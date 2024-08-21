15 тренингов по созданию и ведению бизнеса с нуля

Собрали платные и бесплатные курсы по организации и продвижению бизнеса с нуля. В школах можно получить знания и навыки, которые необходимы для успешного старта или повышения квалификации персонала.

Я изучила тренинги по открытию и ведению бизнеса с нуля от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.

« Бесплатные бизнес-курсы » от City Business School: курсы по определению уровня знаний в бизнес-сфере, где подскажут направление для дальнейшего развития навыков.

« Бесплатные материалы » от Moscow Business School: вебинары по финансовой грамотности, телемаркетингу и практической психологии личности в сфере бизнеса.

« Корпоративное обучение » от школы «Король говорит!» : курсы по обучению продажам, ораторскому искусству, публичному выступлению и переговорам от школы, в которой обучают своих сотрудников METRO, «Газпром» и «ВКонтакте».

« Руководитель корпоративного обучения » от Topcareer: курс, на котором научат выстраивать управление корпоративным обучением от преподавателя с опытом в развитии, оценке и обучении персонала более десяти лет.

« Семинары и курсы повышения квалификации » от ITC Group : корпоративное или индивидуальное обучение с возможностью получить именной сертификат или удостоверение о повышении квалификации.

« Корпоративное обучение для бизнеса » от SF Education: курсы по развитию компетенции и экспертных навыков у сотрудников и руководителей бизнеса с обратной связью от преподавателей (промокод GdeKurs — скидка 60% на обучение).

« Онлайн-обучение сотрудников под цели и задачи бизнеса » от «Контур.Школы»: курсы по подготовке персонала для решения бизнес-задач с возможностью оформить годовую подписку на обучение сотрудников.

« Бизнес-тренинги, курсы повышения квалификации » от «Русской школы управления»: обучение развитию бизнеса в различных направлениях с большим количеством практических занятий.

« Бизнес-тренинги, семинары, курсы » от Moscow Business School: онлайн- и офлайн-обучение от преподавателей — кандидатов наук, экспертов-практиков и опытных бизнес-тренеров (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 10%).

« Корпоративное обучение под задачи вашего бизнеса » от «Нетологии» : курсы с готовыми программами или обучение по индивидуальному плану с адаптацией под задачи конкретного бизнеса (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).

Бизнес-тренинги по созданию и ведению бизнеса

Собрали десять платных курсов, которые предлагают различные форматы обучения: онлайн и в аудиториях школ. Есть программы для новичков и тех, у кого уже есть законченное среднее специальное или высшее образование. Многие школы не только предлагают готовые программы, но и могут разработать индивидуальный план обучения.

1. «Корпоративное обучение под задачи вашего бизнеса» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение. Курсы корпоративного обучения маркетингу, управлению продажами, цифровым навыкам и анализу бизнес-стратегий. Школа также предлагает индивидуальное изменение готовых программ в соответствии с потребностями и целями конкретного проекта. Иллюстрация: fanjianhua/freepik Обучение проводится как в мини-группах от четырех человек, так и для больших коллективов. Уроки можно проходить на собственной платформе школы или через корпоративное приложение в формате SCORM. Преподаватели уже подготовили специалистов компаний «Самолет», «Северсталь», «Россельхозбанк» и АЭБ. Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 4 часов.

Порог входа: для специалистов.

Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

Документ об окончании: сертификат, диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет. Программы: Обучение сотрудников по готовым программам.

Наполнение корпоративной LMS-платформы курсами в формате SCORM.

Развитие руководителей. Аналог мини-МВА.

Развитие практических навыков и компетенций. Интенсивы для групп от четырех человек. Достоинства: Бесплатный демодоступ в HR-кабинет на семь дней.

Формат обучения и расписание подбираются под график студента.

Адаптация программы под цели бизнеса.

Преподаватели — ведущий продуктовый аналитик в «Т-Банке», руководитель группы поисковой базы VK, сертифицированный тренер Microsoft.

