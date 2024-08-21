15 тренингов по созданию и ведению бизнеса с нуля

Собрали платные и бесплатные курсы по организации и продвижению бизнеса с нуля. В школах можно получить знания и навыки, которые необходимы для успешного старта или повышения квалификации персонала.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила тренинги по открытию и ведению бизнеса с нуля от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 бизнес-тренингов по созданию и ведению бизнеса с нуля
«Корпоративное обучение под задачи вашего бизнеса» от «Нетологии»: курсы с готовыми программами или обучение по индивидуальному плану с адаптацией под задачи конкретного бизнеса (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
«Бизнес-тренинги, семинары, курсы» от Moscow Business School: онлайн- и офлайн-обучение от преподавателей — кандидатов наук, экспертов-практиков и опытных бизнес-тренеров (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 10%).
«Бизнес-тренинги, курсы повышения квалификации» от «Русской школы управления»: обучение развитию бизнеса в различных направлениях с большим количеством практических занятий.
«Онлайн-обучение сотрудников под цели и задачи бизнеса» от «Контур.Школы»: курсы по подготовке персонала для решения бизнес-задач с возможностью оформить годовую подписку на обучение сотрудников.
«Корпоративное обучение для бизнеса» от SF Education: курсы по развитию компетенции и экспертных навыков у сотрудников и руководителей бизнеса с обратной связью от преподавателей (промокод GdeKurs — скидка 60% на обучение).
«Семинары и курсы повышения квалификации» от ITC Group: корпоративное или индивидуальное обучение с возможностью получить именной сертификат или удостоверение о повышении квалификации.
«Руководитель корпоративного обучения» от Topcareer: курс, на котором научат выстраивать управление корпоративным обучением от преподавателя с опытом в развитии, оценке и обучении персонала более десяти лет.
«Корпоративное обучение» от школы «Король говорит!»: курсы по обучению продажам, ораторскому искусству, публичному выступлению и переговорам от школы, в которой обучают своих сотрудников METRO, «Газпром» и «ВКонтакте».
«Бесплатные материалы» от Moscow Business School: вебинары по финансовой грамотности, телемаркетингу и практической психологии личности в сфере бизнеса.
«Бесплатные бизнес-курсы» от City Business School: курсы по определению уровня знаний в бизнес-сфере, где подскажут направление для дальнейшего развития навыков.
Бизнес-тренинги по созданию и ведению бизнеса
Собрали десять платных курсов, которые предлагают различные форматы обучения: онлайн и в аудиториях школ. Есть программы для новичков и тех, у кого уже есть законченное среднее специальное или высшее образование. Многие школы не только предлагают готовые программы, но и могут разработать индивидуальный план обучения.
1. «Корпоративное обучение под задачи вашего бизнеса» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Курсы корпоративного обучения маркетингу, управлению продажами, цифровым навыкам и анализу бизнес-стратегий. Школа также предлагает индивидуальное изменение готовых программ в соответствии с потребностями и целями конкретного проекта.
Обучение проводится как в мини-группах от четырех человек, так и для больших коллективов. Уроки можно проходить на собственной платформе школы или через корпоративное приложение в формате SCORM.
Преподаватели уже подготовили специалистов компаний «Самолет», «Северсталь», «Россельхозбанк» и АЭБ.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 4 часов.
Порог входа: для специалистов.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.
Документ об окончании: сертификат, диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программы:
Обучение сотрудников по готовым программам.
Наполнение корпоративной LMS-платформы курсами в формате SCORM.
Развитие руководителей. Аналог мини-МВА.
Развитие практических навыков и компетенций. Интенсивы для групп от четырех человек.
Достоинства:
Бесплатный демодоступ в HR-кабинет на семь дней.
Формат обучения и расписание подбираются под график студента.
Адаптация программы под цели бизнеса.
Преподаватели — ведущий продуктовый аналитик в «Т-Банке», руководитель группы поисковой базы VK, сертифицированный тренер Microsoft.
Поддержка сотрудников и обратная связь на протяжении всего обучения.
Недостатки:
Не обнаружены..
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Бизнес-тренинги, семинары, курсы» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).
Школа предлагает корпоративное обучение по различным бизнес-направлениям в рамках программам MBA, mini-MBA, профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Студенты смогут изучить основы управленческой и проектной деятельности, а также инвестиционные риски, проведение рекламной кампании и многое другое.
