20 курсов для бухгалтера по расчету заработной платы

Среди платных онлайн-курсов смогут выбрать подходящую программу и начинающие специалисты, и бухгалтеры с опытом. Также обучение подойдет предпринимателям и руководителям. Есть курсы, на которых научат работе в конкретных программах для бухгалтеров по зарплате — например, в «1С:Зарплата и управление персоналом 8». По окончании обучения студенты получат удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

1. «Бухгалтер» — Eduson Academy

Студенты освоят Excel и «1С:Бухгалтерия 8.3» на продвинутом уровне. Узнают, как вести документацию, отправлять отчетность с учетом актуальных требований, производить расчеты с поставщиками для ООО и ИП, начислять зарплаты сотрудникам. Научатся анализировать финансовые отчеты и контролировать денежные потоки. Разберутся в ведении учета активов, товаров, работ и услуг. Поймут, как управлять сразу несколькими проектами на фрилансе.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение проходит в индивидуальном темпе. Поддержка куратора доступна в течение года. Все студенты получат индивидуальную консультацию от эксперта с опытом работы более 30 лет. На ней смогут задать любой вопрос по 1С или бухгалтерскому учету, проанализировать случай из практики или получить карьерный совет.

Также слушатели получат 40 шаблонов, список нормативных документов и инструкции-ускорители решения любых бухгалтерских задач.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 3816 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от двух месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, занятия на онлайн-тренажерах Excel и 1С.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и диплом Eduson Academy.

Помощь с трудоустройством: содействие в поиске вакансий, составление резюме, подготовка к собеседованию.

Программа:

Первичная документация.

Нематериальные активы в бухгалтерском учете.

Оборотные активы.

Учет кассовых и банковских операций.

Учет основных средств и расчетов по оплате труда.

Учет НДС.

Закрытие периода.

Достоинства:

Возможность оформить налоговый вычет.

Бессрочный доступ к курсу.

Поддержка личного куратора.

Опытные преподаватели — практикующие бухгалтеры со стажем работы от пяти лет в таких компаниях, как X5 Retail Group, «Лента», «Дикси».

Помощь с трудоустройством.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Бухгалтерский и налоговый учет на практике в 1С» — FINFED

На курсе научат регистрировать организации, формировать бухгалтерский баланс и отчетность, корректно отражать доходы и расходы, закрывать расчетный период. Студенты разберутся в основных первичных документах и бухгалтерских проводках. Изучат классификацию расходов и научатся вести учет запасов. Узнают, как вести полноценный кадровый учет, рассчитывать зарплаты, начислять налоги и взносы. Поймут, как сдавать все виды отчетности на ОСНО и УСН.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс разработали эксперты с опытом работы от пяти лет. Программа включает в себя 256 академических часов теории с одновременной практикой в программе 1С, к которой получат доступ все студенты. Есть тариф с поддержкой индивидуального наставника и бессрочным доступом к закрытому клубу бухгалтеров.

Познакомиться с программой можно на двух бесплатных занятиях. Длительность обучения — три месяца. Можно пройти сжатый курс за один месяц.

Цена полностью: от 26 990 рублей.

Цена в рассрочку: от 2249 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 1 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические занятия, домашние занятия.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Бухгалтерские проводки, двойная запись.

Расчеты с подотчетными лицами.

Производство, себестоимость, НПЗ.

Бухгалтерская отчетность. Формирование баланса через решение сквозной задачи.

Налоговые режимы.

ОСНО. НДС. Налог на прибыль.

Достоинства:

Рассрочка.

Опытные преподаватели.

Бесплатные пробные занятия.

Возможность участвовать в «живых» вебинарах с преподавателями.

Помощь с трудоустройством.

Недостатки:

Доступ к курсу остается не навсегда.

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте yandex.ru.

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Курс повышения квалификации, на котором студенты научатся формировать отчеты и справки, вести кадровый учет, рассчитывать зарплаты и составлять штатные расписания в программе «1С:Зарплата и управление персоналом». Разберутся в настройках и операциях в системе, поймут, как настраивать ее под конкретную задачу. Узнают, как оценивать оптимальную численность работников на основании штатного расписания, размеров прибыли и расходов на зарплату.