Поддержка сотрудников и обратная связь на протяжении всего обучения. Недостатки: Не обнаружены.. 4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru. Посмотреть программу курса

2. «Бизнес-тренинги, семинары, курсы» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы). Школа предлагает корпоративное обучение по различным бизнес-направлениям в рамках программам MBA, mini-MBA, профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Студенты смогут изучить основы управленческой и проектной деятельности, а также инвестиционные риски, проведение рекламной кампании и многое другое. Иллюстрация: fanjianhua/freepik Преподаватели школы — исполнительный директор «Бизнес Аудит Консалтинг», руководитель группы консультантов-единомышленников AL-BPM, руководитель отдела продаж и соучредитель «Акива». У студентов есть возможность перенести дату начала обучения или выбрать другой курс. Цена полностью: от 1900 рублей.

Цена в рассрочку: от 913 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: от 1 часа.

Порог вход а: законченное среднее специальное или высшее образование.

Формат: видеоуроки, тренинги, бизнес-семинары, тесты, дополнительные материалы.

Документ об окончании: сертификат, диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: доступ к вакансиям партнеров школы. Программы: Soft skills, развитие личности.

Инвестиции и риск-менеджмент.

Проектная деятельность.

Управление персоналом.

Маркетинг. Достоинства: Бесплатное посещение любого короткого курса во время обучения на основной программе.

Поддержка куратора.

За пять дней до начала курса студент вправе отменить свое участие в программе с возвратом полной стоимости за обучение.

Большой выбор программ.

Возврат остатка оплаты возможен на любом этапе обучения. Недостатки: Обратная связь от преподавателей только через куратора.

Сокращение срока обучения и перезачет базовых дисциплин, только если у студента есть диплом о высшем экономическом или управленческом образовании. 4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru. Посмотреть программу курса

3. «Бизнес-тренинги, курсы повышения квалификации» — «Русская школа управления»

Большое количество обучающих программ для руководителей, бухгалтеров, специалистов по логистике и юристов. Если сложно самостоятельно выбрать программу, можно пройти короткий тест на профориентацию. По итогу студенты получат в подарок консультацию по выбору направления и мини-видеокурс. Иллюстрация: fanjianhua/freepik Проходить обучение можно в формате видеокурса или личного присутствия в аудитории школы, а также онлайн. При первом варианте уроки можно проходить согласно индивидуальному графику без отрыва от работы. При онлайн-обучении студенты получают полный комплект материалов и доступ к библиотеке подкастов в подарок. А в случае личного присутствия в аудитории слушатели могут рассчитывать еще и на прямое общения с преподавателем. Цена полностью: от 30 000 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность : от 2 дней.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеоуроки, семинары в школе, домашние задания, тесты, дополнительные материалы.

Документ об окончании : сертификат, диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет. Программы: Общее управление.

Персонал.

Строительство. Девелопмент.

Финансы и управление.

Производство. Достоинства: Бесплатный пробный урок.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Возможность адаптировать видеокурсы под цели и задачи компании.

Доступ к записи трансляции на 30 дней. Недостатки: Чтобы получить индивидуальную консультацию от преподавателя, необходимо за три рабочих дня до начала обучения отправить электронное письмо с вопросом своему менеджеру.

При отказе от курса менее чем за пять календарных дней до начала занятий, деньги за обучение не возвращаются. 4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru. Посмотреть программу курса

4. «Онлайн-обучение сотрудников под цели и задачи бизнеса» — «Контур.Школа»

Обучающие программы по различным специальностям: бухгалтерия, маркетинг, информационные технологии. Предлагают несколько форматов обучения: курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, экспресс-курсы от трех до пяти уроков, чтобы освежить знания. Также есть вебинары по разбору актуальных профессиональных тем, статьи с обзором изменений и чек-листами для ежедневной работы. Иллюстрация: fanjianhua/freepik Можно выбрать один курс или оформить годовую подписку для одновременного обучения трех сотрудников по разным направлениям. Есть три тарифа с разным количеством программ, от пяти до девяти специальностей: «Базовый-3», «Стандарт-3», VIP-3. Цена полностью: от 9000 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 20 академических часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, задания для самопроверки, методические материалы, итоговый тест.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет. Программы: Бухучет и налоги.

