны и выбирать политику оплаты относительно рынка. Научатся анализировать и оценивать должности по балльно-факторной методике.
Курс адресован экономистам по труду, специалистам по персоналу, сотрудникам кадровых служб, руководителям компаний и отделов, владельцам бизнеса. Преподаватели — бизнес-тренеры, консультанты, эксперты в области управления персоналом и бизнес-процессами с опытом работы от 15 лет.
Программа включает в себя онлайн-вебинары с обратной связью от преподавателей. Записи трансляций доступны в личном кабинете в течение 30 дней.
Цена полностью: от 60 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 5000 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 4 дня.
Порог входа: для опытных.
Формат: вебинары, практические занятия, домашние задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Актуальные изменения в трудовом законодательстве и кадровом делопроизводстве.
Правовое регулирование оплаты труда.
Локальные акты по оплате труда.
Должностные инструкции.
Система грейдирования должностей.
Разработка системы премирования.
Достоинства:
Бессрочный доступ к текстовым учебным материалам в личном кабинете.
Возможность оформить налоговый вычет.
«Живые» вебинары с обратной связью от преподавателя.
Опытные преподаватели — практикующий бухгалтер со стажем более 20 лет.
Рассрочка.
Недостатки:
Доступ к видеозаписям доступен в течение 30 дней после обучения.
4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «НДС и зарплатные налоги» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).
Курс по последним изменениям в налоговом законодательстве, на котором затрагиваются наиболее востребованные темы НДС и зарплатных налогов. Студентов научат уменьшать налоговую нагрузку и расскажут о последних изменениях в сфере выплаты и расчета заработной платы, исчислений НДС и страховых взносов. Также слушатели узнают, как оформлять и рассчитывать выплаты по гражданско-правовому договору, и разберутся в особенностях приема на работу иностранцев.
Программа предполагает интенсивную подготовку с тестированием и разбором судебных споров. Курс ведет кандидат экономических наук, консультант аудиторских компаний.
Длительность обучения — 18 академических часов, из которых 8 часов занимают вебинары, а 10 часов — видеоуроки. Дополнительно студенты получат комплект электронных авторских материалов, доступ к закрытому бизнес-клубу, участие в программе привилегий Moscow Business School.
Цена полностью: 21 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 913 рублей в месяц.
Длительность: 18 академических часов.
Порог входа: для опытных.
Формат: вебинары, видеоуроки.
Документ об окончании: сертификат Moscow Business School или удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: доступ к вакансиям от партнеров школы.
Программа:
Актуальная информация по исчислениям НДС и страховым взносам.
Последние изменения по вопросам выплаты и расчета заработной платы.
Оформление и расчет выплаты по ГПД и прием на работу иностранцев.
Оплата больничных, декретных, пособий, имущественных вычетов.
Шаблоны нового отчета 6-НДФЛ в соответствии с разъяснениями Минфина, ФНС и Минтруда.
Достоинства:
Рассрочка.
«Живые» вебинары с обратной связью от преподавателя.
Дополнительные бонусы — доступ к закрытому бизнес-клубу, участие в программе привилегий Moscow Business School.
Опытный преподаватель.
Бесплатный пробный урок.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Бухгалтер по заработной плате» — «Институт профессионального образования»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Студенты изучат основы бухгалтерского, финансового и управленческого учета и научатся работать в 1С. Разберутся в налогах и налогообложении. Узнают о видах и формах заработной платы, а также о системах оплаты труда. Научатся рассчитывать средний заработок и рассмотрят виды удержаний из заработной платы работников. Освоят бухгалтерскую финансовую и статистическую отчетность. Познакомятся с правилами профессиональной этики бухгалтеров и аудиторов.
Курс ведут кандидаты экономических наук, бизнес-тренеры, налоговые консультанты. Программа рассчитана на восьмимесячный срок обучения. Можно пройти курс в ускоренном темпе — за четыре месяца. В подарок студенты получат доступ к образовательной платформе urait.ru.
Для поступления необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования. Выпускники смогут работать на должности «Бухгалтер по заработной плате».
Цена полностью: от 34 900 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 4 месяцев.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеоуроки, текстовые лекции, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом ID.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Бухгалтерский управленческий учет.
Практикум по 1С.
Бухгалтерская финансовая отчетность.
Статистическая отчетность.
Основы законодательства Российской Федерации в сфере бухгалтерского учета.
Зарплата и управление персоналом.
Достоинства:
Рассрочка.
Поддержка персонального куратора.
Опытные преподаватели.
Возможность окончить курс экстерном.
Доступ к платформе urait.ru в подарок.
Недостатки:
Необходимо наличие законченного среднего профессионального или высшего образования.
