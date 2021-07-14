Новое в законах для бухгалтера: какие документы вступили в силу с 1 июля

С 1 июля вступили в силу несколько важных для бухгалтера законодательных актов. Произошли обновления различных форм для ФНС и других ведомств.
С 1 июля 2021 вступили в силу
- Постановление Правления Пенсионного фонда РФ от 27.10.2021 № 769п. Реализовано формирование сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД) для представления в органы ПФР в электронной форме и на бумажном носителе по новой форме.
- Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2021 г. N 534. Доработано формирование документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость (СФ, книги, покупок, продаж, доп. листы к ним).
- Приказ ФНС России от 26.03.2021 №ЕД-7-3/228@. Реализовано формирование налоговой декларации по НДС КНД 1151001 за 3 квартал 2021 по обновленной форме.
- Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ. Дополнен п.4.1 статья 80 НК РФ о признании декларации (расчета) непредставленной. В рамках п.п.6 п.4.1 ст.80 НК РФ по обстоятельствам, предусмотренным:
- п. 5.3 ст.174 в соответствии с приказом ФНС России 25.05.2021 № ЕД-7-15/519@, реализован контроль данных налоговой декларации по НДС КНД 1151006.
- п.7 ст.431 реализован контроль данных расчета по страховым взносам КНД 1151111.
Какие формы обновились
- Налоговая декларация по налогу на дополнительный доход КНД 1151029 (приказ ФНС России от 30.03.2021 №КВ-7-3/234@).
- Уведомление о запрете (отмене запрета) на представление налоговых деклараций по НДС уполномоченными лицами КНД 1150119 (письмо ФНС России от 28.06.2021 № ЕА-4-15/9014@)
- Реестр документов, подтверждающих право налогоплательщика на налоговые льготы по НДС КНД 1155127(письмо ФНС России от 11.06.2021 № ЕА-4-15/8244@).
- В соответствии приказами ФНС России от 21.04.2020 № ЕД-7-15/269@, от 21.04.2020 № ЕД-7-15/270@, от 01.08.2019 № СА-7-15/388@, от 30.09.2020 № СД-7-15/719@, письмами ФНС России от 11.06.2021 № ЕА-4-15/8246@, от 30.06.2021 № ЕА-4-15/9142@ реализованы для представления в налоговый орган в электронной форме и на бумажном носителе:
- заявление о выдаче свидетельства о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом КНД 1111059;
- заявление о выдаче свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином КНД 1111060;
- заявление о выдаче свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом КНД 1111061;
- заявление о выдаче свидетельства о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами КНД 1111062;
- заявление о выдаче дубликата свидетельства о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом КНД 1111079;
- заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления государственной услуги документах КНД 1111080;
- уведомления о наступлении обстоятельств, влекущих изменение сведений, указанных в свидетельстве о регистрации лица, совершенного операции по переработке нефтяного сырья КНД 1111634.
Кроме того, в программеПК «ЭОН»:
- Актуализированы, реализованы новые формы 0610019/1-ДАП, 0616010/1-РЖ для представления в Росстат.
- Реализовано формирование справки о среднем заработке за последние 3 месяца для представления в Фонд занятости (письмо Минтруда и социальной защиты РФ от 10.01.2019 г. № 16-5/В-5.)
- Актуализированы, реализованы новые формы деклараций в виде приложений № 2 и № 5 в ФС РАР.
ПК «ЭОН» — это фактически расширенная версия Налогоплательщик ЮЛ. Простая и понятная программа объединила в себе возможности, которые требуются любому бухгалтеру. При этом установить ПО легко на любой компьютер, ПК «ЭОН» работает не только с различными версиями Windows, но и с Linux.
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