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Обзоры для бухгалтера

15 тренингов по созданию и ведению бизнеса с нуля

Бизнес-тренинги помогают получить новые знания, расширить имеющиеся навыки и повысить компетенцию. Они играют решающую роль в профессиональном развитии и позволяют быстрее адаптироваться в условиях переменчивого рынка. Обучение может проходить по уже готовым программам или индивидуально разработанным под цели конкретного бизнеса.

Собрали платные и бесплатные курсы по организации и продвижению бизнеса с нуля. В школах можно получить знания и навыки, которые необходимы для успешного старта или повышения квалификации персонала.

Как мы сформировали рейтинг

Я изучила тренинги по открытию и ведению бизнеса с нуля от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах. 

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 бизнес-тренингов по созданию и ведению бизнеса с нуля

  1. «Корпоративное обучение под задачи вашего бизнеса» от «Нетологии»: курсы с готовыми программами или обучение по индивидуальному плану с адаптацией под задачи конкретного бизнеса (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).

  2. «Бизнес-тренинги, семинары, курсы» от Moscow Business School: онлайн- и офлайн-обучение от преподавателей — кандидатов наук, экспертов-практиков и опытных бизнес-тренеров (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 10%).

  3. «Бизнес-тренинги, курсы повышения квалификации» от «Русской школы управления»: обучение развитию бизнеса в различных направлениях с большим количеством практических занятий. 

  4. «Онлайн-обучение сотрудников под цели и задачи бизнеса» от «Контур.Школы»: курсы по подготовке персонала для решения бизнес-задач с возможностью оформить годовую подписку на обучение сотрудников.  

  5. «Корпоративное обучение для бизнеса» от SF Education: курсы по развитию компетенции и экспертных навыков у сотрудников и руководителей бизнеса с обратной связью от преподавателей (промокод GdeKurs — скидка 60% на обучение).

  6. «Семинары и курсы повышения квалификации» от ITC Group: корпоративное или индивидуальное обучение с возможностью получить именной сертификат или удостоверение о повышении квалификации.

  7. «Руководитель корпоративного обучения» от Topcareer: курс, на котором научат  выстраивать управление корпоративным обучением от преподавателя с опытом в развитии, оценке и обучении персонала более десяти лет.

  8. «Корпоративное обучение» от школы «Король говорит!»: курсы по обучению продажам, ораторскому искусству, публичному выступлению и переговорам от школы, в которой обучают своих сотрудников METRO, «Газпром» и «ВКонтакте».

  9. «Бесплатные материалы» от Moscow Business School: вебинары по финансовой грамотности, телемаркетингу и практической психологии личности в сфере бизнеса.

  10. «Бесплатные бизнес-курсы» от City Business School: курсы по определению уровня знаний в бизнес-сфере, где подскажут направление для дальнейшего развития навыков.

Бизнес-тренинги по созданию и ведению бизнеса

Собрали десять платных курсов, которые предлагают различные форматы обучения: онлайн и в аудиториях школ. Есть программы для новичков и тех, у кого уже есть законченное среднее специальное или высшее образование. Многие школы не только предлагают готовые программы, но и могут разработать индивидуальный план обучения.

1. «Корпоративное обучение под задачи вашего бизнеса» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение. 

Курсы корпоративного обучения маркетингу, управлению продажами, цифровым навыкам и анализу бизнес-стратегий. Школа также предлагает индивидуальное изменение готовых программ в соответствии с потребностями и целями конкретного проекта. 

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Обучение проводится как в мини-группах от четырех человек, так и для больших коллективов. Уроки можно проходить на собственной платформе школы или через корпоративное приложение в формате SCORM.

Преподаватели уже подготовили специалистов компаний «Самолет», «Северсталь», «Россельхозбанк» и АЭБ.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 4 часов. 

  • Порог входа: для специалистов.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тесты. 

  • Документ об окончании: сертификат, диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программы:

  • Обучение сотрудников по готовым программам.

  • Наполнение корпоративной LMS-платформы курсами в формате SCORM.

  • Развитие руководителей. Аналог мини-МВА.

  • Развитие практических навыков и компетенций. Интенсивы для групп от четырех человек.

Достоинства:

  • Бесплатный демодоступ в HR-кабинет на семь дней.

  • Формат обучения и расписание подбираются под график студента.

  • Адаптация программы под цели бизнеса.

  • Преподаватели — ведущий продуктовый аналитик в «Т-Банке», руководитель группы поисковой базы VK, сертифицированный тренер Microsoft.

  • Поддержка сотрудников и обратная связь на протяжении всего обучения.