Преподаватели школы — исполнительный директор «Бизнес Аудит Консалтинг», руководитель группы консультантов-единомышленников AL-BPM, руководитель отдела продаж и соучредитель «Акива». У студентов есть возможность перенести дату начала обучения или выбрать другой курс.
Цена полностью: от 1900 рублей.
Цена в рассрочку: от 913 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: от 1 часа.
Порог входа: законченное среднее специальное или высшее образование.
Формат: видеоуроки, тренинги, бизнес-семинары, тесты, дополнительные материалы.
Документ об окончании: сертификат, диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: доступ к вакансиям партнеров школы.
Программы:
Soft skills, развитие личности.
Инвестиции и риск-менеджмент.
Проектная деятельность.
Управление персоналом.
Маркетинг.
Достоинства:
Бесплатное посещение любого короткого курса во время обучения на основной программе.
Поддержка куратора.
За пять дней до начала курса студент вправе отменить свое участие в программе с возвратом полной стоимости за обучение.
Большой выбор программ.
Возврат остатка оплаты возможен на любом этапе обучения.
Недостатки:
Обратная связь от преподавателей только через куратора.
Сокращение срока обучения и перезачет базовых дисциплин, только если у студента есть диплом о высшем экономическом или управленческом образовании.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Бизнес-тренинги, курсы повышения квалификации» — «Русская школа управления»
Большое количество обучающих программ для руководителей, бухгалтеров, специалистов по логистике и юристов. Если сложно самостоятельно выбрать программу, можно пройти короткий тест на профориентацию. По итогу студенты получат в подарок консультацию по выбору направления и мини-видеокурс.
Проходить обучение можно в формате видеокурса или личного присутствия в аудитории школы, а также онлайн. При первом варианте уроки можно проходить согласно индивидуальному графику без отрыва от работы.
При онлайн-обучении студенты получают полный комплект материалов и доступ к библиотеке подкастов в подарок. А в случае личного присутствия в аудитории слушатели могут рассчитывать еще и на прямое общения с преподавателем.
Цена полностью: от 30 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 2 дней.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеоуроки, семинары в школе, домашние задания, тесты, дополнительные материалы.
Документ об окончании: сертификат, диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программы:
Общее управление.
Персонал.
Строительство. Девелопмент.
Финансы и управление.
Производство.
Достоинства:
Бесплатный пробный урок.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Возможность адаптировать видеокурсы под цели и задачи компании.
Доступ к записи трансляции на 30 дней.
Недостатки:
Чтобы получить индивидуальную консультацию от преподавателя, необходимо за три рабочих дня до начала обучения отправить электронное письмо с вопросом своему менеджеру.
При отказе от курса менее чем за пять календарных дней до начала занятий, деньги за обучение не возвращаются.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Онлайн-обучение сотрудников под цели и задачи бизнеса» — «Контур.Школа»
Обучающие программы по различным специальностям: бухгалтерия, маркетинг, информационные технологии. Предлагают несколько форматов обучения: курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, экспресс-курсы от трех до пяти уроков, чтобы освежить знания. Также есть вебинары по разбору актуальных профессиональных тем, статьи с обзором изменений и чек-листами для ежедневной работы.
Можно выбрать один курс или оформить годовую подписку для одновременного обучения трех сотрудников по разным направлениям. Есть три тарифа с разным количеством программ, от пяти до девяти специальностей: «Базовый-3», «Стандарт-3», VIP-3.
Цена полностью: от 9000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 20 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, задания для самопроверки, методические материалы, итоговый тест.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программы:
Бухучет и налоги.
Кадры и HR.
Маркетинг.
Продажи.
Охрана труда.
Достоинства:
Годовая подписка на обучение сотрудников со скидкой.
Персональная поддержка куратора.
Уроки можно проходить на официальном сайте школы или через приложение.
Можно оформить налоговый вычет.
Бесплатные обучающие модули.
Недостатки:
Чтобы задать вопрос эксперту, нужно заполнить специальную форму в личном кабинете.
Документ выдается только в случае успешного прохождения итоговой аттестации по курсу.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Корпоративное обучение для бизнеса» — SF Education
🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение.
