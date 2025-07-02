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ТОП-15 онлайн-курсов по нейросетям для бизнеса

ТОП-15 онлайн-курсов по нейросетям для бизнеса

Нейросети все активнее используются в бизнесе: компании внедряют ИИ для автоматизации процессов, анализа данных, клиентской поддержки и контента. Уже 70% российских средних и крупных компаний используют ИИ для повышения производительности и снижения затрат.

Статья обновлена 30 июня 2025 года.

В статье собрали 15 онлайн‑курсов — от вводных программ до узкопрофильного обучения. В подборке представлены как бесплатные, так и платные варианты, все они ориентированы на практическое применение нейросетей в рабочих задачах.

Как мы сформировали рейтинг

Проанализировали свыше 30 образовательных программ от популярных онлайн-платформ. Отбор проводился на основе комплексной оценки: анализа рейтингов на авторитетных площадках и экспертных обзоров. В финальную подборку включены востребованные курсы с высокими оценками на сайтах «Отзовик», «Яндекс» и «ИнфоХит».

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Дарья Лубнина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

10 лучших курсов по нейросетям для бизнеса в 2025 году 

  1. «Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» от AI ACADEMY: трехдневный интенсив по увеличению дохода с помощью нейросетей и руководством «Семь способов заработка на нейросетях с примерами» в подарок. 

  2. «Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» от Eduson Academy: курс с выдачей удостоверения о повышении квалификации и диплома о прохождении обучения.

  3. «Нейросети для бизнеса» от Skillbox: программа с изучением более 12 ИИ-инструментов для автоматизации бизнеса: GPT4All, Claude, Gemini, Copilot, Midjourney и других (промокод GDEKURS — скидка 50% на курсы и 60% на профессии).

  4. «Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» от Дамира Халилова: курс с готовыми запросами к нейросетям по всем важнейшим задачам для бизнеса, продвижения и работы с контентом.

  5. «Нейросети для соцсетей и бизнеса» от Ксении Барановой: трехдневный интенсив по применению нейросетей в бизнесе с видеоуроком «Восемь функций ChatGPT, которые снимут с вас всю рутину» в подарок.

  6. «Нейродоход» от Universus: обучение с возможностью вернуть деньги за курс в течение 14 дней после начала занятий. 

  7. «Нейрофрилансер» от «Онлайн-школы Рината Шакирова»: курс с готовыми заготовками для промптов и тремя тарифами обучения на выбор.  

  8. «Submarine Нейросети» от «Онлайн-школы профессий Submarine»: программа с поддержкой экспертов, одногруппников и технического помощника.

  9. «Нейросети 2.0» от Тимура Тажетдинова: курс с домашними заданиями и обратной связью от преподавателей в течение трех месяцев.

  10. «Нейросети для бизнеса и управленцев» от «Нетологии»: курс с бесплатной библиотекой проверенных промптов для решения бизнес-задач. 

Обзор 15 лучших онлайн-курсов по нейросетям для бизнеса

Проанализировали десятки образовательных программ и отобрали 15 наиболее качественных курсов, которые помогут предпринимателям, маркетологам и руководителям освоить практическое применение ИИ-технологий. В обзоре представлены как базовые программы для начинающих, так и продвинутые решения для специалистов с акцентом на реальные примеры из практики.

1. «Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» — AI ACADEMY

На курсе расскажут, как получать доход с помощью нейросетей. Участники освоят создание изображений и научатся правильно формулировать запросы к ИИ, чтобы получать нужный результат. В программе — десять рабочих схем заработка: от продажи видеоконтента до привлечения трафика. Темы объясняются просто и на конкретных примерах, без сложных терминов.

ТОП-15 онлайн-курсов по нейросетям для бизнеса

  • Цена полностью: бесплатно. 

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 3 дня. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Как получать доход с помощью нейросетей.

  • Как привлекать клиентов.

