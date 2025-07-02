ТОП-15 онлайн-курсов по нейросетям для бизнеса

Обзор 15 лучших онлайн-курсов по нейросетям для бизнеса

Проанализировали десятки образовательных программ и отобрали 15 наиболее качественных курсов, которые помогут предпринимателям, маркетологам и руководителям освоить практическое применение ИИ-технологий. В обзоре представлены как базовые программы для начинающих, так и продвинутые решения для специалистов с акцентом на реальные примеры из практики.

1. «Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» — AI ACADEMY

На курсе расскажут, как получать доход с помощью нейросетей. Участники освоят создание изображений и научатся правильно формулировать запросы к ИИ, чтобы получать нужный результат. В программе — десять рабочих схем заработка: от продажи видеоконтента до привлечения трафика. Темы объясняются просто и на конкретных примерах, без сложных терминов.

Цена полностью: бесплатно.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 3 дня.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Как получать доход с помощью нейросетей.

Как привлекать клиентов.

Как сделать денежный скачок с нейросетями.

Достоинства:

Руководство «Семь способов заработка на нейросетях с примерами» в качестве бонуса.

Бесплатный доступ к ChatGPT.

Предусмотрена практика.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте choosecourse.ru.

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2. «Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» — Eduson Academy

Программа посвящена автоматизации рабочих процессов с помощью нейросетей. Слушатели получают практические навыки работы с ChatGPT и аналогичными сервисами, учатся генерировать изображения и готовить презентации. Особое внимание уделяется применению ИИ для продвижения личного бренда и решения коммерческих задач. После успешного завершения курса выпускники получают два документа: диплом и удостоверение о повышении квалификации.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 4117 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: диплом и удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Знакомство с ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, Dall-E 3, YandexGPT, Kandinsky.

ИИ для работы.

ИИ для себя.

Достоинства:

В программе — более 20 практических заданий..

Доступ к курсу и обновлениям остается навсегда.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Нейросети для бизнеса» от Skillbox

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 50% на курсы и 60% на профессии.

Программа охватывает настройку ИИ-решений, разработку персонализированных GPT-агентов, а также продвинутые техники промпт-инжиниринга. Участники получают практический опыт построения ИИ-ассистентов для профессионального портфолио, осваивают инструменты для автоматизации бизнес-процессов и сложных рабочих задач.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 6927 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение в искусственный интеллект и языковые модели.

Что такое GPT-агенты и для каких задач они нужны.

Преимущества и возможности Relevance.

Знакомимся с платформой Make.

Что такое локальные модели ИИ.

Достоинства:

Скидка за раннюю покупку.

Пять проектов в портфолио.

Бесплатная консультация перед покупкой.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы школы Skillbox: «Нейросети для работы с графикой и видео», «Нейросети. Практический курс», «ChatGPT: практический курс».

4. «Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» — Дамир Халилов

Интенсивный курс по применению нейросетей в бизнесе охватывает автоматизацию процессов, промпт-инжиниринг и монетизацию ИИ. Участники получают навыки создания разнообразного контента — от материалов для соцсетей до готовых маркетинговых решений.

Цена полностью: бесплатно.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 3 дня.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Быстрый старт в нейросетях.

Заработок на контенте, SMM, маркетинге с помощью нейросетей.

Работа с нейросетями как профи.

Достоинства:

Преподаватель — эксперт с 16-летним стажем в онлайн-образовании.

Готовые шаблоны запросов для ключевых задач.

Подборка успешных примеров использования ИИ в разных отраслях.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте skill2go.com.

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5. «Нейросети для соцсетей и бизнеса» — Ксения Баранова

Программа посвящена созданию различных видов цифрового контента с использованием нейросетевых технологий. По окончании курса выпускникам выдается сертификат, подтверждающий освоение материала. В качестве бонуса все зарегистрированные участники получают доступ к видеоуроку, содержащему пять шаблонов запросов для текстовых нейросетевых платформ.

Цена полностью: бесплатно.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 3 дня.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Как экономить до 80% рабочего времени и бюджета с нейросетями.

Рабочие инструменты для продвижения в Telegram.

Пошаговый план продвижения и монетизации блога под ваши конкретные цели.

Как найти платежеспособных клиентов, даже если вы новичок без опыта и портфолио.

Достоинства:

Автор курса — эксперт с 15-летним опытом в бизнесе.