Кадры и HR.

Маркетинг.

Продажи.

Охрана труда. Достоинства: Годовая подписка на обучение сотрудников со скидкой.

Персональная поддержка куратора.

Уроки можно проходить на официальном сайте школы или через приложение.

Можно оформить налоговый вычет.

Бесплатные обучающие модули. Недостатки: Чтобы задать вопрос эксперту, нужно заполнить специальную форму в личном кабинете.

Документ выдается только в случае успешного прохождения итоговой аттестации по курсу. 4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru. Посмотреть программу курса

5. «Корпоративное обучение для бизнеса» — SF Education

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение. Корпоративное обучение для бизнеса в формате подписки. Предоставляют доступ на любой срок ко всем программам и услугам школы. Обучение рассчитано на группу от 25 человек. Также можно приобрести SCORM-пакет или заказать индивидуальный курс под конкретный бизнес. Иллюстрация: fanjianhua/freepik Преподаватели — менеджер по управлению капиталом «Компании БКС», руководитель аптечной сети «Фармапол», директор по корпоративным вопросам GC Invent. Есть возможность заказать консультацию по выбору курсов или подготовку индивидуальной обучающей программы. Цена полностью: от 15 015 рублей.

Цена в рассрочку: от 625 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: от 1 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-лекции, кейсы, практические задания, дополнительные материалы, обратная связь от преподавателей.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет. Программы: Финансовый аналитик.

Финансовый директор.

Инвестиционный аналитик.

Цифровой финансовый директор.

Банковский бизнес. Достоинства: Бесплатный доступ к курсу на три дня.

Участие в еженедельных вебинарах и онлайн-кейсах.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Можно включить в пакет любое количество обучающих программ.

Доступ к закрытому чату с преподавателями и экспертами. Недостатки: Передавать доступ к курсам другим лицам можно не более двух раз до момента окончания подписки.

Документ выдается только в случае успешного выполнения (на 60%) всех заданий и тестов. 4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru. Посмотреть программу курса

6. «Семинары и курсы повышения квалификации» — ITC Group

Более 20 направлений для подготовки специалистов в сфере управления, услуг, финансов, промышленности и маркетинга. Студенты будут осваивать разные формы планирования и взаимодействия с персоналом, развивать личные качества и учиться делегировать задачи. Для углубления знаний и повышения квалификации можно записаться на программу mini-MBA. Иллюстрация: fanjianhua/freepik Преподаватели — кандидаты технических, экономических и юридических наук. Учиться можно в режиме онлайн, в аудиториях школы или в формате открытого семинара. Также школа может организовать корпоративные курсы или разработать индивидуальную программу под целевые требования бизнеса. Цена полностью: от 31 900 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 16 академических часов

Порог входа: законченное среднее специальное или высшее образование.

Формат: открытые уроки в учебных центрах школы, вебинары, дополнительные материалы.

Документ об окончании: удостоверение или сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет. Программы: Управление.

HR, кадры.

Финансы.

Маркетинг, реклама, PR.

ISO. Достоинства: Можно выбрать формат обучения: онлайн и в аудитории школы.

Постоянная скидка на обучение — 5%.

Общение и обмен опытом с одногруппниками в закрытом чате.

Бумажная версия документа об окончании курса.