Иллюстрация: freepik/freepik

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер» и на основе требований федеральных государственных образовательных стандартов.

Помимо изучения основных учебных материалов, студенты смогут участвовать в «живых» вебинарах. За каждое посещенное мероприятие выдается отдельный сертификат. А еще слушатели получат доступ к архиву из более чем 10 000 вебинаров на период обучения и 90 дней после него.

Цена полностью: 6300 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 4 недель.

Порог входа: для опытных.

Формат: текстовые лекции, онлайн-вебинары, практические занятия, тестирование.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Простейшие операции при работе с формами в «1С:Зарплата и управление персоналом».

Ведение учета с использованием системы «1С:Зарплата и управление персоналом».

Формирование структуры предприятия и штатного расписания.

Расчет и выплата заработной платы.

Формирование отчетов.

Формирование справок.

Достоинства:

Бессрочный доступ к курсу.

«Живые» вебинары с обратной связью от преподавателя.

Доступ к архиву вебинаров.

Опытные преподаватели — специалисты в сфере бухгалтерского учета с профессиональным стажем работы от 25 лет.

Недостатки:

Доступ к курсу остается не навсегда.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы НИИДПО: «Практикум по расчету заработной платы».

4. «Бухгалтер по заработной плате» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Студенты научатся рассчитывать зарплатные налоги и взносы, уплачивать их и формировать отчетность. Разберутся в особенностях расчета отпускных, оплаты больничных листов, а также выплат, причитающихся сотруднику при увольнении. Рассмотрят специфику начислений и выплат работникам по договорам гражданско-правового характера. Изучат основы финансового и управленческого учета. На практике узнают, как работать в программе 1С.

Иллюстрация: freepik/freepik

В МИПО обучают своих сотрудников такие компании, как ВТБ, «Роснефть» и Lenovo. Курс будет полезен начинающим и действующим бухгалтерам, а также предпринимателям.

На протяжении всего обучения каждого студента сопровождает персональный куратор. Для поступления необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования. Длительность курса — восемь месяцев. Есть возможность ускорить обучение в два раза.

Цена полностью: от 34 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 2900 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 8 месяцев.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеоуроки, онлайн-вебинары, записи вебинаров, практические занятия, тестирование.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом ID, сертификат о прохождении курса.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы бухгалтерского учета.

Бухгалтерский (финансовый) учет.

Бухгалтерский управленческий учет.

Практикум по 1С.

Бухгалтерская финансовая отчетность.

Достоинства:

Рассрочка.

Возможность оформить налоговый вычет.

«Живые» вебинары с обратной связью от преподавателя.

Опытные преподаватели — специалисты в сфере бухгалтерского учета с профессиональным стажем от 7 до 25 лет.

Возможность окончить курс экстерном.

Недостатки:

Необходимо наличие законченного среднего профессионального или высшего образования.

4,5 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

На курсе научат настраивать программы «1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8» и вести в них бухгалтерский, кадровый и налоговый учет. Расскажут, как автоматизировать работу и формировать отчетность для контролирующих органов. Студенты узнают, как оформлять первичную документацию и формировать оборотно-сальдовую ведомость. Поймут, как начислять зарплату, рассчитывать НДФЛ и страховые взносы.

Иллюстрация: freepik/freepik

Слушатели получат бесплатный доступ к системам «1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8» на весь период обучения и смогут практиковаться в них под руководством бухгалтера с 20-летним стажем. Выполнят домашние задания и получат по ним обратную связь от кураторов.

По прохождении трех модулей программы получат в подарок годичный доступ к курсу по английскому языку с методикой ускоренного запоминания слов и грамматики.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 5467 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 4 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические занятия, домашние задания.

Документ об окончании: сертификат Skillbox и свидетельство о прохождении курса от 1С.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

«1С:Бухгалтерия 8», редакция 3.0.

Материальный учет. Складские операции.

Закрытие периода. Формирование отчетов для анализа.

«1С:Зарплата и управление персоналом».