  • Как сделать денежный скачок с нейросетями.

Достоинства: 

  • Руководство «Семь способов заработка на нейросетях с примерами» в качестве бонуса.

  • Бесплатный доступ к ChatGPT.

  • Предусмотрена практика. 

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте choosecourse.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» — Eduson Academy

Программа посвящена автоматизации рабочих процессов с помощью нейросетей. Слушатели получают практические навыки работы с ChatGPT и аналогичными сервисами, учатся генерировать изображения и готовить презентации. Особое внимание уделяется применению ИИ для продвижения личного бренда и решения коммерческих задач. После успешного завершения курса выпускники получают два документа: диплом и удостоверение о повышении квалификации.

ТОП-15 онлайн-курсов по нейросетям для бизнеса

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: от 4117 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 2 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: диплом и удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Знакомство с ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, Dall-E 3, YandexGPT, Kandinsky.

  • ИИ для работы.

  • ИИ для себя.

Достоинства: 

  • В программе — более 20 практических заданий..

  • Доступ к курсу и обновлениям остается навсегда.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

3. «Нейросети для бизнеса» от Skillbox

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 50% на курсы и 60% на профессии.

Программа охватывает настройку ИИ-решений, разработку персонализированных GPT-агентов, а также продвинутые техники промпт-инжиниринга. Участники получают практический опыт построения ИИ-ассистентов для профессионального портфолио, осваивают инструменты для автоматизации бизнес-процессов и сложных рабочих задач.

ТОП-15 онлайн-курсов по нейросетям для бизнеса

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: от 6927 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 2 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Введение в искусственный интеллект и языковые модели.

  • Что такое GPT-агенты и для каких задач они нужны.

  • Преимущества и возможности Relevance.

  • Знакомимся с платформой Make.

  • Что такое локальные модели ИИ.

Достоинства: 

  • Скидка за раннюю покупку.

  • Пять проектов в портфолио.

  • Бесплатная консультация перед покупкой.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы школы Skillbox: «Нейросети для работы с графикой и видео», «Нейросети. Практический курс», «ChatGPT: практический курс».

4. «Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» — Дамир Халилов

Интенсивный курс по применению нейросетей в бизнесе охватывает автоматизацию процессов, промпт-инжиниринг и монетизацию ИИ. Участники получают навыки создания разнообразного контента — от материалов для соцсетей до готовых маркетинговых решений.

ТОП-15 онлайн-курсов по нейросетям для бизнеса

  • Цена полностью: бесплатно. 

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 3 дня. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Быстрый старт в нейросетях.

  • Заработок на контенте, SMM, маркетинге с помощью нейросетей.

  • Работа с нейросетями как профи.

Достоинства: 

  • Преподаватель — эксперт с 16-летним стажем в онлайн-образовании.

  • Готовые шаблоны запросов для ключевых задач.

  • Подборка успешных примеров использования ИИ в разных отраслях.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте skill2go.com.

Посмотреть программу курса

5. «Нейросети для соцсетей и бизнеса» — Ксения Баранова

Программа посвящена созданию различных видов цифрового контента с использованием нейросетевых технологий. По окончании курса выпускникам выдается сертификат, подтверждающий освоение материала. В качестве бонуса все зарегистрированные участники получают доступ к видеоуроку, содержащему пять шаблонов запросов для текстовых нейросетевых платформ.

ТОП-15 онлайн-курсов по нейросетям для бизнеса

  • Цена полностью: бесплатно. 

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 3 дня. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Как экономить до 80% рабочего времени и бюджета с нейросетями.

  • Рабочие инструменты для продвижения в Telegram.

  • Пошаговый план продвижения и монетизации блога под ваши конкретные цели.

  • Как найти платежеспособных клиентов, даже если вы новичок без опыта и портфолио.

Достоинства: 

  • Автор курса — эксперт с 15-летним опытом в бизнесе.