Опытные преподаватели — кандидаты технических, экономических и юридических наук. Недостатки: Необходимо наличие среднего специального или высшего образования. 4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru. Посмотреть программу курса

7. «Руководитель корпоративного обучения» — Topcareer

На курсе студенты будут осваивать методику построения эффективной системы корпоративного обучения для достижения целевых потребностей бизнеса. Полученные навыки помогут слушателям укрепить корпоративную культуру, правильно замотивировать персонал, защитить бюджет и увеличить прибыль. Иллюстрация: fanjianhua/freepik Преподаватели — руководитель отдела обучения и развития персонала «Гедеон Рихтер Фарма», начальник корпоративного обучения и развития «Россельхозбанка», HR-консультант «Альфа-Банка». Студентов ждут 26 практических уроков и 30 шаблонов документов для дальнейшей работы. Цена полностью: 180 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 15 000 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, видеолекции.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет. Программы: Корпоративное обучение как драйвер трансформации.

Организационный дизайн функции обучения.

Аудит системы обучения в компании.

Формирование стратегий обучения и развития персонала.

Управление бюджетом на обучение и развитие сотрудников. Достоинства: «Живое» общение с преподавателями, кураторами и одногруппниками.

Участие в неформальных встречах.

Шаблоны рабочих документов в подарок.

Можно оформить налоговый вычет. Недостатки: Не обнаружены. 4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru. Посмотреть программу курса

8. «Корпоративное обучение» — «Король говорит!»

Корпоративное обучение в промышленной, финансовой, медицинской и строительной сферах. Школа предлагает адаптацию курсов под целевое назначение бизнеса и индивидуальный подход к студентам. Преподаватели уже подготовили специалистов для «Росагролизинг», «ВКонтакте», «Газпром нефть», «Транснефть». Иллюстрация: fanjianhua/freepik Студенты пройдут мини-тренинги, вебинары, индивидуальную практику. После каждого тренинга школа предоставляет обратную связь по каждому участнику. По окончании обучения выдают рекомендации по дальнейшему развитию. Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 7 тренингов.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, мини-практика, практические задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет. Программы: Продажи.

Переговоры.

Публичные выступления.

Бизнес-игры.

Управление. Достоинства: При заказе корпоративного тренинга — подарок на сумму до 50% от стоимости обучения.

Обратная связь по каждому участнику тренинга.

Бесплатная консультация по выбору курсов.

Разработка программы с учетом специфики компании и сотрудников.

По окончании обучения выдают рекомендации по дальнейшему развитию. Недостатки: Не выдают документ об окончании обучения. 5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru. Посмотреть программу курса

9. «Онлайн-курсы для ваших сотрудников» — Stepik

Обучение сотрудников программированию, маркетингу, анализу данных, иностранным языкам. Программа включает мини-лекции по темам и большое количество практических заданий с автоматической проверкой. Иллюстрация: fanjianhua/freepik Школа предлагает несколько форматов сотрудничества: «Депозит», «Сертификат», «Оплата по счету». В первом случае необходимо внести деньги на счет и расходовать их на приобретение доступов к нужным курсам. Второй вариант — приобретение сертификата определенного номинала для оплаты доступа любого числа сотрудников. «Оплата по счету» — выбор конкретной программы и ее оплата по факту. Цена полностью: от 800 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность : от 7 часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, домашние задания с проверкой.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет. Программы: SQL и базы данных.

Python для разработки и анализа данных.

Анализ данных и инструменты визуализации.

Веб-разработка и верстка.

Курсы по программам 1C. Достоинства: Уроки можно проходить на официальном сайте школы или через приложение.

Доступ к статистике обучения.

Доступ к курсам сразу после оплаты.

Студенты сами планируют время для прохождения уроков.

Скидка 5% при покупке от пяти доступов и 10% — от десяти. Недостатки: Не во всех программах предусмотрены бесплатный пробный урок и выдача сертификата. 4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru. Посмотреть программу курса

10. «Корпоративное онлайн-обучение, бизнес-тренинги и консалтинг» — Katarsis