Недостатки:

  • Не обнаружены..

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Бизнес-тренинги, семинары, курсы» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

Школа предлагает корпоративное обучение по различным бизнес-направлениям в рамках программам MBA, mini-MBA, профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Студенты смогут изучить основы управленческой и проектной деятельности, а также инвестиционные риски, проведение рекламной кампании и многое другое. 

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Преподаватели школы — исполнительный директор «Бизнес Аудит Консалтинг», руководитель группы консультантов-единомышленников AL-BPM, руководитель отдела продаж и соучредитель «Акива». У студентов есть возможность перенести дату начала обучения или выбрать другой курс.

  • Цена полностью: от 1900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 913 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: от 1 часа. 

  • Порог входа: законченное среднее специальное или высшее образование.

  • Формат: видеоуроки, тренинги, бизнес-семинары, тесты, дополнительные материалы. 

  • Документ об окончании: сертификат, диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: доступ к вакансиям партнеров школы. 

Программы: 

  • Soft skills, развитие личности.

  • Инвестиции и риск-менеджмент.

  • Проектная деятельность.

  • Управление персоналом.

  • Маркетинг.

Достоинства:

  • Бесплатное посещение любого короткого курса во время обучения на основной программе.

  • Поддержка куратора.

  • За пять дней до начала курса студент вправе отменить свое участие в программе с возвратом полной стоимости за обучение.

  • Большой выбор программ.

  • Возврат остатка оплаты возможен на любом этапе обучения.

Недостатки:

  • Обратная связь от преподавателей только через куратора.

  • Сокращение срока обучения и перезачет базовых дисциплин, только если у студента есть диплом о высшем экономическом или управленческом образовании.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Бизнес-тренинги, курсы повышения квалификации» — «Русская школа управления»

Большое количество обучающих программ для руководителей, бухгалтеров, специалистов по логистике и юристов. Если сложно самостоятельно выбрать программу, можно пройти короткий тест на профориентацию. По итогу студенты получат в подарок консультацию по выбору направления и мини-видеокурс.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Проходить обучение можно в формате видеокурса или личного присутствия в аудитории школы, а также онлайн. При первом варианте уроки можно проходить согласно индивидуальному графику без отрыва от работы.

При онлайн-обучении студенты получают полный комплект материалов и доступ к библиотеке подкастов в подарок. А в случае личного присутствия в аудитории слушатели могут рассчитывать еще и на прямое общения с преподавателем.

  • Цена полностью: от 30 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 2 дней. 

  • Порог входа: для опытных.

  • Формат: видеоуроки, семинары в школе, домашние задания, тесты, дополнительные материалы.

  • Документ об окончании: сертификат, диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программы: 

  • Общее управление.

  • Персонал.

  • Строительство. Девелопмент.

  • Финансы и управление.

  • Производство.

Достоинства:

  • Бесплатный пробный урок.

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Возможность адаптировать видеокурсы под цели и задачи компании.

  • Доступ к записи трансляции на 30 дней.

Недостатки:

  • Чтобы получить индивидуальную консультацию от преподавателя, необходимо за три рабочих дня до начала обучения отправить электронное письмо с вопросом своему менеджеру.

  • При отказе от курса менее чем за пять календарных дней до начала занятий, деньги за обучение не возвращаются.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Онлайн-обучение сотрудников под цели и задачи бизнеса» — «Контур.Школа»

Обучающие программы по различным специальностям: бухгалтерия, маркетинг, информационные технологии. Предлагают несколько форматов обучения: курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, экспресс-курсы от трех до пяти уроков, чтобы освежить знания. Также есть вебинары по разбору актуальных профессиональных тем, статьи с обзором изменений и чек-листами для ежедневной работы.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Можно выбрать один курс или оформить годовую подписку для одновременного обучения трех сотрудников по разным направлениям. Есть три тарифа с разным количеством программ, от пяти до девяти специальностей: «Базовый-3», «Стандарт-3», VIP-3.

  • Цена полностью: от 9000 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 20 академических часов.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, задания для самопроверки, методические материалы, итоговый тест. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программы: 

  • Бухучет и налоги.

  • Кадры и HR.

  • Маркетинг.

  • Продажи.

  • Охрана труда.

Достоинства:

  • Годовая подписка на обучение сотрудников со скидкой.

  • Персональная поддержка куратора.

  • Уроки можно проходить на официальном сайте школы или через приложение.

  • Можно оформить налоговый вычет.

  • Бесплатные обучающие модули.

Недостатки:

  • Чтобы задать вопрос эксперту, нужно заполнить специальную форму в личном кабинете.