Корпоративное обучение для бизнеса в формате подписки. Предоставляют доступ на любой срок ко всем программам и услугам школы. Обучение рассчитано на группу от 25 человек. Также можно приобрести SCORM-пакет или заказать индивидуальный курс под конкретный бизнес.
Преподаватели — менеджер по управлению капиталом «Компании БКС», руководитель аптечной сети «Фармапол», директор по корпоративным вопросам GC Invent. Есть возможность заказать консультацию по выбору курсов или подготовку индивидуальной обучающей программы.
Цена полностью: от 15 015 рублей.
Цена в рассрочку: от 625 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: от 1 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-лекции, кейсы, практические задания, дополнительные материалы, обратная связь от преподавателей.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программы:
Финансовый аналитик.
Финансовый директор.
Инвестиционный аналитик.
Цифровой финансовый директор.
Банковский бизнес.
Достоинства:
Бесплатный доступ к курсу на три дня.
Участие в еженедельных вебинарах и онлайн-кейсах.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Можно включить в пакет любое количество обучающих программ.
Доступ к закрытому чату с преподавателями и экспертами.
Недостатки:
Передавать доступ к курсам другим лицам можно не более двух раз до момента окончания подписки.
Документ выдается только в случае успешного выполнения (на 60%) всех заданий и тестов.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Семинары и курсы повышения квалификации» — ITC Group
Более 20 направлений для подготовки специалистов в сфере управления, услуг, финансов, промышленности и маркетинга. Студенты будут осваивать разные формы планирования и взаимодействия с персоналом, развивать личные качества и учиться делегировать задачи. Для углубления знаний и повышения квалификации можно записаться на программу mini-MBA.
Преподаватели — кандидаты технических, экономических и юридических наук. Учиться можно в режиме онлайн, в аудиториях школы или в формате открытого семинара. Также школа может организовать корпоративные курсы или разработать индивидуальную программу под целевые требования бизнеса.
Цена полностью: от 31 900 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 16 академических часов
Порог входа: законченное среднее специальное или высшее образование.
Формат: открытые уроки в учебных центрах школы, вебинары, дополнительные материалы.
Документ об окончании: удостоверение или сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программы:
Управление.
HR, кадры.
Финансы.
Маркетинг, реклама, PR.
ISO.
Достоинства:
Можно выбрать формат обучения: онлайн и в аудитории школы.
Постоянная скидка на обучение — 5%.
Общение и обмен опытом с одногруппниками в закрытом чате.
Бумажная версия документа об окончании курса.
Опытные преподаватели — кандидаты технических, экономических и юридических наук.
Недостатки:
Необходимо наличие среднего специального или высшего образования.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Руководитель корпоративного обучения» — Topcareer
На курсе студенты будут осваивать методику построения эффективной системы корпоративного обучения для достижения целевых потребностей бизнеса. Полученные навыки помогут слушателям укрепить корпоративную культуру, правильно замотивировать персонал, защитить бюджет и увеличить прибыль.
Преподаватели — руководитель отдела обучения и развития персонала «Гедеон Рихтер Фарма», начальник корпоративного обучения и развития «Россельхозбанка», HR-консультант «Альфа-Банка». Студентов ждут 26 практических уроков и 30 шаблонов документов для дальнейшей работы.
Цена полностью: 180 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 15 000 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, видеолекции.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программы:
Корпоративное обучение как драйвер трансформации.
Организационный дизайн функции обучения.
Аудит системы обучения в компании.
Формирование стратегий обучения и развития персонала.
Управление бюджетом на обучение и развитие сотрудников.
Достоинства:
«Живое» общение с преподавателями, кураторами и одногруппниками.
Участие в неформальных встречах.
Шаблоны рабочих документов в подарок.
Можно оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Корпоративное обучение» — «Король говорит!»
Корпоративное обучение в промышленной, финансовой, медицинской и строительной сферах. Школа предлагает адаптацию курсов под целевое назначение бизнеса и индивидуальный подход к студентам. Преподаватели уже подготовили специалистов для «Росагролизинг», «ВКонтакте», «Газпром нефть», «Транснефть».
Студенты пройдут мини-тренинги, вебинары, индивидуальную практику. После каждого тренинга школа предоставляет обратную связь по каждому участнику. По окончании обучения выдают рекомендации по дальнейшему развитию.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 7 тренингов.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, мини-практика, практические задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программы:
Продажи.
