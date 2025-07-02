ТОП-15 онлайн-курсов по нейросетям для бизнеса

Статья обновлена 30 июня 2025 года.
В статье собрали 15 онлайн‑курсов — от вводных программ до узкопрофильного обучения. В подборке представлены как бесплатные, так и платные варианты, все они ориентированы на практическое применение нейросетей в рабочих задачах.
Как мы сформировали рейтинг
Проанализировали свыше 30 образовательных программ от популярных онлайн-платформ. Отбор проводился на основе комплексной оценки: анализа рейтингов на авторитетных площадках и экспертных обзоров. В финальную подборку включены востребованные курсы с высокими оценками на сайтах «Отзовик», «Яндекс» и «ИнфоХит».
10 лучших курсов по нейросетям для бизнеса в 2025 году
«Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» от AI ACADEMY: трехдневный интенсив по увеличению дохода с помощью нейросетей и руководством «Семь способов заработка на нейросетях с примерами» в подарок.
«Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» от Eduson Academy: курс с выдачей удостоверения о повышении квалификации и диплома о прохождении обучения.
«Нейросети для бизнеса» от Skillbox: программа с изучением более 12 ИИ-инструментов для автоматизации бизнеса: GPT4All, Claude, Gemini, Copilot, Midjourney и других (промокод GDEKURS — скидка 50% на курсы и 60% на профессии).
«Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» от Дамира Халилова: курс с готовыми запросами к нейросетям по всем важнейшим задачам для бизнеса, продвижения и работы с контентом.
«Нейросети для соцсетей и бизнеса» от Ксении Барановой: трехдневный интенсив по применению нейросетей в бизнесе с видеоуроком «Восемь функций ChatGPT, которые снимут с вас всю рутину» в подарок.
«Нейродоход» от Universus: обучение с возможностью вернуть деньги за курс в течение 14 дней после начала занятий.
«Нейрофрилансер» от «Онлайн-школы Рината Шакирова»: курс с готовыми заготовками для промптов и тремя тарифами обучения на выбор.
«Submarine Нейросети» от «Онлайн-школы профессий Submarine»: программа с поддержкой экспертов, одногруппников и технического помощника.
«Нейросети 2.0» от Тимура Тажетдинова: курс с домашними заданиями и обратной связью от преподавателей в течение трех месяцев.
«Нейросети для бизнеса и управленцев» от «Нетологии»: курс с бесплатной библиотекой проверенных промптов для решения бизнес-задач.
Обзор 15 лучших онлайн-курсов по нейросетям для бизнеса
Проанализировали десятки образовательных программ и отобрали 15 наиболее качественных курсов, которые помогут предпринимателям, маркетологам и руководителям освоить практическое применение ИИ-технологий. В обзоре представлены как базовые программы для начинающих, так и продвинутые решения для специалистов с акцентом на реальные примеры из практики.
1. «Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» — AI ACADEMY
На курсе расскажут, как получать доход с помощью нейросетей. Участники освоят создание изображений и научатся правильно формулировать запросы к ИИ, чтобы получать нужный результат. В программе — десять рабочих схем заработка: от продажи видеоконтента до привлечения трафика. Темы объясняются просто и на конкретных примерах, без сложных терминов.
Цена полностью: бесплатно.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 3 дня.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Как получать доход с помощью нейросетей.
Как привлекать клиентов.
Как сделать денежный скачок с нейросетями.
Достоинства:
Руководство «Семь способов заработка на нейросетях с примерами» в качестве бонуса.
Бесплатный доступ к ChatGPT.
Предусмотрена практика.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте choosecourse.ru.
2. «Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» — Eduson Academy
Программа посвящена автоматизации рабочих процессов с помощью нейросетей. Слушатели получают практические навыки работы с ChatGPT и аналогичными сервисами, учатся генерировать изображения и готовить презентации. Особое внимание уделяется применению ИИ для продвижения личного бренда и решения коммерческих задач. После успешного завершения курса выпускники получают два документа: диплом и удостоверение о повышении квалификации.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 4117 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом и удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Знакомство с ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, Dall-E 3, YandexGPT, Kandinsky.
ИИ для работы.
ИИ для себя.
Достоинства:
В программе — более 20 практических заданий..
Доступ к курсу и обновлениям остается навсегда.
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Нейросети для бизнеса» от Skillbox
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 50% на курсы и 60% на профессии.