  • Документ выдается только в случае успешного прохождения итоговой аттестации по курсу.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Корпоративное обучение для бизнеса» — SF Education

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение.

Корпоративное обучение для бизнеса в формате подписки. Предоставляют доступ на любой срок ко всем программам и услугам школы. Обучение рассчитано на группу от 25 человек. Также можно приобрести SCORM-пакет или заказать индивидуальный курс под конкретный бизнес.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Преподаватели — менеджер по управлению капиталом «Компании БКС», руководитель аптечной сети «Фармапол», директор по корпоративным вопросам GC Invent. Есть возможность заказать консультацию по выбору курсов или подготовку индивидуальной обучающей программы.

  • Цена полностью: от 15 015 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 625 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: от 1 месяца. 

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: онлайн-лекции, кейсы, практические задания, дополнительные материалы, обратная связь от преподавателей. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программы: 

  • Финансовый аналитик.

  • Финансовый директор.

  • Инвестиционный аналитик.

  • Цифровой финансовый директор.

  • Банковский бизнес.

Достоинства:

  • Бесплатный доступ к курсу на три дня.

  • Участие в еженедельных вебинарах и онлайн-кейсах.

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Можно включить в пакет любое количество обучающих программ.

  • Доступ к закрытому чату с преподавателями и экспертами.

Недостатки:

  • Передавать доступ к курсам другим лицам можно не более двух раз до момента окончания подписки.

  • Документ выдается только в случае успешного выполнения (на 60%) всех заданий и тестов.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Семинары и курсы повышения квалификации» — ITC Group

Более 20 направлений для подготовки специалистов в сфере управления, услуг, финансов, промышленности и маркетинга. Студенты будут осваивать разные формы планирования и взаимодействия с персоналом, развивать личные качества и учиться делегировать задачи. Для углубления знаний и повышения квалификации можно записаться на программу mini-MBA.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Преподаватели — кандидаты технических, экономических и юридических наук. Учиться можно в режиме онлайн, в аудиториях школы или в формате открытого семинара. Также школа может организовать корпоративные курсы или разработать индивидуальную программу под целевые требования бизнеса.

  • Цена полностью: от 31 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 16 академических часов 

  • Порог входа: законченное среднее специальное или высшее образование.

  • Формат: открытые уроки в учебных центрах школы, вебинары, дополнительные материалы.

  • Документ об окончании: удостоверение или сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программы: 

  • Управление.

  • HR, кадры.

  • Финансы.

  • Маркетинг, реклама, PR.

  • ISO.

Достоинства:

  • Можно выбрать формат обучения: онлайн и в аудитории школы.

  • Постоянная скидка на обучение — 5%.

  • Общение и обмен опытом с одногруппниками в закрытом чате.

  • Бумажная версия документа об окончании курса.

  • Опытные преподаватели — кандидаты технических, экономических и юридических наук.

Недостатки:

  • Необходимо наличие среднего специального или высшего образования.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Руководитель корпоративного обучения» — Topcareer

На курсе студенты будут осваивать методику построения эффективной системы корпоративного обучения для достижения целевых потребностей бизнеса. Полученные навыки помогут слушателям укрепить корпоративную культуру, правильно замотивировать персонал, защитить бюджет и увеличить прибыль.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Преподаватели — руководитель отдела обучения и развития персонала «Гедеон Рихтер Фарма», начальник корпоративного обучения и развития «Россельхозбанка», HR-консультант «Альфа-Банка». Студентов ждут 26 практических уроков и 30 шаблонов документов для дальнейшей работы.

  • Цена полностью: 180 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 15 000 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 6 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, вебинары, видеолекции.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программы: 

  • Корпоративное обучение как драйвер трансформации.

  • Организационный дизайн функции обучения.

  • Аудит системы обучения в компании.

  • Формирование стратегий обучения и развития персонала.

  • Управление бюджетом на обучение и развитие сотрудников.

Достоинства:

  • «Живое» общение с преподавателями, кураторами и одногруппниками.

  • Участие в неформальных встречах.

  • Шаблоны рабочих документов в подарок.

  • Можно оформить налоговый вычет.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Корпоративное обучение» — «Король говорит!»

Корпоративное обучение в промышленной, финансовой, медицинской и строительной сферах. Школа предлагает адаптацию курсов под целевое назначение бизнеса и индивидуальный подход к студентам. Преподаватели уже подготовили специалистов для «Росагролизинг», «ВКонтакте», «Газпром нефть», «Транснефть».