  • Школа лицензирована Министерством образования и науки.

  • Бесплатный видеоурок «Восемь функций ChatGPT, которые снимут с вас всю рутину».

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

Посмотреть программу курса

Другие бесплатные курсы Ксении Барановой: «Клиенты и деньги в нейросетях».

6. «Нейродоход» — Universus

Курс охватывает различные темы: от генерации качественных изображений и видеоконтента до стратегий продвижения. Программа разработана с учетом всех уровней подготовки — начинающие пользователи получат фундаментальные знания о работе с ИИ, а профессионалы освоят интеграцию нейросетей в рабочие процессы. Все практические задания проверяются опытными наставниками, которые дают персональную обратную связь.

ТОП-15 онлайн-курсов по нейросетям для бизнеса

  • Цена полностью: 49 900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: 1387 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: 8 модулей. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Что такое нейросети и как они помогут вам зарабатывать.

  • Создание крутых изображений.

  • Генерация популярного видео.

Достоинства: 

  • Четыре тарифа обучения на выбор. 

  • Бесплатный доступ к ChatGPT и Sora.

  • Курс «Специалист по автоворонкам» в подарок.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

Посмотреть программу курса

Другие курсы школы Universus: «Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney».

7. «Нейрофрилансер» — «Онлайн-школа Рината Шакирова»

На курсе обучают профессиональной работе в ChatGPT и Midjourney. Программа включает более двух тысяч готовых шаблонов запросов для создания контента и решения рабочих задач. После завершения выдается именной сертификат.

ТОП-15 онлайн-курсов по нейросетям для бизнеса

  • Цена полностью: от 29 900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 2990 рублей в месяц.

  • Длительность: от 2 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Основы работы в нейросетях.

  • Мастер Mindjourney.

  • Мастер ChatGPT.

Достоинства: 

  • Доступ к клубу профессионалов сферы ИИ «Нейропро» на 30 дней.

  • Проверка домашних заданий.

  • Три тарифа обучения на выбор. 

Недостатки:

  • Нет информации об опыте преподавателя.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

8. «Submarine Нейросети» — «Онлайн-школа профессий Submarine»

Обучение разделено на три вводных и четыре ключевых модуля. К каждому разделу прилагаются дополнительные учебные материалы для самостоятельного изучения. В комплект входят: практическое пособие с заданиями, шаблон для оформления портфолио специалиста по нейромаркетингу и сборник из 200 рабочих промптов для разных бизнес-задач.

ТОП-15 онлайн-курсов по нейросетям для бизнеса

  • Цена полностью: от 59 900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 5000 рублей в месяц.

  • Длительность: от 5 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Как писать качественные рабочие промпты.

  • Анализ целевой аудитории.

  • Анализ маркетинговых данных.

  • Анализ конкурентов.

Достоинства: 

  • Групповой чат с куратором.

  • Проверка домашних заданий.

  • Технический помощник.

Недостатки:

  • Ограниченный по времени доступ к курсу.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

9. «Нейросети 2.0» — Тимур Тажетдинов

В программе — готовые промпты, пошаговые инструкции и рабочие шаблоны. Предусмотрены три специализированных модуля для предпринимателей: «Нейросети для маркетинга и продаж», «Автоматизация бизнес-процессов и делегирование рутинных задач» и «Чат-бот с искусственным интеллектом».

ТОП-15 онлайн-курсов по нейросетям для бизнеса

  • Цена полностью: от 50 900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 4166 рублей в месяц.

  • Длительность: 1 год доступа. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Текстовый контент с помощью ChatGPT.

  • Фото- и видеоконтент с помощью нейросетей.

  • Функции ChatGPT для профессионалов.

  • Практика применения нейросетей в работе и жизни.

Достоинства: 

  • В программу входит тренинг «Заработок на фрилансе с помощью социальных сетей».

  • Экспресс-курс «Быстрый заработок на фрилансе с помощью нейросетей» в подарок.