Кадровый учет. Прием на работу.

Алгоритм расчета зарплаты.

Налоги и отчеты.

Достоинства:

Бессрочный доступ к курсу.

Возможность оформить налоговый вычет.

«Живые» вебинары с обратной связью от преподавателя.

Опытный преподаватель — практикующий бухгалтер со стажем более 20 лет.

Доступ к урокам английского языка на год в подарок.

Рассрочка.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Экономист по труду и заработной плате» — «Русская школа управления»

Студенты научатся планировать фонд оплаты труда и управлять зарплатами. Разберутся в расчетах и оформлении выплат работникам с учетом последних изменений в законодательстве. Освоят грейдирование — формирование групп должностей по определенным критериям. Поймут, как выстраивать зарплатные диапазоны и выбирать политику оплаты относительно рынка. Научатся анализировать и оценивать должности по балльно-факторной методике.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс адресован экономистам по труду, специалистам по персоналу, сотрудникам кадровых служб, руководителям компаний и отделов, владельцам бизнеса. Преподаватели — бизнес-тренеры, консультанты, эксперты в области управления персоналом и бизнес-процессами с опытом работы от 15 лет.

Программа включает в себя онлайн-вебинары с обратной связью от преподавателей. Записи трансляций доступны в личном кабинете в течение 30 дней.

Цена полностью: от 60 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 5000 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 4 дня.

Порог входа: для опытных.

Формат: вебинары, практические занятия, домашние задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Актуальные изменения в трудовом законодательстве и кадровом делопроизводстве.

Правовое регулирование оплаты труда.

Локальные акты по оплате труда.

Должностные инструкции.

Система грейдирования должностей.

Разработка системы премирования.

Достоинства:

Бессрочный доступ к текстовым учебным материалам в личном кабинете.

Возможность оформить налоговый вычет.

«Живые» вебинары с обратной связью от преподавателя.

Опытные преподаватели — практикующий бухгалтер со стажем более 20 лет.

Рассрочка.

Недостатки:

Доступ к видеозаписям доступен в течение 30 дней после обучения.

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «НДС и зарплатные налоги» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

Курс по последним изменениям в налоговом законодательстве, на котором затрагиваются наиболее востребованные темы НДС и зарплатных налогов. Студентов научат уменьшать налоговую нагрузку и расскажут о последних изменениях в сфере выплаты и расчета заработной платы, исчислений НДС и страховых взносов. Также слушатели узнают, как оформлять и рассчитывать выплаты по гражданско-правовому договору, и разберутся в особенностях приема на работу иностранцев.

Иллюстрация: freepik/freepik

Программа предполагает интенсивную подготовку с тестированием и разбором судебных споров. Курс ведет кандидат экономических наук, консультант аудиторских компаний.

Длительность обучения — 18 академических часов, из которых 8 часов занимают вебинары, а 10 часов — видеоуроки. Дополнительно студенты получат комплект электронных авторских материалов, доступ к закрытому бизнес-клубу, участие в программе привилегий Moscow Business School.

Цена полностью: 21 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 913 рублей в месяц.

Длительность: 18 академических часов.

Порог входа: для опытных.

Формат: вебинары, видеоуроки.

Документ об окончании: сертификат Moscow Business School или удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: доступ к вакансиям от партнеров школы.

Программа:

Актуальная информация по исчислениям НДС и страховым взносам.

Последние изменения по вопросам выплаты и расчета заработной платы.

Оформление и расчет выплаты по ГПД и прием на работу иностранцев.

Оплата больничных, декретных, пособий, имущественных вычетов.

Шаблоны нового отчета 6-НДФЛ в соответствии с разъяснениями Минфина, ФНС и Минтруда.

Достоинства:

Рассрочка.

«Живые» вебинары с обратной связью от преподавателя.

Дополнительные бонусы — доступ к закрытому бизнес-клубу, участие в программе привилегий Moscow Business School.

Опытный преподаватель.