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Студенты пройдут мини-тренинги, вебинары, индивидуальную практику. После каждого тренинга школа предоставляет обратную связь по каждому участнику. По окончании обучения выдают рекомендации по дальнейшему развитию.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 7 тренингов. 

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, мини-практика, практические задания. 

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программы: 

  • Продажи.

  • Переговоры.

  • Публичные выступления.

  • Бизнес-игры.

  • Управление.

Достоинства:

  • При заказе корпоративного тренинга — подарок на сумму до 50% от стоимости обучения.

  • Обратная связь по каждому участнику тренинга.

  • Бесплатная консультация по выбору курсов.

  • Разработка программы с учетом специфики компании и сотрудников.

  • По окончании обучения выдают рекомендации по дальнейшему развитию.

Недостатки:

  • Не выдают документ об окончании обучения.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Онлайн-курсы для ваших сотрудников» — Stepik

Обучение сотрудников программированию, маркетингу, анализу данных, иностранным языкам. Программа включает мини-лекции по темам и большое количество практических заданий с автоматической проверкой.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Школа предлагает несколько форматов сотрудничества: «Депозит», «Сертификат», «Оплата по счету».

В первом случае необходимо внести деньги на счет и расходовать их на приобретение доступов к нужным курсам. Второй вариант — приобретение сертификата определенного номинала для оплаты доступа любого числа сотрудников. «Оплата по счету» — выбор конкретной программы и ее оплата по факту.

  • Цена полностью: от 800 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 7 часов. 

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, домашние задания с проверкой. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программы: 

  • SQL и базы данных.

  • Python для разработки и анализа данных.

  • Анализ данных и инструменты визуализации.

  • Веб-разработка и верстка.

  • Курсы по программам 1C.

Достоинства:

  • Уроки можно проходить на официальном сайте школы или через приложение.

  • Доступ к статистике обучения.

  • Доступ к курсам сразу после оплаты.

  • Студенты сами планируют время для прохождения уроков.

  • Скидка 5% при покупке от пяти доступов и 10% — от десяти.

Недостатки:

  • Не во всех программах предусмотрены бесплатный пробный урок и выдача сертификата.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Корпоративное онлайн-обучение, бизнес-тренинги и консалтинг» — Katarsis

Корпоративные тренинги и консалтинг для руководителей, владельцев бизнеса и топ-менеджеров с адаптацией под специфику конкретной компании. Обучение проходит в рамках собственной методологии онлайн-тренинга школы. Также предлагается большое количество готовых курсов и возможность заказать индивидуальную программу.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Школа уже подготовила специалистов для таких компаний, как «Пятерочка», «Газпром», «МТБанк», «Русский Север». На сайте можно найти готовые учебные материалы: книги, записи вебинаров и курсов, чек-листы, тесты, статьи и видео.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 3 модулей. 

  • Порог входа: для опытных.

  • Формат: вебинары, тренинги, бизнес-сессии, дополнительные материалы, консультации.

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программы: 

  • Командообразование.

  • Лидерство.

  • Менеджмент.

  • Управление продажами.

  • Цифровые трансформации.

Достоинства:

  • Большой выбор обучающих программ.

  • Доступ к записи каждого тематического модуля для самостоятельного изучения.

  • Поддержка кураторов.

  • Общение и обратная связь от экспертов в закрытых чатах.

  • Адаптация программы под цели бизнеса.

Недостатки:

  • Не выдают документ об окончании обучения.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте moscow.cataloxy.ru.

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Бесплатные бизнес-тренинги

Собрали пять бесплатных курсов для самостоятельного изучения тематических материалов. Такой подход поможет определиться с направлением тренинга и понять уровень интереса к изучаемой области. 

1. «Бесплатные материалы» — Moscow Business School

Четыре интенсива по финансовой грамотности, психологии в сфере бизнеса, мотивации персонала и телемаркетингу. Эксперты-практики в области цифровой экономики, бизнес-аналитики и психологи расскажут, как управлять командой, оптимизировать бюджет, мотивировать персонал и выводить компанию на новый уровень. Студенты будут учиться принимать решения в условиях кризиса и быстро устранять внутренние конфликты.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

  • Длительность: 1,5 часа.

  • Формат: вебинары, практические кейсы.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: для специалистов.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Бесплатные бизнес-курсы» — City Business School

Короткие интенсивы, в которых речь пойдет о карьерном росте и предпринимательских решениях. Вебинары будут интересны руководителям и начинающим специалистам. Студенты смогут ближе познакомиться с преподавателями и обучающей платформой школы. А также оценить уровень личной профессиональной подготовки и проверить свои знания на практических кейсах.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

  • Длительность: от 30 минут.