  • Домашние задания с проверкой в течение трех месяцев.

Недостатки:

  • Ограниченный по времени доступ к курсу.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте info-hit.ru.

Посмотреть программу курса

10. «Нейросети для бизнеса и управленцев» — «Нетология»

На курсе объясняют, как использовать нейросети для повышения эффективности бизнеса. Участники учатся автоматизировать рутинные процессы, улучшать коммуникации с клиентами и внутри команды, а также увеличивать доход. В программе — практические инструменты, которые можно применить сразу после обучения.

ТОП-15 онлайн-курсов по нейросетям для бизнеса

  • Цена полностью: от 33 300 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 2920 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 1,5 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, текстовые материалы, практические задания.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Управление задачами и планирование с помощью ИИ.

  • Управление процессами и сотрудниками с помощью ИИ.

  • Дипломный модуль.

Достоинства: 

  • Бесплатная библиотека проверенных промптов для решения бизнес-задач.

  • Возможность изучить девять топовых нейросетей.

  • Записи занятий и другие полезные материалы хранятся в личном кабинете.

  • Возможность в течение первых трех занятий вернуть полную сумму за обучение.

Недостатки:

  • Ограниченное время набора на курс.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

Посмотреть программу курса

Другие курсы школы «Нетология»: «Нейросети для маркетинга».

11. «Нейросети для маркетологов» — «Бруноям»

На курсе слушатели узнают о возможностях применения нейросетей в маркетинге: от аналитики и стратегического планирования до создания продукта. Практическая часть включает работу с несколькими нейросетевыми сервисами. Обучение проходит на удобной платформе с видеоуроками, дополнительными материалами и персональной поддержкой наставника в чате.

ТОП-15 онлайн-курсов по нейросетям для бизнеса

  • Цена полностью: от 19 900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 1658 рублей в месяц.

  • Длительность: 2 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки с практикой. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Текстовые нейросети.

  • Графические нейросети.

  • Автоматизация процессов с помощью ИИ.

  • ИИ в SEO.

Достоинства: 

  • Программа обновляется каждые три месяца.

  • Обучение на простой и понятной платформе.

  • Поддержка личного наставника.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы школы «Бруноям»: «ChatGPT», «Работа с нейросетями», «Нейросети для дизайнеров».

12. «Нейросети для работы» — «Яндекс Практикум»

На курсе рассказывают, как переложить скучную рутинную работу на нейросети, чтобы освободить время для важных дел. Во время обучения можно задавать вопросы наставнику на практических занятиях и разбирать свои задания. Упражнения построены на реальных ситуациях из практики.

ТОП-15 онлайн-курсов по нейросетям для бизнеса

  • Цена полностью: от 65 000 рублей. 

  • Цена в рассрочку: 33 500 рублей в 2 платежа.

  • Длительность: 2 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки с практикой. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Принципы работы нейросетей.

  • Техники написания промптов.

  • Создание контента.

  • Описание рабочей задачи языком промпта.

Достоинства: 

  • Программа обновляется для каждого запуска.

  • Бесплатный модуль: обзор современных нейросетей.

  • Предусмотрен самостоятельный проект.

  • Можно оформить налоговый вычет.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

13. «ИИ: нейросети для увеличения дохода» — «Компьютерная академия TOP»

Курс помогает освоить ключевые нейросетевые инструменты — ChatGPT, Midjourney, Make, Gamma, Perplexity и другие. Участники учатся создавать изображения, редактировать тексты, автоматизировать задачи и использовать ИИ в контенте и бизнесе. По окончании выдают международный сертификат на русском и английском языках.

ТОП-15 онлайн-курсов по нейросетям для бизнеса

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: от 4700 рублей в месяц.

  • Длительность: 6 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Введение в нейросети.

  • Работа с языковыми моделями.

  • Работа с генеративными нейросетями. Генерация изображений и видео.