Программа охватывает настройку ИИ-решений, разработку персонализированных GPT-агентов, а также продвинутые техники промпт-инжиниринга. Участники получают практический опыт построения ИИ-ассистентов для профессионального портфолио, осваивают инструменты для автоматизации бизнес-процессов и сложных рабочих задач.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 6927 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Введение в искусственный интеллект и языковые модели.
Что такое GPT-агенты и для каких задач они нужны.
Преимущества и возможности Relevance.
Знакомимся с платформой Make.
Что такое локальные модели ИИ.
Достоинства:
Скидка за раннюю покупку.
Пять проектов в портфолио.
Бесплатная консультация перед покупкой.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы школы Skillbox: «Нейросети для работы с графикой и видео», «Нейросети. Практический курс», «ChatGPT: практический курс».
4. «Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» — Дамир Халилов
Интенсивный курс по применению нейросетей в бизнесе охватывает автоматизацию процессов, промпт-инжиниринг и монетизацию ИИ. Участники получают навыки создания разнообразного контента — от материалов для соцсетей до готовых маркетинговых решений.
Цена полностью: бесплатно.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 3 дня.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Быстрый старт в нейросетях.
Заработок на контенте, SMM, маркетинге с помощью нейросетей.
Работа с нейросетями как профи.
Достоинства:
Преподаватель — эксперт с 16-летним стажем в онлайн-образовании.
Готовые шаблоны запросов для ключевых задач.
Подборка успешных примеров использования ИИ в разных отраслях.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте skill2go.com.
5. «Нейросети для соцсетей и бизнеса» — Ксения Баранова
Программа посвящена созданию различных видов цифрового контента с использованием нейросетевых технологий. По окончании курса выпускникам выдается сертификат, подтверждающий освоение материала. В качестве бонуса все зарегистрированные участники получают доступ к видеоуроку, содержащему пять шаблонов запросов для текстовых нейросетевых платформ.
Цена полностью: бесплатно.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 3 дня.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Как экономить до 80% рабочего времени и бюджета с нейросетями.
Рабочие инструменты для продвижения в Telegram.
Пошаговый план продвижения и монетизации блога под ваши конкретные цели.
Как найти платежеспособных клиентов, даже если вы новичок без опыта и портфолио.
Достоинства:
Автор курса — эксперт с 15-летним опытом в бизнесе.
Школа лицензирована Министерством образования и науки.
Бесплатный видеоурок «Восемь функций ChatGPT, которые снимут с вас всю рутину».
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.
Другие бесплатные курсы Ксении Барановой: «Клиенты и деньги в нейросетях».
6. «Нейродоход» — Universus
Курс охватывает различные темы: от генерации качественных изображений и видеоконтента до стратегий продвижения. Программа разработана с учетом всех уровней подготовки — начинающие пользователи получат фундаментальные знания о работе с ИИ, а профессионалы освоят интеграцию нейросетей в рабочие процессы. Все практические задания проверяются опытными наставниками, которые дают персональную обратную связь.
Цена полностью: 49 900 рублей.
Цена в рассрочку: 1387 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 8 модулей.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Что такое нейросети и как они помогут вам зарабатывать.
Создание крутых изображений.
Генерация популярного видео.
Достоинства:
Четыре тарифа обучения на выбор.
Бесплатный доступ к ChatGPT и Sora.
Курс «Специалист по автоворонкам» в подарок.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.
Другие курсы школы Universus: «Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney».
7. «Нейрофрилансер» — «Онлайн-школа Рината Шакирова»
На курсе обучают профессиональной работе в ChatGPT и Midjourney. Программа включает более двух тысяч готовых шаблонов запросов для создания контента и решения рабочих задач. После завершения выдается именной сертификат.
Цена полностью: от 29 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 2990 рублей в месяц.
Длительность: от 2 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы работы в нейросетях.
Мастер Mindjourney.
Мастер ChatGPT.
Достоинства:
Доступ к клубу профессионалов сферы ИИ «Нейропро» на 30 дней.
Проверка домашних заданий.
Три тарифа обучения на выбор.
Недостатки:
Нет информации об опыте преподавателя.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Submarine Нейросети» — «Онлайн-школа профессий Submarine»
Обучение разделено на три вводных и четыре ключевых модуля. К каждому разделу прилагаются дополнительные учебные материалы для самостоятельного изучения. В комплект входят: практическое пособие с заданиями, шаблон для оформления портфолио специалиста по нейромаркетингу и сборник из 200 рабочих промптов для разных бизнес-задач.