Бесплатный пробный урок.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Бухгалтер по заработной плате» — «Институт профессионального образования»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Студенты изучат основы бухгалтерского, финансового и управленческого учета и научатся работать в 1С. Разберутся в налогах и налогообложении. Узнают о видах и формах заработной платы, а также о системах оплаты труда. Научатся рассчитывать средний заработок и рассмотрят виды удержаний из заработной платы работников. Освоят бухгалтерскую финансовую и статистическую отчетность. Познакомятся с правилами профессиональной этики бухгалтеров и аудиторов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс ведут кандидаты экономических наук, бизнес-тренеры, налоговые консультанты. Программа рассчитана на восьмимесячный срок обучения. Можно пройти курс в ускоренном темпе — за четыре месяца. В подарок студенты получат доступ к образовательной платформе urait.ru.

Для поступления необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования. Выпускники смогут работать на должности «Бухгалтер по заработной плате».

Цена полностью: от 34 900 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 4 месяцев.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеоуроки, текстовые лекции, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом ID.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Бухгалтерский управленческий учет.

Практикум по 1С.

Бухгалтерская финансовая отчетность.

Статистическая отчетность.

Основы законодательства Российской Федерации в сфере бухгалтерского учета.

Зарплата и управление персоналом.

Достоинства:

Рассрочка.

Поддержка персонального куратора.

Опытные преподаватели.

Возможность окончить курс экстерном.

Доступ к платформе urait.ru в подарок.

Недостатки:

Необходимо наличие законченного среднего профессионального или высшего образования.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Бухгалтер по расчету заработной платы» — АПОК

На курсе научат вести кадровые документы организации, принимать и контролировать первичную документацию по зарплате и готовить ее к счетной обработке. Расскажут, как начислять налоги и взносы, рассчитывать выплаты по отпускам и больничным листам. Студенты научатся оформлять бухгалтерскую отчетность и освоят работу в программе «1С:Бухгалтерия». Рассмотрят методы формирования налоговой отчетности за определенный период.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение проходит на собственной онлайн-платформе школы. Можно осваивать курс по индивидуальной программе, составленной под запросы конкретного студента.

Для поступления необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования. По окончании обучения слушатели проходят итоговое тестирование.

Цена полностью: от 29 990 рублей.

Цена в рассрочку: от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 1 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: электронные учебники с лекциями и презентациями.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Бухгалтерский (финансовый) учет.

Бухгалтерский управленческий учет.

Налоги и налогообложение.

Виды заработной платы, формы и системы оплаты труда.

Бухгалтерская финансовая отчетность.

Статистическая отчетность.

Практикум по 1С.

Достоинства:

Рассрочка.

Возможность оформить налоговый вычет.

Возможность обучаться по индивидуальной программе.

Бесплатная консультация.

Недостатки:

Нет «живых» вебинаров.

Необходимо наличие законченного среднего профессионального или высшего образования.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Студенты научатся правильно устанавливать и выплачивать зарплату, производить удержания из нее. Разберутся в оплате труда при суммированном учете рабочего времени. Рассмотрят все части зарплаты: основную, компенсационную и стимулирующую. Узнают, как платить налоги и страховые взносы. Поймут, как выполнять расчеты в сложных ситуациях с использованием любой автоматизированной системы или без нее.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс будет полезен бухгалтерам по зарплате и руководителям. Программа составлена с учетом нововведений трудового и налогового законодательства и соответствует требованиям профстандарта «Бухгалтер» с кодом А.

Преподаватели — эксперты в сфере налогообложения и трудового законодательства с опытом работы от 15 лет. Можно проходить обучение в мобильном приложении. Всем студентам доступна поддержка куратора.

Цена полностью: 16 500 рублей.

Цена в рассрочку: 2750 рублей в месяц на 6 месяцев.

Длительность: 6 недель.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеоуроки, текстовые методические материалы, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Расчет заработной платы.

Средний заработок.

Удержания из зарплаты и ее выплата.

НДФЛ и страховые взносы.

Зарплата. Особые вопросы.

Итоговый тест.

Достоинства:

Рассрочка.

Возможность оформить налоговый вычет.

Опытные преподаватели.

Поддержка куратора.

Недостатки:

Нет «живых» вебинаров.

4,9 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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