  • Формат: вебинары, практические задания.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: для специалистов.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Бесплатные программы обучения» — «Русская школа управления»

В рамках 14 программ студенты узнают, как улучшить качество менеджмента. Научатся принимать управленческие решения и внедрять well-being в компанию. Освоят универсальную модель убеждения на переговорах и бизнес-секреты построения эффективной воронки продаж. 

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Начать занятия можно с любой удобной даты. Студенты будут проходить уроки и изучать материал по индивидуальному графику обучения в удобном темпе. Видеоконтент и презентации можно посмотреть в период действия доступа к курсу: 30 или 180 дней. 

  • Длительность: в своем темпе.

  • Формат: видеолекции и тестирования.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Платформа для бизнеса» — «Деловая среда»

Платформа с текстовыми материалами по теме развития бизнеса в разных направлениях. Материалы будут интересны руководителям, управляющим и начинающим бизнесменам. Студенты могут изучить информацию о налоговых изменениях, истории предпринимательства и провальных идеях. Статьи не только помогут в развитии компании, но и позволят предотвратить серьезные ошибки при принятии управленческих решений.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

  • Длительность: в своем темпе.

  • Формат: текстовые лекции.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Бизнес-сообщество для предпринимателей» — «Точка | Нетворк»

Платформа, на которой можно бесплатно обмениваться опытом со специалистами из разных сфер, находить партнеров и получать обратную связь по бизнес-идеям от экспертов и потенциальных клиентов. Подбор собеседников происходит каждую неделю на основании анализа профилей участников. Также можно самостоятельно найти партнера по интересам через поиск.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Участники платформы получают доступ к книжному бизнес-клубу и общим чатам для предпринимателей, специалистов по маркетплейсам и ВЭД.

  • Длительность: в своем темпе.

  • Формат: вебинары, онлайн-встречи, дополнительные материалы.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: для предпринимателей.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи

Выбор тренингов по открытию и ведению бизнеса с нуля проходит на базе изучения и анализа большого числа образовательных ресурсов. Чтобы студенты получили нужные знания и повысили свою компетенцию, приняли во внимание следующие критерии отбора:

  • Порог входа на курс. Возможность пройти обучение с нуля и без высшего или среднего профессионального образования привлекает начинающих специалистов.

  • Стоимость курса полностью и в рассрочку. Цена часто является основополагающим фактором при принятии решения о приобретении курса. А возможность оплатить обучение в рассрочку делает программу доступной для широкого круга лиц. 

  • Бесплатный ознакомительный контент. Если студент может предварительно познакомиться с преподавателями и обучающей платформой, ему будет проще принять решение о приобретении курса.

  • Формат обучения и обратной связи. Простая и понятная подача материала, а также возможность обратиться к преподавателю способствуют лучшему усвоению программы.

  • Документ об окончании. Если школа предоставляет диплом или сертификат о прохождении курса, конкурентоспособность выпускника на рынке труда повышается.

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Период существования школы и хорошие отзывы других студентов формируют положительный имидж школы.

  • Решение проблемных ситуаций. Бывают случаи, когда студент не имеет возможности посетить урок или хочет поменять обучающую программу. Если школа предоставляет такую возможность, ее привлекательность повышается.

Какой бизнес-тренинг по созданию и ведению бизнеса с нуля выбрать

Бизнес-тренинги — полезный инструмент для получения новых знаний и совершенствования навыков, которые необходимы для открытия и успешного ведения бизнеса. Курсы будут полезны начинающим предпринимателям и специалистам с опытом. При открытии собственного бизнеса с нуля будут полезны следующие курсы:

  1. «Корпоративное обучение под задачи вашего бизнеса» от «Нетологии»: курсы с готовыми программами или обучение по индивидуальному плану с адаптацией под задачи конкретного бизнеса.

  2. «Бизнес-тренинги, семинары, курсы» от Moscow Business School: онлайн- и офлайн-обучение от преподавателей — кандидатов наук, экспертов-практиков и опытных бизнес-тренеров.

  3. «Бизнес-тренинги, курсы повышения квалификации» от «Русской школы управления»: обучение развитию бизнеса в различных направлениях с большим количеством практических занятий. 

  4. «Онлайн-обучение сотрудников под цели и задачи бизнеса» от «Контур.Школы»: курсы по подготовке персонала для решения бизнес-задач с возможностью оформить годовую подписку на обучение сотрудников.  

  5. «Корпоративное обучение для бизнеса» от SF Education: курсы по развитию компетенции и экспертных навыков у сотрудников и руководителей бизнеса с обратной связью от преподавателей.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

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