Цена полностью: от 59 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 5000 рублей в месяц.
Длительность: от 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Как писать качественные рабочие промпты.
Анализ целевой аудитории.
Анализ маркетинговых данных.
Анализ конкурентов.
Достоинства:
Групповой чат с куратором.
Проверка домашних заданий.
Технический помощник.
Недостатки:
Ограниченный по времени доступ к курсу.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Нейросети 2.0» — Тимур Тажетдинов
В программе — готовые промпты, пошаговые инструкции и рабочие шаблоны. Предусмотрены три специализированных модуля для предпринимателей: «Нейросети для маркетинга и продаж», «Автоматизация бизнес-процессов и делегирование рутинных задач» и «Чат-бот с искусственным интеллектом».
Цена полностью: от 50 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 4166 рублей в месяц.
Длительность: 1 год доступа.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Текстовый контент с помощью ChatGPT.
Фото- и видеоконтент с помощью нейросетей.
Функции ChatGPT для профессионалов.
Практика применения нейросетей в работе и жизни.
Достоинства:
В программу входит тренинг «Заработок на фрилансе с помощью социальных сетей».
Экспресс-курс «Быстрый заработок на фрилансе с помощью нейросетей» в подарок.
Домашние задания с проверкой в течение трех месяцев.
Недостатки:
Ограниченный по времени доступ к курсу.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте info-hit.ru.
10. «Нейросети для бизнеса и управленцев» — «Нетология»
На курсе объясняют, как использовать нейросети для повышения эффективности бизнеса. Участники учатся автоматизировать рутинные процессы, улучшать коммуникации с клиентами и внутри команды, а также увеличивать доход. В программе — практические инструменты, которые можно применить сразу после обучения.
Цена полностью: от 33 300 рублей.
Цена в рассрочку: от 2920 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1,5 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, текстовые материалы, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Управление задачами и планирование с помощью ИИ.
Управление процессами и сотрудниками с помощью ИИ.
Дипломный модуль.
Достоинства:
Бесплатная библиотека проверенных промптов для решения бизнес-задач.
Возможность изучить девять топовых нейросетей.
Записи занятий и другие полезные материалы хранятся в личном кабинете.
Возможность в течение первых трех занятий вернуть полную сумму за обучение.
Недостатки:
Ограниченное время набора на курс.
4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.
Другие курсы школы «Нетология»: «Нейросети для маркетинга».
11. «Нейросети для маркетологов» — «Бруноям»
На курсе слушатели узнают о возможностях применения нейросетей в маркетинге: от аналитики и стратегического планирования до создания продукта. Практическая часть включает работу с несколькими нейросетевыми сервисами. Обучение проходит на удобной платформе с видеоуроками, дополнительными материалами и персональной поддержкой наставника в чате.
Цена полностью: от 19 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 1658 рублей в месяц.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки с практикой.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Текстовые нейросети.
Графические нейросети.
Автоматизация процессов с помощью ИИ.
ИИ в SEO.
Достоинства:
Программа обновляется каждые три месяца.
Обучение на простой и понятной платформе.
Поддержка личного наставника.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы школы «Бруноям»: «ChatGPT», «Работа с нейросетями», «Нейросети для дизайнеров».
12. «Нейросети для работы» — «Яндекс Практикум»
На курсе рассказывают, как переложить скучную рутинную работу на нейросети, чтобы освободить время для важных дел. Во время обучения можно задавать вопросы наставнику на практических занятиях и разбирать свои задания. Упражнения построены на реальных ситуациях из практики.
Цена полностью: от 65 000 рублей.
Цена в рассрочку: 33 500 рублей в 2 платежа.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки с практикой.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Принципы работы нейросетей.
Техники написания промптов.
Создание контента.
Описание рабочей задачи языком промпта.
Достоинства:
Программа обновляется для каждого запуска.
Бесплатный модуль: обзор современных нейросетей.
Предусмотрен самостоятельный проект.
Можно оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
13. «ИИ: нейросети для увеличения дохода» — «Компьютерная академия TOP»
Курс помогает освоить ключевые нейросетевые инструменты — ChatGPT, Midjourney, Make, Gamma, Perplexity и другие. Участники учатся создавать изображения, редактировать тексты, автоматизировать задачи и использовать ИИ в контенте и бизнесе. По окончании выдают международный сертификат на русском и английском языках.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 4700 рублей в месяц.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Введение в нейросети.