Переговоры.
Публичные выступления.
Бизнес-игры.
Управление.
Достоинства:
При заказе корпоративного тренинга — подарок на сумму до 50% от стоимости обучения.
Обратная связь по каждому участнику тренинга.
Бесплатная консультация по выбору курсов.
Разработка программы с учетом специфики компании и сотрудников.
По окончании обучения выдают рекомендации по дальнейшему развитию.
Недостатки:
Не выдают документ об окончании обучения.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Онлайн-курсы для ваших сотрудников» — Stepik
Обучение сотрудников программированию, маркетингу, анализу данных, иностранным языкам. Программа включает мини-лекции по темам и большое количество практических заданий с автоматической проверкой.
Школа предлагает несколько форматов сотрудничества: «Депозит», «Сертификат», «Оплата по счету».
В первом случае необходимо внести деньги на счет и расходовать их на приобретение доступов к нужным курсам. Второй вариант — приобретение сертификата определенного номинала для оплаты доступа любого числа сотрудников. «Оплата по счету» — выбор конкретной программы и ее оплата по факту.
Цена полностью: от 800 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 7 часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, домашние задания с проверкой.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программы:
SQL и базы данных.
Python для разработки и анализа данных.
Анализ данных и инструменты визуализации.
Веб-разработка и верстка.
Курсы по программам 1C.
Достоинства:
Уроки можно проходить на официальном сайте школы или через приложение.
Доступ к статистике обучения.
Доступ к курсам сразу после оплаты.
Студенты сами планируют время для прохождения уроков.
Скидка 5% при покупке от пяти доступов и 10% — от десяти.
Недостатки:
Не во всех программах предусмотрены бесплатный пробный урок и выдача сертификата.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Корпоративное онлайн-обучение, бизнес-тренинги и консалтинг» — Katarsis
Корпоративные тренинги и консалтинг для руководителей, владельцев бизнеса и топ-менеджеров с адаптацией под специфику конкретной компании. Обучение проходит в рамках собственной методологии онлайн-тренинга школы. Также предлагается большое количество готовых курсов и возможность заказать индивидуальную программу.
Школа уже подготовила специалистов для таких компаний, как «Пятерочка», «Газпром», «МТБанк», «Русский Север». На сайте можно найти готовые учебные материалы: книги, записи вебинаров и курсов, чек-листы, тесты, статьи и видео.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 3 модулей.
Порог входа: для опытных.
Формат: вебинары, тренинги, бизнес-сессии, дополнительные материалы, консультации.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программы:
Командообразование.
Лидерство.
Менеджмент.
Управление продажами.
Цифровые трансформации.
Достоинства:
Большой выбор обучающих программ.
Доступ к записи каждого тематического модуля для самостоятельного изучения.
Поддержка кураторов.
Общение и обратная связь от экспертов в закрытых чатах.
Адаптация программы под цели бизнеса.
Недостатки:
Не выдают документ об окончании обучения.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте moscow.cataloxy.ru.
Бесплатные бизнес-тренинги
Собрали пять бесплатных курсов для самостоятельного изучения тематических материалов. Такой подход поможет определиться с направлением тренинга и понять уровень интереса к изучаемой области.
1. «Бесплатные материалы» — Moscow Business School
Четыре интенсива по финансовой грамотности, психологии в сфере бизнеса, мотивации персонала и телемаркетингу. Эксперты-практики в области цифровой экономики, бизнес-аналитики и психологи расскажут, как управлять командой, оптимизировать бюджет, мотивировать персонал и выводить компанию на новый уровень. Студенты будут учиться принимать решения в условиях кризиса и быстро устранять внутренние конфликты.
Длительность: 1,5 часа.
Формат: вебинары, практические кейсы.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: для специалистов.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Бесплатные бизнес-курсы» — City Business School
Короткие интенсивы, в которых речь пойдет о карьерном росте и предпринимательских решениях. Вебинары будут интересны руководителям и начинающим специалистам. Студенты смогут ближе познакомиться с преподавателями и обучающей платформой школы. А также оценить уровень личной профессиональной подготовки и проверить свои знания на практических кейсах.
Длительность: от 30 минут.