Школа лицензирована Министерством образования и науки.

Бесплатный видеоурок «Восемь функций ChatGPT, которые снимут с вас всю рутину».

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

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Другие бесплатные курсы Ксении Барановой: «Клиенты и деньги в нейросетях».

6. «Нейродоход» — Universus

Курс охватывает различные темы: от генерации качественных изображений и видеоконтента до стратегий продвижения. Программа разработана с учетом всех уровней подготовки — начинающие пользователи получат фундаментальные знания о работе с ИИ, а профессионалы освоят интеграцию нейросетей в рабочие процессы. Все практические задания проверяются опытными наставниками, которые дают персональную обратную связь.

Цена полностью: 49 900 рублей.

Цена в рассрочку: 1387 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 8 модулей.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Что такое нейросети и как они помогут вам зарабатывать.

Создание крутых изображений.

Генерация популярного видео.

Достоинства:

Четыре тарифа обучения на выбор.

Бесплатный доступ к ChatGPT и Sora.

Курс «Специалист по автоворонкам» в подарок.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

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Другие курсы школы Universus: «Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney».

7. «Нейрофрилансер» — «Онлайн-школа Рината Шакирова»

На курсе обучают профессиональной работе в ChatGPT и Midjourney. Программа включает более двух тысяч готовых шаблонов запросов для создания контента и решения рабочих задач. После завершения выдается именной сертификат.

Цена полностью: от 29 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 2990 рублей в месяц.

Длительность: от 2 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы работы в нейросетях.

Мастер Mindjourney.

Мастер ChatGPT.

Достоинства:

Доступ к клубу профессионалов сферы ИИ «Нейропро» на 30 дней.

Проверка домашних заданий.

Три тарифа обучения на выбор.

Недостатки:

Нет информации об опыте преподавателя.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Submarine Нейросети» — «Онлайн-школа профессий Submarine»

Обучение разделено на три вводных и четыре ключевых модуля. К каждому разделу прилагаются дополнительные учебные материалы для самостоятельного изучения. В комплект входят: практическое пособие с заданиями, шаблон для оформления портфолио специалиста по нейромаркетингу и сборник из 200 рабочих промптов для разных бизнес-задач.

Цена полностью: от 59 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 5000 рублей в месяц.

Длительность: от 5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Как писать качественные рабочие промпты.

Анализ целевой аудитории.

Анализ маркетинговых данных.

Анализ конкурентов.

Достоинства:

Групповой чат с куратором.

Проверка домашних заданий.

Технический помощник.

Недостатки:

Ограниченный по времени доступ к курсу.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Нейросети 2.0» — Тимур Тажетдинов

В программе — готовые промпты, пошаговые инструкции и рабочие шаблоны. Предусмотрены три специализированных модуля для предпринимателей: «Нейросети для маркетинга и продаж», «Автоматизация бизнес-процессов и делегирование рутинных задач» и «Чат-бот с искусственным интеллектом».

Цена полностью: от 50 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 4166 рублей в месяц.

Длительность: 1 год доступа.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Текстовый контент с помощью ChatGPT.

Фото- и видеоконтент с помощью нейросетей.

Функции ChatGPT для профессионалов.

Практика применения нейросетей в работе и жизни.

Достоинства:

В программу входит тренинг «Заработок на фрилансе с помощью социальных сетей».

Экспресс-курс «Быстрый заработок на фрилансе с помощью нейросетей» в подарок.

Домашние задания с проверкой в течение трех месяцев.

Недостатки:

Ограниченный по времени доступ к курсу.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте info-hit.ru.

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10. «Нейросети для бизнеса и управленцев» — «Нетология»

На курсе объясняют, как использовать нейросети для повышения эффективности бизнеса. Участники учатся автоматизировать рутинные процессы, улучшать коммуникации с клиентами и внутри команды, а также увеличивать доход. В программе — практические инструменты, которые можно применить сразу после обучения.

Цена полностью: от 33 300 рублей.

Цена в рассрочку: от 2920 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 1,5 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, текстовые материалы, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Управление задачами и планирование с помощью ИИ.

Управление процессами и сотрудниками с помощью ИИ.

Дипломный модуль.

Достоинства:

Бесплатная библиотека проверенных промптов для решения бизнес-задач.

Возможность изучить девять топовых нейросетей.