4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Бухгалтер по расчету заработной платы» — АПОК
На курсе научат вести кадровые документы организации, принимать и контролировать первичную документацию по зарплате и готовить ее к счетной обработке. Расскажут, как начислять налоги и взносы, рассчитывать выплаты по отпускам и больничным листам. Студенты научатся оформлять бухгалтерскую отчетность и освоят работу в программе «1С:Бухгалтерия». Рассмотрят методы формирования налоговой отчетности за определенный период.
Обучение проходит на собственной онлайн-платформе школы. Можно осваивать курс по индивидуальной программе, составленной под запросы конкретного студента.
Для поступления необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования. По окончании обучения слушатели проходят итоговое тестирование.
Цена полностью: от 29 990 рублей.
Цена в рассрочку: от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 1 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: электронные учебники с лекциями и презентациями.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Бухгалтерский (финансовый) учет.
Бухгалтерский управленческий учет.
Налоги и налогообложение.
Виды заработной платы, формы и системы оплаты труда.
Бухгалтерская финансовая отчетность.
Статистическая отчетность.
Практикум по 1С.
Достоинства:
Рассрочка.
Возможность оформить налоговый вычет.
Возможность обучаться по индивидуальной программе.
Бесплатная консультация.
Недостатки:
Нет «живых» вебинаров.
Необходимо наличие законченного среднего профессионального или высшего образования.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Расчеты с персоналом по оплате труда» — «Контур.Школа»
Студенты научатся правильно устанавливать и выплачивать зарплату, производить удержания из нее. Разберутся в оплате труда при суммированном учете рабочего времени. Рассмотрят все части зарплаты: основную, компенсационную и стимулирующую. Узнают, как платить налоги и страховые взносы. Поймут, как выполнять расчеты в сложных ситуациях с использованием любой автоматизированной системы или без нее.
Курс будет полезен бухгалтерам по зарплате и руководителям. Программа составлена с учетом нововведений трудового и налогового законодательства и соответствует требованиям профстандарта «Бухгалтер» с кодом А.
Преподаватели — эксперты в сфере налогообложения и трудового законодательства с опытом работы от 15 лет. Можно проходить обучение в мобильном приложении. Всем студентам доступна поддержка куратора.
Цена полностью: 16 500 рублей.
Цена в рассрочку: 2750 рублей в месяц на 6 месяцев.
Длительность: 6 недель.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеоуроки, текстовые методические материалы, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Расчет заработной платы.
Средний заработок.
Удержания из зарплаты и ее выплата.
НДФЛ и страховые взносы.
Зарплата. Особые вопросы.
Итоговый тест.
Достоинства:
Рассрочка.
Возможность оформить налоговый вычет.
Опытные преподаватели.
Поддержка куратора.
Недостатки:
Нет «живых» вебинаров.
4,9 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Еще 5 онлайн-курсов для бухгалтера по зарплате
Дополнили статью онлайн-курсами, на которых можно освоить профессию бухгалтера по заработной плате, актуализировать знания или получить дополнительные навыки. Можно выбрать курс с бесплатным пробным периодом. Есть школы, в которых помогают с трудоустройством. Добавили комплексную учебную программу подготовки бухгалтеров с нуля, состоящую из нескольких курсов.
1. «Азбука расчета зарплаты» — Дина Краснова
Цена: от 5970 рублей.
Обратная связь: в зависимости от тарифа.
О чем курс
На практических примерах студенты освоят расчет заработной платы, пособий, отпускных, НДФЛ, страховых взносов. Программа включает в себя теоретические занятия и видеоуроки по работе в программах «1С:Зарплата и управление персоналом» и «1С:Бухгалтерия предприятия» с пошаговыми инструкциями. Дополнительно студенты получат образцы документов с примерами заполнения, которые можно смоделировать для своей ситуации.
Для поступления желательно иметь общее представление об инструментах бухгалтерского учета — счетах и составлении проводок. Есть два тарифа на выбор: «Эконом» для самостоятельного обучения и «Комфорт» с ответами на вопросы по урокам и проверкой домашних заданий.
Доступ к учебным материалам сохраняется в течение одного года. По окончании курса «Комфорт» выдается сертификат. Можно получить удостоверение за дополнительную плату.
2. «Бухгалтер по расчету заработной платы» — ЭКОДПО
Цена: от 24 990 рублей или в рассрочку от 2083 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: нет.
О чем курс
Студенты изучат основы бухгалтерского, финансового и управленческого учета, научатся работать в 1С. Разберутся в видах и формах заработной платы, а также в системах оплаты труда. Научатся оформлять и отправлять отчетность. Познакомятся с основами законодательства Российской Федерации в сфере бухгалтерского учета, а также с нормами профессиональной этики.