Работа с языковыми моделями.
Работа с генеративными нейросетями. Генерация изображений и видео.
Программируем с помощью ИИ.
Достоинства:
Преподаватель — выпускник Гарвардского университета, спикер образовательных мероприятий в «Сколково».
Можно учиться онлайн или очно.
Регулярно обновляемая программа.
80% программы занимают практические занятия.
Акцент на работе с нейросетями в условиях санкций.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
14. «Нейросети: от принципов к практике» — ZeroCoder
Программа знакомит с принципами работы нейросетей и показывает, как применять их на практике. Курс подойдет студентам, специалистам и предпринимателям, которые хотят разобраться в современных ИИ-технологиях. Участники изучают популярные сервисы, учатся зарабатывать с их помощью и разбираются в юридических правилах использования искусственного интеллекта.
Цена полностью: от 55 700 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 2,5 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Знакомство с нейросетями.
Работа с видео и аудио.
Создание своего проекта.
Достоинства:
Обучение проходит на удобной образовательной платформе.
Преподаватели — действующие специалисты в маркетинге, дизайне, юриспруденции, информатике.
Подробные инструкции по написанию промптов.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
15. «Искусственный интеллект: как повысить эффективность в бизнесе и в жизни» — Iwengo
Программа раскрывает практические возможности ChatGPT и других нейросетей для улучшения продуктов и сервисов бизнеса. Обучение адаптировано для разных уровней подготовки: опытных руководителей, начинающих предпринимателей, креативных специалистов и тех, кто рассматривает карьеру в сфере ИИ-технологий.
Цена полностью: от 45 850 рублей.
Цена в рассрочку: от 3821 рубля в месяц.
Длительность: 56 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Составление промптов для получения качественных ответов.
Создание контента с ChatGPT.
SEO-оптимизированные карточки товаров при помощи ChatGPT.
Достоинства:
Возможность получить консультацию перед записью на курс.
Дополнительные материалы: тематические вебинары в записи, блок о нейромаркетинге для самостоятельного факультативного изучения.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные онлайн-курсы по нейросетям для бизнеса
Тем, кто хочет разобраться в современных технологиях без затрат, доступны бесплатные образовательные программы. В этом разделе собраны онлайн-курсы, которые помогут предпринимателям, маркетологам и менеджерам изучить основы работы с нейросетями и начать применять ИИ в рабочих задачах.
«Нейросети для жизни и карьеры» от ZeroCoder (2 часа, онлайн-лекция, без сертификата, доступ после регистрации).
«Семь нейросетей за два дня» от Ксении Барановой (2 онлайн-занятия, сертификат, доступ после регистрации).
«Как за три дня научить нейросети работать на вас и приносить ежедневный доход» от «Академии интернет-маркетинга» (3 онлайн-занятия, без сертификата, доступ после регистрации).
«Профессия будущего №1 “Специалист по нейросетям”» от «PROдвижения» (3 дня, онлайн-занятия, без сертификата, доступ после регистрации).
«Деньги на нейросетях» от «Телеграм Академии Артема Мазура» (3 онлайн-занятия, сертификат, доступ после регистрации).
Какой онлайн-курс по нейросетям для бизнеса выбрать
Перед началом обучения стоит учесть несколько важных факторов. На курсе должны давать практические навыки, а не только теорию. Также хорошо, если используются примеры из реального бизнеса. Важно, кто ведет курс — лучше, чтобы это были опытные специалисты. Перечисленным требованиям соответствуют следующие программы:
«Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» от AI ACADEMY: трехдневный интенсив по увеличению дохода с помощью нейросетей и руководством «Семь способов заработка на нейросетях с примерами» в подарок.
«Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» от Eduson Academy: курс с выдачей удостоверения о повышении квалификации и диплома о прохождении обучения.
«Нейросети для бизнеса» от Skillbox: программа с изучением более 12 ИИ-инструментов для автоматизации бизнеса: GPT4All, Claude, Gemini, Copilot, Midjourney и других.
«Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» от Дамира Халилова: курс с готовыми запросами к нейросетям по всем важнейшим задачам для бизнеса, продвижения и работы с контентом.
«Нейросети для соцсетей и бизнеса» от Ксении Барановой: трехдневный интенсив по применению нейросетей в бизнесе с видеоуроком «Восемь функций ChatGPT, которые снимут с вас всю рутину» в подарок.
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
Начать дискуссию