Записи занятий и другие полезные материалы хранятся в личном кабинете.

Возможность в течение первых трех занятий вернуть полную сумму за обучение.

Недостатки:

Ограниченное время набора на курс.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

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Другие курсы школы «Нетология»: «Нейросети для маркетинга».

11. «Нейросети для маркетологов» — «Бруноям»

На курсе слушатели узнают о возможностях применения нейросетей в маркетинге: от аналитики и стратегического планирования до создания продукта. Практическая часть включает работу с несколькими нейросетевыми сервисами. Обучение проходит на удобной платформе с видеоуроками, дополнительными материалами и персональной поддержкой наставника в чате.

Цена полностью: от 19 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 1658 рублей в месяц.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки с практикой.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Текстовые нейросети.

Графические нейросети.

Автоматизация процессов с помощью ИИ.

ИИ в SEO.

Достоинства:

Программа обновляется каждые три месяца.

Обучение на простой и понятной платформе.

Поддержка личного наставника.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы школы «Бруноям»: «ChatGPT», «Работа с нейросетями», «Нейросети для дизайнеров».

12. «Нейросети для работы» — «Яндекс Практикум»

На курсе рассказывают, как переложить скучную рутинную работу на нейросети, чтобы освободить время для важных дел. Во время обучения можно задавать вопросы наставнику на практических занятиях и разбирать свои задания. Упражнения построены на реальных ситуациях из практики.

Цена полностью: от 65 000 рублей.

Цена в рассрочку: 33 500 рублей в 2 платежа.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки с практикой.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Принципы работы нейросетей.

Техники написания промптов.

Создание контента.

Описание рабочей задачи языком промпта.

Достоинства:

Программа обновляется для каждого запуска.

Бесплатный модуль: обзор современных нейросетей.

Предусмотрен самостоятельный проект.

Можно оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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13. «ИИ: нейросети для увеличения дохода» — «Компьютерная академия TOP»

Курс помогает освоить ключевые нейросетевые инструменты — ChatGPT, Midjourney, Make, Gamma, Perplexity и другие. Участники учатся создавать изображения, редактировать тексты, автоматизировать задачи и использовать ИИ в контенте и бизнесе. По окончании выдают международный сертификат на русском и английском языках.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 4700 рублей в месяц.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение в нейросети.

Работа с языковыми моделями.

Работа с генеративными нейросетями. Генерация изображений и видео.

Программируем с помощью ИИ.

Достоинства:

Преподаватель — выпускник Гарвардского университета, спикер образовательных мероприятий в «Сколково».

Можно учиться онлайн или очно.

Регулярно обновляемая программа.

80% программы занимают практические занятия.

Акцент на работе с нейросетями в условиях санкций.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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14. «Нейросети: от принципов к практике» — ZeroCoder

Программа знакомит с принципами работы нейросетей и показывает, как применять их на практике. Курс подойдет студентам, специалистам и предпринимателям, которые хотят разобраться в современных ИИ-технологиях. Участники изучают популярные сервисы, учатся зарабатывать с их помощью и разбираются в юридических правилах использования искусственного интеллекта.

Цена полностью: от 55 700 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 2,5 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Знакомство с нейросетями.

Работа с видео и аудио.

Создание своего проекта.

Достоинства:

Обучение проходит на удобной образовательной платформе.

Преподаватели — действующие специалисты в маркетинге, дизайне, юриспруденции, информатике.

Подробные инструкции по написанию промптов.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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15. «Искусственный интеллект: как повысить эффективность в бизнесе и в жизни» — Iwengo

Программа раскрывает практические возможности ChatGPT и других нейросетей для улучшения продуктов и сервисов бизнеса. Обучение адаптировано для разных уровней подготовки: опытных руководителей, начинающих предпринимателей, креативных специалистов и тех, кто рассматривает карьеру в сфере ИИ-технологий.

Цена полностью: от 45 850 рублей.

Цена в рассрочку: от 3821 рубля в месяц.

Длительность: 56 академических часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Составление промптов для получения качественных ответов.

Создание контента с ChatGPT.

SEO-оптимизированные карточки товаров при помощи ChatGPT.

Достоинства:

Возможность получить консультацию перед записью на курс.

Дополнительные материалы: тематические вебинары в записи, блок о нейромаркетинге для самостоятельного факультативного изучения.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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