Длительность курса — от полутора месяцев. Требования к поступающим: наличие среднего профессионального или высшего образования.
Есть тарифы с возможностью корректировки дисциплин под запросы студента или обучения по индивидуальной программе. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке.
3. «Бухгалтерский учет и операции по расчету заработной платы в 1С» — «Специалист»
Цена: от 182 490 рублей или в рассрочку по запросу.
Обратная связь: на вебинарах от преподавателя.
О чем курс
Студенты научатся работать в программах «1C:Бухгалтерия 8» и «1С:Зарплата и управление персоналом», редакция 3.1. Узнают, как формировать первичные бухгалтерские документы и учетные регистры. Поймут, как составлять штатное расписание и применять алгоритмы расчета зарплаты, а также вычетов и удержаний из нее. Разберутся в налоговом планировании.
Учебная программа готовит бухгалтеров нуля и состоит из 11 курсов, по прохождении каждого из которых выдается отдельный сертификат. Выпускники, освоившие всю программу, получат диплом о предпрофессиональной подготовке.
Всем студентам доступна индивидуальная карьерная консультация. Записи онлайн-занятий доступны в течение шести месяцев после окончания обучения. Доступ к остальным учебным материалам сохраняется навсегда.
4. «Учет заработной платы и кадров 2024 + “1С: Зарплата и управление персоналом 8.3”» — МГУТУ
Цена: от 11 700 рублей или в рассрочку от 1950 рублей в месяц.
Обратная связь: в зависимости от тарифа.
О чем курс
Курс длительностью 72 академических часа адресован специалистам, имеющим навыки бухгалтерского учета. Студенты узнают, как применять новые расчеты и понятия по страховым взносам, рассчитывать НДФЛ и другие удержания и вычеты по зарплате. Научатся вести кадровый учет. Разберутся в особенностях гражданско-правовых договоров и отношений с самозанятыми гражданами. Поймут, как расчитывать оплату труда и больничных листов, отпускные.
Курс ведут главные бухгалтеры, аудиторы, сертифицированные преподаватели 1С, эксперты по налогам и сборам. Дополнительно к лекциям студенты получат более 35 шаблонов инструкций и таблиц, полезных для работы.
Курс включает в себя поддержку в трудоустройстве: помощь в составлении резюме, подготовку к собеседованию, отправку резюме партнерам и в кадровые агентства.
5. «Учет зарплаты и кадров 2024 + “1С:ЗУП 8.3”» — РУНО
Цена: от 21 350 рублей или в рассрочку от 2135 рублей в месяц на 10 месяцев.
Обратная связь: от преподавателя в виде ответов на вопросы.
О чем курс
Студентов научат правильно вести кадровые документы. Расскажут, как рассчитывать зарплату при разных видах оплаты труда, например: сверхурочных, праздничных и выходных дней. Слушатели научатся начислять прямые выплаты по больничному листу в СФР, рассчитывать отпускные и оформлять различные виды компенсаций. Узнают, как вести учет командировочных расходов, создавать резервы на отпуска, рассчитывать налоги, взносы и составлять отчетность.
Познакомиться с платформой и методикой обучения можно во время бесплатного семидневного пробного периода. Программа включает в себя видеолекции, практические занятия и тестирование. Каждый теоретический блок сопровождается отработкой навыков в 1С.
Дополнительно студенты получат готовые конспекты, задания, сборники задач, образцы документов. Также слушателям окажут поддержку в трудоустройстве: помогут составить резюме и подготовят к собеседованию.
Бесплатные курсы для бухгалтера по зарплате
Собрали бесплатные курсы и отдельные занятия, на которых научат работать с зарплатами в программах «1С:Зарплата и управление кадрами» и Excel. Видеоуроки размещены на платформе YouTube, что позволит изучать их без предварительной регистрации и возвращаться к ним в любое время.
1. «Расчеты с персоналом» — «Обучение. Просто о сложном»
Урок из расширенного курса, на котором обучают бухгалтерскому учету с нуля. Студенты узнают о формах оплаты труда. Разберутся в особенностях расчетов при работе в сверхурочное и ночное время, выходные и праздничные дни. Поймут, как оплачивать отпуск, больничный лист и рассчитывать работника при увольнении. На конкретных примерах рассмотрят алгоритм расчета и начисления зарплаты.
Длительность: 1 занятие.
