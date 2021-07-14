Новое в законах для бухгалтера: какие документы вступили в силу с 1 июля

С 1 июля вступили в силу несколько важных для бухгалтера законодательных актов. Произошли обновления различных форм для ФНС и других ведомств.

С 1 июля 2021 вступили в силу

Постановление Правления Пенсионного фонда РФ от 27.10.2021 № 769п. Реализовано формирование сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД) для представления в органы ПФР в электронной форме и на бумажном носителе по новой форме. Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2021 г. N 534. Доработано формирование документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость (СФ, книги, покупок, продаж, доп. листы к ним). Приказ ФНС России от 26.03.2021 №ЕД-7-3/228@. Реализовано формирование налоговой декларации по НДС КНД 1151001 за 3 квартал 2021 по обновленной форме. Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ. Дополнен п.4.1 статья 80 НК РФ о признании декларации (расчета) непредставленной. В рамках п.п.6 п.4.1 ст.80 НК РФ по обстоятельствам, предусмотренным:

п. 5.3 ст.174 в соответствии с приказом ФНС России 25.05.2021 № ЕД-7-15/519@, реализован контроль данных налоговой декларации по НДС КНД 1151006.

п.7 ст.431 реализован контроль данных расчета по страховым взносам КНД 1151111.

Какие формы обновились

Налоговая декларация по налогу на дополнительный доход КНД 1151029 (приказ ФНС России от 30.03.2021 №КВ-7-3/234@). Уведомление о запрете (отмене запрета) на представление налоговых деклараций по НДС уполномоченными лицами КНД 1150119 (письмо ФНС России от 28.06.2021 № ЕА-4-15/9014@) Реестр документов, подтверждающих право налогоплательщика на налоговые льготы по НДС КНД 1155127(письмо ФНС России от 11.06.2021 № ЕА-4-15/8244@). В соответствии приказами ФНС России от 21.04.2020 № ЕД-7-15/269@, от 21.04.2020 № ЕД-7-15/270@, от 01.08.2019 № СА-7-15/388@, от 30.09.2020 № СД-7-15/719@, письмами ФНС России от 11.06.2021 № ЕА-4-15/8246@, от 30.06.2021 № ЕА-4-15/9142@ реализованы для представления в налоговый орган в электронной форме и на бумажном носителе:

заявление о выдаче свидетельства о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом КНД 1111059;

заявление о выдаче свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином КНД 1111060;

заявление о выдаче свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом КНД 1111061;

заявление о выдаче свидетельства о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами КНД 1111062;

заявление о выдаче дубликата свидетельства о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом КНД 1111079;

заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления государственной услуги документах КНД 1111080;

уведомления о наступлении обстоятельств, влекущих изменение сведений, указанных в свидетельстве о регистрации лица, совершенного операции по переработке нефтяного сырья КНД 1111634.

Кроме того, в программеПК «ЭОН»:

Актуализированы, реализованы новые формы 0610019/1-ДАП, 0616010/1-РЖ для представления в Росстат.

Реализовано формирование справки о среднем заработке за последние 3 месяца для представления в Фонд занятости (письмо Минтруда и социальной защиты РФ от 10.01.2019 г. № 16-5/В-5.)

Актуализированы, реализованы новые формы деклараций в виде приложений № 2 и № 5 в ФС РАР.

ПК «ЭОН» — это фактически расширенная версия Налогоплательщик ЮЛ. Простая и понятная программа объединила в себе возможности, которые требуются любому бухгалтеру. При этом установить ПО легко на любой компьютер, ПК «ЭОН» работает не только с различными версиями Windows, но и с Linux.

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