  • Программируем с помощью ИИ.

Достоинства: 

  • Преподаватель — выпускник Гарвардского университета, спикер образовательных мероприятий в «Сколково».

  • Можно учиться онлайн или очно.

  • Регулярно обновляемая программа.

  • 80% программы занимают практические занятия. 

  • Акцент на работе с нейросетями в условиях санкций.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

14. «Нейросети: от принципов к практике» — ZeroCoder

Программа знакомит с принципами работы нейросетей и показывает, как применять их на практике. Курс подойдет студентам, специалистам и предпринимателям, которые хотят разобраться в современных ИИ-технологиях. Участники изучают популярные сервисы, учатся зарабатывать с их помощью и разбираются в юридических правилах использования искусственного интеллекта.

ТОП-15 онлайн-курсов по нейросетям для бизнеса

  • Цена полностью: от 55 700 рублей. 

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 2,5 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: диплом.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Знакомство с нейросетями. 

  • Работа с видео и аудио.

  • Создание своего проекта. 

Достоинства: 

  • Обучение проходит на удобной образовательной платформе.

  • Преподаватели — действующие специалисты в маркетинге, дизайне, юриспруденции, информатике.

  • Подробные инструкции по написанию промптов.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

15. «Искусственный интеллект: как повысить эффективность в бизнесе и в жизни» — Iwengo

Программа раскрывает практические возможности ChatGPT и других нейросетей для улучшения продуктов и сервисов бизнеса. Обучение адаптировано для разных уровней подготовки: опытных руководителей, начинающих предпринимателей, креативных специалистов и тех, кто рассматривает карьеру в сфере ИИ-технологий.

ТОП-15 онлайн-курсов по нейросетям для бизнеса

  • Цена полностью: от 45 850 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3821 рубля в месяц.

  • Длительность: 56 академических часов. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки. 

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Составление промптов для получения качественных ответов. 

  • Создание контента с ChatGPT.

  • SEO-оптимизированные карточки товаров при помощи ChatGPT.

Достоинства: 

  • Возможность получить консультацию перед записью на курс.

  • Дополнительные материалы: тематические вебинары в записи, блок о нейромаркетинге для самостоятельного факультативного изучения.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Бесплатные онлайн-курсы по нейросетям для бизнеса

Тем, кто хочет разобраться в современных технологиях без затрат, доступны бесплатные образовательные программы. В этом разделе собраны онлайн-курсы, которые помогут предпринимателям, маркетологам и менеджерам изучить основы работы с нейросетями и начать применять ИИ в рабочих задачах.

Какой онлайн-курс по нейросетям для бизнеса выбрать

Перед началом обучения стоит учесть несколько важных факторов. На курсе должны давать практические навыки, а не только теорию. Также хорошо, если используются примеры из реального бизнеса. Важно, кто ведет курс — лучше, чтобы это были опытные специалисты. Перечисленным требованиям соответствуют следующие программы:  

  1. «Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» от AI ACADEMY: трехдневный интенсив по увеличению дохода с помощью нейросетей и руководством «Семь способов заработка на нейросетях с примерами» в подарок. 

  2. «Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» от Eduson Academy: курс с выдачей удостоверения о повышении квалификации и диплома о прохождении обучения.

  3. «Нейросети для бизнеса» от Skillbox: программа с изучением более 12 ИИ-инструментов для автоматизации бизнеса: GPT4All, Claude, Gemini, Copilot, Midjourney и других.

  4. «Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» от Дамира Халилова: курс с готовыми запросами к нейросетям по всем важнейшим задачам для бизнеса, продвижения и работы с контентом.

  5. «Нейросети для соцсетей и бизнеса» от Ксении Барановой: трехдневный интенсив по применению нейросетей в бизнесе с видеоуроком «Восемь функций ChatGPT, которые снимут с вас всю рутину» в подарок.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

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