Формат: вебинары, практические задания.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: для специалистов.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Бесплатные программы обучения» — «Русская школа управления»
В рамках 14 программ студенты узнают, как улучшить качество менеджмента. Научатся принимать управленческие решения и внедрять well-being в компанию. Освоят универсальную модель убеждения на переговорах и бизнес-секреты построения эффективной воронки продаж.
Начать занятия можно с любой удобной даты. Студенты будут проходить уроки и изучать материал по индивидуальному графику обучения в удобном темпе. Видеоконтент и презентации можно посмотреть в период действия доступа к курсу: 30 или 180 дней.
Длительность: в своем темпе.
Формат: видеолекции и тестирования.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Платформа для бизнеса» — «Деловая среда»
Платформа с текстовыми материалами по теме развития бизнеса в разных направлениях. Материалы будут интересны руководителям, управляющим и начинающим бизнесменам. Студенты могут изучить информацию о налоговых изменениях, истории предпринимательства и провальных идеях. Статьи не только помогут в развитии компании, но и позволят предотвратить серьезные ошибки при принятии управленческих решений.
Длительность: в своем темпе.
Формат: текстовые лекции.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Бизнес-сообщество для предпринимателей» — «Точка | Нетворк»
Платформа, на которой можно бесплатно обмениваться опытом со специалистами из разных сфер, находить партнеров и получать обратную связь по бизнес-идеям от экспертов и потенциальных клиентов. Подбор собеседников происходит каждую неделю на основании анализа профилей участников. Также можно самостоятельно найти партнера по интересам через поиск.
Участники платформы получают доступ к книжному бизнес-клубу и общим чатам для предпринимателей, специалистов по маркетплейсам и ВЭД.
Длительность: в своем темпе.
Формат: вебинары, онлайн-встречи, дополнительные материалы.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: для предпринимателей.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
Выбор тренингов по открытию и ведению бизнеса с нуля проходит на базе изучения и анализа большого числа образовательных ресурсов. Чтобы студенты получили нужные знания и повысили свою компетенцию, приняли во внимание следующие критерии отбора:
Порог входа на курс. Возможность пройти обучение с нуля и без высшего или среднего профессионального образования привлекает начинающих специалистов.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Цена часто является основополагающим фактором при принятии решения о приобретении курса. А возможность оплатить обучение в рассрочку делает программу доступной для широкого круга лиц.
Бесплатный ознакомительный контент. Если студент может предварительно познакомиться с преподавателями и обучающей платформой, ему будет проще принять решение о приобретении курса.
Формат обучения и обратной связи. Простая и понятная подача материала, а также возможность обратиться к преподавателю способствуют лучшему усвоению программы.
Документ об окончании. Если школа предоставляет диплом или сертификат о прохождении курса, конкурентоспособность выпускника на рынке труда повышается.
Репутация школы и отзывы выпускников. Период существования школы и хорошие отзывы других студентов формируют положительный имидж школы.
Решение проблемных ситуаций. Бывают случаи, когда студент не имеет возможности посетить урок или хочет поменять обучающую программу. Если школа предоставляет такую возможность, ее привлекательность повышается.
Какой бизнес-тренинг по созданию и ведению бизнеса с нуля выбрать
Бизнес-тренинги — полезный инструмент для получения новых знаний и совершенствования навыков, которые необходимы для открытия и успешного ведения бизнеса. Курсы будут полезны начинающим предпринимателям и специалистам с опытом. При открытии собственного бизнеса с нуля будут полезны следующие курсы:
«Корпоративное обучение под задачи вашего бизнеса» от «Нетологии»: курсы с готовыми программами или обучение по индивидуальному плану с адаптацией под задачи конкретного бизнеса.
«Бизнес-тренинги, семинары, курсы» от Moscow Business School: онлайн- и офлайн-обучение от преподавателей — кандидатов наук, экспертов-практиков и опытных бизнес-тренеров.
«Бизнес-тренинги, курсы повышения квалификации» от «Русской школы управления»: обучение развитию бизнеса в различных направлениях с большим количеством практических занятий.
«Онлайн-обучение сотрудников под цели и задачи бизнеса» от «Контур.Школы»: курсы по подготовке персонала для решения бизнес-задач с возможностью оформить годовую подписку на обучение сотрудников.
«Корпоративное обучение для бизнеса» от SF Education: курсы по развитию компетенции и экспертных навыков у сотрудников и руководителей бизнеса с обратной связью от преподавателей.
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