Формат: видеоурок.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «”1С:ЗУП 8.3”: понятный самоучитель для начинающих» — «БухЭксперт8»
Курс для начинающих бухгалтеров, на котором научат работе с программой «1С:Зарплата и управление кадрами 8.3». На сквозном примере студенты научатся настраивать в системе интерфейс, кадровый учет, расчет зарплаты и учетную политику. Узнают, как создавать новые должности, изменять оклады и вести электронный кадровый документооборот. Поймут, как работать с плановыми начислениями и индексацией зарплаты.
Длительность: 58 занятий.
Формат: видеоуроки.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Как правильно рассчитать зарплату в 2023 году в “1С:Зарплата и управление персоналом”» — «Scloud — аренда 1C в облаке»
Студентам расскажут, как рассчитать зарплату за первую и вторую половину месяца в программе «1С:Зарплата и управление персоналом». Покажут, как проставить дату выплаты аванса и оклада. Объяснят, что делать, если НДФЛ пропал при заполнении ведомости. Научат отчитываться в СФР.
Длительность: 1 занятие.
Формат: видеоурок.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Excel. Урок 59. Табель и учет рабочего времени. Расчет заработной платы» — «Сделано! О сложном — просто»
Видеоурок, в котором расскажут, как составлять табель и вести учет рабочего времени в Excel. Студенты узнают, как автоматизировать работу в программе, использовать условное форматирование. Научатся работать с датами и днями недели, считать количество рабочих дней и на конкретном примере поймут, как рассчитывать заработную плату.
Длительность: 1 занятие.
Формат: видеоурок.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: для опытных.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «1С:Зарплата и управление персоналом» — «Мой учет»
Курс состоит из 43 видеоуроков длительностью до 7 минут каждый, с практикумом для закрепления полученных знаний и навыков. Студенты научатся заполнять информационную базу. Узнают, как вести кадровый учет: заполнять штатное расписание, фиксировать кадровое перемещение, оформлять прием сотрудника на работу. Изучат порядок расчета и начисления зарплаты и страховых взносов.
Длительность: 43 занятия.
Формат: видеоуроки.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: для опытных.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При выборе курсов ориентировались на целевую аудиторию образовательных программ. Отобрали школы по параметрам:
Порог входа на курс. Среди потенциальных студентов могут быть как начинающие бухгалтеры, так и практикующие специалисты, желающие получить дополнительные навыки. Включили в статью программы для обучения с нуля и практикумы для опытных студентов.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Составили подборку с широким ценовым диапазоном, чтобы каждый смог выбрать программу под свой бюджет.
Бесплатный ознакомительный контент. На пробных занятиях слушатели смогут понять, подходит ли им курс, методика преподавания и подача материала прежде, чем оплатить его.
Формат обучения. Собрали онлайн-курсы, поскольку такой формат обучения позволит осваивать профессию или новые навыки без отрыва от основной деятельности.
Результат обучения на курсе. Получение во время обучения актуальной информации и освоение современного программного обеспечения помогут выпускникам сразу применять новые знания и навыки в работе.
Документ об окончании. Документальное подтверждение прохождения обучения повысит доверие к компетентности сотрудника и поможет ему в карьерном росте. Большинство школ из подборки выдают удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь в трудоустройстве. Добавили в статью курсы, на которых помогут составить резюме, предоставят карьерную консультацию, подготовят к собеседованию. Для начинающих специалистов такая помощь — существенное преимущество при выборе курса.
Экспертность преподавателя. Практикующие эксперты с научными степенями, длительным опытом профессиональной и преподавательской деятельности объясняют материал на реальных примерах. Это помогает студентам легче воспринимать и усваивать новую информацию.
Репутация школы и отзывы выпускников. Длительная деятельность школы на рынке образовательных услуг и положительные отзывы студентов — показатели надежности и профессионального подхода учебного заведения.
Налоговый вычет. В некоторых школах есть возможность вернуть часть денег, потраченных на обучение. При высокой стоимости курса сэкономленная сумма может оказаться существенной.
Какой курс для бухгалтера по расчету заработной платы выбрать
Выбор курса зависит от задач и изначального уровня подготовки студента. Тем, кто осваивает профессию с нуля, подойдут длительные подробные программы. Практикующие бухгалтеры смогут актуализировать знания и получить дополнительные навыки на краткосрочных курсах или отдельных онлайн-занятиях.
«Бухгалтер» от Eduson Academy: курс от практикующих бухгалтеров с опытом работы в X5 Retail Group, «Лента», «Дикси» с бессрочным доступом и помощью в трудоустройстве.
«Бухгалтерский и налоговый учет на практике в 1С» от FINFED: курс с практикой в 1С и бесплатными пробными занятиями.
«1С:Зарплата и управление персоналом» от НИИДПО: курс с «живыми» вебинарами от специалистов в сфере бухгалтерского учета с профессиональным стажем от 25 лет.
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